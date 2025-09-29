All
    Hyundai Cars New Prices After GST Rate Cut: Old vs New Prices Compared Here!

    Modified On Sep 29, 2025 12:08 PM By Rohit

    6.8K Views
    • Write a comment

    Many Hyundai cars have now become more affordable by over Rs 50,000, while a few models also get a price cut of more than Rs 1 lakh

    Hyundai GST 2.0 Prices

    Many carmakers, including Hyundai, in India have lowered the prices of their internal combustion engine (ICE) offerings following the correction in the Goods and Services Tax (GST) rates. As a result, Hyundai’s entire ICE portfolio, including popular models like the i20 and Creta, have become more affordable for new buyers. In this story, let’s check out the revised variant-wise prices of all the eligible Hyundai cars:

    Hyundai Grand i10 Nios

    Hyundai Grand i10 Nios

    Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Era MT

    Rs 5.98 lakh

    Rs 5.47 lakh

    (-Rs 51,000)

    Magna MT

    Rs 6.84 lakh

    Rs 6.26 lakh

    (-Rs 58,000)

    Magna CNG (dual cylinders) MT

    Rs 7.75 lakh

    Rs 7.17 lakh

    (-Rs 58,000)

    Corporate Edition MT

    Rs 7.09 lakh

    Rs 6.49 lakh

    (-Rs 60,000)

    Sportz MT

    Rs 7.42 lakh

    Rs 6.79 lakh

    (-Rs 63,000)

    Sportz CNG MT

    Rs 8.30 lakh

    Rs 7.59 lakh

    (-Rs 71,000)

    Sportz CNG (dual cylinders) MT

    Rs 8.38 lakh

    Rs 7.67 lakh

    (-Rs 71,000)

    Sportz (O) MT

    Rs 7.72 lakh

    Rs 7.06 lakh

    (-Rs 66,000)

    Asta MT

    Rs 8.09 lakh

    Rs 7.40 lakh

    (-Rs 69,000)

     Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Magna AMT^

    Rs 7.49 lakh

    Rs 6.85 lakh

    (-Rs 64,000)

    Corporate Edition AMT^

    Rs 7.74 lakh

    Rs 7.08 lakh

    (-Rs 66,000)

    Sportz AMT^

    Rs 7.99 lakh

    Rs 7.31 lakh

    (-Rs 68,000)

    Sportz (O) AMT^

    Rs 8.29 lakh

    Rs 7.58 lakh

    (-Rs 71,000)

    Asta AMT^

    Rs 8.66 lakh

    Rs 7.92 lakh

    (-Rs 74,000)

    ^AMT - Automated manual transmission

    • The highest savings of nearly Rs 74,000 are applicable to the fully loaded Asta AMT variant of the Hyundai Grand i10 Nios.

    • Prices of the manual variants have been reduced in the range of Rs 51,000 to Rs 71,000.

    • If you are willing to pick a CNG variant, do note that their prices have been slashed by up to Rs 71,000.

    Hyundai Aura

    Hyundai Aura Front Left Side View

    Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    E MT

    Rs 6.54 lakh

    Rs 5.98 lakh

    (-Rs 56,000)

    E CNG MT

    Rs 7.55 lakh

    Rs 6.90 lakh

    (-Rs 65,000)

    S MT

    Rs 7.38 lakh

    Rs 6.75 lakh

    (-Rs 63,000)

    S CNG MT

    Rs 8.37 lakh

    Rs 7.66 lakh

    (-Rs 71,000)

    S Corporate Edition MT

    Rs 7.48 lakh

    Rs 6.84 lakh

    (-Rs 64,000)

    S Corporate Edition CNG MT

    Rs 8.47 lakh

    Rs 7.75 lakh

    (-Rs 72,000)

    SX MT

    Rs 8.15 lakh

    Rs 7.54 lakh

    (-Rs 61,000)

    SX CNG MT

    Rs 9.11 lakh

    Rs 8.42 lakh

    (-Rs 69,000)

    SX (O) MT

    Rs 8.74 lakh

    Rs 8 lakh

    (-Rs 74,000)

    Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    S AMT

    Rs 8.08 lakh

    Rs 7.39 lakh

    (-Rs 69,000)

    SX Plus AMT

    Rs 8.95 lakh

    Rs 8.19 lakh

    (-Rs 76,000)
    • Hyundai is offering the highest price reduction of Rs 76,000 on the fully equipped SX Plus AMT variant of the Aura sedan.

    • The CNG variants of the Aura have seen a price cut between Rs 71,000 and Rs 72,000.

    • Prices of the regular manual variants have been slashed in the range of Rs 56,000 to Rs 74,000.

    Hyundai i20

    Hyundai i20 Driving: Front Left Quarter View

    Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Magna Executive MT

    Rs 7.51 lakh

    Rs 6.87 lakh

    (-Rs 64,000)

    Magna MT

    Rs 7.79 lakh

    Rs 7.12 lakh

    (-Rs 67,000)

    Sportz MT

    Rs 8.47 lakh

    Rs 7.74 lakh

    (-Rs 73,000)

    Sportz (O) MT

    Rs 9.05 lakh

    Rs 8.28 lakh

    (-Rs 77,000)

    Sportz (O) Knight MT

    Rs 9.15 lakh

    Rs 8.37 lakh

    (-Rs 78,000)

    Asta MT

    Rs 9.38 lakh

    Rs 8.61 lakh

    (-Rs 74,000)

    Asta (O) MT

    Rs 10 lakh

    Rs 9.15 lakh

    (-Rs 85,000)

     Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Magna CVT*

    Rs 8.89 lakh

    Rs 8.13 lakh

    (-Rs 76,000)

    Sportz CVT*

    Rs 9.47 lakh

    Rs 8.70 lakh

    (-Rs 77,000)

    Sportz (O) CVT*

    Rs 10 lakh

    Rs 9.15 lakh

    (-Rs 85,000)

    Asta (O) CVT*

    Rs 11.10 lakh

    Rs 10.29 lakh

    (-Rs 81,000)

    Asta (O) Knight CVT*

    Rs 11.35 lakh

    Rs 10.38 lakh

    (-Rs 97,000)

    *CVT - Continuously variable transmission

    • Hyundai is offering the highest savings of Rs 97,000 on the newly introduced Asta (O) Knight CVT variant of the i20 hatchback.

    • Prices of the remaining variants have been reduced by up to Rs 85,000.

    Hyundai i20 N Line

    Hyundai i20 N-Line Front Right Quarter View

    Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    N6 MT

    Rs 10 lakh

    Rs 9.14 lakh

    (-Rs 86,000)

    N8 MT

    Rs 11.31 lakh

    Rs 10.45 lakh

    (-Rs 86,000)

     Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    N6 DCT^

    Rs 11.19 lakh

    Rs 10.23 lakh

    (-Rs 96,000)

    N8 DCT^

    Rs 12.41 lakh

    Rs 11.46 lakh

    (-Rs 95,000)

    ^DCT - Dual-clutch automatic transmission

    • The maximum benefits of Rs 96,000 are applicable to the N6 DCT variant of the Hyundai i20 N Line.

    • Prices of the MT-equipped variants of the sportier-looking hatchback have been reduced uniformly by Rs 86,000.

    Hyundai Exter

    Hyundai Exter Front Left side

    Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    EX MT

    Rs 6.21 lakh

    Rs 5.49 lakh

    (-Rs 72,000)

    EX CNG (dual cylinders) MT

    Rs 7.51 lakh

    Rs 6.87 lakh

    (-Rs 64,000)

    EX (O) MT

    Rs 6.56 lakh

    Rs 6 lakh

    (-Rs 56,000)

    S Executive CNG MT

    Rs 8.56 lakh

    Rs 7.83 lakh

    (-Rs 73,000)

    S Executive CNG (dual cylinders) MT

    Rs 8.65 lakh

    Rs 7.91 lakh

    (-Rs 74,000)

    S Plus Executive CNG (dual cylinders) MT

    Rs 8.86 lakh

    Rs 8.15 lakh

    (-Rs 71,000)

    S Smart MT

    Rs 7.68 lakh

    Rs 7.03 lakh

    (-Rs 65,000)

    S Smart CNG (dual cylinders) MT

    Rs 8.63 lakh

    Rs 7.89 lakh

    (-Rs 74,000)

    S MT

    Rs 7.73 lakh

    Rs 7.08 lakh

    (-Rs 65,000)

    S Plus MT

    Rs 7.93 lakh

    Rs 7.30 lakh

    (-Rs 63,000)

    SX Smart MT

    Rs 8.16 lakh

    Rs 7.51 lakh

    (-Rs 65,000)

    SX Smart CNG (dual cylinders) MT

    Rs 9.18 lakh

    Rs 8.45 lakh

    (-Rs 73,000)

    SX MT

    Rs 8.31 lakh

    Rs 7.65 lakh

    (-Rs 66,000)

    SX CNG MT

    Rs 9.25 lakh

    Rs 8.46 lakh

    (-Rs 79,000)

    SX CNG (dual cylinders) MT

    Rs 9.33 lakh

    Rs 8.58 lakh

    (-Rs 75,000)

    SX Knight MT

    Rs 8.46 lakh

    Rs 7.78 lakh

    (-Rs 68,000)

    SX Knight CNG (dual cylinders) MT

    Rs 9.48 lakh

    Rs 8.72 lakh

    (-Rs 76,000)

    SX (O) MT

    Rs 8.98 lakh

    Rs 8.26 lakh

    (-Rs 72,000)

    SX Tech MT

    Rs 8.51 lakh

    Rs 7.83 lakh

    (-Rs 68,000)

    SX Tech CNG (dual cylinders) MT

    Rs 9.53 lakh

    Rs 8.77 lakh

    (-Rs 76,000)

    SX (O) Connect Knight MT

    Rs 9.82 lakh

    Rs 8.98 lakh

    (-Rs 84,000)

     Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    S Smart AMT

    Rs 8.39 lakh

    Rs 7.68 lakh

    (-Rs 71,000)

    S AMT

    Rs 8.44 lakh

    Rs 7.72 lakh

    (-Rs 72,000)

    S Plus AMT

    Rs 8.64 lakh

    Rs 7.95 lakh

    (-Rs 69,000)

    SX Smart AMT

    Rs 8.83 lakh

    Rs 8.12 lakh

    (-Rs 71,000)

    SX AMT

    Rs 8.98 lakh

    Rs 8.26 lakh

    (-Rs 72,000)

    SX Knight AMT

    Rs 9.13 lakh

    Rs 8.40 lakh

    (-Rs 73,000)

    SX Tech AMT

    Rs 9.18 lakh

    Rs 8.44 lakh

    (-Rs 74,000)

    SX (O) AMT

    Rs 9.65 lakh

    Rs 9.02 lakh

    (-Rs 63,000)

    SX (O) Connect AMT

    Rs 10 lakh

    Rs 9.24 lakh

    (-Rs 76,000)

    SX (O) Connect Knight AMT

    Rs 10.15 lakh

    Rs 9.33 lakh

    (-Rs 82,000)
    • The highest savings of Rs 84,000 are available on the range-topping SX (O) Connect Knight MT variant of the Hyundai Exter.

    • Prices of the micro SUV’s automatic (AMT) variants have been cut in the range of Rs 71,000 to Rs 82,000.

    • For those looking to buy the Exter’s CNG variant, prices have been reduced between Rs 64,000 and Rs 84,000.

    Hyundai Venue

    Hyundai Venue Exterior Image

    Petrol Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    1.2-litre N/A Petrol

    E MT

    Rs 7.94 lakh

    Rs 7.26 lakh

    (-Rs 68,000)

    E Plus MT

    Rs 8.32 lakh

    Rs 7.61 lakh

    (-Rs 71,000)

    S Plus MT

    Rs 9.53 lakh

    Rs 8.72 lakh

    (-Rs 81,000)

    S (O) MT

    Rs 10 lakh

    Rs 9.15 lakh

    (-Rs 85,000)

    S (O) Plus MT

    Rs 10 lakh

    Rs 9.15 lakh

    (-Rs 85,000)

    S (O) Knight MT

    Rs 10.35 lakh

    Rs 9.46 lakh

    (-Rs 89,000)

    S (O) Adventure MT

    Rs 10.37 lakh

    Rs 9.48 lakh

    (-Rs 89,000)

    SX Executive MT

    Rs 10.79 lakh

    Rs 9.87 lakh

    (-Rs 92,000)

    SX MT

    Rs 11.18 lakh

    Rs 10.22 lakh

    (-Rs 96,000)

    SX Adventure MT

    Rs 11.30 lakh

    Rs 10.34 lakh

    (-Rs 96,000)

    SX Knight MT

    Rs 11.50 lakh

    Rs 10.52 lakh

    (-Rs 98,000)

    1-litre turbo-petrol

    Executive Turbo MT

    Rs 10 lakh

    Rs 9.15 lakh

    (-Rs 85,000)

    S (O) Turbo MT

    Rs 10.84 lakh

    Rs 9.92 lakh

    (-Rs 92,000)

    SX (O) Turbo MT

    Rs 12.56 lakh

    Rs 11.49 lakh

    (-Rs 1.07 lakh)

    SX (O) Knight Turbo MT

    Rs 12.74 lakh

    Rs 11.65 lakh

    (-Rs 1.09 lakh)

     Petrol Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    S (O) Turbo DCT

    Rs 11.95 lakh

    Rs 10.93 lakh

    (-Rs 1.02 lakh)

    SX (O) Turbo DCT

    Rs 13.35 lakh

    Rs 12.21 lakh

    (-Rs 1.14 lakh)

    SX (O) Knight Turbo DCT

    Rs 13.45 lakh

    Rs 12.31 lakh

    (-Rs 1.14 lakh)

    SX (O) Adventure Turbo DCT

    Rs 13.47 lakh

    Rs 12.32 lakh

    (-Rs 1.15 lakh)

     Diesel

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    S Plus MT

    Rs 10.80 lakh

    Rs 9.73 lakh

    (-Rs 1.07 lakh)

    SX MT

    Rs 12.46 lakh

    Rs 11.22 lakh

    (-Rs 1.24 lakh)

    SX (O) MT

    Rs 13.38 lakh

    Rs 12.05 lakh

    (-Rs 1.33 lakh)
    •  Maximum savings of Rs 1.33 lakh are applicable to the fully loaded SX (O) diesel-MT variant of the Hyundai Venue.

    • Petrol variants of the sub-4m SUV are available with benefits of up to Rs 1.15 lakh, which can be had with the top-spec SX (O) Adventure Turbo DCT variant of the Venue.

    • A new-generation Hyundai Venue is set to be introduced in India soon and it has been seen on test on multiple occasions.

    Hyundai Venue N Line

    Hyundai Venue N Line Front Right Side View

    Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    N6 MT

    Rs 12.15 lakh

    Rs 11.11 lakh

    (-Rs 1.04 lakh)

    N8 MT

    Rs 13.06 lakh

    Rs 11.95 lakh

    (-Rs 1.11 lakh)

     Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    N6 DCT

    Rs 12.94 lakh

    Rs 11.84 lakh

    (-Rs 1.10 lakh)

    N8 DCT

    Rs 13.85 lakh

    Rs 12.67 lakh

    (-Rs 1.18 lakh)

     

    • Hyundai is offering the highest savings of Rs 1.18 lakh on the range-topping N8 DCT variant of the Venue N Line.

    • The sportier version of the Venue SUV gets benefits ranging from Rs 1.04 lakh to Rs 1.11 lakh for other variants.

    • A new-generation Venue N Line was spied recently, suggesting the top five changes it will be on board.

    Hyundai Verna

    Hyundai Verna Front Left Quarter View

    Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    1.5-litre N/A Petrol

    EX MT

    Rs 11.07 lakh

    Rs 10.69 lakh

    (-Rs 38,000)

    S MT

    Rs 12.37 lakh

    Rs 11.95 lakh

    (-Rs 42,000)

    SX MT

    Rs 13.15 lakh

    Rs 12.70 lakh

    (-Rs 45,000)

    SX Plus MT

    Rs 13.79 lakh

    Rs 13.32 lakh

    (-Rs 47,000)

    SX (O) MT

    Rs 14.86 lakh

    Rs 14.35 lakh

    (-Rs 51,000)

    1.5-litre Turbo-petrol

    SX Turbo MT

    Rs 15.04 lakh

    Rs 14.52 lakh

    (-Rs 52,000)

    SX (O) Turbo MT

    Rs 16.19 lakh

    Rs 15.64 lakh

    (-Rs 55,000)

     Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    1.5-litre N/A Petrol

    S CVT

    Rs 13.62 lakh

    Rs 13.15 lakh

    (-Rs 47,000)

    SX CVT

    Rs 14.40 lakh

    Rs 13.91 lakh

    (-Rs 49,000)

    SX Plus CVT

    Rs 15.04 lakh

    Rs 14.52 lakh

    (-Rs 52,000)

    SX (O) CVT

    Rs 16.40 lakh

    Rs 15.83 lakh

    (-Rs 57,000)

    1.5-litre Turbo-petrol

    S (O) Turbo DCT

    Rs 15.27 lakh

    Rs 14.74 lakh

    (-Rs 53,000)

    SX Turbo DCT

    Rs 16.29 lakh

    Rs 15.72 lakh

    (-Rs 57,000)

    SX (O) Turbo DCT

    Rs 17.58 lakh

    Rs 16.98 lakh

    (-Rs 60,000)
    •  You can avail the highest benefit of Rs 60,000 on the fully equipped SX (O) Turbo DCT variant of the Hyundai Verna.

    • Prices of the remaining variants have been reduced in the range between Rs 38,000 and Rs 57,000.

    Hyundai Creta

    Hyundai Creta Driving: Front Right Quarter View

    Petrol Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    1.5-litre N/A Petrol

    E MT

    Rs 11.11 lakh

    Rs 10.73 lakh

    (-Rs 38,000)

    EX MT

    Rs 12.32 lakh

    Rs 11.90 lakh

    (-Rs 42,000)

    EX (O) MT

    Rs 12.97 lakh

    Rs 12.52 lakh

    (-Rs 45,000)

    S MT

    Rs 13.54 lakh

    Rs 13.07 lakh

    (-Rs 47,000)

    S (O) MT

    Rs 14.47 lakh

    Rs 13.99 lakh

    (-Rs 48,000)

    S (O) Knight MT

    Rs 14.62 lakh

    Rs 14.11 lakh

    (-Rs 51,000)

    SX MT

    Rs 15.41 lakh

    Rs 14.94 lakh

    (-Rs 47,000)

    SX Tech MT

    Rs 16.09 lakh

    Rs 15.69 lakh

    (-Rs 40,000)

    SX Premium MT

    Rs 16.18 lakh

    Rs 15.78 lakh

    (-Rs 40,000)

    SX (O) MT

    Rs 17.46 lakh

    Rs 16.86 lakh

    (-Rs 60,000)

    SX (O) Knight MT

    Rs 17.61 lakh

    Rs 17 lakh

    (-Rs 61,000)

    King MT

    Rs 17.89 lakh

    Rs 17.27 lakh

    (-Rs 62,000)

     Petrol Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    1.5-litre N/A Petrol

    EX (O) CVT

    Rs 14.37 lakh

    Rs 13.88 lakh

    (-Rs 49,000)

    S (O) CVT

    Rs 15.97 lakh

    Rs 15.44 lakh

    (-Rs 53,000)

    S (O) Knight CVT

    Rs 16.12 lakh

    Rs 15.56 lakh

    (-Rs 56,000)

    SX Tech CVT

    Rs 17.59 lakh

    Rs 17.14 lakh

    (-Rs 45,000)

    SX Premium CVT

    Rs 17.68 lakh

    Rs 17.23 lakh

    (-Rs 45,000)

    SX (O) CVT

    Rs 18.92 lakh

    Rs 18.27 lakh

    (-Rs 65,000)

    SX (O) Knight CVT

    Rs 19.07 lakh

    Rs 18.41 lakh

    (-Rs 66,000)

    King CVT

    Rs 19.35 lakh

    Rs 18.68 lakh

    (-Rs 67,000)

    King Knight CVT

    Rs 19.49 lakh

    Rs 18.82 lakh

    (-Rs 67,000)

    King Limited Edition CVT

    Rs 19.64 lakh

    Rs 18.97 lakh

    (-Rs 67,000)

    1.5-litre Turbo-petrol

    SX (O) Turbo DCT

    Rs 20.19 lakh

    Rs 19.49 lakh

    (-Rs 70,000)

    King Turbo DCT

    Rs 20.61 lakh

    Rs 19.90 lakh

    (-Rs 71,000)

    Diesel Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    E MT

    Rs 12.69 lakh

    Rs 12.25 lakh

    (-Rs 44,000)

    EX MT

    Rs 13.92 lakh

    Rs 13.44 lakh

    (-Rs 48,000)

    EX (O) MT

    Rs 14.56 lakh

    Rs 14.06 lakh

    (-Rs 50,000)

    S MT

    Rs 15 lakh

    Rs 14.48 lakh

    (-Rs 52,000)

    S (O) MT

    Rs 16.05 lakh

    Rs 15.52 lakh

    (-Rs 53,000)

    S (O) Knight MT

    Rs 16.20 lakh

    Rs 15.64 lakh

    (-Rs 56,000)

    SX Tech MT

    Rs 17.68 lakh

    Rs 17.22 lakh

    (-Rs 46,000)

    SX Premium MT

    Rs 17.77 lakh

    Rs 17.31 lakh

    (-Rs 46,000)

    SX (O) MT

    Rs 19.05 lakh

    Rs 18.39 lakh

    (-Rs 66,000)

    SX (O) Knight MT

    Rs 19.20 lakh

    Rs 18.53 lakh

    (-Rs 67,000)

    King MT

    Rs 19.47 lakh

    Rs 18.80 lakh

    (-Rs 67,000)

    Diesel Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    EX (O) AT

    Rs 15.96 lakh

    Rs 15.41 lakh

    (-Rs 55,000)

    S (O) AT

    Rs 17.55 lakh

    Rs 16.97 lakh

    (-Rs 58,000)

    S (O) Knight AT

    Rs 17.70 lakh

    Rs 17.09 lakh

    (-Rs 61,000)

    SX (O) AT

    Rs 20 lakh

    Rs 19.31 lakh

    (-Rs 69,000)

    SX (O) Knight AT

    Rs 20.35 lakh

    Rs 19.65 lakh

    (-Rs 70,000)

    King AT

    Rs 20.42 lakh

    Rs 19.72 lakh

    (-Rs 70,000)

    King Knight AT

    Rs 20.77 lakh

    Rs 20.05 lakh

    (-Rs 72,000)

    King Limited Edition AT

    Rs 20.92 lakh

    Rs 20.20 lakh

    (-Rs 72,000)
    • Customers can avail the highest savings of Rs 72,000 on the newly introduced King Knight and King Limited Edition variants with the diesel-AT combo of the Hyundai Creta.

    • Prices of the best-selling Hyundai SUV’s other variants have been revised in the range of Rs 38,000 to Rs 71,000.

    Hyundai Creta N Line

    Hyundai Creta N Line Driving: Front View

    Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    N8 MT

    Rs 16.93 lakh

    Discontinued

    N10 MT

    Rs 19.53 lakh

    Rs 19.02 lakh

    (-Rs 51,000)

     Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    N8 DCT

    Rs 18.43 lakh

    Rs 17.83 lakh

    (-Rs 60,000)

    N10 DCT

    Rs 20.49 lakh

    Rs 19.95 lakh

    (-Rs 54,000)
    • The maximum savings of Rs 60,000 are available on the N8 DCT variant of the Hyundai Creta N line.

    • Hyundai has discontinued the entry-level N8 variant with the manual transmission from the sportier-looking Creta’s lineup.

    Hyundai Alcazar

    Hyundai Alcazar Front Right Quarter View

    Petrol Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Executive Turbo MT 7-seater

    Rs 15 lakh

    Rs 14.47 lakh

    (-Rs 53,000)

    Prestige Turbo MT 7-seater

    Rs 17.22 lakh

    Rs 16.62 lakh

    (-Rs 60,000)

    Platinum Turbo MT 7-seater

    Rs 19.60 lakh

    Rs 18.92 lakh

    (-Rs 68,000)

     Petrol Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Prestige Turbo DCT 7-seater

    Rs 18.64 lakh

    Rs 17.99 lakh

    (-Rs 65,000)

    Platinum Turbo DCT 7-seater

    Rs 20.95 lakh

    Rs 20.22 lakh

    (-Rs 73,000)

    Platinum Turbo DCT 6-seater

    Rs 21.04 lakh

    Rs 20.31 lakh

    (-Rs 73,000)

    Signature Turbo DCT 7-seater

    Rs 21.39 lakh

    Rs 20.77 lakh

    (-Rs 62,000)

    Signature Knight Turbo DCT 7-seater

    Rs 21.66 lakh

    Rs 20.91 lakh

    (-Rs 75,000)

    Signature Turbo DCT 6-seater

    Rs 21.59 lakh

    Rs 20.96 lakh

    (-Rs 63,000)

    Diesel Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Executive MT 7-seater

    Rs 16 lakh

    Rs 15.44 lakh

    (-Rs 56,000)

    Prestige MT 7-seater

    Rs 17.22 lakh

    Rs 16.62 lakh

    (-Rs 60,000)

    Corporate MT 7-seater

    Rs 17.87 lakh

    Rs 17.25 lakh

    (-Rs 62,000)

    Platinum MT 7-seater

    Rs 19.60 lakh

    Rs 18.92 lakh

    (-Rs 68,000)

     Diesel Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Corporate AT 7-seater

    Rs 19.29 lakh

    Rs 18.62 lakh

    (-Rs 67,000)

    Platinum AT 7-seater

    Rs 20.95 lakh

    Rs 20.22 lakh

    (-Rs 73,000)

    Platinum AT 6-seater

    Rs 21.04 lakh

    Rs 20.31 lakh

    (-Rs 73,000)

    Signature AT 7-seater

    Rs 21.39 lakh

    Rs 20.77 lakh

    (-Rs 62,000)

    Signature Knight AT 7-seater

    Rs 21.66 lakh

    Rs 20.91 lakh

    (-Rs 75,000)

    Signature AT 6-seater

    Rs 21.59 lakh

    Rs 20.96 lakh

    (-Rs 63,000)
    • You can grab the highest benefit of Rs 75,000 on the recently introduced Signature Knight 7-seater diesel-AT variant of the Hyundai Alcazar.

    • Prices of the 3-row SUV’s other variants have dropped down between Rs 53,000 and Rs 73,000.

    Hyundai Tucson

    Hyundai Tucson Front Left Side

    Petrol

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Platinum AT

    Rs 29.27 lakh

    Rs 27.32 lakh

    (-Rs 1.95 lakh)

    Signature AT

    Rs 31.77 lakh

    Rs 29.65 lakh

    (-Rs 2.12 lakh)

     Diesel

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Platinum AT

    Rs 31.65 lakh

    Rs 29.54 lakh

    (-Rs 2.11 lakh)

    Signature AT

    Rs 34.35 lakh

    Rs 32.06 lakh

    (-Rs 2.29 lakh)

    Signature AWD AT

    Rs 35.89 lakh

    Rs 33.50 lakh

    (-Rs 2.39 lakh)
    • Hyundai is offering the maximum savings of Rs 2.39 lakh on the fully loaded Signature AWD AT variant of the Tucson SUV.

    • All other variants get big cuts ranging from Rs 1.95 lakh to Rs 2.29 lakh.

    What Are The Revised GST Slabs For Hyundai Cars?

    Customers can now grab savings of up to 13 percent, depending on the Hyundai car that they choose. You can check out the revised slabs here:

    Type Of Vehicle

    Old GST Slab (Including Cess)

    New GST Rates

    Savings

    Sub-4 metre (Petrol)

    29 percent (28 percent GST + 1 percent cess)

    18 percent

    11 percent

    Sub-4 metre (Diesel)

    31 percent (28 percent GST + 3 percent cess)

    18 percent

    13 percent

    Cars over 4 metres in length with engine capacity up to 1,500cc

    Up to 45 percent (28 percent GST + 17 percent)

    40 percent

    5 percent

    SUVs (above 4 metres in length with engine capacity exceeding 1,500cc)

    Up to 50 percent (28 percent GST + up to 22 percent cess)

    40 percent

    10 percent

    When Do The New Prices Come Into Effect?

    The revised prices listed above are now in effect, following the Central Government’s directive to implement the new GST rates across the nation.

    Follow the CarDekho WhatsApp channel to get instant updates from the automotive world.

    *Ex-showroom price in New Delhi
