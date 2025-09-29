Hyundai Cars New Prices After GST Rate Cut: Old vs New Prices Compared Here!
Many Hyundai cars have now become more affordable by over Rs 50,000, while a few models also get a price cut of more than Rs 1 lakh
Many carmakers, including Hyundai, in India have lowered the prices of their internal combustion engine (ICE) offerings following the correction in the Goods and Services Tax (GST) rates. As a result, Hyundai’s entire ICE portfolio, including popular models like the i20 and Creta, have become more affordable for new buyers. In this story, let’s check out the revised variant-wise prices of all the eligible Hyundai cars:
Hyundai Grand i10 Nios
Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Era MT
|
Rs 5.98 lakh
|
Rs 5.47 lakh
|
(-Rs 51,000)
|
Magna MT
|
Rs 6.84 lakh
|
Rs 6.26 lakh
|
(-Rs 58,000)
|
Magna CNG (dual cylinders) MT
|
Rs 7.75 lakh
|
Rs 7.17 lakh
|
(-Rs 58,000)
|
Corporate Edition MT
|
Rs 7.09 lakh
|
Rs 6.49 lakh
|
(-Rs 60,000)
|
Sportz MT
|
Rs 7.42 lakh
|
Rs 6.79 lakh
|
(-Rs 63,000)
|
Sportz CNG MT
|
Rs 8.30 lakh
|
Rs 7.59 lakh
|
(-Rs 71,000)
|
Sportz CNG (dual cylinders) MT
|
Rs 8.38 lakh
|
Rs 7.67 lakh
|
(-Rs 71,000)
|
Sportz (O) MT
|
Rs 7.72 lakh
|
Rs 7.06 lakh
|
(-Rs 66,000)
|
Asta MT
|
Rs 8.09 lakh
|
Rs 7.40 lakh
|
(-Rs 69,000)
Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Magna AMT^
|
Rs 7.49 lakh
|
Rs 6.85 lakh
|
(-Rs 64,000)
|
Corporate Edition AMT^
|
Rs 7.74 lakh
|
Rs 7.08 lakh
|
(-Rs 66,000)
|
Sportz AMT^
|
Rs 7.99 lakh
|
Rs 7.31 lakh
|
(-Rs 68,000)
|
Sportz (O) AMT^
|
Rs 8.29 lakh
|
Rs 7.58 lakh
|
(-Rs 71,000)
|
Asta AMT^
|
Rs 8.66 lakh
|
Rs 7.92 lakh
|
(-Rs 74,000)
^AMT - Automated manual transmission
-
The highest savings of nearly Rs 74,000 are applicable to the fully loaded Asta AMT variant of the Hyundai Grand i10 Nios.
-
Prices of the manual variants have been reduced in the range of Rs 51,000 to Rs 71,000.
-
If you are willing to pick a CNG variant, do note that their prices have been slashed by up to Rs 71,000.
Hyundai Aura
Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
E MT
|
Rs 6.54 lakh
|
Rs 5.98 lakh
|
(-Rs 56,000)
|
E CNG MT
|
Rs 7.55 lakh
|
Rs 6.90 lakh
|
(-Rs 65,000)
|
S MT
|
Rs 7.38 lakh
|
Rs 6.75 lakh
|
(-Rs 63,000)
|
S CNG MT
|
Rs 8.37 lakh
|
Rs 7.66 lakh
|
(-Rs 71,000)
|
S Corporate Edition MT
|
Rs 7.48 lakh
|
Rs 6.84 lakh
|
(-Rs 64,000)
|
S Corporate Edition CNG MT
|
Rs 8.47 lakh
|
Rs 7.75 lakh
|
(-Rs 72,000)
|
SX MT
|
Rs 8.15 lakh
|
Rs 7.54 lakh
|
(-Rs 61,000)
|
SX CNG MT
|
Rs 9.11 lakh
|
Rs 8.42 lakh
|
(-Rs 69,000)
|
SX (O) MT
|
Rs 8.74 lakh
|
Rs 8 lakh
|
(-Rs 74,000)
Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
S AMT
|
Rs 8.08 lakh
|
Rs 7.39 lakh
|
(-Rs 69,000)
|
SX Plus AMT
|
Rs 8.95 lakh
|
Rs 8.19 lakh
|
(-Rs 76,000)
- Hyundai is offering the highest price reduction of Rs 76,000 on the fully equipped SX Plus AMT variant of the Aura sedan.
-
The CNG variants of the Aura have seen a price cut between Rs 71,000 and Rs 72,000.
-
Prices of the regular manual variants have been slashed in the range of Rs 56,000 to Rs 74,000.
Hyundai i20
Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Magna Executive MT
|
Rs 7.51 lakh
|
Rs 6.87 lakh
|
(-Rs 64,000)
|
Magna MT
|
Rs 7.79 lakh
|
Rs 7.12 lakh
|
(-Rs 67,000)
|
Sportz MT
|
Rs 8.47 lakh
|
Rs 7.74 lakh
|
(-Rs 73,000)
|
Sportz (O) MT
|
Rs 9.05 lakh
|
Rs 8.28 lakh
|
(-Rs 77,000)
|
Sportz (O) Knight MT
|
Rs 9.15 lakh
|
Rs 8.37 lakh
|
(-Rs 78,000)
|
Asta MT
|
Rs 9.38 lakh
|
Rs 8.61 lakh
|
(-Rs 74,000)
|
Asta (O) MT
|
Rs 10 lakh
|
Rs 9.15 lakh
|
(-Rs 85,000)
Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Magna CVT*
|
Rs 8.89 lakh
|
Rs 8.13 lakh
|
(-Rs 76,000)
|
Sportz CVT*
|
Rs 9.47 lakh
|
Rs 8.70 lakh
|
(-Rs 77,000)
|
Sportz (O) CVT*
|
Rs 10 lakh
|
Rs 9.15 lakh
|
(-Rs 85,000)
|
Asta (O) CVT*
|
Rs 11.10 lakh
|
Rs 10.29 lakh
|
(-Rs 81,000)
|
Asta (O) Knight CVT*
|
Rs 11.35 lakh
|
Rs 10.38 lakh
|
(-Rs 97,000)
*CVT - Continuously variable transmission
-
Hyundai is offering the highest savings of Rs 97,000 on the newly introduced Asta (O) Knight CVT variant of the i20 hatchback.
-
Prices of the remaining variants have been reduced by up to Rs 85,000.
Hyundai i20 N Line
Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
N6 MT
|
Rs 10 lakh
|
Rs 9.14 lakh
|
(-Rs 86,000)
|
N8 MT
|
Rs 11.31 lakh
|
Rs 10.45 lakh
|
(-Rs 86,000)
Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
N6 DCT^
|
Rs 11.19 lakh
|
Rs 10.23 lakh
|
(-Rs 96,000)
|
N8 DCT^
|
Rs 12.41 lakh
|
Rs 11.46 lakh
|
(-Rs 95,000)
^DCT - Dual-clutch automatic transmission
- The maximum benefits of Rs 96,000 are applicable to the N6 DCT variant of the Hyundai i20 N Line.
-
Prices of the MT-equipped variants of the sportier-looking hatchback have been reduced uniformly by Rs 86,000.
Hyundai Exter
Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
EX MT
|
Rs 6.21 lakh
|
Rs 5.49 lakh
|
(-Rs 72,000)
|
EX CNG (dual cylinders) MT
|
Rs 7.51 lakh
|
Rs 6.87 lakh
|
(-Rs 64,000)
|
EX (O) MT
|
Rs 6.56 lakh
|
Rs 6 lakh
|
(-Rs 56,000)
|
S Executive CNG MT
|
Rs 8.56 lakh
|
Rs 7.83 lakh
|
(-Rs 73,000)
|
S Executive CNG (dual cylinders) MT
|
Rs 8.65 lakh
|
Rs 7.91 lakh
|
(-Rs 74,000)
|
S Plus Executive CNG (dual cylinders) MT
|
Rs 8.86 lakh
|
Rs 8.15 lakh
|
(-Rs 71,000)
|
S Smart MT
|
Rs 7.68 lakh
|
Rs 7.03 lakh
|
(-Rs 65,000)
|
S Smart CNG (dual cylinders) MT
|
Rs 8.63 lakh
|
Rs 7.89 lakh
|
(-Rs 74,000)
|
S MT
|
Rs 7.73 lakh
|
Rs 7.08 lakh
|
(-Rs 65,000)
|
S Plus MT
|
Rs 7.93 lakh
|
Rs 7.30 lakh
|
(-Rs 63,000)
|
SX Smart MT
|
Rs 8.16 lakh
|
Rs 7.51 lakh
|
(-Rs 65,000)
|
SX Smart CNG (dual cylinders) MT
|
Rs 9.18 lakh
|
Rs 8.45 lakh
|
(-Rs 73,000)
|
SX MT
|
Rs 8.31 lakh
|
Rs 7.65 lakh
|
(-Rs 66,000)
|
SX CNG MT
|
Rs 9.25 lakh
|
Rs 8.46 lakh
|
(-Rs 79,000)
|
SX CNG (dual cylinders) MT
|
Rs 9.33 lakh
|
Rs 8.58 lakh
|
(-Rs 75,000)
|
SX Knight MT
|
Rs 8.46 lakh
|
Rs 7.78 lakh
|
(-Rs 68,000)
|
SX Knight CNG (dual cylinders) MT
|
Rs 9.48 lakh
|
Rs 8.72 lakh
|
(-Rs 76,000)
|
SX (O) MT
|
Rs 8.98 lakh
|
Rs 8.26 lakh
|
(-Rs 72,000)
|
SX Tech MT
|
Rs 8.51 lakh
|
Rs 7.83 lakh
|
(-Rs 68,000)
|
SX Tech CNG (dual cylinders) MT
|
Rs 9.53 lakh
|
Rs 8.77 lakh
|
(-Rs 76,000)
|
SX (O) Connect Knight MT
|
Rs 9.82 lakh
|
Rs 8.98 lakh
|
(-Rs 84,000)
Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
S Smart AMT
|
Rs 8.39 lakh
|
Rs 7.68 lakh
|
(-Rs 71,000)
|
S AMT
|
Rs 8.44 lakh
|
Rs 7.72 lakh
|
(-Rs 72,000)
|
S Plus AMT
|
Rs 8.64 lakh
|
Rs 7.95 lakh
|
(-Rs 69,000)
|
SX Smart AMT
|
Rs 8.83 lakh
|
Rs 8.12 lakh
|
(-Rs 71,000)
|
SX AMT
|
Rs 8.98 lakh
|
Rs 8.26 lakh
|
(-Rs 72,000)
|
SX Knight AMT
|
Rs 9.13 lakh
|
Rs 8.40 lakh
|
(-Rs 73,000)
|
SX Tech AMT
|
Rs 9.18 lakh
|
Rs 8.44 lakh
|
(-Rs 74,000)
|
SX (O) AMT
|
Rs 9.65 lakh
|
Rs 9.02 lakh
|
(-Rs 63,000)
|
SX (O) Connect AMT
|
Rs 10 lakh
|
Rs 9.24 lakh
|
(-Rs 76,000)
|
SX (O) Connect Knight AMT
|
Rs 10.15 lakh
|
Rs 9.33 lakh
|
(-Rs 82,000)
- The highest savings of Rs 84,000 are available on the range-topping SX (O) Connect Knight MT variant of the Hyundai Exter.
-
Prices of the micro SUV’s automatic (AMT) variants have been cut in the range of Rs 71,000 to Rs 82,000.
-
For those looking to buy the Exter’s CNG variant, prices have been reduced between Rs 64,000 and Rs 84,000.
Hyundai Venue
Petrol Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
1.2-litre N/A Petrol
|
E MT
|
Rs 7.94 lakh
|
Rs 7.26 lakh
|
(-Rs 68,000)
|
E Plus MT
|
Rs 8.32 lakh
|
Rs 7.61 lakh
|
(-Rs 71,000)
|
S Plus MT
|
Rs 9.53 lakh
|
Rs 8.72 lakh
|
(-Rs 81,000)
|
S (O) MT
|
Rs 10 lakh
|
Rs 9.15 lakh
|
(-Rs 85,000)
|
S (O) Plus MT
|
Rs 10 lakh
|
Rs 9.15 lakh
|
(-Rs 85,000)
|
S (O) Knight MT
|
Rs 10.35 lakh
|
Rs 9.46 lakh
|
(-Rs 89,000)
|
S (O) Adventure MT
|
Rs 10.37 lakh
|
Rs 9.48 lakh
|
(-Rs 89,000)
|
SX Executive MT
|
Rs 10.79 lakh
|
Rs 9.87 lakh
|
(-Rs 92,000)
|
SX MT
|
Rs 11.18 lakh
|
Rs 10.22 lakh
|
(-Rs 96,000)
|
SX Adventure MT
|
Rs 11.30 lakh
|
Rs 10.34 lakh
|
(-Rs 96,000)
|
SX Knight MT
|
Rs 11.50 lakh
|
Rs 10.52 lakh
|
(-Rs 98,000)
|
1-litre turbo-petrol
|
Executive Turbo MT
|
Rs 10 lakh
|
Rs 9.15 lakh
|
(-Rs 85,000)
|
S (O) Turbo MT
|
Rs 10.84 lakh
|
Rs 9.92 lakh
|
(-Rs 92,000)
|
SX (O) Turbo MT
|
Rs 12.56 lakh
|
Rs 11.49 lakh
|
(-Rs 1.07 lakh)
|
SX (O) Knight Turbo MT
|
Rs 12.74 lakh
|
Rs 11.65 lakh
|
(-Rs 1.09 lakh)
Petrol Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
S (O) Turbo DCT
|
Rs 11.95 lakh
|
Rs 10.93 lakh
|
(-Rs 1.02 lakh)
|
SX (O) Turbo DCT
|
Rs 13.35 lakh
|
Rs 12.21 lakh
|
(-Rs 1.14 lakh)
|
SX (O) Knight Turbo DCT
|
Rs 13.45 lakh
|
Rs 12.31 lakh
|
(-Rs 1.14 lakh)
|
SX (O) Adventure Turbo DCT
|
Rs 13.47 lakh
|
Rs 12.32 lakh
|
(-Rs 1.15 lakh)
Diesel
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
S Plus MT
|
Rs 10.80 lakh
|
Rs 9.73 lakh
|
(-Rs 1.07 lakh)
|
SX MT
|
Rs 12.46 lakh
|
Rs 11.22 lakh
|
(-Rs 1.24 lakh)
|
SX (O) MT
|
Rs 13.38 lakh
|
Rs 12.05 lakh
|
(-Rs 1.33 lakh)
- Maximum savings of Rs 1.33 lakh are applicable to the fully loaded SX (O) diesel-MT variant of the Hyundai Venue.
-
Petrol variants of the sub-4m SUV are available with benefits of up to Rs 1.15 lakh, which can be had with the top-spec SX (O) Adventure Turbo DCT variant of the Venue.
-
A new-generation Hyundai Venue is set to be introduced in India soon and it has been seen on test on multiple occasions.
Hyundai Venue N Line
Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
N6 MT
|
Rs 12.15 lakh
|
Rs 11.11 lakh
|
(-Rs 1.04 lakh)
|
N8 MT
|
Rs 13.06 lakh
|
Rs 11.95 lakh
|
(-Rs 1.11 lakh)
Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
N6 DCT
|
Rs 12.94 lakh
|
Rs 11.84 lakh
|
(-Rs 1.10 lakh)
|
N8 DCT
|
Rs 13.85 lakh
|
Rs 12.67 lakh
|
(-Rs 1.18 lakh)
-
Hyundai is offering the highest savings of Rs 1.18 lakh on the range-topping N8 DCT variant of the Venue N Line.
-
The sportier version of the Venue SUV gets benefits ranging from Rs 1.04 lakh to Rs 1.11 lakh for other variants.
-
A new-generation Venue N Line was spied recently, suggesting the top five changes it will be on board.
Hyundai Verna
Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
1.5-litre N/A Petrol
|
EX MT
|
Rs 11.07 lakh
|
Rs 10.69 lakh
|
(-Rs 38,000)
|
S MT
|
Rs 12.37 lakh
|
Rs 11.95 lakh
|
(-Rs 42,000)
|
SX MT
|
Rs 13.15 lakh
|
Rs 12.70 lakh
|
(-Rs 45,000)
|
SX Plus MT
|
Rs 13.79 lakh
|
Rs 13.32 lakh
|
(-Rs 47,000)
|
SX (O) MT
|
Rs 14.86 lakh
|
Rs 14.35 lakh
|
(-Rs 51,000)
|
1.5-litre Turbo-petrol
|
SX Turbo MT
|
Rs 15.04 lakh
|
Rs 14.52 lakh
|
(-Rs 52,000)
|
SX (O) Turbo MT
|
Rs 16.19 lakh
|
Rs 15.64 lakh
|
(-Rs 55,000)
Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
1.5-litre N/A Petrol
|
S CVT
|
Rs 13.62 lakh
|
Rs 13.15 lakh
|
(-Rs 47,000)
|
SX CVT
|
Rs 14.40 lakh
|
Rs 13.91 lakh
|
(-Rs 49,000)
|
SX Plus CVT
|
Rs 15.04 lakh
|
Rs 14.52 lakh
|
(-Rs 52,000)
|
SX (O) CVT
|
Rs 16.40 lakh
|
Rs 15.83 lakh
|
(-Rs 57,000)
|
1.5-litre Turbo-petrol
|
S (O) Turbo DCT
|
Rs 15.27 lakh
|
Rs 14.74 lakh
|
(-Rs 53,000)
|
SX Turbo DCT
|
Rs 16.29 lakh
|
Rs 15.72 lakh
|
(-Rs 57,000)
|
SX (O) Turbo DCT
|
Rs 17.58 lakh
|
Rs 16.98 lakh
|
(-Rs 60,000)
- You can avail the highest benefit of Rs 60,000 on the fully equipped SX (O) Turbo DCT variant of the Hyundai Verna.
-
Prices of the remaining variants have been reduced in the range between Rs 38,000 and Rs 57,000.
Hyundai Creta
Petrol Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
1.5-litre N/A Petrol
|
E MT
|
Rs 11.11 lakh
|
Rs 10.73 lakh
|
(-Rs 38,000)
|
EX MT
|
Rs 12.32 lakh
|
Rs 11.90 lakh
|
(-Rs 42,000)
|
EX (O) MT
|
Rs 12.97 lakh
|
Rs 12.52 lakh
|
(-Rs 45,000)
|
S MT
|
Rs 13.54 lakh
|
Rs 13.07 lakh
|
(-Rs 47,000)
|
S (O) MT
|
Rs 14.47 lakh
|
Rs 13.99 lakh
|
(-Rs 48,000)
|
S (O) Knight MT
|
Rs 14.62 lakh
|
Rs 14.11 lakh
|
(-Rs 51,000)
|
SX MT
|
Rs 15.41 lakh
|
Rs 14.94 lakh
|
(-Rs 47,000)
|
SX Tech MT
|
Rs 16.09 lakh
|
Rs 15.69 lakh
|
(-Rs 40,000)
|
SX Premium MT
|
Rs 16.18 lakh
|
Rs 15.78 lakh
|
(-Rs 40,000)
|
SX (O) MT
|
Rs 17.46 lakh
|
Rs 16.86 lakh
|
(-Rs 60,000)
|
SX (O) Knight MT
|
Rs 17.61 lakh
|
Rs 17 lakh
|
(-Rs 61,000)
|
King MT
|
Rs 17.89 lakh
|
Rs 17.27 lakh
|
(-Rs 62,000)
Petrol Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
1.5-litre N/A Petrol
|
EX (O) CVT
|
Rs 14.37 lakh
|
Rs 13.88 lakh
|
(-Rs 49,000)
|
S (O) CVT
|
Rs 15.97 lakh
|
Rs 15.44 lakh
|
(-Rs 53,000)
|
S (O) Knight CVT
|
Rs 16.12 lakh
|
Rs 15.56 lakh
|
(-Rs 56,000)
|
SX Tech CVT
|
Rs 17.59 lakh
|
Rs 17.14 lakh
|
(-Rs 45,000)
|
SX Premium CVT
|
Rs 17.68 lakh
|
Rs 17.23 lakh
|
(-Rs 45,000)
|
SX (O) CVT
|
Rs 18.92 lakh
|
Rs 18.27 lakh
|
(-Rs 65,000)
|
SX (O) Knight CVT
|
Rs 19.07 lakh
|
Rs 18.41 lakh
|
(-Rs 66,000)
|
King CVT
|
Rs 19.35 lakh
|
Rs 18.68 lakh
|
(-Rs 67,000)
|
King Knight CVT
|
Rs 19.49 lakh
|
Rs 18.82 lakh
|
(-Rs 67,000)
|
King Limited Edition CVT
|
Rs 19.64 lakh
|
Rs 18.97 lakh
|
(-Rs 67,000)
|
1.5-litre Turbo-petrol
|
SX (O) Turbo DCT
|
Rs 20.19 lakh
|
Rs 19.49 lakh
|
(-Rs 70,000)
|
King Turbo DCT
|
Rs 20.61 lakh
|
Rs 19.90 lakh
|
(-Rs 71,000)
Diesel Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
E MT
|
Rs 12.69 lakh
|
Rs 12.25 lakh
|
(-Rs 44,000)
|
EX MT
|
Rs 13.92 lakh
|
Rs 13.44 lakh
|
(-Rs 48,000)
|
EX (O) MT
|
Rs 14.56 lakh
|
Rs 14.06 lakh
|
(-Rs 50,000)
|
S MT
|
Rs 15 lakh
|
Rs 14.48 lakh
|
(-Rs 52,000)
|
S (O) MT
|
Rs 16.05 lakh
|
Rs 15.52 lakh
|
(-Rs 53,000)
|
S (O) Knight MT
|
Rs 16.20 lakh
|
Rs 15.64 lakh
|
(-Rs 56,000)
|
SX Tech MT
|
Rs 17.68 lakh
|
Rs 17.22 lakh
|
(-Rs 46,000)
|
SX Premium MT
|
Rs 17.77 lakh
|
Rs 17.31 lakh
|
(-Rs 46,000)
|
SX (O) MT
|
Rs 19.05 lakh
|
Rs 18.39 lakh
|
(-Rs 66,000)
|
SX (O) Knight MT
|
Rs 19.20 lakh
|
Rs 18.53 lakh
|
(-Rs 67,000)
|
King MT
|
Rs 19.47 lakh
|
Rs 18.80 lakh
|
(-Rs 67,000)
Diesel Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
EX (O) AT
|
Rs 15.96 lakh
|
Rs 15.41 lakh
|
(-Rs 55,000)
|
S (O) AT
|
Rs 17.55 lakh
|
Rs 16.97 lakh
|
(-Rs 58,000)
|
S (O) Knight AT
|
Rs 17.70 lakh
|
Rs 17.09 lakh
|
(-Rs 61,000)
|
SX (O) AT
|
Rs 20 lakh
|
Rs 19.31 lakh
|
(-Rs 69,000)
|
SX (O) Knight AT
|
Rs 20.35 lakh
|
Rs 19.65 lakh
|
(-Rs 70,000)
|
King AT
|
Rs 20.42 lakh
|
Rs 19.72 lakh
|
(-Rs 70,000)
|
King Knight AT
|
Rs 20.77 lakh
|
Rs 20.05 lakh
|
(-Rs 72,000)
|
King Limited Edition AT
|
Rs 20.92 lakh
|
Rs 20.20 lakh
|
(-Rs 72,000)
- Customers can avail the highest savings of Rs 72,000 on the newly introduced King Knight and King Limited Edition variants with the diesel-AT combo of the Hyundai Creta.
-
Prices of the best-selling Hyundai SUV’s other variants have been revised in the range of Rs 38,000 to Rs 71,000.
Hyundai Creta N Line
Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
N8 MT
|
Rs 16.93 lakh
|
Discontinued
|
–
|
N10 MT
|
Rs 19.53 lakh
|
Rs 19.02 lakh
|
(-Rs 51,000)
Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
N8 DCT
|
Rs 18.43 lakh
|
Rs 17.83 lakh
|
(-Rs 60,000)
|
N10 DCT
|
Rs 20.49 lakh
|
Rs 19.95 lakh
|
(-Rs 54,000)
- The maximum savings of Rs 60,000 are available on the N8 DCT variant of the Hyundai Creta N line.
-
Hyundai has discontinued the entry-level N8 variant with the manual transmission from the sportier-looking Creta’s lineup.
Hyundai Alcazar
Petrol Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Executive Turbo MT 7-seater
|
Rs 15 lakh
|
Rs 14.47 lakh
|
(-Rs 53,000)
|
Prestige Turbo MT 7-seater
|
Rs 17.22 lakh
|
Rs 16.62 lakh
|
(-Rs 60,000)
|
Platinum Turbo MT 7-seater
|
Rs 19.60 lakh
|
Rs 18.92 lakh
|
(-Rs 68,000)
Petrol Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Prestige Turbo DCT 7-seater
|
Rs 18.64 lakh
|
Rs 17.99 lakh
|
(-Rs 65,000)
|
Platinum Turbo DCT 7-seater
|
Rs 20.95 lakh
|
Rs 20.22 lakh
|
(-Rs 73,000)
|
Platinum Turbo DCT 6-seater
|
Rs 21.04 lakh
|
Rs 20.31 lakh
|
(-Rs 73,000)
|
Signature Turbo DCT 7-seater
|
Rs 21.39 lakh
|
Rs 20.77 lakh
|
(-Rs 62,000)
|
Signature Knight Turbo DCT 7-seater
|
Rs 21.66 lakh
|
Rs 20.91 lakh
|
(-Rs 75,000)
|
Signature Turbo DCT 6-seater
|
Rs 21.59 lakh
|
Rs 20.96 lakh
|
(-Rs 63,000)
Diesel Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Executive MT 7-seater
|
Rs 16 lakh
|
Rs 15.44 lakh
|
(-Rs 56,000)
|
Prestige MT 7-seater
|
Rs 17.22 lakh
|
Rs 16.62 lakh
|
(-Rs 60,000)
|
Corporate MT 7-seater
|
Rs 17.87 lakh
|
Rs 17.25 lakh
|
(-Rs 62,000)
|
Platinum MT 7-seater
|
Rs 19.60 lakh
|
Rs 18.92 lakh
|
(-Rs 68,000)
Diesel Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Corporate AT 7-seater
|
Rs 19.29 lakh
|
Rs 18.62 lakh
|
(-Rs 67,000)
|
Platinum AT 7-seater
|
Rs 20.95 lakh
|
Rs 20.22 lakh
|
(-Rs 73,000)
|
Platinum AT 6-seater
|
Rs 21.04 lakh
|
Rs 20.31 lakh
|
(-Rs 73,000)
|
Signature AT 7-seater
|
Rs 21.39 lakh
|
Rs 20.77 lakh
|
(-Rs 62,000)
|
Signature Knight AT 7-seater
|
Rs 21.66 lakh
|
Rs 20.91 lakh
|
(-Rs 75,000)
|
Signature AT 6-seater
|
Rs 21.59 lakh
|
Rs 20.96 lakh
|
(-Rs 63,000)
- You can grab the highest benefit of Rs 75,000 on the recently introduced Signature Knight 7-seater diesel-AT variant of the Hyundai Alcazar.
-
Prices of the 3-row SUV’s other variants have dropped down between Rs 53,000 and Rs 73,000.
Hyundai Tucson
Petrol
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Platinum AT
|
Rs 29.27 lakh
|
Rs 27.32 lakh
|
(-Rs 1.95 lakh)
|
Signature AT
|
Rs 31.77 lakh
|
Rs 29.65 lakh
|
(-Rs 2.12 lakh)
Diesel
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Platinum AT
|
Rs 31.65 lakh
|
Rs 29.54 lakh
|
(-Rs 2.11 lakh)
|
Signature AT
|
Rs 34.35 lakh
|
Rs 32.06 lakh
|
(-Rs 2.29 lakh)
|
Signature AWD AT
|
Rs 35.89 lakh
|
Rs 33.50 lakh
|
(-Rs 2.39 lakh)
- Hyundai is offering the maximum savings of Rs 2.39 lakh on the fully loaded Signature AWD AT variant of the Tucson SUV.
-
All other variants get big cuts ranging from Rs 1.95 lakh to Rs 2.29 lakh.
What Are The Revised GST Slabs For Hyundai Cars?
Customers can now grab savings of up to 13 percent, depending on the Hyundai car that they choose. You can check out the revised slabs here:
|
Type Of Vehicle
|
Old GST Slab (Including Cess)
|
New GST Rates
|
Savings
|
Sub-4 metre (Petrol)
|
29 percent (28 percent GST + 1 percent cess)
|
18 percent
|
11 percent
|
Sub-4 metre (Diesel)
|
31 percent (28 percent GST + 3 percent cess)
|
18 percent
|
13 percent
|
Cars over 4 metres in length with engine capacity up to 1,500cc
|
Up to 45 percent (28 percent GST + 17 percent)
|
40 percent
|
5 percent
|
SUVs (above 4 metres in length with engine capacity exceeding 1,500cc)
|
Up to 50 percent (28 percent GST + up to 22 percent cess)
|
40 percent
|
10 percent
When Do The New Prices Come Into Effect?
The revised prices listed above are now in effect, following the Central Government’s directive to implement the new GST rates across the nation.
