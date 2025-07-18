जीएसटी की दरें कम होने के बाद हुंडई की कौनसी कार की कितनी कम हुई कीमत, देखिए वेरिएंट अनुसार नई कीमतें

68 Views

प्रकाशित: सितंबर 29, 2025 06:00 pm । भानु

Write a कमेंट

गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) दरों में सुधार के बाद, भारत में हुंडई समेत कई कार मेकर्स ने अपने इंंटरनल कंब्सशन इंजन (आईसीई) व्हीकल्स की कीमतें कम कर दी हैं। नतीजतन, आई20 और क्रेटा जैसे लोकप्रिय मॉडलों सहित हुंडई का पूरा आईसीई पोर्टफोलियो नए खरीदारों के लिए ज़्यादा किफ़ायती हो गया है। आइए इस रिपोर्ट में सभी पेट्रोल/डीजल इंजन हुंडई कारों की संशोधित वेरिएंट-अनुसार कीमतों पर डालते हैं एक नज़र :

हुंडई ग्रैंड आई10 निओस

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एरा मैनुअल 5.98 लाख रुपये 5.47 लाख रुपये (-51,000 रुपये) मैग्ना मैनुअल 6.84 लाख रुपये 6.26 लाख रुपये (-58,000 रुपये) मैग्ना सीएनजी (ड्युअल सिलेंडर) मैनुअल 7.75 लाख रुपये 7.17 लाख रुपये (-58,000 रुपये) कॉर्पोरेट एडिशन मैनुअल 7.09 लाख रुपये 6.49 लाख रुपये (-60,000 रुपये) स्पोर्ट्ज़ मैनुअल 7.42 लाख रुपये 6.79 लाख रुपये (-63,000 रुपये) स्पोर्ट्स सीएनजी मैनुअल 8.30 लाख रुपये 7.59 लाख रुपये (-71,000 रुपये) स्पोर्ट्ज़ सीएनजी (ड्युअल सिलेंडर) मैनुअल 8.38 लाख रुपये 7.67 लाख रुपये (-71,000 रुपये) स्पोर्ट्ज़ (ओ) मैनुअल 7.72 लाख रुपये 7.06 लाख रुपये (-66,000 रुपये) एस्टा मैनुअल 8.09 लाख रुपये 7.40 लाख रुपये (-69,000 रुपये)

ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत मैग्ना एएमटी 7.49 लाख रुपये 6.85 लाख रुपये (-64,000 रुपये) कॉर्पोरेट एडिशन एएमटी 7.74 लाख रुपये 7.08 लाख रुपये (-66,000 रुपये) स्पोर्ट्ज़ एएमटी 7.99 लाख रुपये 7.31 लाख रुपये (-68,000 रुपये) स्पोर्ट्ज़ (ओ) एएमटी 8.29 लाख रुपये 7.58 लाख रुपये (-71,000 रुपये) एस्टा एएमटी 8.66 लाख रुपये 7.92 लाख रुपये (-74,000 रुपये)

^एएमटी - ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन

हुंडई ग्रैंड आई10 निओस के फुल-लोडेड एस्टा मैनुअल वेरिएंट पर लगभग 74,000 रुपये की सबसे ज़्यादा बचत की जा सकती है।

मैनुअल वेरिएंट की कीमतों में 51,000 रुपये से 71,000 रुपये तक की कटौती की गई है।

अगर आप सीएनजी वेरिएंट चुनना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि इनकी कीमतों में 71,000 रुपये तक की कटौती की गई है।

हुंडई ऑरा

मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत ई मैनुअल 6.54 लाख रुपये 5.98 लाख रुपये (-56,000 रुपये) ई सीएनजी मैनुअल 7.55 लाख रुपये 6.90 लाख रुपये (-65,000 रुपये) एस मैनुअल 7.38 लाख रुपये 6.75 लाख रुपये (-63,000 रुपये) एस सीएनजी मैनुअल 8.37 लाख रुपये 7.66 लाख रुपये (-71,000 रुपये) एस कॉर्पोरेट एडिशन मैनुअल 7.48 लाख रुपये 6.84 लाख रुपये (-64,000 रुपये) एस कॉर्पोरेट एडिशन सीएनजी मैनुअल 8.47 लाख रुपये 7.75 लाख रुपये (-72,000 रुपये) एसएक्स मैनुअल 8.15 लाख रुपये 7.54 लाख रुपये (-61,000 रुपये) एसएक्स सीएनजी मैनुअल 9.11 लाख रुपये 8.42 लाख रुपये (-69,000 रुपये) एसएक्स (ओ) मैनुअल 8.74 लाख रुपये 8 लाख रुपये (-74,000 रुपये)

ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एस एएमटी 8.08 लाख रुपये 7.39 लाख रुपये (-69,000 रुपये) एसएक्स प्लस एएमटी 8.95 लाख रुपये 8.19 लाख रुपये (-76,000 रुपये)

हुंडई अपनी ऑरा सेडान के पूरी तरह से लोडेड एसएक्स प्लस मैनुअल वेरिएंट पर सबसे ज़्यादा 76,000 रुपये की छूट दे रही है।

ऑरा के सीएनजी वेरिएंट की कीमत में 71,000 रुपये से 72,000 रुपये तक की कटौती की गई है।

रेगुलर मैनुअल वेरिएंट की कीमतों में 56,000 रुपये से 74,000 रुपये तक की कंटौती की गई है।

हुंडई आई20

मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत मैग्ना एक्जीक्यूटिव मैनुअल 7.51 लाख रुपये 6.87 लाख रुपये (-64,000 रुपये) मैग्ना मैनुअल 7.79 लाख रुपये 7.12 लाख रुपये (-67,000 रुपये) स्पोर्ट्ज़ मैनुअल 8.47 लाख रुपये 7.74 लाख रुपये (-73,000 रुपये) स्पोर्ट्ज़ (ओ) मैनुअल 9.05 लाख रुपये 8.28 लाख रुपये (-77,000 रुपये) स्पोर्ट्ज़ (ओ) नाइट मैनुअल 9.15 लाख रुपये 8.37 लाख रुपये (-78,000 रुपये) एस्टा मैनुअल 9.38 लाख रुपये 8.61 लाख रुपये (-74,000 रुपये) स्पोर्ट्ज (ओ) मैनुअल 10 लाख रुपये 9.15 लाख रुपये (-85,000 रुपये)

ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत मैग्ना सीवीटी* 8.89 लाख रुपये 8.13 लाख रुपये (-76,000 रुपये) स्पोर्ट्ज़ सीवीटी* 9.47 लाख रुपये 8.70 लाख रुपये (-77,000 रुपये) स्पोर्ट्ज़ (ओ) सीवीटी* 10 लाख रुपये 9.15 लाख रुपये (-85,000 रुपये) स्पोर्ट्ज (ओ) सीवीटी* 11.10 लाख रुपये 10.29 लाख रुपये (-81,000 रुपये) एस्टा (ओ) नाइट सीवीटी* 11.35 लाख रुपये 10.38 लाख रुपये (-97,000 रुपये)

*सीवीटी - कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

हुंडई अपनी आई20 हैचबैक के नए एस्टा (ओ) नाइट सीवीटी वेरिएंट पर सबसे ज़्यादा 97,000 रुपये की बचत का मौका दे रही है।

बाकी वेरिएंट की कीमतों में 85,000 रुपये तक की कटौती की गई है।

हुंडई आई20 एन लाइन

मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एन6 मैनुअल 10 लाख रुपये 9.14 लाख रुपये (-86,000 रुपये) एन8 मैनुअल 11.31 लाख रुपये 10.45 लाख रुपये (-86,000 रुपये)

ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एन6 डीसीटी^ 11.19 लाख रुपये 10.23 लाख रुपये (-96,000 रुपये) एन8 डीसीटी^ 12.41 लाख रुपये 11.46 लाख रुपये (-95,000 रुपये)

^डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

हुंडई आई20 एन लाइन के एन6 डीसीटी वेरिएंट पर अधिकतम 96,000 रुपये का फायदा मिल रहा है। इस स्पोर्टी लुक वाली हैचबैक के मैनुअल वेरिएंट की कीमतों में समान रूप से 86,000 रुपये की कटौती की गई है।

हुंडई एक्सटर

मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत ईएक्स मैनुअल 6.21 लाख रुपये 5.49 लाख रुपये (-72,000 रुपये) ईएक्स सीएनजी (ड्युअल सिलेंडर) मैनुअल 7.51 लाख रुपये 6.87 लाख रुपये (-64,000 रुपये) ईएक्स (ओ) मैनुअल 6.56 लाख रुपये 6 लाख रुपये (-56,000 रुपये) एस एक्जीक्यूटिव सीएनजी मैनुअल 8.56 लाख रुपये 7.83 लाख रुपये (-73,000 रुपये) एस एग्जीक्यूटिव सीएनजी (ड्युअल सिलेंडर) मैनुअल 8.65 लाख रुपये 7.91 लाख रुपये (-74,000 रुपये) एस प्लस एग्जीक्यूटिव सीएनजी (ड्युअल सिलेंडर) मैनुअल 8.86 लाख रुपये 8.15 लाख रुपये (-71,000 रुपये) एस स्मार्ट मैनुअल 7.68 लाख रुपये 7.03 लाख रुपये (-65,000 रुपये) एस स्मार्ट सीएनजी (ड्युअल सिलेंडर) मैनुअल 8.63 लाख रुपये 7.89 लाख रुपये (-74,000 रुपये) एस मैनुअल 7.73 लाख रुपये 7.08 लाख रुपये (-65,000 रुपये) एस प्लस मैनुअल 7.93 लाख रुपये 7.30 लाख रुपये (-63,000 रुपये) एसएक्स स्मार्ट मैनुअल 8.16 लाख रुपये 7.51 लाख रुपये (-65,000 रुपये) एसएक्स स्मार्ट सीएनजी (ड्युअल सिलेंडर) मैनुअल 9.18 लाख रुपये 8.45 लाख रुपये (-73,000 रुपये) एसएक्स मैनुअल 8.31 लाख रुपये 7.65 लाख रुपये (-66,000 रुपये) एसएक्स सीएनजी मैनुअल 9.25 लाख रुपये 8.46 लाख रुपये (-79,000 रुपये) एसएक्स सीएनजी (ड्युअल सिलेंडर) मैनुअल 9.33 लाख रुपये 8.58 लाख रुपये (-75,000 रुपये) एसएक्स नाइट मैनुअल 8.46 लाख रुपये 7.78 लाख रुपये (-68,000 रुपये) एसएक्स नाइट सीएनजी (ड्युअल सिलेंडर) मैनुअल 9.48 लाख रुपये 8.72 लाख रुपये (-76,000 रुपये) एसएक्स (ओ) मैनुअल 8.98 लाख रुपये 8.26 लाख रुपये (-72,000 रुपये) एसएक्स टेक मैनुअल 8.51 लाख रुपये 7.83 लाख रुपये (-68,000 रुपये) एसएक्स टेक सीएनजी (ड्युअल सिलेंडर) मैनुअल 9.53 लाख रुपये 8.77 लाख रुपये (-76,000 रुपये) एसएक्स (ओ) कनेक्ट नाइट मैनुअल 9.82 लाख रुपये 8.98 लाख रुपये (-84,000 रुपये)

ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एस स्मार्ट एएमटी 8.39 लाख रुपये 7.68 लाख रुपये (-71,000 रुपये) एस एएमटी 8.44 लाख रुपये 7.72 लाख रुपये (-72,000 रुपये) एस प्लस एएमटी 8.64 लाख रुपये 7.95 लाख रुपये (-69,000 रुपये) एसएक्स स्मार्ट एएमटी 8.83 लाख रुपये 8.12 लाख रुपये (-71,000 रुपये) एसएक्स एएमटी 8.98 लाख रुपये 8.26 लाख रुपये (-72,000 रुपये) एसएक्स नाइट एएमटी 9.13 लाख रुपये 8.40 लाख रुपये (-73,000 रुपये) एसएक्स टेक एएमटी 9.18 लाख रुपये 8.44 लाख रुपये (-74,000 रुपये) एसएक्स (ओ) एएमटी 9.65 लाख रुपये 9.02 लाख रुपये (-63,000 रुपये) एसएक्स (ओ) कनेक्ट एएमटी 10 लाख रुपये 9.24 लाख रुपये (-76,000 रुपये) एसएक्स (ओ) कनेक्ट नाइट एएमटी 10.15 लाख रुपये 9.33 लाख रुपये (-82,000 रुपये)

हुंडई एक्सटर के टॉप- एसएक्स (ओ) कनेक्ट नाइट मैनुअल वेरिएंट पर सबसे ज़्यादा 84,000 रुपये की बचत की जा सकती है।

इस माइक्रो एसयूवी के ऑटोमैटिक (मैनुअल) वेरिएंट की कीमतों में 71,000 रुपये से 82,000 रुपये तक की कटौती की गई है।

एक्सटर के सीएनजी वैरिएंट को खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए कीमतें 64,000 रुपये से 84,000 रुपये के बीच कम कर दी गई हैं।

हुंडई वेन्यू

पेट्रोल मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ई मैनुअल 7.94 लाख रुपये 7.26 लाख रुपये (-68,000 रुपये) ई प्लस मैनुअल 8.32 लाख रुपये 7.61 लाख रुपये (-71,000 रुपये) एस प्लस मैनुअल 9.53 लाख रुपये 8.72 लाख रुपये (-81,000 रुपये) एस (ओ) मैनुअल 10 लाख रुपये 9.15 लाख रुपये (-85,000 रुपये) एस (ओ) प्लस मैनुअल 10 लाख रुपये 9.15 लाख रुपये (-85,000 रुपये) एस (ओ) नाइट मैनुअल 10.35 लाख रुपये 9.46 लाख रुपये (-89,000 रुपये) एस (ओ) एडवेंचर मैनुअल 10.37 लाख रुपये 9.48 लाख रुपये (-89,000 रुपये) एसएक्स एक्जीक्यूटिव मैनुअल 10.79 लाख रुपये 9.87 लाख रुपये (-92,000 रुपये) एसएक्स मैनुअल 11.18 लाख रुपये 10.22 लाख रुपये (-96,000 रुपये) एसएक्स एडवेंचर मैनुअल 11.30 लाख रुपये 10.34 लाख रुपये (-96,000 रुपये) एसएक्स नाइट मैनुअल 11.50 लाख रुपये 10.52 लाख रुपये (-98,000 रुपये) 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल एग्जीक्यूटिव टर्बो मैनुअल 10 लाख रुपये 9.15 लाख रुपये (-85,000 रुपये) एस (ओ) टर्बो मैनुअल 10.84 लाख रुपये 9.92 लाख रुपये (-92,000 रुपये) एसएक्स (ओ) टर्बो मैनुअल 12.56 लाख रुपये 11.49 लाख रुपये (- 1.07 लाख रुपये) एसएक्स (ओ) नाइट टर्बो मैनुअल 12.74 लाख रुपये 11.65 लाख रुपये (- 1.09 लाख रुपये)

पेट्रोल ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एस (ओ) टर्बो डीसीटी 11.95 लाख रुपये 10.93 लाख रुपये (- 1.02 लाख रुपये) एसएक्स (ओ) टर्बो डीसीटी 13.35 लाख रुपये 12.21 लाख रुपये (- 1.14 लाख रुपये) एसएक्स (ओ) नाइट टर्बो डीसीटी 13.45 लाख रुपये 12.31 लाख रुपये (- 1.14 लाख रुपये) एसएक्स (ओ) एडवेंचर टर्बो डीसीटी 13.47 लाख रुपये 12.32 लाख रुपये (- 1.15 लाख रुपये)

डीजल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एस प्लस मैनुअल 10.80 लाख रुपये 9.73 लाख रुपये (- 1.07 लाख रुपये) एसएक्स मैनुअल 12.46 लाख रुपये 11.22 लाख रुपये (- 1.24 लाख रुपये) एसएक्स (ओ) मैनुअल 13.38 लाख रुपये 12.05 लाख रुपये (- 1.33 लाख रुपये)

हुंडई वेन्यू के फुल लोडेड एसएक्स (ओ) डीजल-मैनुअल वेरिएंट पर अधिकतम 1.33 लाख रुपये की बचत का मौका मिल रहा है।

इस सब-4 मीटर एसयूवी के पेट्रोल वेरिएंट पर 1.15 लाख रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है , जो वेन्यू के टॉप- एसएक्स (ओ) एडवेंचर टर्बो डीसीटी वेरिएंट के लिए लागू है।

न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू जल्द ही भारत में पेश होने वाली है और इसे कई मौकों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

हुंडई वेन्यू एन लाइन

मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एन6 मैनुअल 12.15 लाख रुपये 11.11 लाख रुपये (- 1.04 लाख रुपये) एन8 मैनुअल 13.06 लाख रुपये 11.95 लाख रुपये (- 1.11 लाख रुपये)

ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एन6 डीसीटी 12.94 लाख रुपये 11.84 लाख रुपये (- 1.10 लाख रुपये) एन8 डीसीटी 13.85 लाख रुपये 12.67 लाख रुपये (- 1.18 लाख रुपये)

हुंडई, वेन्यू एन लाइन के टॉप- एन8 डीसीटी वेरिएंट पर सबसे ज़्यादा 1.18 लाख रुपये की बचत का मौका दे रही है।

वेन्यू एसयूवी के स्पोर्टियर वर्जन के अन्य वेरिएंट्स पर 1.04 लाख रुपये से लेकर 1.11 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।

हाल ही में न्यू जनरेेशन वेन्यू एन लाइन को स्पॉट किया गया है जिससे पता चला कि इसमें पांच प्रमुख बदलाव होंगे।

हुंडई वरना

मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ईएक्स मैनुअल 11.07 लाख रुपये 10.69 लाख रुपये (-38,000 रुपये) एस मैनुअल 12.37 लाख रुपये 11.95 लाख रुपये (-42,000 रुपये) एसएक्स मैनुअल 13.15 लाख रुपये 12.70 लाख रुपये (-45,000 रुपये) एसएक्स प्लस मैनुअल 13.79 लाख रुपये 13.32 लाख रुपये (-47,000 रुपये) एसएक्स (ओ) मैनुअल 14.86 लाख रुपये 14.35 लाख रुपये (-51,000 रुपये) 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल एसएक्स टर्बो मैनुअल 15.04 लाख रुपये 14.52 लाख रुपये (-52,000 रुपये) एसएक्स (ओ) टर्बो मैनुअल 16.19 लाख रुपये 15.64 लाख रुपये (-55,000 रुपये)

ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एस सीवीटी 13.62 लाख रुपये 13.15 लाख रुपये (-47,000 रुपये) एसएक्स सीवीटी 14.40 लाख रुपये 13.91 लाख रुपये (-49,000 रुपये) एसएक्स प्लस सीवीटी 15.04 लाख रुपये 14.52 लाख रुपये (-52,000 रुपये) एसएक्स (ओ) सीवीटी 16.40 लाख रुपये 15.83 लाख रुपये (-57,000 रुपये) 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल एस (ओ) टर्बो डीसीटी 15.27 लाख रुपये 14.74 लाख रुपये (-53,000 रुपये) एसएक्स टर्बो डीसीटी 16.29 लाख रुपये 15.72 लाख रुपये (-57,000 रुपये) एसएक्स (ओ) टर्बो डीसीटी 17.58 लाख रुपये 16.98 लाख रुपये (-60,000 रुपये)

हुंडई वरना के पूरी तरह से लोडेड एसएक्स (ओ) टर्बो डीसीटी वेरिएंट पर आप 60,000 रुपये का सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। बाकी वेरिएंट की कीमतों में 38,000 रुपये से 57,000 रुपये तक की कटौती की गई है।

हुंडई क्रेटा

पेट्रोल मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ई मैनुअल 11.11 लाख रुपये 10.73 लाख रुपये (-38,000 रुपये) ईएक्स मैनुअल 12.32 लाख रुपये 11.90 लाख रुपये (-42,000 रुपये) ईएक्स (ओ) मैनुअल 12.97 लाख रुपये 12.52 लाख रुपये (-45,000 रुपये) एस मैनुअल 13.54 लाख रुपये 13.07 लाख रुपये (-47,000 रुपये) एस (ओ) मैनुअल 14.47 लाख रुपये 13.99 लाख रुपये (-48,000 रुपये) एस (ओ) नाइट मैनुअल 14.62 लाख रुपये 14.11 लाख रुपये (-51,000 रुपये) एसएक्स मैनुअल 15.41 लाख रुपये 14.94 लाख रुपये (-47,000 रुपये) एसएक्स टेक मैनुअल 16.09 लाख रुपये 15.69 लाख रुपये (-40,000 रुपये) एसएक्स प्रीमियम मैनुअल 16.18 लाख रुपये 15.78 लाख रुपये (-40,000 रुपये) एसएक्स (ओ) मैनुअल 17.46 लाख रुपये 16.86 लाख रुपये (-60,000 रुपये) एसएक्स (ओ) नाइट मैनुअल 17.61 लाख रुपये 17 लाख रुपये (-61,000 रुपये) किंग मैनुअल 17.89 लाख रुपये 17.27 लाख रुपये (-62,000 रुपये)

पेट्रोल ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ईएक्स (ओ) सीवीटी 14.37 लाख रुपये 13.88 लाख रुपये (-49,000 रुपये) एस (ओ) सीवीटी 15.97 लाख रुपये 15.44 लाख रुपये (-53,000 रुपये) एस (ओ) नाइट सीवीटी 16.12 लाख रुपये 15.56 लाख रुपये (-56,000 रुपये) एसएक्स टेक सीवीटी 17.59 लाख रुपये 17.14 लाख रुपये (-45,000 रुपये) एसएक्स प्रीमियम सीवीटी 17.68 लाख रुपये 17.23 लाख रुपये (-45,000 रुपये) एसएक्स (ओ) सीवीटी 18.92 लाख रुपये 18.27 लाख रुपये (-65,000 रुपये) एसएक्स (ओ) नाइट सीवीटी 19.07 लाख रुपये 18.41 लाख रुपये (-66,000 रुपये) किंग सीवीटी 19.35 लाख रुपये 18.68 लाख रुपये (-67,000 रुपये) किंग नाइट सीवीटी 19.49 लाख रुपये 18.82 लाख रुपये (-67,000 रुपये) किंग लिमिटेड एडिशन सीवीटी 19.64 लाख रुपये 18.97 लाख रुपये (-67,000 रुपये) 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल एसएक्स (ओ) टर्बो डीसीटी 20.19 लाख रुपये 19.49 लाख रुपये (-70,000 रुपये) किंग टर्बो डीसीटी 20.61 लाख रुपये 19.90 लाख रुपये (-71,000 रुपये)

डीजल मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत ई मैनुअल 12.69 लाख रुपये 12.25 लाख रुपये (-44,000 रुपये) ईएक्स मैनुअल 13.92 लाख रुपये 13.44 लाख रुपये (-48,000 रुपये) ईएक्स (ओ) मैनुअल 14.56 लाख रुपये 14.06 लाख रुपये (-50,000 रुपये) एस मैनुअल 15 लाख रुपये 14.48 लाख रुपये (-52,000 रुपये) एस (ओ) मैनुअल 16.05 लाख रुपये 15.52 लाख रुपये (-53,000 रुपये) एस (ओ) नाइट मैनुअल 16.20 लाख रुपये 15.64 लाख रुपये (-56,000 रुपये) एसएक्स टेक मैनुअल 17.68 लाख रुपये 17.22 लाख रुपये (-46,000 रुपये) एसएक्स प्रीमियम मैनुअल 17.77 लाख रुपये 17.31 लाख रुपये (-46,000 रुपये) एसएक्स (ओ) मैनुअल 19.05 लाख रुपये 18.39 लाख रुपये (-66,000 रुपये) एसएक्स (ओ) नाइट मैनुअल 19.20 लाख रुपये 18.53 लाख रुपये (-67,000 रुपये) किंग मैनुअल 19.47 लाख रुपये 18.80 लाख रुपये (-67,000 रुपये)

डीजल ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत ईएक्स (ओ) ऑटोमैटिक 15.96 लाख रुपये 15.41 लाख रुपये (-55,000 रुपये) एस (ओ) ऑटोमैटिक 17.55 लाख रुपये 16.97 लाख रुपये (-58,000 रुपये) एस (ओ) नाइट ऑटोमैटिक 17.70 लाख रुपये 17.09 लाख रुपये (-61,000 रुपये) एसएक्स (ओ) ऑटोमैटिक 20 लाख रुपये 19.31 लाख रुपये (-69,000 रुपये) एसएक्स (ओ) नाइट ऑटोमैटिक 20.35 लाख रुपये 19.65 लाख रुपये (-70,000 रुपये) किंग ऑटोमैटिक 20.42 लाख रुपये 19.72 लाख रुपये (-70,000 रुपये) किंग नाइट ऑटोमैटिक 20.77 लाख रुपये 20.05 लाख रुपये (-72,000 रुपये) किंग लिमिटेड एडिशन ऑटोमैटिक 20.92 लाख रुपये 20.20 लाख रुपये (-72,000 रुपये)

ग्राहक हुंडई क्रेटा के डीजल-ऑटोमैटिक कॉम्बो के साथ नए पेश किए गए किंग नाइट और किंग लिमिटेड एडिशन वेरिएंट पर 72,000 रुपये की सबसे अधिक बचत का लाभ उठा सकते हैं।

सबसे ज्यादा बिकने वाली हुंडई एसयूवी के अन्य वेरिएंट की कीमतों में 38,000 रुपये से 71,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

हुंडई क्रेटा एन लाइन

मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एन8 मैनुअल 16.93 लाख रुपये बंद – एन10 मैनुअल 19.53 लाख रुपये 19.02 लाख रुपये (-51,000 रुपये)

ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एन8 डीसीटी 18.43 लाख रुपये 17.83 लाख रुपये (-60,000 रुपये) एन10 डीसीटी 20.49 लाख रुपये 19.95 लाख रुपये (-54,000 रुपये)

हुंडई क्रेटा एन लाइन के एन8 डीसीटी वेरिएंट पर अधिकतम 60,000 रुपये की बचत उपलब्ध है।

हुंडई ने स्पोर्टी दिखने वाली क्रेटा लाइनअप से मैनुअल ट्रांसमिशन वाले एंट्री-लेवल एन8 वेरिएंट को बंद कर दिया है।

हुंडई अल्कज़ार

पेट्रोल मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एग्जीक्यूटिव टर्बो मैनुअल 7-सीटर 15 लाख रुपये 14.47 लाख रुपये (-53,000 रुपये) प्रेस्टीज टर्बो मैनुअल 7-सीटर 17.22 लाख रुपये 16.62 लाख रुपये (-60,000 रुपये) प्लैटिनम टर्बो मैनुअल 7-सीटर 19.60 लाख रुपये 18.92 लाख रुपये (-68,000 रुपये)

पेट्रोल ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत प्रेस्टीज टर्बो डीसीटी 7-सीटर 18.64 लाख रुपये 17.99 लाख रुपये (-65,000 रुपये) प्लैटिनम टर्बो डीसीटी 7-सीटर 20.95 लाख रुपये 20.22 लाख रुपये (-73,000 रुपये) प्लैटिनम टर्बो डीसीटी 6-सीटर 21.04 लाख रुपये 20.31 लाख रुपये (-73,000 रुपये) सिग्नेचर टर्बो डीसीटी 7-सीटर 21.39 लाख रुपये 20.77 लाख रुपये (-62,000 रुपये) सिग्नेचर नाइट टर्बो डीसीटी 7-सीटर 21.66 लाख रुपये 20.91 लाख रुपये (-75,000 रुपये) सिग्नेचर टर्बो डीसीटी 6-सीटर 21.59 लाख रुपये 20.96 लाख रुपये (-63,000 रुपये)

डीजल मैनुअल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एग्जीक्यूटिव मैनुअल 7-सीटर 16 लाख रुपये 15.44 लाख रुपये (-56,000 रुपये) प्रेस्टीज मैनुअल 7-सीटर 17.22 लाख रुपये 16.62 लाख रुपये (-60,000 रुपये) कॉर्पोरेट मैनुअल 7-सीटर 17.87 लाख रुपये 17.25 लाख रुपये (-62,000 रुपये) प्लैटिनम मैनुअल 7-सीटर 19.60 लाख रुपये 18.92 लाख रुपये (-68,000 रुपये)

डीजल ऑटोमैटिक

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत कॉर्पोरेट ऑटोमैटिक 7-सीटर 19.29 लाख रुपये 18.62 लाख रुपये (-67,000 रुपये) प्लैटिनम ऑटोमैटिक 7-सीटर 20.95 लाख रुपये 20.22 लाख रुपये (-73,000 रुपये) प्लैटिनम ऑटोमैटिक 6-सीटर 21.04 लाख रुपये 20.31 लाख रुपये (-73,000 रुपये) सिग्नेचर ऑटोमैटिक 7-सीटर 21.39 लाख रुपये 20.77 लाख रुपये (-62,000 रुपये) सिग्नेचर नाइट ऑटोमैटिक 7-सीटर 21.66 लाख रुपये 20.91 लाख रुपये (-75,000 रुपये) सिग्नेचर ऑटोमैटिक 6-सीटर 21.59 लाख रुपये 20.96 लाख रुपये (-63,000 रुपये)

हाल ही में लॉन्च हुए हुंडई अल्कजार के सिग्नेचर नाइट 7-सीटर डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट पर आप 75,000 रुपये का सबसे ज़्यादा लाभ पा सकते हैं।

इस 3-रो एसयूवी के अन्य वेरिएंट की कीमतें 53,000 रुपये से 73,000 रुपये के बीच कम हो गई हैं।

हुंडई ट्यूसॉन

पेट्रोल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत प्लैटिनम ऑटोमैटिक 29.27 लाख रुपये 27.32 लाख रुपये (- 1.95 लाख रुपये) सिग्नेचर ऑटोमैटिक 31.77 लाख रुपये 29.65 लाख रुपये (- 2.12 लाख रुपये)

डीजल

वेरिएंट्स पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत प्लैटिनम ऑटोमैटिक 31.65 लाख रुपये 29.54 लाख रुपये (- 2.11 लाख रुपये) सिग्नेचर ऑटोमैटिक 34.35 लाख रुपये 32.06 लाख रुपये (- 2.29 लाख रुपये) सिग्नेचर ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक 35.89 लाख रुपये 33.50 लाख रुपये (- 2.39 लाख रुपये)

हुंडई अपनी ट्यूसॉन एसयूवी के फुल लोडेड सिग्नेचर एडब्ल्यूडी ऑटोमैटिक वेरिएंट पर अधिकतम 2.39 लाख रुपये की बचत का मौका दे रही है। अन्य सभी वेरिएंट पर 1.95 लाख रुपये से लेकर 2.29 लाख रुपये तक की बड़ी छूट मिल रही है।

हुंडई कारों के लिए क्या होगा नया जीएसटी स्लैब

ग्राहक अब अपनी पसंद की हुंडई कार के आधार पर 13 प्रतिशत तक की बचत पा सकते हैं। आप संशोधित स्लैब यहां देख सकते हैं:

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित) नई जीएसटी दर बचत सब 4 मीटर (पेट्रोल) 29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस) 18 प्रतिशत 11 प्रतिशत सब 4 मीटर (डीजल) 31 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 3 प्रतिशत सेस) 18 प्रतिशत 13 प्रतिशत 4 मीटर से अधिक लम्बी कारें जिनकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी तक हो 45 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत) 40 प्रतिशत 5 प्रतिशत एसयूवी (4 मीटर से अधिक लंबाई वाली तथा 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली) 50 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत तक सेस) 40 प्रतिशत 10 प्रतिशत

कब से प्रभावी होंगी नई कीमतें?

पूरे देश में नई जीएसटी दरें लागू करने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद, ऊपर सूचीबद्ध संशोधित कीमत अब प्रभावी हैं।