2026 रेनो डस्टर की भारत में डिलीवरी हुई शुरू

प्रकाशित: अप्रैल 15, 2026 06:29 pm । स्तुति

रेनो इंडिया ने नई डस्टर की डिलीवरी देनी शुरू कर दी है। पहली डस्टर चेन्नई में सौंपी गई है, जिसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यह रेनो की भारत के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस एसयूवी कार की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और इसे शुरुआती रुझान भी काफी अच्छा मिला है, ऐसे में जिन ग्राहकों ने इसे बुक किया है वह जल्द ही इसकी डिलीवरी मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने कौनसा वेरिएंट और किस लोकेशन पर बुक किया है।

वेरिएंट और कीमत

नई रेनो डस्टर कार पांच वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो+ और आइकॉनिक में उपलब्ध है।

वेरिएंट 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड एमटी एमटी डीसीटी ऑथेंटिक 10.49 लाख रुपये — — इवॉल्यूशन 11.69 लाख रुपये 12.99 लाख रुपये 14.49 लाख रुपये टेक्नो 13.49 लाख रुपये 14.49 लाख रुपये 15.89 लाख रुपये टेक्नो+ — 15.29 लाख रुपये 16.69 लाख रुपये आइकॉनिक — 16.99 लाख रुपये 18.49 लाख रुपये

2026 रेनो डस्टर गाड़ी पांच वेरिएंट और दो इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

रेनो ने टॉप वेरिएंट पर बेस्ड 'आइकॉनिक लॉन्च एडिशन' भी पेश किया है, जिसमें बिना किसी अतिरिक्त कीमत पर ब्लैक अलॉय व्हील्स, येलो हाइलाइट और एक्सक्लूसिव बैजेज दिए गए हैं। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।

कलर ऑप्शन और डिजाइन

डिजाइन के मामले में नई रेनो डस्टर कार अपनी मजबूत पहचान को बरकरार रखती है, लेकिन अब यह ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखती है। इस एसयूवी कार के आगे का लुक काफी बोल्ड है, इसमें 'डस्टर' लेटरिंग के साथ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, पतले एलईडी डीआरएल्स और बड़े साइज का बंपर दिया गया है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें मस्कुलर व्हील आर्क, ब्लैक क्लैडिंग और बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसके एसयूवी वाले लुक को और भी शानदार बनाते हैं। पीछे की साइड पर इसमें कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और उभरा हुआ टेलगेट दिया गया है जो इसे नया और मॉडर्न लुक देता है।

फीचर और सेफ्टी

2026 रेनो डस्टर कार में क्लीन लेआउट, एडवांस टेक्नोलॉजी और अच्छी प्रेक्टिकेलिटी के साथ ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम केबिन मिलता है। इस गाड़ी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाला 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

हमारी राय : नई रेनो डस्टर कार कई बेहतरीन फीचर से लैस है और यह अपने सेगमेंट की उम्मीदों के मुताबिक मॉडर्न लगती है।

सुरक्षा के लिए इसके सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं। नई रेनो डस्टर गाड़ी में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट भी दिया गया है जिसके तहत कई सारे ड्राइवर असिस्टेंस फीचर मिलते हैं, जो इसे सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में से एक बनाते हैं।

इंजन ऑप्शन

न्यू जनरेशन रेनो डस्टर में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड 1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 100 पीएस 163 पीएस 160 पीएस (संभावित) टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम सामने आनी बाकी ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी /6-स्पीड डीसीटी 8-स्पीड डीएचटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

नई रेनो डस्टर गाड़ी के साथ फिलहाल 1-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।

मुकाबला

तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट और हाल ही में लॉन्च हुई फोक्सवैगन टाइगन से है।

यदि आप मार्किट में डस्टर के मुकाबले कोई दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं तो इनमें से किसी गाड़ी को चुन सकते हैं :-