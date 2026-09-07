Kia Sorento में Kia Seltos के मुकाबले मिलता है इन 5 फीचर का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट

Kia ने हाल ही में अपनी 7-सीटर Sorento SUV को 27.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च करके प्रीमियम SUV सेगमेंट में कदम रखा है। यह गाड़ी Kia की पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी Seltos से एक सेगमेंट ऊपर है, और इसकी कीमत भी Seltos से करीब 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या Sorento में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स इस कीमत के अंतर को सही ठहराते हैं? आइए Sorento के उन 5 खास फीचर्स पर नजर डालते हैं जो इसे Seltos से एक कदम आगे रखते हैं और देखते हैं कि क्या यह अपग्रेड आपके लिए सही है।

हेड्स-अप डिस्प्ले

ड्राइविंग के दौरान बार-बार अपनी नजरें सड़क से हटाकर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ले जाना ध्यान भटका सकता है, खासकर हाईवे पर तेज रफ्तार में। हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) इसी समस्या का एक शानदार समाधान है। Kia Sorento में एक इंटीग्रेटेड HUD दिया गया है जो सीधे गाड़ी की विंडशील्ड पर जरूरी जानकारी प्रोजेक्ट करता है। इसमें गाड़ी की स्पीड, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के निर्देश, स्पीड लिमिट की जानकारी और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के अलर्ट्स शामिल होते हैं।

यह फीचर Seltos में नहीं मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि Seltos के कुछ प्रतिद्वंद्वियों में HUD का ऑप्शन तो है, लेकिन उनमें एक अलग छोटी स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। Sorento का विंडशील्ड-प्रोजेक्टेड डिस्प्ले ज्यादा प्रीमियम और बिना किसी रुकावट वाला अनुभव देता है। यह उन ड्राइवर्स के लिए एक बहुत ही उपयोगी फीचर है जो लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं और बिना ध्यान भटकाए सभी जरूरी जानकारी अपनी नजरों के सामने चाहते हैं।

ज्यादा एयरबैग, बेहतर सेफ्टी

जब बात परिवार की सुरक्षा की आती है, तो कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। Kia Sorento इस मामले में Seltos से काफी आगे है। जहां Seltos में 6 एयरबैग मिलते हैं, वहीं Sorento में 10 एयरबैग का प्रोटेक्शन मिलता है।

इन अतिरिक्त एयरबैग में एक नी एयरबैग (घुटनों की सुरक्षा के लिए) और फ्रंट सीट्स के लिए अतिरिक्त साइड एयरबैग शामिल हैं। यह न सिर्फ Seltos के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है, बल्कि Sorento को अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा एयरबैग ऑफर करने वाली SUV में से एक बनाता है।\

रिमोट पार्किंग सिस्टम

Sorento एक बड़ी 7 सीटर SUV है, और इसे तंग पार्किंग स्पेस में पार्क करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब आप गाड़ी पार्क तो कर देते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए जगह ही नहीं बचती। Kia ने Sorento में इसका एक बहुत ही स्मार्ट समाधान दिया है - रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्ट।

इस फीचर की मदद से आप गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी चाबी का इस्तेमाल करके Sorento को आगे या पीछे की ओर सीधे लाइन में चला सकते हैं। मान लीजिए आपको एक बहुत ही टाइट पार्किंग स्पॉट में गाड़ी लगानी है। आप बस अपनी Sorento को उस स्पॉट के सामने सीधा खड़ा करें, गाड़ी से बाहर निकलें और की-फॉब पर दिए गए बटन को दबाकर रखें। गाड़ी अपने आप धीरे-धीरे उस स्पेस में पार्क हो जाएगी। इसी तरह, आप इसे पार्किंग से बाहर भी निकाल सकते हैं। यह एक ऐसा फीचर है जो बड़े साइज की गाड़ी के साथ आने वाली रोजमर्रा की परेशानियों को कम करता है।

डिजिटल आईआरवीएम

बड़ी 7-सीटर SUV में एक आम समस्या पीछे का व्यू साफ न मिलना है। तीसरी रो की सीट्स और पीछे बैठे पैसेंजर्स की वजह से पारंपरिक इनसाइड रियर-व्यू मिरर (IRVM) से अक्सर व्यू ब्लॉक हो जाता है। Kia Sorento में इसके लिए एक डिजिटल IRVM दिया गया है।

यह असल में एक स्क्रीन है जो सामान्य मिरर की तरह भी काम करती है, लेकिन एक बटन दबाते ही यह गाड़ी के पीछे लगे कैमरे से लाइव वीडियो फीड दिखाने लगती है। इससे आपको पीछे का बिल्कुल साफ और चौड़ा व्यू मिलता है, भले ही गाड़ी में कितने भी लोग बैठे हों या पीछे कितना भी सामान रखा हो। यह फीचर रात के समय या बारिश में ड्राइविंग करते समय भी बेहद मददगार साबित होता है, जब विजिबिलिटी वैसे ही कम होती है। यह एक छोटा लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है जो ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाता है।

पावरट्रेन फ्लेक्सिबिलिटी

Kia Seltos पेट्रोल और डीजल इंजन कई ऑप्शंस देती है, जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन Sorento पावरट्रेन के मामले में एक मॉडर्न और ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाती है। भारत में इसे एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया गया है। इसमें 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है। यह सेटअप न केवल बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है बल्कि शानदार माइलेज भी सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, Sorento में ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिलता है, जो Seltos में नहीं है। AWD सिस्टम मुश्किल रास्तों पर बेहतर कंट्रोल और स्टेबिलिटी देता है। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो एडवेंचर ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हैं। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि Seltos को भी 2027 तक हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकता है, लेकिन Sorento यह टेक्नोलॉजी आज ऑफर हो रही है।

इंजन 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल+स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 180 पीएस + 65 पीएस (इंजन + मोटर) टॉर्क 265 एनएम + 264 एनएम (इंजन + मोटर) गियरबॉक्स 6-स्पीड एटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव

बोनस: सीट एर्गो फंक्शन

सोरेंटो के खास फीचर्स में से एक यह है कि ड्राइवर की सीट में एर्गो मोशन फंक्शन मिलता है।

यह असल में लंबी दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया फीचर है। इस फीचर के एक हिस्से में सीट मसाज सिस्टम जैसा कुछ शामिल है, जो थकान कम करने के लिए सीटों में छोटे-छोटे मोशन को एक्टिवेट करता है। दूसरे फंक्शन में सीटों का पोस्चर बदलकर ज्यादा आरामदायक सेटिंग में बदलना शामिल है। इसका मतलब है कि सीट जांघों को सपोर्ट देती है और एंगल को थोड़ा और झुकाती है।

कारदेखो का क्या है कहना

किआ की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV सेल्टोस को इस साल की शुरुआत में न्यू-जनरेशन अपडेट मिला। यह बड़ी हो गई, इसमें ज्यादा फीचर्स आए और इसने अपने सेगमेंट के बेंचमार्क को और भी आगे बढ़ाया। इससे यह पक्का हो गया कि सेल्टोस, हुंडई क्रेटा के मुकाबले टॉप पोजीशन पर बनी रहे। सोरेंटो के लॉन्च के साथ, किआ अगले सेगमेंट में आ गई है, जिसमें महिंद्रा XUV 7XO, MG हेक्टर टॉमहॉक PHEV, जीप मेरिडियन और टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जैसी 7-सीटर प्रीमियम SUV शामिल हैं। प्रीमियम सेगमेंट में, हमारे पास फॉक्सवैगन टेरॉन, टिग्वान आर-लाइन और स्कोडा कोडिएक हैं।

हालांकि, सेल्टोस और सोरेंटो के बीच का अंतर साफ है: वे दो अलग-अलग सेगमेंट से हैं, और बड़ी वाली में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और ज्यादा साइज है।

क्या आप ज्यादा पैसे खर्च करके सोरेंटो में अपग्रेड करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।

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