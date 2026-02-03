सभी
    2026 रेनो डस्टर vs हुंडई क्रेटा : इनमें से कौनसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को चुनना होगा बेहतर?

    रेनो डस्टर ने कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत की थी, वहीं अब क्रेटा इस पर राज कर रही है

    प्रकाशित: फरवरी 03, 2026 05:16 pm । स्तुति

    जब भी बात कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की आती है तो हमारे दिमाग में दो सबसे पॉपुलर और पुराना नाम हुंडई क्रेटा और रेनो डस्टर का आता है। क्रेटा लगभग हर महीने सेल्स चार्ट में टॉप पर रहती है, लेकिन असल में रेनो डस्टर ने 2012 में लॉन्चिंग के दौरान इस सेगमेंट को सबसे पॉपुलर बनाया था। 

    मगर, कोई भी अपडेट ना मिलने और नए बदलाव ना होने की वजह से इसकी बिक्री 2022 में बंद कर दी गई थी। अब डस्टर नेमप्लेट ने भारत में अपने तीसरे जनरेशन अवतार में फिर से वापसी की है, ऐसे में अब हमनें इसका कंपेरिजन हुंडई क्रेटा एसयूवी कार से किया है तो चलिए जानते हैं इनमें कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है - 

    साइज 

    डाइमेंशन 

    2026 रेनो डस्टर 

    हुंडई क्रेटा

    अंतर  

    लंबाई 

    4,346 मिलीमीटर 

    4,330 मिलीमीटर 

    + 16 मिलीमीटर 

    चौड़ाई 

    1,815 मिलीमीटर 

    1,790 मिलीमीटर 

    + 25 मिलीमीटर 

    ऊंचाई 

    1,703 मिलीमीटर 

    1,635 मिलीमीटर  (with roof rails)

    + 68 मिलीमीटर 

    व्हीलबेस 

    2,657 मिलीमीटर 

    2,610 मिलीमीटर 

    + 47 मिलीमीटर 

    बूट स्पेस

    518 litres

    433 litres

    + 85 litres

    • सभी मामलों (लंबाई और व्हीलबेस समेत) में नई रेनो डस्टर कार क्रेटा एसयूवी से ज्यादा बड़ी है। 

    • 2026 रेनो डस्टर में क्रेटा के मुकाबले 85 लीटर की ज्यादा बूट स्पेस मिलती है। इसका बूट ज्यादा अर्गोनॉमिक डिजाइन लगता है जिससे इसमें लगेज को बेहतर तरीके से फिट किया जा सकता है।

    2026 Renault Duster

    Hyundai Creta boot space

    इंजन ऑप्शन 

    स्पेसिफिकेशन 

    2026 रेनो डस्टर 

    हुंडई क्रेटा 

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 

    1.8-लीटर नेचुली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंज

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    घोषणा होनी बाकी

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क 

    160 एनएम 

    280 एनएम 

    घोषणा होनी बाकी

    144 एनएम 

    253 एनएम 

    250 एनएम 

    ट्रांसमिशन *

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी

    8-स्पीड डीएचटी

    6-स्पीड एमटी, सीवीटी

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    *डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • रेनो और हुंडई की एसयूवी कार में फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) सेटअप दिया गया है। आपको बता दें कि पिछली जनरेशन डस्टर में ऑल-व्हील-ड्राइवट्रेन और डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया गया था।

    • नई डस्टर के मुकाबले हुंडई क्रेटा में डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। रेनो डस्टर न्यू मॉडल में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी दी गई है जो अच्छी माइलेज देने में मदद करेगी। यदि आपको गाड़ी में यह इंजन ऑप्शन चाहिए तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 

    • क्रेटा के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के मुकाबले डस्टर में टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। 

    फीचर

    फीचर 

    2026 रेनो डस्टर 

    हुंडई क्रेटा 

    एलईडी डीआरएल के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

    ✅(क्वाड-बीम एलईडी हेडलाइट और कनेक्टेड डीआरएल्स)

    फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

    डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

    18-इंच

    18-इंच

    ओआरवीएम-माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स

    डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स

    रूफ रेल्स

    कनेक्टेड एलईडी टेललाइट

    शार्कफिन एंटीना 

    रियर एलईडी फॉग लैंप्स

    रियर स्पॉइलर 

    डुअल-टोन केबिन थीम

    लेदरेट अपहोल्स्ट्री  

    सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट 

    2-स्टेप रेक्लाइन रियर सीट

    स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    कप होल्डर के साथ रियर फोल्ड-आउट आर्मरेस्ट

    रियर विंडो सनशेड

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 

    10.25-इंच 

    10.25-इंच

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    10.1-इंच

    10.25-इंच

    वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल

    रियर एसी वेंट्स

    पैनोरमिक सनरूफ

    एम्बिएंट लाइटिंग 

    ✅(मल्टी-कलर)

    ✅(ब्लू)

    पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट 

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीट

    वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर 

    बॉस मोड 

    सभी डोर के लिए 1-टच अप/डाउन पावर विंडो 

    पुश बटन स्टार्ट स्टॉप

    पावर्ड टेलगेट

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्केमि ट्यून्ड

    8-स्पीकर (बोस)

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

    गूगल बिल्ट-इन 

    एयरबैग

    6

    6

    360-डिग्री कैमरा 

    फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर  

    लेवल-2 एडीएएस*

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज 

    रियर डिस्क ब्रेक

    *एडीएएस - एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम

    • चाहे आप नई डस्टर या फिर क्रेटा में से किसी को भी चुनें, आपको दोनों ही एसयूवी कार में सभी काम के फीचर मिलेंगे जिनमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, और ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हैं। 

    • डस्टर में सभी विंडो के लिए 1-टच अप/डाउन फंक्शन, गूगल बिल्ट-इन और पावर्ड टेलगेट जैसे यूनीक फीचर दिए गए हैं। 

    2026 Renault Duster

    Hyundai Creta dashboard

    • क्रेटा की बात करें तो इसमें डस्टर के मुकाबले रियर विंडो सनशेड, बॉस मोड, 2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीटें, और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर का एडवांटेज मिलता है। 

    • सेफ्टी के मामले में यह दोनों एसयूवी कार फीचर लोडेड है। इनमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, रियर डिस्क ब्रेक, और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर कॉमन मिलते हैं। 

    कीमत और मुकाबला 

     

    2026 रेनो डस्टर 

    हुंडई क्रेटा 

    कीमत (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया)

    10 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

    10.79 लाख रुपये से 20.20 लाख रुपये

    चूंकि डस्टर एक पेट्रोल कार होगी, ऐसे में इसकी कीमत हुंडई क्रेटा से कम रखी जा सकती है जिसमें डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया गया है। इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का मुकाबला नई टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, सिट्रोएन एयरक्रॉस और एमजी एस्टर से भी है। 

    निष्कर्ष

    इन दोनों गाड़ियों का भारतीय बाजार में एक मजबूत इतिहास रहा है। हालांकि, डस्टर नेमप्लेट कुछ समय के लिए बीच में बंद हो गई थी, लेकिन इसकी वापसी अब पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर लग रही है। अब नई डस्टर अपने आकर्षक लुक्स को लेकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है और इसमें प्रीमियम इन-केबिन एक्सपीरिएंस के साथ लंबी फीचर लिस्ट भी दी गई है। वहीं, क्रेटा की बात करें तो यह गाड़ी अपने सेगमेंट में लगभग हर महीने के सेल्स चार्ट में टॉप पर रहती है। इससे चुनने का एक और फायदा यह है कि इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि रेनो डस्टर में नहीं मिलता है।

    2026 Renault Duster

    यह कंपेरिजन टेस्ट इस बात का पता लगाने का इकलौता तरीका है कि इनमें कौनसी ज्यादा बेहतर कार है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में नई रेनो डस्टर ने कैसा परफॉर्म किया इसके बारे में जानने के लिए कारदेखो से जुड़े रहें। 

    रेनॉल्ट डस्टर पर अपना कमेंट लिखें

