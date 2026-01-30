सभी
    2026 रेनो डस्टर vs टाटा सिएरा: कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है? जानिए यहां

    दोनों एसयूवी कार के काफी फैन हैं! आपको कौनसी गाड़ी घर लानी चाहिए?

    प्रकाशित: जनवरी 30, 2026 10:38 am । सोनू

    Duster vs Sierra

    इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादा कॉम्पिटिटिव गाड़ियां आने से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला बढ़ गया है। हाल ही में हमने इस सेगमेंट में दो पॉपुलर कार की वापसी देखी है जिनमें एक टाटा सिएरा और दूसरी नई रेनो डस्टर है। पहली जनरेशन डस्टर गाड़ी के बंद होने के चार साल बाद तीसरा जनरेशन मॉडल भारत में वापस आया है, और टाटा सिएरा की तरह यह भी एक शानदार गाड़ी लग रही है। हमने 2026 रेनो डस्टर और टाटा सिएरा का साइज, फीचर, इंजन और प्राइस के आधार पर कंपेरिजन किया है। दोनों में कौनसी एसयूवी कार को लेना फायदेमंद रहेगा, जानेंगे आगे:

    साइज

     

    2026 रेनो डस्टर

    नई टाटा सिएरा

    अंतर

    लंबाई

    4,346 मिलीमीटर

    4,340 मिलीमीटर

    + 6 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1,815 मिलीमीटर

    1,841 मिलीमीटर

    (- 26 मिलीमीटर)

    ऊंचाई

    1,703 मिलीमीटर

    1,715 मिलीमीटर

    (- 12 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2,657 मिलीमीटर

    2,730 मिलीमीटर

    (- 73 मिलीमीटर)

    बूट स्पेस

    518 लीटर

    622 लीटर

    (- 104 लीटर)

    • नई रेनो डस्टर टाटा एसयूवी से थोड़ी लंबी है।

    2026 Renault Duster

    • हालांकि, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस के मामले में टाटा सिएरा एसयूवी कार आगे है। इसका 73 मिलीमीटर ज्यादा लंबा व्हीलबेस केबिन में ज्यादा लेगरूम में मदद करता है।

    Tata Sierra Side Profile

    इंजन

     

    2026 रेनो डस्टर

    नई टाटा सिएरा

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल+माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

    1.8-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड+स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    घोषणा होनी बाकी

    106 पीएस

    160 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    घोषणा होनी बाकी

    145 एनएम

    255 एनएम

    260 एनएम (एमटी), 280 एनएम (एटी)

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी

    8-स्पीड डीएचटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • दोनों एसयूवी कार में फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है।

    • हमारे देश में बिकने वाली पुरानी डस्टर में डीजल इंजन और ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप का विकल्प था, जो अब नए मॉडल में नहीं है।

    Tata Sierra Petrol

    • डस्टर की तुलना में टाटा सियरा का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है। हालांकि फ्रेंच कार कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन से इस कमी को दूर करने की सोच रही है, जिसके बारे में हमने अलग स्टोरी में बताया है।

    • अगर आप टाटा सिएरा खरीदने की सोच रहे हैं तो हमने इसके वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन के बारे में भी बताया है, जिससे आपको अपने लिए सही इंजन-गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन चुनने में मदद मिलेगी।

    फीचर

    फीचर

    2026 रेनो डस्टर

    नई टाटा सिएरा

    एलईडी डीआरएल के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    आगे एलईडी फॉग लैंप

    ✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)

    आगे स्किड प्लेट

    डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

    18-इंच

    19-इंच

    ओआरवीएम-माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स

    डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स

    रूफ रेल्स

    कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स

    शार्कफिन एंटीना

    पीछे एलईडी फॉग लैंप

    पीछे स्पॉइलर

    डुअल-टोन केबिन थीम

    लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    एक्सटेंडेबल सन वाइजर

    सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    पीछे फोल्ड-आउट आर्मरेस्ट

    आगे एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट वाली सीटें

    पीछे विंडो सनशेड

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    10.25-इंच

    10.25-इंच

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    10.1-इंच

    12.3-इंच

    को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन

    12.3-इंच

    वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

    पीछे एसी वेंट

    पैनोरमिक सनरूफ

    मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    आगे पावर-एडजस्टेबल सीटें

    केवल ड्राइव साइड

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    बॉस मोड

    ✅ (मैनुअल)

    सभी दरवाजों के लिए 1-टच अप/डाउन पावर विंडो

    हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    पावर्ड टेलगेट

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्कमी ट्यून

    12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    गूगल बिल्ट-इन

    एयरबैग

    6

    6

    360-डिग्री कैमरा

    आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    लेवल-2 एडीएएस*

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

    सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    *एडीएएस - एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम

    • दोनों गाड़ी में अच्छे खासे कंफर्ट फीचर दिए गए हैं, जिनमें एक बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल है।

    2026 Renault Duster

    • डस्टर में सभी पावर विंडो के लिए 1-टच अप/डाउन, गूगल बिल्ट-इन, और पावर एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट जैसे यूनीक टच भी दिए गए हैं।

    • वहीं सिएरा में एक बोस मोड (मैनुअल), एक हेड्स-अप डिस्प्ले, एक पैसेंजर साइड डिस्प्ले, और 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम है।

    • अच्छी बात ये है कि दोनों एसयूवी गाड़ी में ढेर सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, और लेवल-2 एडीएएस (डस्टर के टॉप 10 फीचर में से एक) शामिल है। सिएरा का एडीएएस कैमरा और रडार दोनों पर आधारित है, जबकि डस्टर का सेटअप सिर्फ एक कैमरा का इस्तेमाल करके काम करता है, जो इसके टक्कर वाली होंडा एलिवेट में भी देखा जा सकता है।

    प्राइस और कंपेरिजन

     

    2026 रेनो डस्टर

    नई टाटा सिएरा

    कीमत (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया)

    10 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

    11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये

    डस्टर केवल पेट्रोल इंजन में मिलेगी, ऐसे में हमारा मानना है कि इसकी कीमत सिएरा से कम हो सकती है, वहीं सिएरा में डीजल इंजन का विकल्प भी है। एक-दूसरे से मुकाबला करने के अलावा, इन दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की टक्कर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, सिट्रोएन एयरक्रॉस और एमजी एस्टर से भी रहेगी।

    कौनसी एसयूवी बेहतर है?

    इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों कार में लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, फिर बात चाहे डिजाइन, केबिन अनुभव, फीचर और इंजन की हो। कागजों में सिएरा में ज्यादा इंजन और लंबी फीचर लिस्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रेनो डस्टर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप जैसी अपनी यूनिक खूबियों से प्रभावित करती है।

    2026 Renault Duster Exterior India

    दोनों में से कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है, इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका इनका डिटेल में टेस्ट करना है। इसलिए, नई रेनो डस्टर हमारे फर्स्ट ड्राइव रिव्यू और कंपेरिजन रिपोर्ट में कैसा परफॉर्म करती है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कारदेखो के साथ बने रहे।

    रेनॉल्ट डस्टर पर अपना कमेंट लिखें

