2026 Maruti Baleno Facelift के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

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Published On सितंबर 07, 2026 19:01 ist

Sep 07, 2026 19:01 IST

last updated on Sep 07, 2026 19:01 IST

Sep 07, 2026 18:59 IST

published on Sep 07, 2026 18:59 IST

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2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट भारत में 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। नए अपडेट के साथ Baleno में ना केवल एक नया इंजन दिया गया है, बल्कि यह लुक्स के मामले में भी बिलकुल फ्रेश लगने लगी है। इसमें एक नया टॉप वेरिएंट Alpha(O) भी जोड़ा गया है। नई मारुति Baleno अब कुल पांच वेरिएंट : Sigma, Delta, Zeta, Alpha, और Alpha(O) में उपलब्ध है। इस प्रीमियम हैचबैक कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर्स मिलते हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

एक्सटीरियर

फीचर Sigma Delta Zeta Alpha Alpha (O) प्रोजेक्टर हेडलाइट ✅ (हैलोजन) ✅(हैलोजन) ✅(LED) ✅(LED) ✅(LED) LED डीआरएल ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ फ्रंट ग्रिल बिना पेंट की हुई क्रोम के साथ बिना पेंट की हुई क्रोम के साथ बिना पेंट की हुई क्रोम के साथ बिना पेंट की हुई क्रोम के साथ ग्लॉस ब्लैक फॉग लैंप ❌ ❌ ❌ ✅(LED) ✅(LED) डोर हैंडल बिना पेंट किया हुआ बॉडी कलर्ड क्रोम क्रोम क्रोम व्हील्स कवर के साथ 15-इंच स्टील कवर के साथ 15-इंच स्टील 16-इंच सिल्वर अलॉय 16-इंच डुअल-टोन अलॉय 16-इंच डुअल-टोन अलॉय बॉडी कलर्ड ओआरवीएम (ORVM) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ शार्कफिन एंटीना ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ओआरवीएम-माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ फेंडर क्रोम इंसर्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रूफ स्पॉइलर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ टेलगेट क्रोम गार्निश ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ एलईडी टेललैंप ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

नई Maruti Baleno का एक्सटीरियर डिजाइन हमेशा से ही आकर्षक रहा है, और 2026 फेसलिफ्ट इसे और भी मॉडर्न बनाता है। बेस Sigma वेरिएंट में फंक्शनल एलिमेंट्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स मिलते हैं, जो रात में अच्छी विजिबिलिटी तो देते हैं लेकिन LED यूनिट्स जितने शार्प नहीं दिखते। टेललैंप्स में LED का इस्तेमाल किया गया है, और इस वेरिएंट में स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर व्हील कवर नहीं मिलते। डोर हैंडल्स और आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स (ORVMs) अनपेंटेड यानी ब्लैक कलर में आते हैं, जो इसे एक बेसिक लुक देते हैं।

अगर आप थोड़ा बेहतर लुक चाहते हैं, तो Delta वेरिएंट पर अपग्रेड करना ज्यादा बेहतर होगा। इसमें बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और ORVMs मिलते हैं, और व्हील्स पर फुल कवर भी दिया गया है, जिससे कार थोड़ी प्रीमियम लगती है।

असली प्रीमियम फील Zeta वेरिएंट से शुरू होती है। इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील्स, डीआरएल्स के साथ LED हेडलैंप्स और डोर हैंडल्स पर क्रोम फिनिश मिलती है, जो इसकी साइड प्रोफाइल को और भी आकर्षक बनाती है। वहीं, टॉप Alpha और नए Alpha(O) वेरिएंट्स एक्सटीरियर के मामले में Zeta से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। इनमें précision-cut ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो Zeta के सिंगल-टोन अलॉय व्हील्स से ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हैं। इसके अलावा, इन टॉप वेरिएंट्स में LED फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं।

इंटीरियर

फीचर Sigma Delta Zeta Alpha Alpha (O) ट्विन-पॉड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ मल्टी-इन्फ़ॉर्मेशन डिस्प्ले ✅ (मोनोक्रोम) ✅(मोनोक्रोम) ✅(टीएफटी कलर्ड) ✅(टीएफटी कलर्ड) ✅(टीएफटी कलर्ड) एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील ✅(टिल्ट ) ✅(टिल्ट ) ✅(टिल्ट और टेलिस्कोपिक) ✅(टिल्ट और टेलिस्कोपिक) ✅(टिल्ट और टेलिस्कोपिक) सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक लेदरेट लेदरेट लेदरेट स्टीयरिंग व्हील ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ यूवी-कट विंडो ग्लास ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पार्सल ट्रे ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

इस हैचबैक कार के बेस Sigma वेरिएंट का केबिन काफी सिंपल है। इसमें काफी हद तक केवल जरूरी फीचर्स ही मिलते हैं, मगर इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट, मोनोक्रोम MID और स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें जरूर दी गई हैं। वहीं, टॉप वेरिएंट्स में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन इन वेरिएंट्स में लेदरेट स्टीयरिंग व्हील रैप, ब्लैक और ब्लू केबिन थीम और डैशबोर्ड पर सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं जिससे केबिन ज्यादा प्रीमियम लगता है।

इंफोटेनमेंट

फीचर Sigma Delta Zeta Alpha Alpha (O) टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ❌ ✅(7-इंच) ✅(9-इंच) ✅(9-इंच) ✅(9-इंच) साउंड सिस्टम ❌ ✅(6-स्पीकर) ✅(6-स्पीकर ARKAMYS) ✅(6-स्पीकर Clarion) ✅(6-स्पीकर Clarion) एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ❌ ✅(वायरलेस) ✅(वायरलेस) ✅(वायरलेस) ✅(वायरलेस) स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ वॉइस असिस्टेंट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

इंफोटेनमेंट सिस्टम कार का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, और Baleno इस मामले में बिलकुल निराश नहीं करती। हालांकि, Sigma वेरिएंट में कंपनी की तरफ से कोई ऑडियो सिस्टम नहीं दिया गया है, जिससे ग्राहक इसे बाहर से लगवा सकते हैं। Delta वेरिएंट से 7-इंच का SmartPlay Studio टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है। साउंड के लिए इसमें 6-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील पर ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स भी इसी वेरिएंट से मिलने शुरू होते हैं। नए Clarion-ब्रांडेड ऑडियो सेटअप के लिए, आपको इसके टॉप वेरिएंट्स Alpha या Alpha(O) चुनने होंगे।

कंफर्ट फीचर

फीचर Sigma Delta Zeta Alpha Alpha(O) ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅(मैनुअल) ✅(मैनुअल) ✅(ऑटोमेटिक) (ऑटोमेटिक) (ऑटोमेटिक) पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ऑटो-फोल्डिंग ORVMs ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ❌ ❌ ❌ ✅ ✅(अडेप्टिव) हेड-अप डिस्प्ले ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ❌ ❌ ✅(कूलिंग फंक्शन के साथ) ✅(कूलिंग फंक्शन के साथ) ✅(कूलिंग फंक्शन के साथ) रियर USB चार्जिंग पोर्ट ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग IRVM ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ की-लेस एंट्री के साथ सेंट्रल लॉकिंग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर एसी वेंट्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पावर विंडोज ✅(ड्राइवर के लिए वन-टच अप/डाउन) ✅(ड्राइवर के लिए वन-टच अप/डाउन) ✅(ड्राइवर के लिए वन-टच अप/डाउन) ✅(ड्राइवर के लिए वन-टच अप/डाउन) ✅(ड्राइवर के लिए वन-टच अप/डाउन)

Baleno हमेशा से ही एक आरामदायक हैचबैक रही है, और नए फेसलिफ्ट में कंफर्ट फीचर्स को वेरिएंट्स के हिसाब से बांटा गया है। यदि आपको बेसिक से कुछ ज्यादा चाहिए तो आप इसके Zeta या उससे ऊपर वाले वेरिएंट चुन सकते हैं। वहीं, टॉप वेरिएंट कंफर्ट के मामले में कम्प्लीट पैकेज लगता है क्योंकि इसमें कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आमतौर पर एक सेगमेंट ऊपर की कारों में देखने को मिलते हैं जैसे कि वायरलेस चार्जर, हेडअप डिस्प्ले और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट आदि।

सेफ्टी

फीचर Sigma Delta Zeta Alpha Alpha (O) 6 एयरबैग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) ❌ ❌ ❌ ❌ ✅(16 फ़ंक्शन के साथ लेवल 2) इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट (HHA) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर पार्किंग सेंसर्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पार्किंग कैमरा ❌ ❌ ✅(केवल केवल रियर) ✅(360-डिग्री) ✅(360-डिग्री) टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ सभी पैसेंजर के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Maruti Suzuki ने नई Baleno फेसलिफ्ट कार में सेफ्टी को काफी प्राथमिकता दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 6 एयरबैग्स (फ्रंट, साइड और कर्टेन) सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट Alpha(O) में सेगमेंट-फर्स्ट Level 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (ADAS) भी दिया गया है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। ये टेक्नोलॉजी ड्राइविंग को काफी सुरक्षित बनाती है। प्री-फेसलिफ्ट बलेनो को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, उम्मीद है कि इसके फेसलिफ्ट वर्जन को भी यही स्कोर दिया जा सकता है।

पावरट्रेन ऑप्शन

2026 मारुति Baleno फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में हुआ है। अब इसमें पुराने K-सीरीज इंजन की जगह नया Z-सीरीज़ 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो हाल ही में नई Swift में भी पेश किया गया था। यह इंजन बेहतर रिफाइनमेंट और माइलेज के लिए जाना जाता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ CNG पावर 83 PS 70 PS टॉर्क 112 Nm 102 Nm गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी माइलेज (ARAI-सर्टिफाइड) 23.80 kmpl (एमटी)/24.77 kmpl (एएमटी) 33.61 km/kg

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी।

कारदेखो का क्या है कहना…

2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट एक बेहतरीन पैकेज है, लेकिन सही वेरिएंट का चुनाव आपकी व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर आपको जरूरी सेफ्टी फीचर्स, कम खर्च वाला इंजन और सिर्फ बेसिक चीजें चाहिए, तो Sigma वेरिएंट को खरीदना एक बढ़िया विकल्प है। Delta और Zeta वेरिएंट पहली बार कार खरीदने वालों के लिए सही विकल्प साबित हो सकते हैं। अगर आप हाईवे पर ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो हम आपको इसका अल्फा (O) वेरिएंट लेने की सलाह देंगे क्योंकि इसमें ADAS फीचर दिया गया है।

आप 2026 Baleno का कौनसा वेरिएंट खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।