रेनो डस्टर vs टोयोटा हाइराइडर: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

29 Views

प्रकाशित: मार्च 31, 2026 01:05 pm । सोनू

Write a कमेंट

हाल ही में लॉन्च हुई नई रेनो डस्टर को 2026 के आखिर तक एक हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर आप अभी इस प्राइस में ज्यादा माइलेज वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो आपके पास टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा और मारुति विक्टोरिस ही एकमात्र विकल्प हैं।

डस्टर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नई है, इसमें ज्यादा फीचर और टेक्नोलॉजी है, और सेगमेंट का सबसे पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। डस्टर और हाइराइडर में से आपको कौनसी एसयूवी कार लेनी चाहिए? जानेंगे आगे:

कीमत

कार 2026 रेनो डस्टर टोयोटा हाइराइडर कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.69 लाख रुपये 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है

रेनो डस्टर की शुरुआती प्राइस टोयोटा हाइराइडर से 50,000 रुपये तक कम है।

यहां तक कि रेनो डस्टर का टॉप मॉडल भी ज्यादा सस्ता है और इस पर आप टोयोटा हाइराइडर टॉप मॉडल की तुलना में 1.3 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि डस्टर के हाइब्रिड पावरट्रेन की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है और इसकी प्राइस हाइराइडर से करीब 2 लाख रुपये ज्यादा होने की संभावना है।

साइज

2026 रेनो डस्टर टोयोटा हाइराइडर अंतर लंबाई 4346 मिलीमीटर 4365 मिलीमीटर (-19 मिलीमीटर) चौड़ाई 1815 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर +20 मिलीमीटर ऊंचाई 1701 मिलीमीटर 1645 मिलीमीटर +56 मिलीमीटर व्हीलबेस 2657 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर +57 मिलीमीटर

डस्टर सिर्फ लंबाई के मामले में हाइराइडर से पीछे है, यह 19 मिलीमीटर तक छोटी है।

डस्टर की चौड़ाई हाइराइडर से 20 मिलीमीटर ज्यादा और ऊंचाई 56 मिलीमीटर ज्यादा है।

लंबाई में छोटी होने के बावजूद डस्टर का व्हीलबेस 57 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है।

कलर ऑप्शन

2026 रेनो डस्टर टोयोटा हाइराइडर माउंटेन जेड ग्रीन* कैफे व्हाइट* रिवर ब्लू* इनटाइसिंग सिल्वर* सनसेट रेड* गेमिंग ग्रे पर्ल व्हाइट* स्पोर्टीन रेड* स्टेल्थ ब्लैक मिडनाइट ब्लैक मूनलाइट सिल्वर केव ब्लैक - स्पीडी ब्लू*

*काली छत के साथ ड्यूल-टोन स्कीम ऑप्शन में भी उपलब्ध

रेनो कार 6 एक्सटीरियर कलर में उपलब्ध है, जबकि टोयोटा हाइराइडर 7 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

दोनों कार में हल्के और गहरे रंगों का काम्बिनेशन है।

डस्टर का एक आइकॉनिक लॉन्च एडिशन भी उपलब्ध है, जिसमें काले अलॉय व्हील और पीले हाइलाइट्स दिए गए हैं जो हरे रंग के एक्सटीरियर के साथ अच्छा कंट्रास्ट देते हैं।

फीचर

फीचर 2026 रेनो डस्टर टोयोटा हाइराइडर एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ ऑटो हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ आगे एलईडी फॉग लैंप्स ✅ ❌ रूफ रेल्स ✅(ब्लैक) ✅(क्रोम) एलईडी टेललैंप्स ✅(कनेक्टेड) ✅ अलॉय व्हील 18-इंच 17-इंच आगे पावर्ड सीटें ✅6-तरह (ड्राइवर/को-ड्राइवर) ❌ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीटें ✅ ✅ इंफोटेनमेंट 10.1-इंच टचस्क्रीन, गूगल ओएस के साथ 9-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिजिटल, गूगल ओएस के साथ 7-इंच टीएफटी डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर 6-स्पीकर एयर प्यूरीफायर ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅(अडेप्टिव) ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅(ड्यूल-जोन) ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ सनरूफ पैनोरमिक पैनोरमिक पीछे सनशेड ❌ ✅ आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ हेड-अप डिस्प्ले ❌ ✅ पीछे स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें ✅ ✅ ड्राइव मोड 3 (इको/कंफर्ट/पर्सो) 3 (इको/नॉर्मल/स्पोर्ट) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 पार्किंग सेंसर आगे, साइड और पीछे पीछे पार्किंग कैमरा 360-डिग्री 360-डिग्री ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) ✅ ❌ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ❌ सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक ✅ ✅ डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर और वाशर ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ (लेवल-2) ❌

फीचर के मामले में रेनो डस्टर साफ तौर पर टोयोटा हाइराइडर से आगे है। डस्टर गाड़ी में बड़ी डिजिटल स्क्रीन, एक पावर्ड टेलगेट, आगे पावर्ड सीटें और लेवल 2 एडीएएस जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

रेनो डस्टर की तुलना में हाइराइडर में केवल दो अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं, जिनमें हेड-अप डिस्प्ले और पीछे सन शेड शामिल हैं।

कागजों में भी रेनो शानदार सेफ्टी पैकेज देती है, जिसमें आगे, पीछे और साइड में पार्किंग सेंसर, रेन-सेंसिंग वाइपर, लेवल-2 एडीएएस और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं।

इंजन

2026 रेनो डस्टर टोयोटा हाइराइडर इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल सीएनजी 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावर 100 पीएस 163 पीएस 88 पीएस 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम 121.5 एनएम 137 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी* 5-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी^

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

लॉन्च के वक्त, रेनो डस्टर केवल दो टर्बो-पेट्रोल इंजन: 1-लीटर 3-सिलेंडर और 1.3-लीटर 4-सिलेंडर में उपलब्ध है। टोयोटा हाइराइडर में कोई भी टर्बो-पेट्रोल इंजन नहीं दिया गया है।

डस्टर को इस साल के आखिर तक (दिवाली के आसपास) 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन में पेश किया जाएगा।

टोयोटा हाइराइडर में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-सीएनजी, और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन दिया गया है।

डस्टर का छोटा इंजन शहर में चलाने और कभी-कभार हाईवे पर इस्तेमाल करने के लिए काफी है, वहीं इसका बड़ा टर्बो-पेट्रोल इंजन जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, जिसमें आपको डीसीटी का विकल्प मिलता है।

1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन शहर में चलाने और हाईवे पर आराम से गाड़ी चलाने के लिए है। अगर आपको तेज स्पीड पर थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन चुन सकते हैं, लेकिन इस इंजन का असली फायदा इसके माइलेज में है। यह आपको शहर में 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज देगा।

कारदेखो की राय

रेनो डस्टर कागजों में काफी लुभावना पैकेज लगती है, जिसमें हाइराइडर की तुलना में बेहतर फीचर और सेफ्टी पैकेज मिलता है। इसमें कार चलाने के शौकीनां के लिए ज्यादा पसंदीदा इंजन ऑप्शन मिलते हैं, और जल्द ही इसका ज्यादा माइलेज वाला हाइब्रिड वर्जन भी आने वाला है। अगर आप एक ऐसी मॉडर्न एसयूवी कार चाहते हैं जो दिखने में अच्छी हो, चलाने में बढ़िया हो, तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प है।

लेकिन, अगर आपको टेक्नोलॉजी फीचर पैकेज और परफॉर्मेंस फोकस टर्बो-पेट्रोल इंजन के बजाय स्मूद ड्राइव अनुभव और ज्यादा माइलेज चाहिए, तो हाइराइडर आपके लिए बेहतर विकल्प है। इसके साथ आपको न केवल टोयोटा की भरोसेमंद सर्विस और देशभर में मौजूद बेहतर टचपॉइंट का फायदा मिलेगा, बल्कि हाइराइडर गाड़ी में पीछे वाली सीटों पर थोड़ा ज्यादा स्पेस भी मिलेगा, जिससे इसे चुनना एक समझदारी वाला विकल्प है।

अगर आप डस्टर में ज्यादा माइलेज चाहते हैं और इसके लिए हाइब्रिड वर्जन के आने का इंतजार करने की सोच रहे हैं, तो हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि रेनो के सूत्रों के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल की पहली खेप का आवंटन हो गया है। इसलिए, अगर आपने अभी तक डस्टर हाइब्रिड बुक नहीं की है तो आपको इस साल के आखिर से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।

आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके रेनो डस्टर का सेगमेंट की दूसरी कारों से कंपेरिजन देख सकते हैं: