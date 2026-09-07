2026 BMW i5 लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन भारत में 79.60 लाख रुपये कीमत पर लॉन्च, यहां देखें इस इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान से जुड़ी पूरी जानकारी

Published On सितंबर 07, 2026 16:27 ist

last updated on Sep 07, 2026 16:27 IST

published on Sep 07, 2026 16:26 IST

BMW ने अपनी नई इलेक्ट्रिक सेडान i5 LWB को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत 79.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। खासतौर पर भारतीय बाजार के लिए तैयार किया गया यह LWB वर्जन, ग्लोबल मॉडल के मुकाबले एक बड़े बैटरी पैक के साथ आता है, जो इसे लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाता है। यह कार भारत में इंपोर्ट करके बेची जाएगी। BMW i5 LWB में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

वेरिएंट और कीमत

BMW i5 का भारत में केवल एक फुली-लोडेड वेरिएंट में पेश किया गया है। हालांकि BMW शुरुआती 99 ग्राहकों के लिए उसी कीमत पर एक खास ‘फर्स्ट एडिशन’ भी दे रही है। स्टैंडर्ड मॉडल और फर्स्ट एडिशन, दोनों की कीमत बराबर 79.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यहां देखें प्राइस लिस्ट :-

वेरिएंट कीमत i5 eDrive 35L M Sport 79.60 लाख रुपये i5 eDrive 35 L M Sport First Edition 79.60 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

79.60 लाख रुपये कीमत पर आने वाली यह गाड़ी पेट्रोल पावर्ड 5-सीरीज से लगभग 3 लाख रुपये महंगी है। आपको बता दें कि इसका एक्सक्लूसिव 99 'फर्स्ट एडिशन' पहले ही बिक चुका है। इस इलेक्ट्रिक सेडान की बुकिंग BMW डीलरशिप्स और BMW की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। यह उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक पैकेज है जो एक फीचर लोडेड लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान चाहते हैं और वेरिएंट्स के कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहते।

एक्सटीरियर

डिजाइन के मामले में BMW i5 LWB काफी हद तक अपनी पेट्रोल-डीजल वाली 5-सीरीज जैसी ही दिखती है, लेकिन कुछ खास इलेक्ट्रिक व्हीकल (eV) वाले बदलावों और लंबे डायमेंशन के साथ यह सड़क पर अपनी अलग पहचान बनाती है। इसमें M Sport बॉडीकिट दी गई है, जो इसे एक स्पोर्टी और अग्रेसिव लुक देती है।

आगे की तरफ इसमें BMW की बड़ी ब्लेंक ऑफ किडनी ग्रिल दी गई है, जो इसे एक दमदार लुक देती है। इसमें स्पोर्टी बंपर और स्वेप्ट-बैक LED हेडलैंप्स भी लगे हुए हैं, जिससे यह बेहद शानदार नजर आती है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो BMW ने इसके लंबे व्हीलबेस को बहुत अच्छे से छिपाया है और इसकी रूफलाइन भी बेहद नेचुरल लगती है। राइडिंग के लिए इसमें 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। इसमें फ्लैप-टाइप फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो कार के एयरोडायनामिक डिजाइन को और निखारते हैं। रियर विंडो के पीछे की तरफ सिल्वर इंसर्ट भी दिया गया है। इसका डिज़ाइन लग्जरी और स्पोर्टीनेस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है।

पीछे का हिस्सा BMW 5-सीरीज जैसा है, जिसमें पतले रैप-अराउंड LED टेललैंप, फॉक्स डिफ्यूज़र और ग्लॉस ब्लैक बंपर एक्सेंट दिए गए हैं।

'फर्स्ट एडिशन' चुनने पर आपको कार्बन ब्लैक मेटैलिक एक्सटीरियर शेड मिलेगा, जिसमें चारों ओर खास टाइटेनियम ब्रॉन्ज़ एक्सेंट दिए गए हैं।

डाइमेंशन : लंबाई: 5175 मिलीमीटर, चौड़ाई: 2156 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1520 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 3105 मिलीमीटर

कलर ऑप्शन

BMW ने i5 LWB को चार प्रीमियम कलर ऑप्शंस में पेश किया है जिसमें यह शामिल हैं:

मिनरल व्हाइट

कार्बन ब्लैक

फाइटोनिक ब्लू

ऑक्साइड ग्रे

ये सभी कलर कार के लग्जरी कैरेक्टर को अच्छा कॉम्प्लिमेंट देते हैं और M Sport बॉडीकिट के साथ मिलकर इसे एक आकर्षक लुक देते हैं।

हमारी पसंद : हमें लगता है कि i5 LWB कार्बन ब्लैक शेड में सबसे अच्छी लगती है, जिसमें एक 'स्टेल्थी' पर्सनैलिटी है, खासकर जब इसे स्टैंडर्ड तौर पर मिलने वाले M स्पोर्ट बॉडी किट के साथ जोड़ा जाता है।

इंटीरियर

BMW i5 LWB का मुख्य हाइलाइट इसका इंटीरियर है, जिसे खासतौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जो पीछे की सीट पर बैठकर सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। लंबे व्हीलबेस की वजह से पीछे वाली सीटों पर जबरदस्त लेगरूम और स्पेस मिलता है। डैशबोर्ड पर BMW का लेटेस्ट कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप है, जिसमें 14.9-इंच का टचस्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।

सेंटर कंसोल में दिया गया 'क्रिस्टल' गियर सिलेक्टर केबिन को प्रीमियम फील देता है। इसमें चौड़ा 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो होल्ड करने में काफी स्पोर्टी लगता है। इसके अलावा, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ केबिन को हवादार और खुला-खुला महसूस कराता है, जिससे सफर का अनुभव और भी शानदार हो जाता है।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में BMW i5 LWB किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ती। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 4-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, और एक वायरलेस चार्जर जैसे कंफर्ट फीचर्स दिए गए हैं। मनोरंजन के लिए इसमें 14.9-इंच टचस्क्रीन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और 655W का 17-स्पीकर वाला Bowers & Wilkins सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है। ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए डिजिटल की, 360-डिग्री कैमरा और ऑटो पार्किंग जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

सेफ्टी के मोर्चे पर भी यह कार काफी अच्छी है। इसमें 8 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर मिलते हैं। इसके अलावा इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (ADAS) भी दिया गया है, जो हाइवे पर ड्राइविंग को सुरक्षित और आरामदायक बनाता है।

पावरट्रेन

BMW i5 LWB में बड़ा 81.6 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो सिंगल चार्ज पर 669 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 81.6 kWh इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 सर्टिफाइड रेंज (MIDC Part 1 + Part 2) 669 किमी पावर 272 PS टॉर्क 410 Nm सर्टिफाइड एसेलेरेशन (0-100 kmph) 6.7 सेकंड

चार्जिंग की बात करें तो यह 160 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी को सिर्फ 33 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। रियर एक्सल के लिए अडैप्टिव एयर सस्पेंशन की वजह से राइड क्वालिटी भी बेहतर हो गई है।

मुकाबला

BMW i5 LWB का मुकाबला केवल Lexus ES500e से है। यह गाड़ी Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series and Audi A6 जैसी ICE पावर्ड सेडान के मुकाबले में भी एक अच्छा ऑप्शन है।

कारदेखो का क्या है कहना

79.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, BMW i5 LWB एक बेहद आकर्षक पैकेज के रूप में सामने आती है। यह उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक बड़ी, आरामदायक और फीचर-लोडेड लग्जरी सेडान चाहते हैं, साथ ही भविष्य के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी अपनाना चाहते हैं। इसका लंबा व्हीलबेस, शानदार रियर सीट कंफर्ट और 669 किमी की लंबी रेंज इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट बनाती है जो ड्राइवर के साथ चलना पसंद करते हैं।

BMW i5 LWB को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।