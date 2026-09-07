2026 Maruti Baleno Facelift में मिलते हैं ये टॉप 5 फीचर्स, डालिए इन पर एक नजर

2026 Maruti Baleno facelift भारत में लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इसे ना केवल कॉस्मेटिक अपडेट दिए हैं, बल्कि इसमें सेफ्टी, कंफर्ट और परफॉर्मेंस के मामले में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इस हैचबैक कार में आगे की तरफ सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है, जिससे इसे सड़क पर ज्यादा दमदार लुक मिलता है। यह सभी बदलाव बलेनो को सेगमेंट के नए कॉम्पिटिटर्स के सामने और भी मजबूत बनाते हैं। इस गाड़ी में टॉप 5 नए फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे पहले से ज्यादा बेहतर बनाते हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में आगे :-

लेवल 2 ADAS

नई मारुति बलेनो 2026 में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) का शामिल होना है। यह फीचर इसे प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सेफ्टी के मामले में बेहतर बनाता है। लेवल 2 ADAS के तहत ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, हाई बीम असिस्ट और लेन डिपार्चर वॉर्निंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो सफर को बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं।

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

भारतीय ग्राहकों के लिए कंफर्ट एक बड़ी प्राथमिकता होती है, और मारुति ने इसे बखूबी समझा है। नई मारुति बलेनो में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट फीचर दिया गया है, जो गर्मियों के दिनों में काफी काम का फीचर साबित होता है। लंबी दूरी की यात्रा हो या शहर का ट्रैफिक, वेंटिलेटेड सीटें ड्राइवर और को-पैसेंजर को पसीने से राहत देती हैं और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को काफी आरामदायक बनाती हैं।

वायरलेस फोन चार्जर

आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, और कार में वायरलेस चार्जिंग फीचर को देना काफी अच्छी बात है। नई मारुति बलेनो में वायरलेस फोन चार्जर दिया गया है, लेकिन इसकी खास बात है इसके साथ आने वाला एक्टिव कूलिंग वेंट। अक्सर वायरलेस चार्जिंग के दौरान फोन गर्म हो जाते हैं, जिससे चार्जिंग स्लो हो पाती है या फिर बैटरी पर असर पड़ता है। मारुति ने इस समस्या का समाधान करते हुए इसमें कूलिंग वेंट दिया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि चार्जिंग के दौरान आपका फोन गर्म ना हो।

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसा फीचर है जिसे अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन यह आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। यह फीचर पहले से ही Dzire और Brezza जैसी गाड़ियों में मौजूद है। बलेनो में इसे कार के मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जहां ड्राइवर हर टायर का प्रेशर अलग-अलग देख सकता है। सही टायर प्रेशर ना केवल बेहतर माइलेज और टायर लाइफ के लिए जरूरी है, बल्कि यह हाइवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी की स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

नया Z-सीरीज इंजन

Baleno फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा मैकेनिकल बदलाव इसका नया इंजन है। मारुति ने पुराने K-सीरीज इंजन को रिप्लेस करके नया 1.2-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड Z-सीरीज इंजन दिया है। हालांकि, यह इंजन पुराने इंजन के मुकाबले एक सिलेंडर कम (3-सिलेंडर) और 8 PS कम पावर वाला है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इसे भारतीय ड्राइविंग कंडीशंस के लिए बेहतर तरीके से ट्यून किया गया है। इस इंजन से कम RPM पर बेहतर टॉर्क मिलता है, जिससे शहर के ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने की जरूरत कम पड़ती है। साथ ही इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में भी सुधार हुआ है, जो मारुति के ग्राहकों के लिए हमेशा एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। जैसा कि हमने Swift को चलाते समय महसूस किया था, इससे शहर में गाड़ी चलाना आसान हो जाएगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

2026 बलेनो फेसलिफ्ट के साथ मारुति ने यह साबित किया है कि वह बाजार को अच्छी तरह समझती है। ADAS, वेंटिलेटेड सीटें और बेहतर सिटी-ड्राइविंग के लिए ट्यून किया गया नया इंजन जैसे अपडेट दिखाते हैं कि कंपनी का फोकस उन फीचर्स पर है जो ग्राहकों के लिए वाकई में उपयोगी हैं। ये बदलाव बलेनो को सिर्फ एक स्टाइलिश हैचबैक नहीं, बल्कि एक ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और प्रैक्टिकल ऑल-राउंडर कार बनाते हैं। जो ग्राहक एक ऐसी प्रीमियम हैचबैक कार चाहते हैं जो फीचर्स और प्रेक्टिकेलिटी का सही संतुलन पेश करे, उनके लिए नई मारुति बलेनो अब पहले से भी ज्यादा आकर्षक और कंप्लीट पैकेज बन गई है।

नई बलेनो फेसलिफ्ट को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।