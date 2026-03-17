2026 रेनो डस्टर: एसयूवी कार को बुक कैसे करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

प्रकाशित: मार्च 17, 2026 03:43 pm । सोनू

सालों के इंतजार के बाद, रेनो डस्टर एसयूवी कार न्यू जनरेशन अवतार में भारत में लॉन्च हो गई है। यहां इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। जिन लोगों ने ‘आर-पास’ फीचर का इस्तेमाल करके बुकिंग की थी उन्हे 40,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा। तीसरी जनरेशन डस्टर की ‘आर-पास’ के तहत बुकिंग जनवरी 2026 में शोकेस होते ही शुरू हो गई थी, रेनो ने आर-पास को मार्च के आखिर तक मान्य किया है। अगर आप 2026 डस्टर गाड़ी को घर लाने की सोच रहे हैं तो यहां वो सब कुछ जानकारी दी गई है जो आपको जाननी चाहिए:

2026 रेनो डस्टर को बुक कैसे करें?

रेनो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग

नई डस्टर कार को बुक करने के लिए आप रेनो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

इसके बाद, आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर सहित निजी जानकारी भरनी होगी।

अगले कुछ स्टेप्स में आपको अपना शहर, नजदीकी रेनो डीलरशिप और डस्टर के लिए पंसदीदा इंजन ऑप्शन चुनना होगा।

इसके बाद आप पेमेंट पेज पर पहुंचेंगे, जहां आप भुगतान करने के लिए कार्ड और यूपीआई में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं।

एक बार पेमेंट कंफर्म हो जाने के बाद आपकी डस्टर की बुकिंग पूरी हो जाएगी।

रेनो डीलरशिप से डस्टर की बुकिंग

आप नजदीकी रेनो डीलरशिप से भी डस्टर गाड़ी बुक कर सकते हैं।

वहां आपको एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से संपर्क करना होगा, वो आपको पूरी बुकिंग प्रोसेस की जानकारी देगा।

आपको वही निजी जानकारी भरनी होगी जो आप कार ऑनलाइन बुक करते समय भरते हैं।

इसके साथ ही आपको अपनी पसंद का वेरिएंट, इंजन, गियरबॉक्स विकल्प और नई डस्टर का कलर भी चुनना होगा।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सेल्य एग्जीक्यूटिव से नई गाड़ी की बुकिंग को कैंसिल करने की शर्तों और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में जरूर पूछ लें।

डिलीवरी टाइमलाइन

ग्राहकों को नई रेनो डस्टर की डिलीवरी अप्रैल 2026 से मिलना शुरू होगी। सबसे पहले टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स की डिलीवरी मिलेगी। स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मॉडल चुनने वाले ग्राहकों को कार की डिलीवरी नवंबर 2026 के आसपास मिलेगी।

2026 रेनो डस्टर: ओवरव्यू

नई डस्टर गाड़ी को भारतीय बाजार के लिए नया लुक दिया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध वर्जन की तुलना में ज्यादा बोल्ड और ज्यादा दमदार दिखता है। इसके डिजाइन की खूबियों में ग्रिल पर ‘डस्टर’ बैजिंग, पतले आईब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल और ड्यूल-टोन अलॉय व्हील शामिल हैं।

रेनो ने डस्टर न्यू मॉडल में 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, रूफ रेल्स, सी-पिलर के पास विंडोलाइन में मोड़, चमकीली कनेक्टिंग स्ट्रिप के साथ रैपअराउंड एलईडी टेल लाइटें और पीछे दमदार बंपर भी दिया है।

पुरानी डस्टर कार के मुकाबले न्यू मॉडल के केबिन में बड़ा अपग्रेड किया गया है। नए मॉडल के पूरे केबिन में सॉफ्ट-टच मटेरियल, पतले एसी वेंट्स, ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और दो डिजिटल डिस्प्ले दी गई है। डैशबोर्ड पर पैसेंजर साइड की तरफ कार्बन फाइबर फिनिश भी है, वहीं सेंटर कंसोल, डोर पेनल और यहां तक कि डैशबोर्ड पर ब्रश्ड सिल्वर फिनिश दी गई है।

2026 रेनो डस्टर की फीचर लिस्ट में एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रेन-सेंसिंग वाइपर, 360 डिग्री कैमरा, और कुछ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

रेनो डस्टर न्यू मॉडल में ये इंजन ऑप्शन मिलेंगे:

1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 1.8-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पावर 100 पीएस 163 पीएस 160 पीएस (संभावित) टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम घोषणा होनी बाकी गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी 8-स्पीड डीएचटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव घोषणा होनी बाकी

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

नोट: 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन इस साल लॉन्च होने की उम्मीद है।

कंपेरिजन

रेनो डस्टर ने कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में फिर से एंट्री की है। इसका मुकाबला नई टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है। इसके अलावा इसकी टक्कर सिट्रोएन बसॉल्ट और टाटा कर्व जैसे एसयूवी-कूपे कार से भी है।

यह भी देखें: रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस