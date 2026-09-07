2026 Maruti Baleno Facelift के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे पावरट्रेन ऑप्शन, जानिए यहां

Published On सितंबर 07, 2026 15:11 ist

Sep 07, 2026 15:11 IST

last updated on Sep 07, 2026 15:11 IST

Sep 07, 2026 15:11 IST

published on Sep 07, 2026 15:11 IST

नई SUV कारों की लॉन्चिंग के साथ भारत का हैचबैक सेगमेंट अब थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है। लेकिन, जब भी कोई पहली कार खरीदने की बात आती है, तो ज्यादातर लोग हैचबैक को ही लेना पसंद करते हैं है। हाल ही में मारुति ने अपनी नई Baleno फेसलिफ्ट को भारत में पेश किया है। नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने के साथ यह गाड़ी अब नई लगने लगी है, साथ ही इसमें कई नए फीचर्स और इंजन ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं। यदि आप भी Baleno फेसलिफ्ट को खरीदने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर कंफ्यूज है कि कौनसी पावरट्रेन किस वेरिएंट के साथ मिलती है तो नीचे इससे जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं :-

वेरिएंट 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ MT 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ AMT 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ CNG के साथ MT Sigma ✅ ❌ ❌ Delta ✅ ✅ ✅ Zeta ✅ ✅ ✅ Alpha ✅ ✅ ❌ Alpha (O ✅ ✅ ❌

बेस वेरिएंट Sigma को छोड़कर लाइनअप के बाकी सभी वेरिएंट के साथ AMT powertrain ऑप्शन दिया गया है। जबकि, इसके टॉप वेरिएंट्स Alpha और Alpha (O) में CNG पावरट्रेन ऑप्शन नहीं मिलता है, जिसकी कमी काफी खलती है। Delta और Zeta वेरिएंट Baleno फेसलिफ्ट के इकलौते वेरिएंट हैं जिसके साथ सभी पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं।

यहां देखें नई मारुति Baleno के इंजन स्पेसिफिकेशन :

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+ CNG पावर 83 पीएस 70 पीएस टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

नए इंजन के जुड़ने से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी बेहतर हो गई है, साथ ही इसे चलाना भी आसान हो गया है। हालांकि, इसका पुराना इंजन गाड़ी चलाने के शौकीन लोगों का पसंदीदा इंजन था, लेकिन नया Z12 E इंजन मारुति स्विफ्ट और डिजायर जैसी कारों में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है।

फीचर्स और सेफ्टी

2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट को फीचर्स और सेफ्टी के मामले में एक बड़ा अपग्रेड मिला है, जो इसे सेगमेंट में काफी मजबूत दावेदार बनाता है। इस प्रीमियम हैचबैक कार में अपडेटेड UI और वायरलेस कनेक्टिविटी (जैसे Android Auto और Apple CarPlay) के साथ 10.1-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहां देखें अपडेटेड Baleno की तस्वीरें।

सेफ्टी के मोर्चे पर नई मारुति बलेनो में Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है जिसके तहत रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग और सेफ एग्जिट वॉर्निंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हैं। यहां देखें नई मारुति बलेनो की लॉन्च स्टोरी।

कीमत और मुकाबला

Baleno facelift के Sigma वेरिएंट की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत सामने आनी बाकी है। इस प्रीमियम हैचबैक कार का मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz, और Toyota Glanza से है।

कारदेखो का कहना..

अलग-अलग वेरिएंट वाले पावरट्रेन विकल्पों को देखें तो रेगुलर पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट्स को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, जो लोग CNG पावरट्रेन वाला मॉडल ढूंढ रहे हैं, उनके लिए डेल्टा और जेटा वेरिएंट बजट के अनुकूल और अच्छे फीचर्स वाले ऑप्शंस हैं। नए तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के आने से पुराने मॉडल की तुलना में पावर में थोड़ी कमी के बावजूद इसकी माइलेज बेहतर हुई है।

खास बात यह भी है कि बलेनो में अभी भी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट और विटारा की तरह अंडरबॉडी CNG सिस्टम नहीं मिलता है।

2026 बलेनो फेसलिफ्ट के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।