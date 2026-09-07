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    2026 Maruti Baleno Facelift के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे पावरट्रेन ऑप्शन, जानिए यहां

    फेसलिफ्ट Maruti Baleno में दो पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके तहत CNG-AMT ऑप्शन भी शामिल है 

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    Published On सितंबर 07, 2026 15:11 ist
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    published onSep 07, 2026 15:11 IST
    last updated onSep 07, 2026 15:11 IST
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    2026 Maruti Baleno

    नई SUV कारों की लॉन्चिंग के साथ भारत का हैचबैक सेगमेंट अब थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है। लेकिन, जब भी कोई पहली कार खरीदने की बात आती है, तो ज्यादातर लोग हैचबैक को ही लेना पसंद करते हैं है। हाल ही में मारुति ने अपनी नई Baleno फेसलिफ्ट को भारत में पेश किया है। नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने के साथ यह गाड़ी अब नई लगने लगी है, साथ ही इसमें कई नए फीचर्स और इंजन ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं। यदि आप भी Baleno फेसलिफ्ट को खरीदने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर कंफ्यूज है कि कौनसी पावरट्रेन किस वेरिएंट के साथ मिलती है तो नीचे इससे जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं :- 

    वेरिएंट 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ MT

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ AMT

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ CNG के साथ MT

    Sigma

    Delta

    Zeta

    Alpha

    Alpha (O

    बेस वेरिएंट Sigma को छोड़कर लाइनअप के बाकी सभी वेरिएंट के साथ AMT powertrain ऑप्शन दिया गया है। जबकि, इसके टॉप वेरिएंट्स Alpha और Alpha (O) में CNG पावरट्रेन ऑप्शन नहीं मिलता है, जिसकी कमी काफी खलती है। Delta और Zeta वेरिएंट Baleno फेसलिफ्ट के इकलौते वेरिएंट हैं जिसके साथ सभी पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। 

    2026 Maruti Baleno Facelift

    यहां देखें नई मारुति Baleno के इंजन स्पेसिफिकेशन :

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+ CNG

    पावर

    83 पीएस

    70 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी 

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    2026 Maruti Baleno

    नए इंजन के जुड़ने से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी बेहतर हो गई है, साथ ही इसे चलाना भी आसान हो गया है। हालांकि, इसका पुराना इंजन गाड़ी चलाने के शौकीन लोगों का पसंदीदा इंजन था, लेकिन नया Z12 E इंजन मारुति स्विफ्ट और डिजायर जैसी कारों में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है।

    फीचर्स और सेफ्टी 

    2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट को फीचर्स और सेफ्टी के मामले में एक बड़ा अपग्रेड मिला है, जो इसे सेगमेंट में काफी मजबूत दावेदार बनाता है। इस प्रीमियम हैचबैक कार में अपडेटेड UI और वायरलेस कनेक्टिविटी (जैसे Android Auto और Apple CarPlay) के साथ 10.1-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहां देखें अपडेटेड Baleno की तस्वीरें। 

    2026 Maruti Baleno

    सेफ्टी के मोर्चे पर नई मारुति बलेनो में Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है जिसके तहत रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग और सेफ एग्जिट वॉर्निंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हैं। यहां देखें नई मारुति बलेनो की लॉन्च स्टोरी। 

    2026 Maruti Baleno

    कीमत और मुकाबला 

    Baleno facelift के Sigma वेरिएंट की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत सामने आनी बाकी है। इस प्रीमियम हैचबैक कार का मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz, और Toyota Glanza से है। 

    कारदेखो का कहना..

    अलग-अलग वेरिएंट वाले पावरट्रेन विकल्पों को देखें तो रेगुलर पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट्स को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, जो लोग CNG पावरट्रेन वाला मॉडल ढूंढ रहे हैं, उनके लिए डेल्टा और जेटा वेरिएंट बजट के अनुकूल और अच्छे फीचर्स वाले ऑप्शंस हैं। नए तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के आने से पुराने मॉडल की तुलना में पावर में थोड़ी कमी के बावजूद इसकी माइलेज बेहतर हुई है।

    2026 Maruti Baleno

    खास बात यह भी है कि बलेनो में अभी भी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट और विटारा की तरह अंडरबॉडी CNG सिस्टम नहीं मिलता है।

    2026 बलेनो फेसलिफ्ट के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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