2026 रेनो डस्टर vs किआ सेल्टोस: कौनसी नई एसयूवी कार खरीदें?

2026 किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा जैसी नई गाड़ी के लॉन्च के साथ भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट और भी बेहतर हो गया है। इसे और भी दिलचस्प बनाने के लिए रेनो डस्टर एक नए अवतार में वापस आई है, जो पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को टक्कर देने के लिए तैयार है। अगर आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आप सेल्टोस और डस्टर दोनों पर विचार कर रहे हों।

आपके लिए चीजों को आसान बनाने के लिए हमने इन दोनों एसयूवी गाड़ी का कंपेरिजन किया है। दोनों में से कौनसी एसयूवी को लेना फायदे का सौदा है, जानेंगे आगे:

2026 रेनो डस्टर vs किआ सेल्टोस: प्राइस

2026 किआ सेल्टोस नई रेनो डस्टर कीमत (एक्स-शोरूम) 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये 10.5 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

रेनो डस्टर की कीमत की घोषणा जल्द हो सकती है, लेकिन यह मानना सही होगा कि नई रेनो कार की प्राइस न्यू किआ सेल्टोस के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही सेगमेंट की गाड़ी हैं। सेल्टोस की प्राइस रेंज काफी बड़ी है जिसकी मुख्य वजह इसके कई वेरिएंट्स हैं। आप यहां 2026 किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

साइज

मॉडल नई रेनो डस्टर 2026 किआ सेल्टोस लंबाई 4346 मिलीमीटर (-114 मिलीमीटर) 4460 मिलीमीटर चौड़ाई 1815 मिलीमीटर (-15 मिलीमीटर) 1830 मिलीमीटर ऊंचाई 1703 मिलीमीटर (+68 मिलीमीटर) 1635 मिलीमीटर व्हीलबेस 2657 मिलीमीटर (-33 मिलीमीटर) 2690 मिलीमीटर बूट स्पेस 518 लीटर 447 लीटर

किआ सेल्टोस डस्टर से 114 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 15 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है।

डस्टर की ऊंचाई नई सेल्टोस से ज्यादा है जो इसे ज्यादा एसयूवी जैसा स्टांस देती है।

सेल्टोस का व्हीलबेस रेनो डस्टर से थोड़ा लंबा है।

वहीं डस्टर का बूट स्पेस ज्यादा है।

2026 रेनो डस्टर vs किआ सेल्टोस: इंजन

मॉडल नई रेनो डस्टर 2026 किआ सेल्टोस इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.3लीटर टर्बो-पेट्रोल+माइल्ड-हाइब्रिड 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 100 पीएस 163 पीएस घोषणा होनी बाकी 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम घोषणा होनी बाकी 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी 8-स्पीड डीएचटी 6-स्पीड मैनुअल/ सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड एटी

सेल्टोस और डस्टर में अलग-अलग इंजन ऑप्शन हैं। सेल्टोस गाड़ी में एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, एक बड़ा टर्बो-पेट्रोल, और एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है।

वहीं डस्टर में आपको माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का विकल्प मिलता है।

आपको डस्टर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी मिलता है, जिसमें ज्यादा माइलेज पर अधिक फोकस है।

डस्टर का 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा नहीं मिलती है।

नोट इस सेगमेंट में डस्टर एकमात्र एसयूवी है जिसमें डीएचटी गियरबॉक्स दिया गया है।

2026 रेनो डस्टर vs किआ सेल्टोस: फीचर

फीचर नई रेनो डस्टर 2026 किआ सेल्टोस ऑटो एलईडी हेडलैंप ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप ✅ ✅ एलईडी टेललैंप ✅(कनेक्टेड) ✅(कनेक्टेड) व्हील 18-इंच अलॉय व्हील 18-इंच अलॉय व्हील रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1-इंच टचस्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिस्प्ले 12.3-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर आर्कमी ट्यून 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम ऑटो डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें ✅ ✅ सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी) ❌ ✅ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पेडल शिफ्टर ✅ (केवल ऑटोमैटिक) ✅ (केवल ऑटोमैटिक) मल्टी-ड्राइव मोड ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ बिल्ट-इन गूगल ✅ ❌ पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ एयरबैग 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ हिल डिसेंट कंट्रोल ✅ ✅ रेन-सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस ✅ ✅

दोनों एसयूवी कार में ऐसे फीचर दिए गए हैं जो आपने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पहले नहीं सुनें, और दोनों एसयूवी की फीचर लिस्ट से संतुष्ट होंगे।

सेल्टोस में डस्टर की तुलना में बड़ी डिस्प्ले, एक हेड-अप डिस्प्ले, और एक बेहतर साउंड सिस्टम मिलता है।

डस्टर में किआ एसयूवी की तुलना में पावर्ड टेलगेट और बिल्ट-इन गूगल जैसे फीचर का एडवांटेज है।

सुरक्षा के लिए दोनों एसयूवी में ऐसे फीचर दिए गए हैं जो किसी अनहोनी की स्थिति में आपकी सुरक्षा करेंगे।

कारदेखो की राय

2026 किआ सेल्टोस और रेनो डस्टर न्यू मॉडल दोनों में काफी सारे फीचर हैं और कॉम्पिटिटिव कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह मजबूत बनाती हैं। सेल्टोस एक अच्छी और फीचर से भरपूर गाड़ी के तौर पर ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही है, जिसमें प्रीमियम केबिन अनुभव, बड़ी डिस्प्ले, पावर टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन और ढेर सारे कंफर्ट हैं जो इस सेगमेंट में बेंचमार्क सेट करते हैं। यह उन लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है जो फीचर, रिफाइनमेंट और ब्रांड की पहचान को प्राथमिकता देते हैं।

वहीं डस्टर की वापसी सिर्फ पुरानी यादों से जुड़ी नहीं है। नए अवतार में यह अच्छी और बेहतर लगती है, जिसमें प्रीमियम डिजाइन, बड़ा बूट और रोजाना इस्तेमाल वाले फीचर मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका इंजन है, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प है, जो न केवल ज्यादा माइलेज देते हैं बल्कि इसे सेगमेंट में अलग भी बनाते हैं। इसमें डीएचटी गियरबॉक्स, बिल्ट-इन गूगल जैसे अनोखे फीचर भी हैं, और इससे स्पष्ट है कि डस्टर गाड़ी कुछ नया लेकर आई है।

अगर आपकी प्राथमिकता एक टेक्नोलॉजी से भरपूर एसयूवी कार लेने की है जो अपनी खूबियां साबित कर चुकी है, तो सेल्टोस अभी भी आगे है। लेकिन अगर आप एक ऐसी एसयूवी लेना चाहते हैं जो यूनीक और अलग हो, तो नई रेनो डस्टर ज्यादा आकर्षक विकल्प हो सकती है। हमें इस कंपेरिजन में रेनो डस्टर विजेता लग रही है, लेकिन यह चीज इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। कागजों में यह एसयूवी कार कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक आकर्षक विकल्प लग रही है।

हमारा सुझाव है कि आप अपने परिवार के साथ इन दोनों एसयूवी कार की टेस्ट ड्राइव लें और अपनी जरूरत व आश्वयकता के अनुसार फैसला लें।

आप 2026 रेनो डस्टर की बुकिंग और अन्य टाइमलाइन इस रिपोर्ट में देख सकते हैं।