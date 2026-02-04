2026 रेनो डस्टर vs मारुति विक्टोरिस: कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है? जानिए यहां

8 Views

प्रकाशित: फरवरी 04, 2026 02:37 pm । सोनू

भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है, इसीलिए कंपनियां 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली गाड़ी में ज्यादा फीचर, टेक्नोलॉजी और पावरफुल इंजन दे रही है। इस सेगमेंट में मारुति विक्टोरिस और रेनो डस्टर दो बहुत अलग-अलग तरह की एसयूवी कार है, जो यह दिखाती है कि एक प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी कार कैसी होनी चाहिए। विक्टोरिस कार कुछ महीनों पहले लॉन्च हुई थी, जबकि नई डस्टर जल्द नए अवतार में वापसी करने वाली है।

अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आप इतने सारे ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। सभी उपलब्ध ऑप्शन में से, हमें यकीन है कि मारुति सुजुकी विक्टोरिस और 2026 रेनो डस्टर ऐसी दो एसयूवी है जिन पर आपकी नजर रहेगी। आपकी मदद के लिए हमने मारुति विक्टोरिस और रेनो डस्टर का कंपेरिजन किया है, जसके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे:

कीमत

रेनो डस्टर मारुति विक्टोरिस कीमत (एक्स-शोरूम) 10.5 लाख रुपये से शुरू (संभावित) 10.5 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, रेनो ने अभी नई डस्टर की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हमारा मानना है कि इसकी प्राइस 10.5 लाख रुपये से शुरू हो सकती है।

क्योंकि ये दोनों एक ही सेगमेंट की कार है, ऐसे में इन एसयूवी कार की कीमत एक जैसी हो सकती है।

ऑन रोड प्राइस 23-25 लाख रुपये तक हो सकती है।

वेटिंग पीरियड: अपकमिंग रेनो डस्टर पर वेटिंग पीरियड विक्टोरिस से ज्यादा हो सकता है। इसकी वजह इसकी शुरुआती डिमांड ज्यादा होना और भारत में रेनो का छोटा डीलरशिप नेटवर्क हो सकता है। वहीं विक्टोरिस का वेटिंग पीरियड कम या ज्यादा रेगुलर हो सकता है।

साइज

मॉडल रेनो डस्टर मारुति विक्टोरिस लंबाई 4346 मिलीमीटर (-14 मिलीमीटर) 4360 मिलीमीटर चौड़ाई 1815 मिलीमीटर (+20 मिलीमीटर) 1795 मिलीमीटर ऊंचाई 1703 मिलीमीटर (+48 मिलीमीटर) 1655 मिलीमीटर व्हीलबेस 2657 मिलीमीटर (+57 मिलीमीटर) 2600 मिलीमीटर बूटस्पेस 518 लीटर (+79 लीटर) 439 लीटर

डस्टर कार विक्टोरिस से थोड़ी ज्यादा चौड़ी और ऊंची है।

वहीं विक्टोरिस थोड़ी लंबी है।

डस्टर का व्हीलबेस बड़ा है, जिससे इसके केबिन में ज्यादा जगह होनी चाहिए।

बूट स्पेस के मामले में भी डस्टर आगे है और इसमें 79 लीटर का अतिरिक्त स्पेस मिलता है।

दोनों कार का साइज मिलता-जुलता है और प्रीमियम दिखाने के लिए कई मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। यहां 2026 रेनो डस्टर की फोटो गैलरी में इसके बारे में विस्तार से जानें।

नोट इस सेगमेंट में सबसे लंबी कार टाटा सियरा है, जबकि कुशाक/टाइगन सबसे कॉम्पैक्ट कार है।

इंजन

रेनो डस्टर मारुति विक्टोरिस इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल+माइल्ड-हाइब्रिड 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी पावर 100 पीएस 163 पीएस घोषणा होनी बाकी 103 पीएस 116 पीएस 88 पीएस टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम घोषणा होनी बाकी 139 एनएम 144 एनएम 122 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी 8-स्पीड डीएचटी 5-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड मैनुअल

डस्टर और विक्टोरिस दोनों में एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप है। हालांकि डस्टर में बड़ा 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन है और ये ज्यादा पावर आउटपुट दे सकता है।

यहां डस्टर का सबसे पावरफुल पावरट्रेन 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है।

विक्टोरिस में सीएनजी भी है, यह उन लोगों के लिए है जो कम रनिंग कास्ट चाहते हैं।

विक्टोरिस के हाइब्रिड इंजन के साथ ई-सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि डस्टर गाड़ी में 8-स्पीड डीएचटी गियरबॉक्स दिया गया है।

हमें क्या पसंद नहीं आया विक्टोरिस में नैचुरली एस्पिरटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, जो इस सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट पर ठीक नहीं लगता। इसकी ज्यादातर प्रतिद्वंदी कार में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है।

फीचर

फीचर रेनो डस्टर मारुति विक्टोरिस आटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील 18-इंच अलॉय व्हील 17-इंच अलॉय व्हील रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.1-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर आर्कमी ट्यून 8-स्पीकर इनफिनिटी के साथ सबवुफर ऑटो डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल-जोन कहलेस एंट्री ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीटें ✅ ✅ पावर्ड सीटें हां हां, केवल ड्राइवर साइड सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पेडल शिफ्टर ✅ (केवल ऑटोमैटिक) ✅ (केवल ऑटोमैटिक) पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ मल्टी-ड्राइव मोड ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ हेड-अप डिस्प्ले ❌ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस ✅ ✅

इन दोनों एसयूवी कार में वे सभी फीचर हैं जो आप इस प्राइस रेंज में उम्मीद करते हैं।

डस्टर की तुलना में विक्टोरिस में कुछ अतिरिक्त स्पीकर और एक हेड्स-अप डिस्प्ले है।

डस्टर में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और को-ड्राइवर साइड पावर्ड सीट जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए दोनों एसयूवी कार में 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, टीपीएमएस, और एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

कारदेखो की राय

2026 रेनो डस्टर और मारुति विक्टोरिस दोनों अलग-अलग तरीकों से एक-दूसरे को टक्कर देती है। दोनों कार में से कौनसी खरीदें यह फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप गाड़ी में क्या चीजें चाहते हैं। अगर आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस, ज्यादा यूनिक लुक, पुरानी यादों का मेल, और यूरोपियन टच ज्यादा पसंद है, तो नई जनरेशन रेनो डस्टर को इसका फायदा मिलता है। डस्टर को लेने से सड़क पर अधिकांश लोगों की नजर आप पर रहेगी, और इसका प्रीमियम केबिन आपको पसंद आएगा।

वहीं विक्टोरिस ज्यादा बेहतर और यूजर फ्रेंडली पैकेज लगती है। इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एफिशिएंसी, सीएनजी का विकल्प, लंबी फीचर लिस्ट और मारुति सुजुकी के बड़े सर्विस नेटवर्क की वजह से इसे रोजाना इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। यही नहीं विक्टोरिस इस सेगमेंट में पहले से टॉप सेलर है और पिछले कुछ महीनों में इसने अपनी काबिलियत साबित की है।

कागजों में डस्टर में अपने इंजन और प्रैक्टिकैलिटी के साथ ज्यादा इंप्रेस करती है, लेकिन विक्टोरिस ज्यादा माइलेज, फीचर, और टेंशन फ्री ऑनरशिप के साथ कड़ी टक्कर देती है। आखिरी फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप परफॉर्मेंस और ज्यादा यूनिक ओनरशिप एक्सपीरियंस को ज्यादा अहमियत देते हैं या फिर रोजाना इस्तेमाल में सहुलियत और ज्यादा माइलेज को।

आप 2026 रेनो डस्टर और मारुति सुजुकी विक्टोरिस में से कौनसी एसयूवी कार खरीदना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।