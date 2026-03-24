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    2026 रेनो डस्टर vs मारुति ग्रैंड विटारा: कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है? जानिए यहां

    देखने में ये शानदार लगती हैं, लेकिन दोनों एसयूवी कार में काफी अंतर है

    प्रकाशित: मार्च 24, 2026 05:59 pm । सोनू

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    Renault Duster Vs Maruti Grand Vitara

    रेनो ने हाल ही में नई डस्टर को भारत के कार बाजार में लॉन्च किया है, इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह वही मॉडल है जिसने भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरूआत की थी, और अब इसकी फिर से वापसी हुई है और अब सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा हो गया है।

    इस सेगमेंट में मारुति ग्रैंड विटारा सबसे लोकप्रिय कार है, इसने अपने शानदार लुक, अच्छे माइलेज और चलाने में आसान होने की वजह से एक अलग पहचान बनाई है। क्या नई रेनो डस्टर, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को टक्कर दे पाएगी? जानेंगे आगे:

    कीमत

    मॉडल

    2026 रेनो डस्टर

    मारुति ग्रैंड विटारा

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    10.49 लाख रुपये से 18.79 लाख रुपये

    10.77 लाख रुपये से 19.73 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

    • डस्टर बेस मॉडल ग्रैंड विटारा से 28,000 रुपये तक सस्ता है।

    बुकिंग डिटेल्स:

    यहां रेनो डस्टर की बुकिंग प्रोसेस के बारे में देखिए। जिन लोगों ने रेनो के आर-पास के जरिए एसयूवी कार को बुक किया है, उन्हें 40,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी मिल रही है।

    • वहीं डस्टर टॉप मॉडल की प्राइस ग्रैंड विटारा से करीब 1 लाख रुपये तक कम है।

    • हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रैंड विटारा पुराना मॉडल होने के कारण इस पर काफी छूट मिल सकती है। आप डिस्काउंट की सटीक जानकारी के लिए नजदीकी मारुति डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

    नोट:

    डस्टर के आगामी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन वर्जन की कीमत सामने नहीं आई हैं। आप यहां डस्टर की वेरिएंट अनुसार कीमत देख सकते हैं।

    साइज

     

    2026 रेनो डस्टर

    मारुति ग्रैंड विटारा

    अंतर

    लंबाई

    4346 मिलीमीटर

    4345 मिलीमीटर

    +1 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1815 मिलीमीटर

    1795 मिलीमीटर

    +20 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1701 मिलीमीटर

    1645 मिलीमीटर

    +56 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2657 मिलीमीटर

    2600 मिलीमीटर

    +57 मिलीमीटर
    • जैसा कि ऊपर टेबल में दिखाई दे रहा है, दोनों एसयूवी कार की लंबाई करीब एक समान है।

    Renault Duster
    Maruti Grand Vitara

    • हालांकि, डस्टर 20 मिलीमीटर तक ज्यादा चौड़ी और 56 मिलीमीटर तक ज्यादा ऊंची है, जिससे इसकी रोड़ प्रजेंस ज्यादा बेहतर है।

    • रेनो ने डस्टर कार का व्हीलबेस भी 57 मिलीमीटर बड़ा रखा है, जिसका मतलब है कि इसके केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है।

    कलर

    2026 रेनो डस्टर

    मारुति ग्रैंड विटारा

    माउंटेन जेड ग्रीन

    चेस्टनट ब्राउन

    रिवर ब्लू

    नेक्सा ब्लू

    सनसेट रेड

    ओपुलेंट रेड

    स्टेल्थ ब्लैक

    मिडनाइट ब्लैक

    पर्ल व्हाइट

    आर्कटिक व्हाइट

    मूनलाइट सिल्वर

    स्प्लेंडिड सिल्वर

    ग्रैंड्योर ग्रे

    • रेनो ने डस्टर गाड़ी को 6 मोनोटोन कलर में पेश किया है, जबकि ग्रैंड विटारा कार 7 कलर में मिलती है।

    • आप डस्टर कार को ड्यूल-टोन कलर में भी खरीद सकते हैं, जिसमें लाल, हरे और सफेद एक्सटीरियर के साथ काली छत मिलती है। वहीं मारुति ने ग्रैंड विटारा में सफेद, सिल्वर और लाल कलर के एक्सटीरियर के साथ काली छत की चॉइस भी दी है।

    नोट:

    डस्टर के रंग ज्यादा चटकीले हैं, जबकि ग्रैंड विटारा में ज्यादा क्लासी लुक के लिए गहरे रंग दिए गए हैं। यहां डस्टर के कलर ऑप्शन देखें।

    फीचर

    फीचर

    2026 रेनो डस्टर

    मारुति ग्रैंड विटारा 

    ऑटो एलईडी हेडलैंप्स

    एलईडी डीआरएल

    आगे फॉगलैंप्स

    ✅(एलईडी)

    रूफ रेल्स

    ✅(ब्लैक)

    ✅(सिल्वर/ब्लैक)

    कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स

    अलॉय व्हील

    18-इंच

    17-इंच

    आगे पावर्ड सीटें

    ✅6-तरह (ड्राइवर/को-ड्राइवर)

    ✅8-तरह (केवल ड्राइवर

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    पीछे सनशेड

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    इंफोटेमेंट

    10.1-इंच टचस्क्रीन, गूगल ओएस के साथ

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    10.25-इंच, गूगल ओएस के साथ

    7-इंच

    हेड्स-अप डिस्प्ले

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर

    6-स्पीकर क्लैरियन

    एयर प्यूरीफायर

    ऑटो डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ✅(अडेप्टिव)

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅(ड्यूल-जोन)

    ✅(सिंगल-जोन)

    कीलेस एंट्री

    सनरूफ

    पैनोरमिक

    पैनोरमिक

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    पावर्ड टेलगेट

    आगे स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

    ड्राइव मोड

    3 (इको/कम्फर्ट/पर्सो)

    3 (इको/नॉर्मल/पावर)

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    6

    6

    पार्किंग सेंसर

    आगे, साइड और पीछे

    पीछे

    पार्किंग कैमरा

    360-डिग्री

    360-डिग्री

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक)

    रेन सेसिंग वाइपर

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

    डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर और वाशर

    हिल होल्ड असिस्ट

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

    ✅(लेवल-2)

    • दोनों एसयूवी कार फीचर से भरपूर हैं, लेकिन डस्टर में कुछ अतिरिक्त फीचर जैसे मैप प्रोजेक्शन के साथ एक बड़ा डिजिटल क्लस्टर, पावर्ड टेलगेट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एलईडी फॉग लैंप्स और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट दी गई है।

    Renault Duster
    Maruti Grand Vitara

    • ग्रैंड विटारा में डस्टर की तुलना में एक हेड्स-अप डिस्प्ले, पीछे सनशेड, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, और क्लेरियन ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम मिलता है।

    Renault Duster
    Maruti Grand Vitara

    • सुरक्षा के लिए डस्टर में लेवल 2 एडीएएस, आगे और साइड में पार्किंग सेंसर और रेन-सेंसिंग वाइपर का फायदा मिलता है, जो मारुति कार में नहीं दिए गए हैं।

    वेरिएंट:

    रेनो ने डस्टर कार को 6 वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक लिमिटेड एडिशन में लॉन्च किया है। यहां इनकी डिटेल्स देखिए

    इंजन

     

    2026 रेनो डस्टर

    मारुति ग्रैंड विटारा

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड

    पावर 

    100 पीएस

    160 पीएस

    103 पीएस

    103 पीएस/ 88 पीएस (सीएनजी)

    116 पीएस

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    139 एनएम

    139 एनएम/ 121.5 एनएम (सीएनजी)

    122 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी

    5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी

    ई-सीवीटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    एमटी - मैनुअल गियरबॉक्स, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), सीवीटी - कंटिन्यूअली वेरिएबल ट्रांसमिशन

    • डस्टर बेस मॉडल 3 पीएस कम पावर देता है, लेकिन इसका टॉर्क 21 एनएम ज्यादा है और 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो हाईवे ड्राइव के लिए बेहतर होगा।

    • ग्रैंड विटारा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो शहर में ज्यादा ड्राइव के लिए बेहतर रहेगी।

    • डस्टर में फन-टू ड्राइव एक्सपीरियंस के लिए 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जिसके साथ डीसीटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

    Renault Duster

    • वहीं ग्रैंड विटारा की सबसे बड़ी खासियत इसका 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन है, जो अपने ज्यादा माइलेज के लिए मशहूर है।

    • मारुति एसयूवी कार में आपको ज्यादा किफायती सीएनजी फ्यूल ऑप्शन भी मिलता है।

    • खराब रास्तों पर चलाने के लिए ग्रैंड विटारा में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है, जबकि डस्टर केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव कार है।

    Maruti Grand Vitara

    नोट:

    रेनो ने घोषणा की है कि वह दिवाली 2026 तक डस्टर को स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन के साथ लॉन्च करेगी। इसमें 1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक असिस्ट मिलेगा और इसका संयुक्त पावर आउटपुट 160 पीएस हो सकता है।

    यहां आप डस्टर के वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन देख सकते हैं।

    कारदेखो की राय

    रेनो डस्टर वापस आ गई है और इस बार ये ज्यादा शानदार हो गई है। इसे सही प्राइस, शानदार डिजाइन, लंबी फीचर लिस्ट और दमदार इंजन ऑप्शन के साथ फिर से पेश किया गया है। इतने शानदार पैकेज के साथ रेनो की नजर पक्का कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के सभी बड़े खिलाड़ियों पर टिकी है।

    Renault Duster

    हालांकि, ग्रैंड विटारा भी अपने शानदार माइलेज, क्लासी स्टाइल, कई इंजन ऑप्शन और मारुति के बड़े आफ्टर-सेल्स सपोर्ट नेटवर्क के साथ एक बेहतरीन विकल्प है।

    Maruti Grand Vitara

    इस कंपेरिजन से ये बात साफ हो गई है कि ये दोनों एसयूवी कार अलग-अलग ग्राहकों के लिए बनी हैं। अगर आप एक ऐसी क्रॉसओवर कार ढूंढ रहे हैं, जिसमें सभी मॉडर्न फीचर हों, जिसे आप शहर में ज्यादा चलाएंगे, और एक ‘सुरक्षित’ विकल्प चाहते हैं जिसमें कोई परेशानी न हो, तो ग्रैंड विटारा आपके लिए सही है।

    अगर आपको थोड़ा रोमांच, थोड़ी ज्यादा पर्सनैलिटी और फैंसी फीचर चाहिए, तो डस्टर यकीनन आपके लिए ज्यादा आकर्षक ऑप्शन साबित होगी। कुल मिलाकर दोनों कार एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती है और आखिरी फैसला आपकी जरूरत और पसंद पर निर्भर करता है। हमेशा की तरह, हम आपको सलाह देंगे कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर दोनों कार की डटेल्स चेक करें और टेस्ट ड्राइव लें।

    अगर आपकी नजर नई रेनो डस्टर पर है तो यहां कुछ और कार की लिस्ट है जिन पर आप विचार कर सकते हैं।

    यह भी देखें: रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस

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