All
New
Used
    • English
    • Login / Register
    English | हिंदी

    Tata Motors Prices Hiked: Check New Prices Here

    Prices for Sierra, Sierra EV, Tiago facelift and Tigor remain unchanged

    Published On Jul 06, 2026 04:33 PM By Bikramjit

    7.5K Views
    • Write a comment

    Tata Motors

    Tata Motors has increased the prices of its cars, including both internal combustion engine (ICE) and electric vehicles (EV), by up to 1.5 percent with effect from July 1. The marque cited rising input costs and inflation as the reasons behind this price hike. While the price hike applies across the portfolio, the recently launched Tata Tiago and Tata Sierra and Sierra EV, as well as the Tata Tigor, which is due for an update, have not seen any change in prices.

    We have detailed the variant-wise prices for all the ICE and electric Tata models below:

    New Prices For Tata ICE Cars

    Tata Altroz

    The updated prices for the Tata Altroz range from Rs 6.40 lakh to Rs 10.80 lakh:

    Variant

    New Price

    Old Price

    Difference

    Altroz Petrol MT

    Smart 

    Rs 6.30 lakh

    Rs 6.30 lakh

    No difference

    Pure

    Rs 7.15 lakh

    Rs 7.10 lakh

    +Rs 5,000

    Pure S

    Rs 7.45 lakh

    Rs 7.42 lakh

    +Rs 3,000

    Creative

    Rs 8.05 lakh

    Rs 8.02 lakh

    +Rs 3,000

    Creative S

    Rs 8.40 lakh

    Rs 8.37 lakh

    +Rs 3,000

    Accomplished S

    Rs 9.25 lakh

    Rs 9.22 lakh

    +Rs 3,000

    Altroz Petrol AMT

    Pure

    Rs 7.70 lakh

    Rs 7.65 lakh

    +Rs 5,000

    Pure S

    Rs 8 lakh

    Rs 7.97 lakh

    +Rs 3,000

    Creative

    Rs 8.60 lakh

    Rs 8.57 lakh

    +Rs 3,000

    Creative S

    Rs 8.95 lakh

    Rs 8.92 lakh

    +Rs 3,000

    Altroz Petrol DCT

    Creative S

    Rs 9.55 lakh

    Rs 9.52 lakh

    +Rs 3,000

    Accomplished S

    Rs 10.40 lakh

    Rs 10.37 lakh

    +Rs 3,000

    Accomplished Plus S

    Rs 10.65 lakh

    Rs 10.62 lakh

    +Rs 3,000

    Altroz Diesel MT

    Pure

    Rs 8.25 lakh

    Rs 8.15 lakh

    +Rs 10,000

    Creative S

    Rs 9.50 lakh

    Rs 9.42 lakh

    +Rs 8,000

    Creative S

    Rs 10.35 lakh

    Rs 10.27 lakh

    +Rs 8,000

    Altroz CNG MT

    Smart 

    Rs 7.30 lakh

    Rs 7.30 lakh

    No difference

    Pure

    Rs 8.15 lakh

    Rs 8.10 lakh

    +Rs 5,000

    Pure S

    Rs 8.45 lakh

    Rs 8.42 lakh

    +Rs 3,000

    Creative

    Rs 9.05 lakh

    Rs 9.02 lakh

    +Rs 3,000

    Creative S

    Rs 9.40 lakh

    Rs 9.27 lakh

    +Rs 13,000

    Accomplished S

    Rs 10.25 lakh

    Rs 10.22 lakh

    +Rs 3,000

    Altroz CNG AMT

    Pure

    Rs 8.70 lakh

    Rs 8.70 lakh

    No difference

    Pure S

    Rs 9 lakh

    Rs 9 lakh

    No difference

    Creative

    Rs 9.60 lakh

    Rs 9.57 lakh

    +Rs 3,000

    Creative S

    Rs 9.95 lakh

    Rs 9.82 lakh

    +Rs 13,000

    Accomplished S

    Rs 10.80 lakh

    Rs 10.77 lakh

    +Rs 3,000

    Tata Altroz front

    • The Tata Altroz premium hatchback sees a price hike of up to Rs 13,000. The Creative S CNG variant has received this maximum revision.

    • Following the CNG, the diesel trims of the Altroz have a price revision of up to Rs 10,000.

    • The petrol and CNG base-spec Smart variants have no difference in price.

    Tata Punch

    The Tata Punch is now priced from Rs 5.70 lakh to Rs 10.67 lakh:

    Variant

    New Price

    Old Price

    Difference

    Punch Petrol MT

    Smart

    Rs 5.70 lakh

    Rs 5.65 lakh

    +Rs 5,000

    Pure

    Rs 6.60 lakh

    Rs 6.55 lakh

    +Rs 5,000

    Pure Plus

    Rs 7.10 lakh

    Rs 7.05 lakh

    +Rs 5,000

    Pure Plus S

    Rs 7.45 lakh

    Rs 7.40 lakh

    +Rs 5,000

    Adventure

    Rs 7.70 lakh

    Rs 7.65 lakh

    +Rs 5,000

    Adventure S

    Rs 8.05 lakh

    Rs 8 lakh

    +Rs 5,000

    Accomplished

    Rs 8.40 lakh

    Rs 8.35 lakh

    +Rs 5,000

    Accomplished Plus S

    Rs 9.10 lakh

    Rs 9.05 lakh

    +Rs 5,000

    Punch Turbo Petrol MT

    Adventure

    Rs 8.40 lakh

    Rs 8.35 lakh

    +Rs 5,000

    Accomplished Plus S

    Rs 9.90 lakh

    Rs 9.85 lakh

    +Rs 5,000

    Punch Petrol AMT

    Pure Plus

    Rs 7.66 lakh

    Rs 7.60 lakh

    +Rs 6,000

    Pure Plus S

    Rs 8 lakh

    Rs 7.95 lakh

    +Rs 5,000

    Adventure

    Rs 8.26 lakh

    Rs 8.20 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished

    Rs 8.96 lakh

    Rs 8.90 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished Plus S

    Rs 9.66 lakh

    Rs 9.60 lakh

    +Rs 6,000

    Punch CNG MT

    Smart

    Rs 6.80 lakh

    Rs 6.75 lakh

    +Rs 5,000

    Pure

    Rs 7.61 lakh

    Rs 7.55 lakh

    +Rs 6,000

    Pure Plus

    Rs 8.11 lakh

    Rs 8.05 lakh

    +Rs 6,000

    Pure Plus S

    Rs 8.46 lakh

    Rs 8.40 lakh

    +Rs 6,000

    Adventure

    Rs 8.71 lakh

    Rs 8.65 lakh

    +Rs 6,000

    Adventure S

    Rs 9.06 lakh

    Rs 9 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished

    Rs 9.41 lakh

    Rs 9.35 lakh

    +Rs 6,000

    Punch CNG AMT

    Pure Plus

    Rs 8.67 lakh

    Rs 8.60 lakh

    +Rs 7,000

    Adventure

    Rs 9.27 lakh

    Rs 9.20 lakh

    +Rs 7,000

    Adventure S

    Rs 9.62 lakh

    Rs 9.55 lakh

    +Rs 7,000

    Accomplished Plus S

    Rs 10.67 lakh

    Rs 10.60 lakh

    +Rs 7,000

    Photos

    • The petrol and turbo petrol manual variants of the Punch get a uniform price hike of Rs 5,000. 

    • The petrol AMT and CNG manual variants witness a price hike of up to Rs 6,000.

    • On the other hand, the CNG AMT variants have the maximum price hike of Rs 7,000.

    Tata Nexon

    The Nexon’s prices have been revised to a range between Rs 7.40 lakh and Rs 14.40 lakh:

    Variant

    New Price

    Old Price

    Difference

    Nexon Petrol 5-speed MT

    Smart

    Rs 7.40 lakh

    Rs 7.37 lakh

    +Rs 3,000

    Smart Plus

    Rs 8.15 lakh

    Rs 8.07 lakh

    +Rs 8,000

    Smart Plus S

    Rs 8.45 lakh

    Rs 8.37 lakh

    +Rs 8,000

    Nexon Petrol 6-speed MT

    Pure Plus

    Rs 9 lakh

    Rs 8.95 lakh

    +Rs 5,000

    Pure Plus S

    Rs 9.30 lakh

    Rs 9.23 lakh

    +Rs 7,000

    Pure Plus PS

    Rs 9.65 lakh

    Rs 9.60 lakh

    +Rs 5,000

    Creative 

    Rs 10 lakh

    Rs 10 lakh

    No difference

    Creative Plus S

    Rs 10.40 lakh

    Rs 10.35 lakh

    +Rs 5,000

    Creative Plus S Dark Edition

    Rs 10.85 lakh

    Rs 10.77 lakh

    +Rs 8,000

    Creative Plus PS

    Rs 11.40 lakh

    Rs 11.32 lakh

    +Rs 8,000

    Creative Plus PS Dark Edition

    Rs 11.80 lakh

    Rs 11.72 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS

    Rs 12.35 lakh

    Rs 12.27 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS Dark Edition

    Rs 12.55 lakh

    Rs 12.47 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS Red Dark Edition

    Rs 12.65 lakh

    Rs 12.57 lakh

    +Rs 8,000

    Nexon Petrol AMT

    Smart Plus

    Rs 8.90 lakh

    Rs 8.82 lakh

    +Rs 8,000

    Pure Plus

    Rs 9.65 lakh

    Rs 9.60 lakh

    +Rs 5,000

    Pure Plus S

    Rs 9.95 lakh

    Rs 9.88 lakh

    +Rs 7,000

    Pure Plus PS

    Rs 10.20 lakh

    Rs 10.15 lakh

    +Rs 5,000

    Creative

    Rs 10.85 lakh

    Rs 10.75 lakh

    +Rs 10,000

    Creative Plus S 

    Rs 11.10 lakh

    Rs 11.05 lakh

    +Rs 5,000

    Creative Plus S Dark Edition

    Rs 11.55 lakh

    Rs 11.47 lakh

    +Rs 8,000

    Nexon Petrol DCT

    Creative

    Rs 11.35 lakh

    Rs 11.25 lakh

    +Rs 10,000

    Creative Plus PS

    Rs 12.55 lakh

    Rs 12.47 lakh

    +Rs 8,000

    Creative Plus PS Dark Edition

    Rs 12.92 lakh

    Rs 12.82 lakh

    +Rs 10,000

    Fearless Plus A PS

    Rs 13.70 lakh

    Rs 13.62 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus A PS Dark Edition

    Rs 13.90 lakh

    Rs 13.82 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus A PS Red Dark Edition

    Rs 14 lakh

    Rs 13.92 lakh

    +Rs 8,000

    Nexon Diesel MT

    Smart Plus 

    Rs 9.15 lakh

    Rs 9 lakh

    +Rs 15,000

    Smart Plus S

    Rs 9.45 lakh

    Rs 9.37 lakh

    +Rs 8,000

    Pure Plus

    Rs 10.10 lakh

    Rs 10 lakh

    +Rs 10,000

    Pure Plus S

    Rs 10.40 lakh

    Rs 10.28 lakh

    +Rs 12,000

    Pure Plus PS

    Rs 10.60 lakh

    Rs 10.55 lakh

    +Rs 5,000

    Creative

    Rs 11.30 lakh

    Rs 11.25 lakh

    +Rs 5,000

    Creative Plus S

    Rs 11.55 lakh

    Rs 11.50 lakh

    +Rs 5,000

    Creative Plus S Dark Edition

    Rs 11.95 lakh

    Rs 11.87 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS

    Rs 13.45 lakh

    Rs 13.37 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS Dark Edition

    Rs 13.65 lakh

    Rs 13.57 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS Red Dark Edition

    Rs 13.75 lakh

    Rs 13.67 lakh

    +Rs 8,000

    Creative Plus PS

    Rs 12.50 lakh

    Rs 12.42 lakh

    +Rs 8,000

    Creative Plus PS Dark Edition

    Rs 12.90 lakh

    Rs 12.82 lakh

    +Rs 8,000

    Nexon Diesel AMT

    Pure Plus

    Rs 10.75 lakh

    Rs 10.65 lakh

    +Rs 10,000

    Pure Plus PS

    Rs 11.25 lakh

    Rs 11.20 lakh

    +Rs 5,000

    Creative

    Rs 11.90 lakh

    Rs 11.85 lakh

    +Rs 5,000

    Creative Plus S

    Rs 12.20 lakh

    Rs 12.15 lakh

    +Rs 5,000

    Creative Plus S Dark Edition

    Rs 12.60 lakh

    Rs 12.52 lakh

    +Rs 8,000

    Creative Plus PS Dark Edition

    Rs 13.55 lakh

    Rs 13.47 lakh

    +Rs 8,000

    Creative Plus PS

    Rs 13.15 lakh

    Rs 13.07 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS

    Rs 14.10 lakh

    Rs 14.02 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS Dark Edition

    Rs 14.30 lakh

    Rs 14.22 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS Red Dark Edition

    Rs 14.40 lakh

    Rs 14.32 lakh

    +Rs 8,000

    Nexon CNG MT

    Smart 

    Rs 8.35 lakh

    Rs 8.30 lakh

    +Rs 5,000

    Smart Plus 

    Rs 9.25 lakh

    Rs 9.22 lakh

    +Rs 3,000

    Smart Plus S

    Rs 9.55 lakh

    Rs 9.52 lakh

    +Rs 3,000

    Pure Plus

    Rs 9.90 lakh

    Rs 9.85 lakh

    +Rs 5,000

    Pure Plus S

    Rs 10.10 lakh

    Rs 10 lakh

    +Rs 10,000

    Pure Plus PS

    Rs 10.50 lakh

    Rs 10.40 lakh

    +Rs 10,000

    Creative

    Rs 11.15 lakh

    Rs 11.05 lakh

    +Rs 10,000

    Creative Plus S

    Rs 11.45 lakh

    Rs 11.35 lakh

    +Rs 10,000

    Creative Plus S Dark Edition

    Rs 11.80 lakh

    Rs 11.72 lakh

    +Rs 8,000

    Creative Plus PS

    Rs 12.35 lakh

    Rs 12.27 lakh

    +Rs 8,000

    Creative Plus PS Dark Edition

    Rs 12.75 lakh

    Rs 12.67 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS

    Rs 13.30 lakh

    Rs 13.22 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS Dark Edition

    Rs 13.50 lakh

    Rs 13.42 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Plus PS Red Dark Edition

    Rs 13.60 lakh

    Rs 13.52 lakh

    +Rs 8,000

    Photos

    • The Tata Nexon sees a price hike of up to Rs 15,000, with the Smart Plus diesel MT variant receiving the highest increase.

    • Among the petrol variants, the Creative AMT and Creative DCT trims witness the biggest revision of up to Rs 10,000, while several higher-spec variants get an Rs 8,000 hike.

    • The Creative petrol MT variant sees no price change, making it the only Nexon variant to remain unaffected by the latest revision.

    Tata Curvv

    The price range of the standard variants of Tata Curvv now stands between Rs 9.76 lakh and Rs 18.96 lakh:

    Variant

    New Price

    Old Price

    Difference

    Curvv Petrol MT

    Smart

    Rs 9.76 lakh

    Rs 9.70 lakh

    +Rs 6,000

    Pure Plus

    Rs 11.06 lakh

    Rs 11 lakh

    +Rs 6,000

    Pure Plus S

    Rs 11.71 lakh

    Rs 11.65 lakh

    +Rs 6,000

    Creative

    Rs 12.26 lakh

    Rs 12.20 lakh

    +Rs 6,000

    Creative S

    Rs 12.76 lakh

    Rs 12.70 lakh

    +Rs 6,000

    Creative S GDi

    Rs 13.91 lakh

    Rs 13.85 lakh

    +Rs 6,000

    Creative Plus S

    Rs 13.76 lakh

    Rs 13.70 lakh

    +Rs 6,000

    Creative Plus S GDi

    Rs 14.91 lakh

    Rs 14.85 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished S

    Rs 14.71 lakh

    Rs 14.65 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished S GDi

    Rs 15.86 lakh

    Rs 15.80 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished Plus A GDi

    Rs 17.31 lakh

    Rs 17.25 lakh

    +Rs 6,000

    Curvv Petrol DCT

    Pure Plus

    Rs 12.56 lakh

    Rs 12.50 lakh

    +Rs 6,000

    Pure Plus S

    Rs 13.21 lakh

    Rs 13.15 lakh

    +Rs 6,000

    Creative

    Rs 13.76 lakh

    Rs 13.70 lakh

    +Rs 6,000

    Creative S

    Rs 14.26 lakh

    Rs 14.20 lakh

    +Rs 6,000

    Creative Plus S

    Rs 15.26 lakh

    Rs 15.20 lakh

    +Rs 6,000

    Creative Plus S GDi

    Rs 16.41 lakh

    Rs 16.35 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished S

    Rs 16.21 lakh

    Rs 16.15 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished S GDi

    Rs 17.36 lakh

    Rs 17.30 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished Plus A GDi 

    Rs 18.81 lakh

    Rs 18.75 lakh

    +Rs 6,000

    Curvv Diesel MT

    Smart

    Rs 11.26 lakh

    Rs 11.20 lakh

    +Rs 6,000

    Pure Plus

    Rs 12.56 lakh

    Rs 12.50 lakh

    +Rs 6,000

    Pure Plus S

    Rs 13.21 lakh

    Rs 13.15 lakh

    +Rs 6,000

    Creative

    Rs 13.76 lakh

    Rs 13.70 lakh

    +Rs 6,000

    Creative S

    Rs 14.26 lakh

    Rs 14.20 lakh

    +Rs 6,000

    Creative Plus S

    Rs 15.26 lakh

    Rs 15.20 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished S

    Rs 16.21 lakh

    Rs 16.15 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished Plus A

    Rs 17.51 lakh

    Rs 17.45 lakh

    +Rs 6,000

    Curvv Diesel DCT

    Pure Plus

    Rs 14.01 lakh

    Rs 13.95 lakh

    +Rs 6,000

    Pure Plus S

    Rs 14.66 lakh

    Rs 14.60 lakh

    +Rs 6,000

    Creative S

    Rs 15.71 lakh

    Rs 15.65 lakh

    +Rs 6,000

    Creative Plus S

    Rs 16.71 lakh

    Rs 16.65 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished S

    Rs 17.66 lakh

    Rs 17.60 lakh

    +Rs 6,000

    Accomplished Plus A

    Rs 18.96 lakh

    Rs 18.90 lakh

    +Rs 6,000

    Tata Curvv front three quarters

    • The Tata Curvv SUV-coupe gets a uniform price hike of Rs 6,000 across all petrol, diesel, manual and DCT variants.

    • No Curvv variant has received a higher or lower revision, making it the most consistent price update across Tata's portfolio.

    • Both the standard petrol and GDi variants, along with diesel versions, receive the same Rs 6,000 increase irrespective of transmission.

    Tata Safari

    The Tata Safari’s new prices range from Rs 13.40 lakh to Rs 26.15 lakh:

    Variant

    New Price

    Old Price

    Difference

    Safari Petrol MT

    Smart

    Rs 13.40 lakh

    Rs 13.29 lakh

    +Rs 11,000

    Pure X

    Rs 16.70 lakh

    Rs 16.49 lakh

    +Rs 21,000

    Adventure X Plus

    Rs 17.95 lakh

    Rs 17.75 lakh

    +Rs 20,000

    Accomplished X

    Rs 21.05 lakh

    Rs 20.84 lakh

    +Rs 21,000

    Accomplished X Plus

    Rs 22.85 lakh

    Rs 22.73 lakh

    +Rs 12,000

    Accomplished X Plus 6-seater

    Rs 22.95 lakh

    Rs 22.83 lakh

    +Rs 12,000

    Accomplished Ultra

    Rs 23.45 lakh

    Rs 23.33 lakh

    +Rs 12,000

    Accomplished Ultra 6-seater

    Rs 23.55 lakh

    Rs 23.43 lakh

    +Rs 12,000

    Safari Petrol AT

    Pure X

    Rs 18.10 lakh

    Rs 17.91 lakh

    +Rs 19,000

    Adventure X Plus

    Rs 19.55 lakh

    Rs 19.36 lakh

    +Rs 19,000

    Accomplished X

    Rs 22.70 lakh

    Rs 22.50 lakh

    +Rs 20,000

    Accomplished X Plus

    Rs 24.30 lakh

    Rs 24.15 lakh

    +Rs 15,000

    Accomplished X Plus 6-seater

    Rs 24.40 lakh

    Rs 24.25 lakh

    +Rs 15,000

    Accomplished Ultra

    Rs 24.90 lakh

    Rs 24.75 lakh

    +Rs 15,000

    Accomplished Ultra 6-seater

    Rs 25 lakh

    Rs 24.85 lakh

    +Rs 15,000

    Safari Diesel MT

    Smart

    Rs 14.85 lakh

    Rs 14.75 lakh

    +Rs 10,000

    Pure X

    Rs 17.85 lakh

    Rs 17.65 lakh

    +Rs 20,000

    Adventure X Plus

    Rs 19.20 lakh

    Rs 19 lakh

    +Rs 20,000

    Accomplished X

    Rs 22.20 lakh

    Rs 22 lakh

    +Rs 20,000

    Accomplished X Plus

    Rs 24 lakh

    Rs 23.90 lakh

    +Rs 10,000

    Accomplished X Plus 6-seater

    Rs 24.10 lakh

    Rs 24 lakh

    +Rs 10,000

    Accomplished Ultra

    Rs 24.60 lakh

    Rs 24.50 lakh

    +Rs 10,000

    Accomplished Ultra 6-seater

    Rs 24.70 lakh

    Rs 24.60 lakh

    +Rs 10,000

    Safari Diesel AT

    Pure X

    Rs 19.30 lakh

    Rs 19.10 lakh

    +Rs 20,000

    Adventure X Plus

    Rs 20.85 lakh

    Rs 20.65 lakh

    +Rs 20,000

    Accomplished X

    Rs 23.85 lakh

    Rs 23.65 lakh

    +Rs 20,000

    Accomplished X Plus

    Rs 25.45 lakh

    Rs 25.35 lakh

    +Rs 10,000

    Accomplished X Plus 6-seater

    Rs 25.55 lakh

    Rs 25.45 lakh

    +Rs 10,000

    Accomplished Ultra

    Rs 26.05 lakh

    Rs 25.95 lakh

    +Rs 10,000

    Accomplished Ultra 6-seater

    Rs 26.15 lakh

    Rs 26.05 lakh

    +Rs 10,000

    Tata Safari

    • The Tata Safari gets a price hike of up to Rs 21,000, with the Pure X and Accomplished X petrol MT variants witnessing the highest increase.

    • Most Pure X, Adventure X Plus and Accomplished X petrol and diesel variants receive a substantial Rs 20,000 to Rs 21,000 hike.

    • Higher-spec Accomplished X Plus and Accomplished Ultra variants see a relatively smaller revision of Rs 10,000 to Rs 15,000 across manual and automatic versions.

    Tata Harrier

    The standard Tata Harrier is now priced from Rs 13 lakh to Rs 25.40 lakh:

    Variant

    New Price

    Old Price

    Difference

    Harrier Petrol MT

    Smart

    Rs 13 lakh

    Rs 12.89 lakh

    +Rs 11,000

    Pure X

    Rs 16.20 lakh

    Rs 16 lakh

    +Rs 20,000

    Adventure X

    Rs 17.05 lakh

    Rs 16.86 lakh

    +Rs 19,000

    Adventure X Plus

    Rs 17.35 lakh

    Rs 17.13 lakh

    +Rs 22,000

    Fearless X

    Rs 20 lakh

    Rs 20 lakh

    No difference

    Fearless X Plus

    Rs 22.20 lakh

    Rs 22.12 lakh

    +Rs 8,000

    Fearless Ultra

    Rs 22.80 lakh

    Rs 22.72 lakh

    +Rs 8,000

    Harrier Petrol AT

    Pure X

    Rs 17.70 lakh

    Rs 17.53 lakh

    +Rs 17,000

    Adventure X

    Rs 18.65 lakh

    Rs 18.47 lakh

    +Rs 18,000

    Adventure X Plus

    Rs 18.95 lakh

    Rs 18.74 lakh

    +Rs 21,000

    Fearless X

    Rs 21.90 lakh

    Rs 21.79 lakh

    +Rs 11,000

    Fearless X Plus

    Rs 23.65 lakh

    Rs 23.54 lakh

    +Rs 11,000

    Fearless Ultra

    Rs 24.25 lakh

    Rs 24.14 lakh

    +Rs 11,000

    Harrier Diesel MT

    Smart

    Rs 14 lakh

    Rs 14 lakh

    No difference

    Pure X

    Rs 17.35 lakh

    Rs 17.15 lakh

    +Rs 20,000

    Adventure X

    Rs 18.35 lakh

    Rs 18.15 lakh

    +Rs 20,000

    Adventure X Plus

    Rs 18.65 lakh

    Rs 18.45 lakh

    +Rs 20,000

    Fearless X

    Rs 21.35 lakh

    Rs 21.25 lakh

    +Rs 10,000

    Fearless X Plus

    Rs 23.25 lakh

    Rs 23.25 lakh

    No difference

    Fearless Ultra

    Rs 23.95 lakh

    Rs 23.85 lakh

    +Rs 10,000

    Harrier Diesel AT

    Pure X

    Rs 18.85 lakh

    Rs 18.65 lakh

    +Rs 20,000

    Adventure X

    Rs 19.85 lakh

    Rs 19.65 lakh

    +Rs 20,000

    Adventure X Plus

    Rs 20.20 lakh

    Rs 20 lakh

    +Rs 20,000

    Fearless X

    Rs 22.90 lakh

    Rs 22.80 lakh

    +Rs 10,000

    Fearless X Plus

    Rs 24.70 lakh

    Rs 24.70 lakh

    No difference

    Fearless Ultra

    Rs 25.40  lakh

    Rs 25.30  lakh

    +Rs 10,000

    Tata Harrier

    • The Tata Harrier receives a price hike of up to Rs 22,000, with the Adventure X Plus petrol MT variant getting the maximum increase.

    • Most Pure X and Adventure variants, across petrol and diesel powertrains, see price revisions ranging between Rs 17,000 and Rs 20,000 depending on the transmission.

    • The Fearless X petrol MT, Smart diesel MT, and Fearless X Plus diesel variants (both MT and AT) remain unchanged, with no revision in their prices.

    What About Tata EVs?

    The price hike of up to 1.5 percent is also applicable on all the Tata EVs. However, since the Tata Sierra EV has most recently launched, its launch prices remain unchanged - which you can check here. The new prices for all the other models are listed below:

    Tata Tiago EV

    Variant

    Price 

    Smart 19

    Rs 6.99 lakh

    Pure Plus 19

    Rs 8.49 lakh

    Pure Plus 24

    Rs 9.49 lakh

    Creative Plus 24

    Rs 9.99 lakh

    Photos

    Tata Tigor EV

    Variant

    Price 

    XE

    Rs 12.49 lakh

    XT

    Rs 12.99 lakh

    XZ Plus

    Rs 13.49 lakh

    XZ Plus LUX

    Rs 13.75 lakh

    Tata Punch EV

    Variant

    New Price

    Smart 30

    Rs 9.69 lakh

    Smart Plus 30

    Rs 10.29 lakh

    Smart Plus 40

    Rs 10.99 lakh

    Adventure 40

    Rs 11.74 lakh

    Empowered 40

    Rs 12.49 lakh

    Empowered Plus S 40

    Rs 12.79 lakh

    Tata Punch EV

    Tata Nexon EV

    Variant

    New Price

    Creative Plus MR

    Rs 12.49 lakh

    Creative 45

    Rs 14.14 lakh

    Fearless MR

    Rs 13.29 lakh

    Fearless 45

    Rs 15.14 lakh

    Empowered 45

    Rs 16.14 lakh

    Empowered Plus A 45

    Rs 17.49 lakh

    Empowered Plus A 45 Dark

    Rs 17.69 lakh

    Empowered Plus A 45 Red Dark

    Rs 17.69 lakh

    Tata Curvv EV

    Variant

    New Price

    Accomplished X 55

    Rs 16.99 lakh

    Empowered X 55

    Rs 19.19 lakh

    Empowered X 55 Dark

    Rs 19.49 lakh

    Tata Harrier EV

    Variant

    New Price

    Adventure 65

    Rs 21.69 lakh

    Adventure S 65

    Rs 22.19 lakh

    Fearless Plus 65

    Rs 24.19 lakh

    Fearless Plus 75

    Rs 25.19 lakh

    Fearless Plus 75 AWD

    Rs 26.69 lakh

    Empowered 75

    Rs 27.69 lakh

    Empowered 75 Stealth

    Rs 28.44 lakh

    Empowered 75 AWD

    Rs 29.19 lakh

    Empowered 75 AWD Stealth

    Rs 29.94 lakh
    AWD - All-wheel Drive   Tata Harrier EV

    Models With No Price Revision

    As mentioned above, the Tiago, Tigor and Sierra have no changes in their prices:

    Models

    Price Range

    Tata Tiago

    Rs 4.70 lakh to Rs 8.55 lakh

    Tata Tigor

    Rs 5.55 lakh to Rs 8.84 lakh

    Tata Sierra

    Rs 11.49 lakh to Rs 21.29 lakh

    All prices are ex-showroom

    Was this article helpful ?

    1 out of 1 found this helpful

    Write your Comment on Tata Punch

    Explore similar cars

    Similar cars to compare & consider

    Car News

    • Trending News
    • Recent News

    Related News

    Trending SUV Cars

    • Latest
    • Upcoming
    • Popular
    Latest Cars
    Upcoming Cars
    Popular Cars

    All Brands

    View All Brands
    Home
    New Cars
    News
    Tata Motors Prices Hiked: Check New Prices Here
    *Ex-showroom price in New Delhi
    India’s #1

    Largest Auto portal

    AI Expert

    Simplify your car search

    Offers

    Stay updated pay less

    Compare

    Decode the right car

    © 2026 Girnar Software Pvt. Ltd.

    ×
    We need your city to customize your experience