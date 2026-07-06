Tata Motors Prices Hiked: Check New Prices Here
Prices for Sierra, Sierra EV, Tiago facelift and Tigor remain unchanged
Published On Jul 06, 2026 04:33 PM By Bikramjit
-
- Write a comment
Tata Motors has increased the prices of its cars, including both internal combustion engine (ICE) and electric vehicles (EV), by up to 1.5 percent with effect from July 1. The marque cited rising input costs and inflation as the reasons behind this price hike. While the price hike applies across the portfolio, the recently launched Tata Tiago and Tata Sierra and Sierra EV, as well as the Tata Tigor, which is due for an update, have not seen any change in prices.
We have detailed the variant-wise prices for all the ICE and electric Tata models below:
New Prices For Tata ICE Cars
Tata Altroz
The updated prices for the Tata Altroz range from Rs 6.40 lakh to Rs 10.80 lakh:
|
Variant
|
New Price
|
Old Price
|
Difference
|
Altroz Petrol MT
|
Smart
|
Rs 6.30 lakh
|
Rs 6.30 lakh
|
No difference
|
Pure
|
Rs 7.15 lakh
|
Rs 7.10 lakh
|
+Rs 5,000
|
Pure S
|
Rs 7.45 lakh
|
Rs 7.42 lakh
|
+Rs 3,000
|
Creative
|
Rs 8.05 lakh
|
Rs 8.02 lakh
|
+Rs 3,000
|
Creative S
|
Rs 8.40 lakh
|
Rs 8.37 lakh
|
+Rs 3,000
|
Accomplished S
|
Rs 9.25 lakh
|
Rs 9.22 lakh
|
+Rs 3,000
|
Altroz Petrol AMT
|
Pure
|
Rs 7.70 lakh
|
Rs 7.65 lakh
|
+Rs 5,000
|
Pure S
|
Rs 8 lakh
|
Rs 7.97 lakh
|
+Rs 3,000
|
Creative
|
Rs 8.60 lakh
|
Rs 8.57 lakh
|
+Rs 3,000
|
Creative S
|
Rs 8.95 lakh
|
Rs 8.92 lakh
|
+Rs 3,000
|
Altroz Petrol DCT
|
Creative S
|
Rs 9.55 lakh
|
Rs 9.52 lakh
|
+Rs 3,000
|
Accomplished S
|
Rs 10.40 lakh
|
Rs 10.37 lakh
|
+Rs 3,000
|
Accomplished Plus S
|
Rs 10.65 lakh
|
Rs 10.62 lakh
|
+Rs 3,000
|
Altroz Diesel MT
|
Pure
|
Rs 8.25 lakh
|
Rs 8.15 lakh
|
+Rs 10,000
|
Creative S
|
Rs 9.50 lakh
|
Rs 9.42 lakh
|
+Rs 8,000
|
Creative S
|
Rs 10.35 lakh
|
Rs 10.27 lakh
|
+Rs 8,000
|
Altroz CNG MT
|
Smart
|
Rs 7.30 lakh
|
Rs 7.30 lakh
|
No difference
|
Pure
|
Rs 8.15 lakh
|
Rs 8.10 lakh
|
+Rs 5,000
|
Pure S
|
Rs 8.45 lakh
|
Rs 8.42 lakh
|
+Rs 3,000
|
Creative
|
Rs 9.05 lakh
|
Rs 9.02 lakh
|
+Rs 3,000
|
Creative S
|
Rs 9.40 lakh
|
Rs 9.27 lakh
|
+Rs 13,000
|
Accomplished S
|
Rs 10.25 lakh
|
Rs 10.22 lakh
|
+Rs 3,000
|
Altroz CNG AMT
|
Pure
|
Rs 8.70 lakh
|
Rs 8.70 lakh
|
No difference
|
Pure S
|
Rs 9 lakh
|
Rs 9 lakh
|
No difference
|
Creative
|
Rs 9.60 lakh
|
Rs 9.57 lakh
|
+Rs 3,000
|
Creative S
|
Rs 9.95 lakh
|
Rs 9.82 lakh
|
+Rs 13,000
|
Accomplished S
|
Rs 10.80 lakh
|
Rs 10.77 lakh
|
+Rs 3,000
- The Tata Altroz premium hatchback sees a price hike of up to Rs 13,000. The Creative S CNG variant has received this maximum revision.
-
Following the CNG, the diesel trims of the Altroz have a price revision of up to Rs 10,000.
-
The petrol and CNG base-spec Smart variants have no difference in price.
Tata Punch
The Tata Punch is now priced from Rs 5.70 lakh to Rs 10.67 lakh:
|
Variant
|
New Price
|
Old Price
|
Difference
|
Punch Petrol MT
|
Smart
|
Rs 5.70 lakh
|
Rs 5.65 lakh
|
+Rs 5,000
|
Pure
|
Rs 6.60 lakh
|
Rs 6.55 lakh
|
+Rs 5,000
|
Pure Plus
|
Rs 7.10 lakh
|
Rs 7.05 lakh
|
+Rs 5,000
|
Pure Plus S
|
Rs 7.45 lakh
|
Rs 7.40 lakh
|
+Rs 5,000
|
Adventure
|
Rs 7.70 lakh
|
Rs 7.65 lakh
|
+Rs 5,000
|
Adventure S
|
Rs 8.05 lakh
|
Rs 8 lakh
|
+Rs 5,000
|
Accomplished
|
Rs 8.40 lakh
|
Rs 8.35 lakh
|
+Rs 5,000
|
Accomplished Plus S
|
Rs 9.10 lakh
|
Rs 9.05 lakh
|
+Rs 5,000
|
Punch Turbo Petrol MT
|
Adventure
|
Rs 8.40 lakh
|
Rs 8.35 lakh
|
+Rs 5,000
|
Accomplished Plus S
|
Rs 9.90 lakh
|
Rs 9.85 lakh
|
+Rs 5,000
|
Punch Petrol AMT
|
Pure Plus
|
Rs 7.66 lakh
|
Rs 7.60 lakh
|
+Rs 6,000
|
Pure Plus S
|
Rs 8 lakh
|
Rs 7.95 lakh
|
+Rs 5,000
|
Adventure
|
Rs 8.26 lakh
|
Rs 8.20 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished
|
Rs 8.96 lakh
|
Rs 8.90 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished Plus S
|
Rs 9.66 lakh
|
Rs 9.60 lakh
|
+Rs 6,000
|
Punch CNG MT
|
Smart
|
Rs 6.80 lakh
|
Rs 6.75 lakh
|
+Rs 5,000
|
Pure
|
Rs 7.61 lakh
|
Rs 7.55 lakh
|
+Rs 6,000
|
Pure Plus
|
Rs 8.11 lakh
|
Rs 8.05 lakh
|
+Rs 6,000
|
Pure Plus S
|
Rs 8.46 lakh
|
Rs 8.40 lakh
|
+Rs 6,000
|
Adventure
|
Rs 8.71 lakh
|
Rs 8.65 lakh
|
+Rs 6,000
|
Adventure S
|
Rs 9.06 lakh
|
Rs 9 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished
|
Rs 9.41 lakh
|
Rs 9.35 lakh
|
+Rs 6,000
|
Punch CNG AMT
|
Pure Plus
|
Rs 8.67 lakh
|
Rs 8.60 lakh
|
+Rs 7,000
|
Adventure
|
Rs 9.27 lakh
|
Rs 9.20 lakh
|
+Rs 7,000
|
Adventure S
|
Rs 9.62 lakh
|
Rs 9.55 lakh
|
+Rs 7,000
|
Accomplished Plus S
|
Rs 10.67 lakh
|
Rs 10.60 lakh
|
+Rs 7,000
- The petrol and turbo petrol manual variants of the Punch get a uniform price hike of Rs 5,000.
-
The petrol AMT and CNG manual variants witness a price hike of up to Rs 6,000.
-
On the other hand, the CNG AMT variants have the maximum price hike of Rs 7,000.
Tata Nexon
The Nexon’s prices have been revised to a range between Rs 7.40 lakh and Rs 14.40 lakh:
|
Variant
|
New Price
|
Old Price
|
Difference
|
Nexon Petrol 5-speed MT
|
Smart
|
Rs 7.40 lakh
|
Rs 7.37 lakh
|
+Rs 3,000
|
Smart Plus
|
Rs 8.15 lakh
|
Rs 8.07 lakh
|
+Rs 8,000
|
Smart Plus S
|
Rs 8.45 lakh
|
Rs 8.37 lakh
|
+Rs 8,000
|
Nexon Petrol 6-speed MT
|
Pure Plus
|
Rs 9 lakh
|
Rs 8.95 lakh
|
+Rs 5,000
|
Pure Plus S
|
Rs 9.30 lakh
|
Rs 9.23 lakh
|
+Rs 7,000
|
Pure Plus PS
|
Rs 9.65 lakh
|
Rs 9.60 lakh
|
+Rs 5,000
|
Creative
|
Rs 10 lakh
|
Rs 10 lakh
|
No difference
|
Creative Plus S
|
Rs 10.40 lakh
|
Rs 10.35 lakh
|
+Rs 5,000
|
Creative Plus S Dark Edition
|
Rs 10.85 lakh
|
Rs 10.77 lakh
|
+Rs 8,000
|
Creative Plus PS
|
Rs 11.40 lakh
|
Rs 11.32 lakh
|
+Rs 8,000
|
Creative Plus PS Dark Edition
|
Rs 11.80 lakh
|
Rs 11.72 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS
|
Rs 12.35 lakh
|
Rs 12.27 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS Dark Edition
|
Rs 12.55 lakh
|
Rs 12.47 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS Red Dark Edition
|
Rs 12.65 lakh
|
Rs 12.57 lakh
|
+Rs 8,000
|
Nexon Petrol AMT
|
Smart Plus
|
Rs 8.90 lakh
|
Rs 8.82 lakh
|
+Rs 8,000
|
Pure Plus
|
Rs 9.65 lakh
|
Rs 9.60 lakh
|
+Rs 5,000
|
Pure Plus S
|
Rs 9.95 lakh
|
Rs 9.88 lakh
|
+Rs 7,000
|
Pure Plus PS
|
Rs 10.20 lakh
|
Rs 10.15 lakh
|
+Rs 5,000
|
Creative
|
Rs 10.85 lakh
|
Rs 10.75 lakh
|
+Rs 10,000
|
Creative Plus S
|
Rs 11.10 lakh
|
Rs 11.05 lakh
|
+Rs 5,000
|
Creative Plus S Dark Edition
|
Rs 11.55 lakh
|
Rs 11.47 lakh
|
+Rs 8,000
|
Nexon Petrol DCT
|
Creative
|
Rs 11.35 lakh
|
Rs 11.25 lakh
|
+Rs 10,000
|
Creative Plus PS
|
Rs 12.55 lakh
|
Rs 12.47 lakh
|
+Rs 8,000
|
Creative Plus PS Dark Edition
|
Rs 12.92 lakh
|
Rs 12.82 lakh
|
+Rs 10,000
|
Fearless Plus A PS
|
Rs 13.70 lakh
|
Rs 13.62 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus A PS Dark Edition
|
Rs 13.90 lakh
|
Rs 13.82 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus A PS Red Dark Edition
|
Rs 14 lakh
|
Rs 13.92 lakh
|
+Rs 8,000
|
Nexon Diesel MT
|
Smart Plus
|
Rs 9.15 lakh
|
Rs 9 lakh
|
+Rs 15,000
|
Smart Plus S
|
Rs 9.45 lakh
|
Rs 9.37 lakh
|
+Rs 8,000
|
Pure Plus
|
Rs 10.10 lakh
|
Rs 10 lakh
|
+Rs 10,000
|
Pure Plus S
|
Rs 10.40 lakh
|
Rs 10.28 lakh
|
+Rs 12,000
|
Pure Plus PS
|
Rs 10.60 lakh
|
Rs 10.55 lakh
|
+Rs 5,000
|
Creative
|
Rs 11.30 lakh
|
Rs 11.25 lakh
|
+Rs 5,000
|
Creative Plus S
|
Rs 11.55 lakh
|
Rs 11.50 lakh
|
+Rs 5,000
|
Creative Plus S Dark Edition
|
Rs 11.95 lakh
|
Rs 11.87 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS
|
Rs 13.45 lakh
|
Rs 13.37 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS Dark Edition
|
Rs 13.65 lakh
|
Rs 13.57 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS Red Dark Edition
|
Rs 13.75 lakh
|
Rs 13.67 lakh
|
+Rs 8,000
|
Creative Plus PS
|
Rs 12.50 lakh
|
Rs 12.42 lakh
|
+Rs 8,000
|
Creative Plus PS Dark Edition
|
Rs 12.90 lakh
|
Rs 12.82 lakh
|
+Rs 8,000
|
Nexon Diesel AMT
|
Pure Plus
|
Rs 10.75 lakh
|
Rs 10.65 lakh
|
+Rs 10,000
|
Pure Plus PS
|
Rs 11.25 lakh
|
Rs 11.20 lakh
|
+Rs 5,000
|
Creative
|
Rs 11.90 lakh
|
Rs 11.85 lakh
|
+Rs 5,000
|
Creative Plus S
|
Rs 12.20 lakh
|
Rs 12.15 lakh
|
+Rs 5,000
|
Creative Plus S Dark Edition
|
Rs 12.60 lakh
|
Rs 12.52 lakh
|
+Rs 8,000
|
Creative Plus PS Dark Edition
|
Rs 13.55 lakh
|
Rs 13.47 lakh
|
+Rs 8,000
|
Creative Plus PS
|
Rs 13.15 lakh
|
Rs 13.07 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS
|
Rs 14.10 lakh
|
Rs 14.02 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS Dark Edition
|
Rs 14.30 lakh
|
Rs 14.22 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS Red Dark Edition
|
Rs 14.40 lakh
|
Rs 14.32 lakh
|
+Rs 8,000
|
Nexon CNG MT
|
Smart
|
Rs 8.35 lakh
|
Rs 8.30 lakh
|
+Rs 5,000
|
Smart Plus
|
Rs 9.25 lakh
|
Rs 9.22 lakh
|
+Rs 3,000
|
Smart Plus S
|
Rs 9.55 lakh
|
Rs 9.52 lakh
|
+Rs 3,000
|
Pure Plus
|
Rs 9.90 lakh
|
Rs 9.85 lakh
|
+Rs 5,000
|
Pure Plus S
|
Rs 10.10 lakh
|
Rs 10 lakh
|
+Rs 10,000
|
Pure Plus PS
|
Rs 10.50 lakh
|
Rs 10.40 lakh
|
+Rs 10,000
|
Creative
|
Rs 11.15 lakh
|
Rs 11.05 lakh
|
+Rs 10,000
|
Creative Plus S
|
Rs 11.45 lakh
|
Rs 11.35 lakh
|
+Rs 10,000
|
Creative Plus S Dark Edition
|
Rs 11.80 lakh
|
Rs 11.72 lakh
|
+Rs 8,000
|
Creative Plus PS
|
Rs 12.35 lakh
|
Rs 12.27 lakh
|
+Rs 8,000
|
Creative Plus PS Dark Edition
|
Rs 12.75 lakh
|
Rs 12.67 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS
|
Rs 13.30 lakh
|
Rs 13.22 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS Dark Edition
|
Rs 13.50 lakh
|
Rs 13.42 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Plus PS Red Dark Edition
|
Rs 13.60 lakh
|
Rs 13.52 lakh
|
+Rs 8,000
- The Tata Nexon sees a price hike of up to Rs 15,000, with the Smart Plus diesel MT variant receiving the highest increase.
-
Among the petrol variants, the Creative AMT and Creative DCT trims witness the biggest revision of up to Rs 10,000, while several higher-spec variants get an Rs 8,000 hike.
-
The Creative petrol MT variant sees no price change, making it the only Nexon variant to remain unaffected by the latest revision.
Tata Curvv
The price range of the standard variants of Tata Curvv now stands between Rs 9.76 lakh and Rs 18.96 lakh:
|
Variant
|
New Price
|
Old Price
|
Difference
|
Curvv Petrol MT
|
Smart
|
Rs 9.76 lakh
|
Rs 9.70 lakh
|
+Rs 6,000
|
Pure Plus
|
Rs 11.06 lakh
|
Rs 11 lakh
|
+Rs 6,000
|
Pure Plus S
|
Rs 11.71 lakh
|
Rs 11.65 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative
|
Rs 12.26 lakh
|
Rs 12.20 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative S
|
Rs 12.76 lakh
|
Rs 12.70 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative S GDi
|
Rs 13.91 lakh
|
Rs 13.85 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative Plus S
|
Rs 13.76 lakh
|
Rs 13.70 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative Plus S GDi
|
Rs 14.91 lakh
|
Rs 14.85 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished S
|
Rs 14.71 lakh
|
Rs 14.65 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished S GDi
|
Rs 15.86 lakh
|
Rs 15.80 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished Plus A GDi
|
Rs 17.31 lakh
|
Rs 17.25 lakh
|
+Rs 6,000
|
Curvv Petrol DCT
|
Pure Plus
|
Rs 12.56 lakh
|
Rs 12.50 lakh
|
+Rs 6,000
|
Pure Plus S
|
Rs 13.21 lakh
|
Rs 13.15 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative
|
Rs 13.76 lakh
|
Rs 13.70 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative S
|
Rs 14.26 lakh
|
Rs 14.20 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative Plus S
|
Rs 15.26 lakh
|
Rs 15.20 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative Plus S GDi
|
Rs 16.41 lakh
|
Rs 16.35 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished S
|
Rs 16.21 lakh
|
Rs 16.15 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished S GDi
|
Rs 17.36 lakh
|
Rs 17.30 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished Plus A GDi
|
Rs 18.81 lakh
|
Rs 18.75 lakh
|
+Rs 6,000
|
Curvv Diesel MT
|
Smart
|
Rs 11.26 lakh
|
Rs 11.20 lakh
|
+Rs 6,000
|
Pure Plus
|
Rs 12.56 lakh
|
Rs 12.50 lakh
|
+Rs 6,000
|
Pure Plus S
|
Rs 13.21 lakh
|
Rs 13.15 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative
|
Rs 13.76 lakh
|
Rs 13.70 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative S
|
Rs 14.26 lakh
|
Rs 14.20 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative Plus S
|
Rs 15.26 lakh
|
Rs 15.20 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished S
|
Rs 16.21 lakh
|
Rs 16.15 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished Plus A
|
Rs 17.51 lakh
|
Rs 17.45 lakh
|
+Rs 6,000
|
Curvv Diesel DCT
|
Pure Plus
|
Rs 14.01 lakh
|
Rs 13.95 lakh
|
+Rs 6,000
|
Pure Plus S
|
Rs 14.66 lakh
|
Rs 14.60 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative S
|
Rs 15.71 lakh
|
Rs 15.65 lakh
|
+Rs 6,000
|
Creative Plus S
|
Rs 16.71 lakh
|
Rs 16.65 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished S
|
Rs 17.66 lakh
|
Rs 17.60 lakh
|
+Rs 6,000
|
Accomplished Plus A
|
Rs 18.96 lakh
|
Rs 18.90 lakh
|
+Rs 6,000
-
The Tata Curvv SUV-coupe gets a uniform price hike of Rs 6,000 across all petrol, diesel, manual and DCT variants.
-
No Curvv variant has received a higher or lower revision, making it the most consistent price update across Tata's portfolio.
-
Both the standard petrol and GDi variants, along with diesel versions, receive the same Rs 6,000 increase irrespective of transmission.
Tata Safari
The Tata Safari’s new prices range from Rs 13.40 lakh to Rs 26.15 lakh:
|
Variant
|
New Price
|
Old Price
|
Difference
|
Safari Petrol MT
|
Smart
|
Rs 13.40 lakh
|
Rs 13.29 lakh
|
+Rs 11,000
|
Pure X
|
Rs 16.70 lakh
|
Rs 16.49 lakh
|
+Rs 21,000
|
Adventure X Plus
|
Rs 17.95 lakh
|
Rs 17.75 lakh
|
+Rs 20,000
|
Accomplished X
|
Rs 21.05 lakh
|
Rs 20.84 lakh
|
+Rs 21,000
|
Accomplished X Plus
|
Rs 22.85 lakh
|
Rs 22.73 lakh
|
+Rs 12,000
|
Accomplished X Plus 6-seater
|
Rs 22.95 lakh
|
Rs 22.83 lakh
|
+Rs 12,000
|
Accomplished Ultra
|
Rs 23.45 lakh
|
Rs 23.33 lakh
|
+Rs 12,000
|
Accomplished Ultra 6-seater
|
Rs 23.55 lakh
|
Rs 23.43 lakh
|
+Rs 12,000
|
Safari Petrol AT
|
Pure X
|
Rs 18.10 lakh
|
Rs 17.91 lakh
|
+Rs 19,000
|
Adventure X Plus
|
Rs 19.55 lakh
|
Rs 19.36 lakh
|
+Rs 19,000
|
Accomplished X
|
Rs 22.70 lakh
|
Rs 22.50 lakh
|
+Rs 20,000
|
Accomplished X Plus
|
Rs 24.30 lakh
|
Rs 24.15 lakh
|
+Rs 15,000
|
Accomplished X Plus 6-seater
|
Rs 24.40 lakh
|
Rs 24.25 lakh
|
+Rs 15,000
|
Accomplished Ultra
|
Rs 24.90 lakh
|
Rs 24.75 lakh
|
+Rs 15,000
|
Accomplished Ultra 6-seater
|
Rs 25 lakh
|
Rs 24.85 lakh
|
+Rs 15,000
|
Safari Diesel MT
|
Smart
|
Rs 14.85 lakh
|
Rs 14.75 lakh
|
+Rs 10,000
|
Pure X
|
Rs 17.85 lakh
|
Rs 17.65 lakh
|
+Rs 20,000
|
Adventure X Plus
|
Rs 19.20 lakh
|
Rs 19 lakh
|
+Rs 20,000
|
Accomplished X
|
Rs 22.20 lakh
|
Rs 22 lakh
|
+Rs 20,000
|
Accomplished X Plus
|
Rs 24 lakh
|
Rs 23.90 lakh
|
+Rs 10,000
|
Accomplished X Plus 6-seater
|
Rs 24.10 lakh
|
Rs 24 lakh
|
+Rs 10,000
|
Accomplished Ultra
|
Rs 24.60 lakh
|
Rs 24.50 lakh
|
+Rs 10,000
|
Accomplished Ultra 6-seater
|
Rs 24.70 lakh
|
Rs 24.60 lakh
|
+Rs 10,000
|
Safari Diesel AT
|
Pure X
|
Rs 19.30 lakh
|
Rs 19.10 lakh
|
+Rs 20,000
|
Adventure X Plus
|
Rs 20.85 lakh
|
Rs 20.65 lakh
|
+Rs 20,000
|
Accomplished X
|
Rs 23.85 lakh
|
Rs 23.65 lakh
|
+Rs 20,000
|
Accomplished X Plus
|
Rs 25.45 lakh
|
Rs 25.35 lakh
|
+Rs 10,000
|
Accomplished X Plus 6-seater
|
Rs 25.55 lakh
|
Rs 25.45 lakh
|
+Rs 10,000
|
Accomplished Ultra
|
Rs 26.05 lakh
|
Rs 25.95 lakh
|
+Rs 10,000
|
Accomplished Ultra 6-seater
|
Rs 26.15 lakh
|
Rs 26.05 lakh
|
+Rs 10,000
- The Tata Safari gets a price hike of up to Rs 21,000, with the Pure X and Accomplished X petrol MT variants witnessing the highest increase.
-
Most Pure X, Adventure X Plus and Accomplished X petrol and diesel variants receive a substantial Rs 20,000 to Rs 21,000 hike.
-
Higher-spec Accomplished X Plus and Accomplished Ultra variants see a relatively smaller revision of Rs 10,000 to Rs 15,000 across manual and automatic versions.
Tata Harrier
The standard Tata Harrier is now priced from Rs 13 lakh to Rs 25.40 lakh:
|
Variant
|
New Price
|
Old Price
|
Difference
|
Harrier Petrol MT
|
Smart
|
Rs 13 lakh
|
Rs 12.89 lakh
|
+Rs 11,000
|
Pure X
|
Rs 16.20 lakh
|
Rs 16 lakh
|
+Rs 20,000
|
Adventure X
|
Rs 17.05 lakh
|
Rs 16.86 lakh
|
+Rs 19,000
|
Adventure X Plus
|
Rs 17.35 lakh
|
Rs 17.13 lakh
|
+Rs 22,000
|
Fearless X
|
Rs 20 lakh
|
Rs 20 lakh
|
No difference
|
Fearless X Plus
|
Rs 22.20 lakh
|
Rs 22.12 lakh
|
+Rs 8,000
|
Fearless Ultra
|
Rs 22.80 lakh
|
Rs 22.72 lakh
|
+Rs 8,000
|
Harrier Petrol AT
|
Pure X
|
Rs 17.70 lakh
|
Rs 17.53 lakh
|
+Rs 17,000
|
Adventure X
|
Rs 18.65 lakh
|
Rs 18.47 lakh
|
+Rs 18,000
|
Adventure X Plus
|
Rs 18.95 lakh
|
Rs 18.74 lakh
|
+Rs 21,000
|
Fearless X
|
Rs 21.90 lakh
|
Rs 21.79 lakh
|
+Rs 11,000
|
Fearless X Plus
|
Rs 23.65 lakh
|
Rs 23.54 lakh
|
+Rs 11,000
|
Fearless Ultra
|
Rs 24.25 lakh
|
Rs 24.14 lakh
|
+Rs 11,000
|
Harrier Diesel MT
|
Smart
|
Rs 14 lakh
|
Rs 14 lakh
|
No difference
|
Pure X
|
Rs 17.35 lakh
|
Rs 17.15 lakh
|
+Rs 20,000
|
Adventure X
|
Rs 18.35 lakh
|
Rs 18.15 lakh
|
+Rs 20,000
|
Adventure X Plus
|
Rs 18.65 lakh
|
Rs 18.45 lakh
|
+Rs 20,000
|
Fearless X
|
Rs 21.35 lakh
|
Rs 21.25 lakh
|
+Rs 10,000
|
Fearless X Plus
|
Rs 23.25 lakh
|
Rs 23.25 lakh
|
No difference
|
Fearless Ultra
|
Rs 23.95 lakh
|
Rs 23.85 lakh
|
+Rs 10,000
|
Harrier Diesel AT
|
Pure X
|
Rs 18.85 lakh
|
Rs 18.65 lakh
|
+Rs 20,000
|
Adventure X
|
Rs 19.85 lakh
|
Rs 19.65 lakh
|
+Rs 20,000
|
Adventure X Plus
|
Rs 20.20 lakh
|
Rs 20 lakh
|
+Rs 20,000
|
Fearless X
|
Rs 22.90 lakh
|
Rs 22.80 lakh
|
+Rs 10,000
|
Fearless X Plus
|
Rs 24.70 lakh
|
Rs 24.70 lakh
|
No difference
|
Fearless Ultra
|
Rs 25.40 lakh
|
Rs 25.30 lakh
|
+Rs 10,000
- The Tata Harrier receives a price hike of up to Rs 22,000, with the Adventure X Plus petrol MT variant getting the maximum increase.
-
Most Pure X and Adventure variants, across petrol and diesel powertrains, see price revisions ranging between Rs 17,000 and Rs 20,000 depending on the transmission.
-
The Fearless X petrol MT, Smart diesel MT, and Fearless X Plus diesel variants (both MT and AT) remain unchanged, with no revision in their prices.
What About Tata EVs?
The price hike of up to 1.5 percent is also applicable on all the Tata EVs. However, since the Tata Sierra EV has most recently launched, its launch prices remain unchanged - which you can check here. The new prices for all the other models are listed below:
Tata Tiago EV
|
Variant
|
Price
|
Smart 19
|
Rs 6.99 lakh
|
Pure Plus 19
|
Rs 8.49 lakh
|
Pure Plus 24
|
Rs 9.49 lakh
|
Creative Plus 24
|
Rs 9.99 lakh
Tata Tigor EV
|
Variant
|
Price
|
XE
|
Rs 12.49 lakh
|
XT
|
Rs 12.99 lakh
|
XZ Plus
|
Rs 13.49 lakh
|
XZ Plus LUX
|
Rs 13.75 lakh
Tata Punch EV
|
Variant
|
New Price
|
Smart 30
|
Rs 9.69 lakh
|
Smart Plus 30
|
Rs 10.29 lakh
|
Smart Plus 40
|
Rs 10.99 lakh
|
Adventure 40
|
Rs 11.74 lakh
|
Empowered 40
|
Rs 12.49 lakh
|
Empowered Plus S 40
|
Rs 12.79 lakh
Tata Nexon EV
|
Variant
|
New Price
|
Creative Plus MR
|
Rs 12.49 lakh
|
Creative 45
|
Rs 14.14 lakh
|
Fearless MR
|
Rs 13.29 lakh
|
Fearless 45
|
Rs 15.14 lakh
|
Empowered 45
|
Rs 16.14 lakh
|
Empowered Plus A 45
|
Rs 17.49 lakh
|
Empowered Plus A 45 Dark
|
Rs 17.69 lakh
|
Empowered Plus A 45 Red Dark
|
Rs 17.69 lakh
Tata Curvv EV
|
Variant
|
New Price
|
Accomplished X 55
|
Rs 16.99 lakh
|
Empowered X 55
|
Rs 19.19 lakh
|
Empowered X 55 Dark
|
Rs 19.49 lakh
Tata Harrier EV
|
Variant
|
New Price
|
Adventure 65
|
Rs 21.69 lakh
|
Adventure S 65
|
Rs 22.19 lakh
|
Fearless Plus 65
|
Rs 24.19 lakh
|
Fearless Plus 75
|
Rs 25.19 lakh
|
Fearless Plus 75 AWD
|
Rs 26.69 lakh
|
Empowered 75
|
Rs 27.69 lakh
|
Empowered 75 Stealth
|
Rs 28.44 lakh
|
Empowered 75 AWD
|
Rs 29.19 lakh
|
Empowered 75 AWD Stealth
|
Rs 29.94 lakh
Models With No Price Revision
As mentioned above, the Tiago, Tigor and Sierra have no changes in their prices:
|
Models
|
Price Range
|
Tata Tiago
|
Rs 4.70 lakh to Rs 8.55 lakh
|
Tata Tigor
|
Rs 5.55 lakh to Rs 8.84 lakh
|
Tata Sierra
|
Rs 11.49 lakh to Rs 21.29 lakh
All prices are ex-showroom
1 out of 1 found this helpful