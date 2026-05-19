टाटा की कारें हुईं महंगी: 22,000 रुपये तक बढ़ी कीमत, देखिए नई प्राइस लिस्ट

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर

नेक्सन पेट्रोल 5-स्पीड एमटी

स्मार्ट 7.40 लाख रुपये 7.37 लाख रुपये +3,000 रुपये

स्मार्ट प्लस 8.15 लाख रुपये 8.07 लाख रुपये +8,000 रुपये

स्मार्ट प्लस एस 8.45 लाख रुपये 8.37 लाख रुपये +8,000 रुपये

नेक्सन पेट्रोल 6-स्पीड एमटी

प्योर प्लस 9 लाख रुपये 8.95 लाख रुपये +5,000 रुपये

प्योर प्लस एस 9.30 लाख रुपये 9.23 लाख रुपये +7,000 रुपये

प्योर प्लस पीएस 9.65 लाख रुपये 9.60 लाख रुपये +5,000 रुपये

क्रिएटिव 10 लाख रुपये 10 लाख रुपये कोई बदलाव नहीं

क्रिएटिव प्लस एस 10.40 लाख रुपये 10.35 लाख रुपये +5,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन 10.85 लाख रुपये 10.77 लाख रुपये +8,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस पीएस 11.40 लाख रुपये 11.32 लाख रुपये +8,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन 11.80 लाख रुपये 11.72 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस पीएस 12.35 लाख रुपये 12.27 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन 12.55 लाख रुपये 12.47 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क एडिशन 12.65 लाख रुपये 12.57 लाख रुपये +8,000 रुपये

नेक्सन पेट्रोल एएमटी

स्मार्ट प्लस 8.90 लाख रुपये 8.82 लाख रुपये +8,000 रुपये

प्योर प्लस 9.65 लाख रुपये 9.60 लाख रुपये +5,000 रुपये

प्योर प्लस एस 9.95 लाख रुपये 9.88 लाख रुपये +7,000 रुपये

प्योर प्लस पीएस 10.20 लाख रुपये 10.15 लाख रुपये +5,000 रुपये

क्रिएटिव 10.85 लाख रुपये 10.75 लाख रुपये +10,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस एस 11.10 लाख रुपये 11.05 लाख रुपये +5,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन 11.55 लाख रुपये 11.47 लाख रुपये +8,000 रुपये

नेक्सन पेट्रोल डीसीटी

क्रिएटिव 11.35 लाख रुपये 11.25 लाख रुपये +10,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस पीएस 12.55 लाख रुपये 12.47 लाख रुपये +8,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन 12.92 लाख रुपये 12.82 लाख रुपये +10,000 रुपये

फियरलेस प्लस ए पीएस 13.70 लाख रुपये 13.62 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस ए पीएस डार्क एडिशन 13.90 लाख रुपये 13.82 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस ए पीएस रेड डार्क एडिशन 14 लाख रुपये 13.92 लाख रुपये +8,000 रुपये

नेक्सन डीजल एमटी

स्मार्ट प्लस 9.15 लाख रुपये 9 लाख रुपये +15,000 रुपये

स्मार्ट प्लस एस 9.45 लाख रुपये 9.37 लाख रुपये +8,000 रुपये

प्योर प्लस 10.10 लाख रुपये 10 लाख रुपये +10,000 रुपये

प्योर प्लस एस 10.40 लाख रुपये 10.28 लाख रुपये +12,000 रुपये

प्योर प्लस पीएस 10.60 लाख रुपये 10.55 लाख रुपये +5,000 रुपये

क्रिएटिव 11.30 लाख रुपये 11.25 लाख रुपये +5,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस एस 11.55 लाख रुपये 11.50 लाख रुपये +5,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन 11.95 लाख रुपये 11.87 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस पीएस 13.45 लाख रुपये 13.37 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन 13.65 लाख रुपये 13.57 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क एडिशन 13.75 लाख रुपये 13.67 लाख रुपये +8,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस पीएस 12.50 लाख रुपये 12.42 लाख रुपये +8,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन 12.90 लाख रुपये 12.82 लाख रुपये +8,000 रुपये

नेक्सन डीजल एएमटी

प्योर प्लस 10.75 लाख रुपये 10.65 लाख रुपये +10,000 रुपये

प्योर प्लस पीएस 11.25 लाख रुपये 11.20 लाख रुपये +5,000 रुपये

क्रिएटिव 11.90 लाख रुपये 11.85 लाख रुपये +5,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस एस 12.20 लाख रुपये 12.15 लाख रुपये +5,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन 12.60 लाख रुपये 12.52 लाख रुपये +8,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन 13.55 लाख रुपये 13.47 लाख रुपये +8,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस पीएस 13.15 लाख रुपये 13.07 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस पीएस 14.10 लाख रुपये 14.02 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन 14.30 लाख रुपये 14.22 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क एडिशन 14.40 लाख रुपये 14.32 लाख रुपये +8,000 रुपये

नेक्सन सीएनजी एमटी

स्मार्ट 8.35 लाख रुपये 8.30 लाख रुपये +5,000 रुपये

स्मार्ट प्लस 9.25 लाख रुपये 9.22 लाख रुपये +3,000 रुपये

स्मार्ट प्लस एस 9.55 लाख रुपये 9.52 लाख रुपये +3,000 रुपये

प्योर प्लस 9.90 लाख रुपये 9.85 लाख रुपये +5,000 रुपये

प्योर प्लस एस 10.10 लाख रुपये 10 लाख रुपये +10,000 रुपये

प्योर प्लस पीएस 10.50 लाख रुपये 10.40 लाख रुपये +10,000 रुपये

क्रिएटिव 11.15 लाख रुपये 11.05 लाख रुपये +10,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस एस 11.45 लाख रुपये 11.35 लाख रुपये +10,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन 11.80 लाख रुपये 11.72 लाख रुपये +8,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस पीएस 12.35 लाख रुपये 12.27 लाख रुपये +8,000 रुपये

क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन 12.75 लाख रुपये 12.67 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस पीएस 13.30 लाख रुपये 13.22 लाख रुपये +8,000 रुपये

फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन 13.50 लाख रुपये 13.42 लाख रुपये +8,000 रुपये