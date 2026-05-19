सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा की कारें हुईं महंगी: 22,000 रुपये तक बढ़ी कीमत, देखिए नई प्राइस लिस्ट

    सिएरा, सिएरा ईवी, टियागो फेसलिफ्ट और टिगोर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है

    प्रकाशित: जुलाई 06, 2026 06:58 pm । सोनू

    156 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Motors

    टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपनी कारों की कीमत 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा दी है, इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी और आईसीई (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी) मॉडल शामिल हैं। कंपनी ने कीमत बढ़ाने की वजह बढती लागत और महंगी को बताया है। हाल ही लॉन्च हुई टाटा टियागो, टाटा सिएरा, सिएरा ईवी और टाटा टिगोर को छोड़कर सभी टाटा कार की कीमत में बढ़ोतरी हुई है।

    हमने नीचे सभी टाटा कार की वेरिएंट अनुसार नई और पुरानी प्राइस लिस्ट दी है:

    टाटा आईसीई कार की नई प्राइस लिस्ट

    टाटा अल्ट्रोज

    टाटा अल्ट्रोज की कीमत अब 6.40 लाख रुपये से 10.80 लाख रुपये के बीच है:

    वेरिएंट

    नई कीमत

    पुरानी कीमत

    अंतर

    अल्ट्रोज पेट्रोल एमटी

    स्मार्ट 

    6.30 लाख रुपये

    6.30 लाख रुपये

    कोई बदलाव नहीं

    प्योर

    7.15 लाख रुपये

    7.10 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    प्योर एस

    7.45 लाख रुपये

    7.42 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    क्रिएटिव

    8.05 लाख रुपये

    8.02 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    क्रिएटिव एस

    8.40 लाख रुपये

    8.37 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस

    9.25 लाख रुपये

    9.22 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    अल्ट्रोज पेट्रोल एएमटी

    प्योर

    7.70 लाख रुपये

    7.65 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    प्योर एस

    8 लाख रुपये

    7.97 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    क्रिएटिव

    8.60 लाख रुपये

    8.57 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    क्रिएटिव एस

    8.95 लाख रुपये

    8.92 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    अल्ट्रोज पेट्रोल डीसीटी

    क्रिएटिव एस

    9.55 लाख रुपये

    9.52 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस

    10.40 लाख रुपये

    10.37 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस एस

    10.65 लाख रुपये

    10.62 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    अल्ट्रोज डीजल एमटी

    प्योर

    8.25 लाख रुपये

    8.15 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    क्रिएटिव एस

    9.50 लाख रुपये

    9.42 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    क्रिएटिव एस

    10.35 लाख रुपये

    10.27 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    अल्ट्रोज सीएनजी एमटी

    स्मार्ट 

    7.30 लाख रुपये

    7.30 लाख रुपये

    कोई बदलाव नहीं

    प्योर

    8.15 लाख रुपये

    8.10 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    प्योर एस

    8.45 लाख रुपये

    8.42 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    क्रिएटिव

    9.05 लाख रुपये

    9.02 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    क्रिएटिव एस

    9.40 लाख रुपये

    9.27 लाख रुपये

    +13,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस

    10.25 लाख रुपये

    10.22 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    अल्ट्रोज सीएनजी एएमटी

    प्योर

    8.70 लाख रुपये

    8.70 लाख रुपये

    कोई बदलाव नहीं

    प्योर एस

    9 लाख रुपये

    9 लाख रुपये

    कोई बदलाव नहीं

    क्रिएटिव

    9.60 लाख रुपये

    9.57 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    क्रिएटिव एस

    9.95 लाख रुपये

    9.82 लाख रुपये

    +13,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस

    10.80 लाख रुपये

    10.77 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    Tata Altroz front

    • टाटा अल्ट्रोज प्रीमियम हैचबैक कार की प्राइस में 13,000 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। क्रिएटिव एस सीएनजी वेरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है।

    • सीएनजी के बाद, अल्ट्रोज डीजल की प्राइस में 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

    • पेट्रोल और सीएनजी बेस मॉडल स्मार्ट की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है।

    टाटा पंच

    अब टाटा पंच की कीमत 5.70 लाख रुपये से 10.67 लाख रुपये के बीच है:

    वेरिएंट

    नई कीमत

    पुरानी कीमत

    अंतर

    पंच पेट्रोल एमटी

    स्मार्ट

    5.70 लाख रुपये

    5.65 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    प्योर

    6.60 लाख रुपये

    6.55 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    प्योर प्लस

    7.10 लाख रुपये

    7.05 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    प्योर प्लस एस

    7.45 लाख रुपये

    7.40 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    एडवेंचर

    7.70 लाख रुपये

    7.65 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    एडवेंचर एस

    8.05 लाख रुपये

    8 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड

    8.40 लाख रुपये

    8.35 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस एस

    9.10 लाख रुपये

    9.05 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    पंच टर्बो पेट्रोल एमटी

    एडवेंचर

    8.40 लाख रुपये

    8.35 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस एस

    9.90 लाख रुपये

    9.85 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    पंच पेट्रोल एएमटी

    प्योर प्लस

    7.66 लाख रुपये

    7.60 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    प्योर प्लस एस

    8 लाख रुपये

    7.95 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    एडवेंचर

    8.26 लाख रुपये

    8.20 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड

    8.96 लाख रुपये

    8.90 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस एस

    9.66 लाख रुपये

    9.60 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    पंच सीएनजी एमटी

    स्मार्ट

    6.80 लाख रुपये

    6.75 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    प्योर

    7.61 लाख रुपये

    7.55 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    प्योर प्लस

    8.11 लाख रुपये

    8.05 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    प्योर प्लस एस

    8.46 लाख रुपये

    8.40 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    एडवेंचर

    8.71 लाख रुपये

    8.65 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    एडवेंचर एस

    9.06 लाख रुपये

    9 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड

    9.41 लाख रुपये

    9.35 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    पंच सीएनजी एएमटी

    प्योर प्लस

    8.67 लाख रुपये

    8.60 लाख रुपये

    +7,000 रुपये

    एडवेंचर

    9.27 लाख रुपये

    9.20 लाख रुपये

    +7,000 रुपये

    एडवेंचर एस

    9.62 लाख रुपये

    9.55 लाख रुपये

    +7,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस एस

    10.67 लाख रुपये

    10.60 लाख रुपये

    +7,000 रुपये

    Photos

    • पंच गाड़ी के पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स की कीमत 5,000 रुपये बढ़ी है।

    • पेट्रोल एएमटी और सीएनजी मैनुअल वेरिएंट्स की कीमत 6,000 रुपये तक बढ़ी है।

    • वहीं, सीएनजी एएमटी वेरिएंट्स की कीमत सबसे ज्यादा 7,000 रुपये बढ़ी है।

    टाटा नेक्सन

    नेक्सन की नई कीमत 7.40 लाख रुपये से 14.40 लाख रुपये के बीच है।

    वेरिएंट

    नई कीमत

    पुरानी कीमत

    अंतर

    नेक्सन पेट्रोल 5-स्पीड एमटी

    स्मार्ट

    7.40 लाख रुपये

    7.37 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    स्मार्ट प्लस

    8.15 लाख रुपये

    8.07 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    स्मार्ट प्लस एस

    8.45 लाख रुपये

    8.37 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    नेक्सन पेट्रोल 6-स्पीड एमटी

    प्योर प्लस

    9 लाख रुपये

    8.95 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    प्योर प्लस एस

    9.30 लाख रुपये

    9.23 लाख रुपये

    +7,000 रुपये

    प्योर प्लस पीएस

    9.65 लाख रुपये

    9.60 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    क्रिएटिव 

    10 लाख रुपये

    10 लाख रुपये

    कोई बदलाव नहीं

    क्रिएटिव प्लस एस

    10.40 लाख रुपये

    10.35 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन

    10.85 लाख रुपये

    10.77 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस पीएस

    11.40 लाख रुपये

    11.32 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन

    11.80 लाख रुपये

    11.72 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस

    12.35 लाख रुपये

    12.27 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन

    12.55 लाख रुपये

    12.47 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क एडिशन

    12.65 लाख रुपये

    12.57 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    नेक्सन पेट्रोल एएमटी

    स्मार्ट प्लस

    8.90 लाख रुपये

    8.82 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    प्योर प्लस

    9.65 लाख रुपये

    9.60 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    प्योर प्लस एस

    9.95 लाख रुपये

    9.88 लाख रुपये

    +7,000 रुपये

    प्योर प्लस पीएस

    10.20 लाख रुपये

    10.15 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    क्रिएटिव

    10.85 लाख रुपये

    10.75 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस 

    11.10 लाख रुपये

    11.05 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन

    11.55 लाख रुपये

    11.47 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    नेक्सन पेट्रोल डीसीटी

    क्रिएटिव

    11.35 लाख रुपये

    11.25 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस पीएस

    12.55 लाख रुपये

    12.47 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन

    12.92 लाख रुपये

    12.82 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    फियरलेस प्लस ए पीएस

    13.70 लाख रुपये

    13.62 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस ए पीएस डार्क एडिशन

    13.90 लाख रुपये

    13.82 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस ए पीएस रेड डार्क एडिशन

    14 लाख रुपये

    13.92 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    नेक्सन डीजल एमटी

    स्मार्ट प्लस 

    9.15 लाख रुपये

    9 लाख रुपये

    +15,000 रुपये

    स्मार्ट प्लस एस

    9.45 लाख रुपये

    9.37 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    प्योर प्लस

    10.10 लाख रुपये

    10 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    प्योर प्लस एस

    10.40 लाख रुपये

    10.28 लाख रुपये

    +12,000 रुपये

    प्योर प्लस पीएस

    10.60 लाख रुपये

    10.55 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    क्रिएटिव

    11.30 लाख रुपये

    11.25 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस

    11.55 लाख रुपये

    11.50 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन

    11.95 लाख रुपये

    11.87 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस

    13.45 लाख रुपये

    13.37 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन

    13.65 लाख रुपये

    13.57 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क एडिशन

    13.75 लाख रुपये

    13.67 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस पीएस

    12.50 लाख रुपये

    12.42 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन

    12.90 लाख रुपये

    12.82 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    नेक्सन डीजल एएमटी

    प्योर प्लस

    10.75 लाख रुपये

    10.65 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    प्योर प्लस पीएस

    11.25 लाख रुपये

    11.20 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    क्रिएटिव

    11.90 लाख रुपये

    11.85 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस

    12.20 लाख रुपये

    12.15 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन

    12.60 लाख रुपये

    12.52 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन

    13.55 लाख रुपये

    13.47 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस पीएस

    13.15 लाख रुपये

    13.07 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस

    14.10 लाख रुपये

    14.02 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन

    14.30 लाख रुपये

    14.22 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क एडिशन

    14.40 लाख रुपये

    14.32 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    नेक्सन सीएनजी एमटी

    स्मार्ट 

    8.35 लाख रुपये

    8.30 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    स्मार्ट प्लस 

    9.25 लाख रुपये

    9.22 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    स्मार्ट प्लस एस

    9.55 लाख रुपये

    9.52 लाख रुपये

    +3,000 रुपये

    प्योर प्लस

    9.90 लाख रुपये

    9.85 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    प्योर प्लस एस

    10.10 लाख रुपये

    10 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    प्योर प्लस पीएस

    10.50 लाख रुपये

    10.40 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    क्रिएटिव

    11.15 लाख रुपये

    11.05 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस

    11.45 लाख रुपये

    11.35 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन

    11.80 लाख रुपये

    11.72 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस पीएस

    12.35 लाख रुपये

    12.27 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन

    12.75 लाख रुपये

    12.67 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस

    13.30 लाख रुपये

    13.22 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन

    13.50 लाख रुपये

    13.42 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क एडिशन

    13.60 लाख रुपये

    13.52 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    Photos

    • टाटा नेक्सन की कीमत में 15,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है, और इसके स्मार्ट प्लस डीजल मैनुअल वेरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है।

    • पेट्रोल वेरिएंट्स में क्रिएटिव एएमटी और क्रिएटिव डीसीटी की कीमत में सबसे ज्यादा 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कई टॉप मॉडल्स की प्राइस 8,000 रुपये बढ़ी है।

    • क्रिएटिव पेट्रोल एमटी वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे यह नेक्सन का एकमात्र वेरिएंट बन गया है जिसकी प्राइस नहीं बदली है।

    टाटा कर्व

    अब टाटा कर्व की कीमत 9.76 लाख रुपये से 18.96 लाख रुपये के बीच है:

    वेरिएंट

    नई कीमत

    पुरानी कीमत

    अंतर

    कर्व पेट्रोल एमटी

    स्मार्ट

    9.76 लाख रुपये

    9.70 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    प्योर प्लस

    11.06 लाख रुपये

    11 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    प्योर प्लस एस

    11.71 लाख रुपये

    11.65 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव

    12.26 लाख रुपये

    12.20 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव एस

    12.76 लाख रुपये

    12.70 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव एस जीडीआई

    13.91 लाख रुपये

    13.85 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस

    13.76 लाख रुपये

    13.70 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस जीडीआई

    14.91 लाख रुपये

    14.85 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस

    14.71 लाख रुपये

    14.65 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस जीडीआई

    15.86 लाख रुपये

    15.80 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस ए जीडीआई

    17.31 लाख रुपये

    17.25 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    कर्व पेट्रोल डीसीटी

    प्योर प्लस

    12.56 लाख रुपये

    12.50 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    प्योर प्लस एस

    13.21 लाख रुपये

    13.15 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव

    13.76 लाख रुपये

    13.70 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव एस

    14.26 लाख रुपये

    14.20 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस

    15.26 लाख रुपये

    15.20 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस जीडीआई

    16.41 लाख रुपये

    16.35 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस

    16.21 लाख रुपये

    16.15 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस जीडीआई

    17.36 लाख रुपये

    17.30 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस ए जीडीआई 

    18.81 लाख रुपये

    18.75 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    कर्व डीजल एमटी

    स्मार्ट

    11.26 लाख रुपये

    11.20 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    प्योर प्लस

    12.56 लाख रुपये

    12.50 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    प्योर प्लस एस

    13.21 लाख रुपये

    13.15 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव

    13.76 लाख रुपये

    13.70 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव एस

    14.26 लाख रुपये

    14.20 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस

    15.26 लाख रुपये

    15.20 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस

    16.21 लाख रुपये

    16.15 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस ए

    17.51 लाख रुपये

    17.45 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    कर्व डीजल डीसीटी

    प्योर प्लस

    14.01 लाख रुपये

    13.95 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    प्योर प्लस एस

    14.66 लाख रुपये

    14.60 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव एस

    15.71 लाख रुपये

    15.65 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    क्रिएटिव प्लस एस

    16.71 लाख रुपये

    16.65 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस

    17.66 लाख रुपये

    17.60 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस ए

    18.96 लाख रुपये

    18.90 लाख रुपये

    +6,000 रुपये

    Tata Curvv front three quarters

    • टाटा कर्व एसयूवी-कूपे के पेट्रोल, डीजल, मैनुअल और डीसीटी सभी वेरिएंट्स की कीमत 6,000 रुपये बढ़ी है।

    • कर्व के किसी भी वेरिएंट की कीमत में कम या ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।

    टाटा सफारी

    अब टाटा सफारी की कीमत 13.40 लाख रुपये से 26.15 लाख रुपये के बीच है।

    वेरिएंट

    नई कीमत

    पुरानी कीमत

    अंतर

    सफारी पेट्रोल एमटी

    स्मार्ट

    13.40 लाख रुपये

    13.29 लाख रुपये

    +11,000 रुपये

    प्योर एक्स

    16.70 लाख रुपये

    16.49 लाख रुपये

    +21,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस

    17.95 लाख रुपये

    17.75 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स

    21.05 लाख रुपये

    20.84 लाख रुपये

    +21,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस

    22.85 लाख रुपये

    22.73 लाख रुपये

    +12,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर

    22.95 लाख रुपये

    22.83 लाख रुपये

    +12,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड अल्ट्रा

    23.45 लाख रुपये

    23.33 लाख रुपये

    +12,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 6-सीटर

    23.55 लाख रुपये

    23.43 लाख रुपये

    +12,000 रुपये

    सफारी पेट्रोल एटी

    प्योर एक्स

    18.10 लाख रुपये

    17.91 लाख रुपये

    +19,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस

    19.55 लाख रुपये

    19.36 लाख रुपये

    +19,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स

    22.70 लाख रुपये

    22.50 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस

    24.30 लाख रुपये

    24.15 लाख रुपये

    +15,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर

    24.40 लाख रुपये

    24.25 लाख रुपये

    +15,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड अल्ट्रा

    24.90 लाख रुपये

    24.75 लाख रुपये

    +15,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 6-सीटर

    25 लाख रुपये

    24.85 लाख रुपये

    +15,000 रुपये

    सफारी डीजल एमटी

    स्मार्ट

    14.85 लाख रुपये

    14.75 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    प्योर एक्स

    17.85 लाख रुपये

    17.65 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस

    19.20 लाख रुपये

    19 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स

    22.20 लाख रुपये

    22 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस

    24 लाख रुपये

    23.90 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर

    24.10 लाख रुपये

    24 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड अल्ट्रा

    24.60 लाख रुपये

    24.50 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 6-सीटर

    24.70 लाख रुपये

    24.60 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    सफारी डीजल एटी

    प्योर एक्स

    19.30 लाख रुपये

    19.10 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस

    20.85 लाख रुपये

    20.65 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स

    23.85 लाख रुपये

    23.65 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस

    25.45 लाख रुपये

    25.35 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर

    25.55 लाख रुपये

    25.45 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड अल्ट्रा

    26.05 लाख रुपये

    25.95 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 6-सीटर

    26.15 लाख रुपये

    26.05 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    Tata Safari

    • टाटा सफारी की कीमत में 21,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके प्योर एक्स और अकंप्लिश्ड एक्स पेट्रोल एमटी वेरिएंट्स की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है।

    • ज्यादातर प्योर एक्स, एडवेंचर एक्स प्लस और अकंप्लिश्ड एक्स पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की कीमत 20,000 रुपये से 21,000 रुपये बढ़ी है।

    • टॉप मॉडल्स अकंप्लिश्ड एक्स प्लस और अकंप्लिश्ड अल्ट्रा के मैनुअल और ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत 10,000 रुपये से 15,000 रुपये बढ़ी है।

    टाटा हैरियर

    अब स्टैंडर्ड टाटा हैरियर की प्राइस 13 लाख रुपये से 25.40 लाख रुपये के बीच है:

    वेरिएंट

    नई कीमत

    पुरानी कीमत

    अंतर

    हैरियर पेट्रोल एमटी

    स्मार्ट

    13 लाख रुपये

    12.89 लाख रुपये

    +11,000 रुपये

    प्योर एक्स

    16.20 लाख रुपये

    16 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स

    17.05 लाख रुपये

    16.86 लाख रुपये

    +19,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस

    17.35 लाख रुपये

    17.13 लाख रुपये

    +22,000 रुपये

    फियरलेस एक्स

    20 लाख रुपये

    20 लाख रुपये

    कोई बदलाव नहीं

    फियरलेस एक्स प्लस

    22.20 लाख रुपये

    22.12 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    फियरलेस अल्ट्रा

    22.80 लाख रुपये

    22.72 लाख रुपये

    +8,000 रुपये

    हैरियर पेट्रोल एटी

    प्योर एक्स

    17.70 लाख रुपये

    17.53 लाख रुपये

    +17,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स

    18.65 लाख रुपये

    18.47 लाख रुपये

    +18,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस

    18.95 लाख रुपये

    18.74 लाख रुपये

    +21,000 रुपये

    फियरलेस एक्स

    21.90 लाख रुपये

    21.79 लाख रुपये

    +11,000 रुपये

    फियरलेस एक्स प्लस

    23.65 लाख रुपये

    23.54 लाख रुपये

    +11,000 रुपये

    फियरलेस अल्ट्रा

    24.25 लाख रुपये

    24.14 लाख रुपये

    +11,000 रुपये

    हैरियर डीजल एमटी

    स्मार्ट

    14 लाख रुपये

    14 लाख रुपये

    कोई बदलाव नहीं

    प्योर एक्स

    17.35 लाख रुपये

    17.15 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स

    18.35 लाख रुपये

    18.15 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस

    18.65 लाख रुपये

    18.45 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    फियरलेस एक्स

    21.35 लाख रुपये

    21.25 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    फियरलेस एक्स प्लस

    23.25 लाख रुपये

    23.25 लाख रुपये

    कोई बदलाव नहीं

    फियरलेस अल्ट्रा

    23.95 लाख रुपये

    23.85 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    हैरियर डीजल एटी

    प्योर एक्स

    18.85 लाख रुपये

    18.65 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स

    19.85 लाख रुपये

    19.65 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस

    20.20 लाख रुपये

    20 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    फियरलेस एक्स

    22.90 लाख रुपये

    22.80 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    फियरलेस एक्स प्लस

    24.70 लाख रुपये

    24.70 लाख रुपये

    कोई बदलाव नहीं

    फियरलेस अल्ट्रा

    25.40  लाख रुपये

    25.30  लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    Tata Harrier

    • टाटा हैरियर के एडवेंचर एक्स प्लस पेट्रोल एमटी वेरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा 22,000 रुपये तक बढ़ी है।

    • पेट्रोल और डीजल इंजन वाले अधिकांश प्योर एक्स और एडवेंचर वेरिएंट की कीमत गियरबॉक्स के आधार पर 17,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच बढ़ी है।

    • फियरलेस एक्स पेट्रोल एमटी, स्मार्ट डीजल एमटी, और फियरलेस एक्स प्लस डीजल वेरिएंट (एमटी और एटी दोनों) की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है।

    क्या टाटा इलेक्ट्रिक कार की कीमत बढ़ी है?

    टाटा की इलेक्ट्रिक कार की प्राइस भी 1.5 प्रतिशत तक बढ़ी है। हालांकि, हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा ईवी की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। सभी टाटा इलेक्ट्रिक कार की नई प्राइस लिस्ट नीचे दी गई है:

    टाटा टियागो ईवी

    वेरिएंट

    कीमत

    स्मार्ट 19

    6.99 लाख रुपये

    प्योर प्लस 19

    8.49 लाख रुपये

    प्योर प्लस 24

    9.49 लाख रुपये

    क्रिएटिव प्लस 24

    9.99 लाख रुपये

    Photos

    टाटा टिगोर ईवी

    वेरिएंट

    कीमत

    एक्सई

    12.49 लाख रुपये

    एक्सटी

    12.99 लाख रुपये

    एक्सजेड प्लस

    13.49 लाख रुपये

    एक्सजेड प्लस लग्जरी

    13.75 लाख रुपये

    टाटा पंच ईवी

    वेरिएंट

    नई कीमत

    स्मार्ट 30

    9.69 लाख रुपये

    स्मार्ट प्लस 30

    10.29 लाख रुपये

    स्मार्ट प्लस 40

    10.99 लाख रुपये

    एडवेंचर 40

    11.74 लाख रुपये

    एम्पावर्ड 40

    12.49 लाख रुपये

    एम्पावर्ड प्लस एस 40

    12.79 लाख रुपये

    Tata Punch EV

    टाटा नेक्सन ईवी

    वेरिएंट

    नई कीमत

    क्रिएटिव प्लस मिडियम रेंज

    12.49 लाख रुपये

    क्रिएटिव 45

    14.14 लाख रुपये

    फियरलेस मिडियम रेंज

    13.29 लाख रुपये

    फियरलेस 45

    15.14 लाख रुपये

    एम्पावर्ड 45

    16.14 लाख रुपये

    एम्पावर्ड प्लस ए 45

    17.49 लाख रुपये

    एम्पावर्ड प्लस ए 45 डार्क

    17.69 लाख रुपये

    एम्पावर्ड प्लस ए 45 रेड डार्क

    17.69 लाख रुपये

    टाटा कर्व ईवी

    वेरिएंट

    नई कीमत

    अकंप्लिश्ड एक्स 55

    16.99 लाख रुपये

    एम्पावर्ड एक्स 55

    19.19 लाख रुपये

    एम्पावर्ड एक्स 55 डार्क

    19.49 लाख रुपये

    टाटा हैरियर ईवी

    वेरिएंट

    नई कीमत

    एडवेंचर 65

    21.69 लाख रुपये

    एडवेंचर एस 65

    22.19 लाख रुपये

    फियरलेस प्लस 65

    24.19 लाख रुपये

    फियरलेस प्लस 75

    25.19 लाख रुपये

    फियरलेस प्लस 75 एडब्ल्यूडी

    26.69 लाख रुपये

    एम्पावर्ड 75

    27.69 लाख रुपये

    एम्पावर्ड 75 स्टेल्थ

    28.44 लाख रुपये

    एम्पावर्ड 75 एडब्ल्यूडी

    29.19 लाख रुपये

    एम्पावर्ड 75 एडब्ल्यूडी स्टेल्थ

    29.94 लाख रुपये

    एडब्ल्यूडी - ऑल-व्हील ड्राइव

    Tata Harrier EV

    इन मॉडल की कीमत में बदलाव नहीं

    जैसा कि हमने ऊपर बताया, टियागो, टिगोर और सिएरा की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है:

    मॉडल

    कीमत

    टाटा टियागो

    4.70 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये

    टाटा टिगोर

    5.55 लाख रुपये से 8.84 लाख रुपये

    टाटा सिएरा

    11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

    was this article helpful ?

    टाटा पंच पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा की कारें हुईं महंगी: 22,000 रुपये तक बढ़ी कीमत, देखिए नई प्राइस लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है