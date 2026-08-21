20 लाख रुपये से कम कीमत में चाहिए 360 डिग्री कैमरा फीचर वाली कार? इन गाड़ियों पर डालें एक नजर

भारत के कार बाज़ार में सेफ्टी फीचर्स को लेकर जागरूकता तेज़ी से बढ़ रही है। 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स अब काफी आम हो गए हैं। आजकल कारों का साइज़ भी लगातार बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से तंग जगहों पर पार्किंग करना या ट्रैफिक में नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए कार कंपनियां अब 360-डिग्री कैमरा जैसा एडवांस सेफ्टी फीचर ऑफर कर रही हैं। यह फीचर पहले सिर्फ़ महंगी और लग्ज़री गाड़ियों में मिलता था, लेकिन अब यह 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम कीमत वाली कई कारों में भी उपलब्ध है। यह फीचर कार के चारों तरफ लगे कैमरों की मदद से टचस्क्रीन पर गाड़ी का एक बर्ड्स-आई व्यू दिखाता है, जिससे ड्राइवर को पार्किंग और तंग रास्तों पर गाड़ी चलाने में मदद मिलती है। अगर आप भी एक ऐसी ही कार की तलाश में हैं, तो यहां 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली कार लिस्ट है जिनमें यह शानदार फीचर मिलता है।

360 डिग्री वाली मारुति कार

मारुति सुजुकी ने अपने पोर्टफोलियो में 360-डिग्री कैमरा को बड़े पैमाने पर शामिल किया है। कंपनी ने इस फीचर की शुरुआत सबसे पहले अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो से की थी। ग्राहकों से मिले शानदार फीडबैक के बाद, मारुति ने इसे अपनी दूसरी गाड़ियों में भी देना शुरू कर दिया। आज यह फीचर Arena और Nexa दोनों डीलरशिप पर बिकने वाली कई कारों में उपलब्ध है।

मारुति का 360-डिग्री कैमरा सिस्टम कई तरह के व्यू ऑफर करता है, जिसमें टॉप-डाउन व्यू और सराउंड व्यू शामिल हैं। यह कार को एक 3D स्पेस में देखने में मदद करता है, जिससे पार्किंग के दौरान गाड़ी के आसपास की चीज़ों का सटीक अंदाज़ा लग जाता है। हालांकि, अगर कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो यह अपना काम तो कर देता है, लेकिन इसकी वीडियो क्लैरिटी और बेहतर हो सकती थी। इस सेगमेंट में मौजूद दूसरी कंपनियों के कैमरा सिस्टम ज़्यादा शार्प और क्लियर विज़ुअल देते हैं।

360 डिग्री वाली हुंडई कार

हुंडई अपनी गाड़ियों में प्रीमियम फीचर्स देने के लिए जानी जाती है, और 360-डिग्री कैमरा के मामले में भी कंपनी निराश नहीं करती। हुंडई ने यह टेक्नोलॉजी सबसे पहले अपनी प्रीमियम एसयूवी ट्यूसॉन में दी थी, लेकिन अब यह 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली कई पॉपुलर कार में भी मिलती है।

हुंडई का 360-डिग्री कैमरा सिस्टम अपनी बेहतरीन क्वालिटी और शानदार क्लैरिटी के लिए जाना जाता है, और इसे सेगमेंट के बेस्ट कैमरा सिस्टम में से एक माना जा सकता है। यह सिस्टम ड्राइविंग के दौरान एक कंटीन्यूअस लाइव रियर-व्यू मॉनिटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हाईवे पर लेन बदलते समय पीछे से आ रही गाड़ियों पर नज़र रखना आसान हो जाता है।

360 डिग्री वाली टाटा कार

टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों में सेफ्टी और वैल्यू-फॉर-मनी फीचर्स देने पर काफी फोकस कर रही है। कंपनी की खासियत यह है कि वह अक्सर एडवांस फीचर्स को सिर्फ टॉप-एंड वेरिएंट तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें मिड-स्पेक वेरिएंट से ही ऑफर करना शुरू कर देती है। 360-डिग्री कैमरा के साथ भी टाटा ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है।

टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV नेक्सन में यह फीचर उपलब्ध है। इसके अलावा, यह पंच, पंच ईवी, कर्व, कर्व ईवी और टियागो जैसी गाड़ियों में भी दिया गया है। टाटा के कैमरा सिस्टम की फीड क्वालिटी काफी अच्छी है और यह कई यूज़फुल व्यूज़ ऑफर करता है। इसमें टॉप-डाउन व्यू, सराउंड व्यू के साथ-साथ एक फ्रंट-ओनली व्यू भी मिलता है, जो तंग चौराहों या ब्लाइंड टर्न्स पर आगे देखने में मदद करता है।

360 डिग्री वाली महिंद्रा कार

महिंद्रा SUV की दमदार बिल्ड क्वालिटी और पावरफुल परफॉरमेंस के लिए जानी जाती है, लेकिन अब कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स पर भी पूरा ध्यान दे रही है। 20 लाख रुपये से कम के बजट में, महिंद्रा अपनी दो पॉपुलर SUV एक्सयूवी 3एक्सओ और थार में 360-डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है।

हालांकि महिंद्रा की दूसरी एसयूवी में भी यह फीचर है, लेकिन उनके वो वेरिएंट्स 20 लाख रुपये की कीमत से ऊपर चले जाते हैं। महिंद्रा का 360-डिग्री कैमरा सिस्टम काफी फंक्शनल है। यह सराउंड व्यू और टॉप-डाउन व्यू जैसे स्टैंडर्ड व्यू तो देता ही है, साथ ही इसमें एक और स्मार्ट फीचर है। जब आप टर्न इंडिकेटर ऑन करते हैं, तो यह उस तरफ का ब्लाइंड-स्पॉट व्यू टचस्क्रीन पर दिखाता है। यह लेन बदलते समय या मोड़ लेते वक्त सेफ्टी को काफी हद तक बढ़ा देता है।

360 डिग्री वाली होंडा कार

होंडा अपनी सेडान कार में आरामदायक केबिन और रिफाइंड इंजन के लिए जानी जाती है। मार्केट के बदलते ट्रेंड को देखते हुए, होंडा ने भी अब अपनी पॉपुलर सेडान कारों में 360-डिग्री कैमरा देना शुरू कर दिया है ताकि वो कंपटीशन में बनी रहें।

पहले, होंडा अपनी गाड़ियों में सिर्फ एक रियर-व्यू कैमरा और पैसेंजर-साइड ORVM पर लगा एक ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर देती थी। लेकिन अब, कंपनी ने एक पूरा 360-डिग्री कैमरा सेटअप शामिल कर लिया है। इन कैमरों की वीडियो क्वालिटी संतोषजनक है, यानी यह बहुत शार्प नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा की पार्किंग और ड्राइविंग की स्थितियों में गाइड करने के लिए यह पर्याप्त है। यह फीचर होंडा सिटी और अमेज़ जैसी प्रैक्टिकल फैमिली सेडान की अपील को और बढ़ा देता है।