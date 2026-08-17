Mahindra BE 6 SPORTEQ खरीदें या इंतजार करें: 2026 में कौनसी EV बेहतर है?

महिंद्रा ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड BE 6 SPORTEQ उतारकर EV सेगमेंट में खलबली मचा दी। लॉन्च के महज दो साल के अंदर इस इलेक्ट्रिक SUV में नया कलर, बेहतर बैटरी पैक और नई टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है। ये सब मिलकर इसे पहले से काफी दमदार बनाते हैं। अब असली सवाल यह है कि नई महिंद्रा EV का इंतजार करें, या बाजार में पहले से मौजूद दूसरी EV में से कोई एक चुन लें?

इस सेगमेंट में पहले से कई मजबूत दावेदार हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ करना आसान नहीं। इसीलिए हमने यहां कुछ अहम इलेक्ट्रिक SUV को दो कैटेगरी में रखा है: 'अभी खरीदें' और 'इंतजार करें'। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि कौनसी EV आपके लिए सही है, और महिंद्रा BE 6 SPORTEQ का इंतजार करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं।

टाटा सिएरा EV

सुझाव: खरीदें

टाटा सिएरा EV उन खरीदारों के लिए सही ऑप्शन है जो स्टाइल, स्पेस और परफॉर्मेंस तीनों एक साथ चाहते हैं। रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखते ही नज़र रुक जाती है। पुरानी टाटा सिएरा की याद ज़रूर आती है, पर लुक पूरी तरह मॉडर्न है। हाल ही में अट्रैक्टिव कीमत पर लॉन्च हुई इस इलेक्ट्रिक SUV का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका डुअल-मोटर क्वाड-व्हील ड्राइव (QWD) सेटअप है, जो परफॉर्मेंस के मामले में इसे एक अलग लेवल पर खड़ा करता है।

यह QWD सिस्टम मुश्किल रास्तों पर ट्रैक्शन और कंट्रोल दोनों देता है, साथ ही परफॉर्मेंस के मामले में इसे सेगमेंट में सबसे आगे रखता है। महिंद्रा BE 6 SPORTEQ आ जाने के बाद भी, सिएरा EV का डुअल-मोटर सेटअप एक बड़ा एडवांटेज बना रहेगा। केबिन की बात करें तो सिएरा EV काफी स्पेशियस और हवादार है। फैमिली के लिए यह एक सॉलिड प्रैक्टिकल चॉइस बनती है। भीड़ से अलग दिखने वाली और परफॉर्मेंस में कोई कमी न रखने वाली EV चाहिए, तो टाटा सिएरा EV अभी खरीदना समझदारी का फैसला होगा।

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक

सुझाव: खरीदें

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा BE 6 SPORTEQ दो बिल्कुल अलग तरह के ग्राहकों के लिए बनी हैं। महिंद्रा की कार फ्यूचरिस्टिक और रेडिकल डिजाइन लेकर आती है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक का पूरा ज़ोर प्रैक्टिकैलिटी, कम्फर्ट और रिफाइनमेंट पर है। स्टाइल से ऊपर रोज़मर्रा की ज़रूरतें रखी गई हैं। ड्राइव एक्सपीरियंस स्मूद और शांत रहता है, और केबिन भी हर तरह के पैसेंजर को आराम से बिठाने के हिसाब से तैयार किया गया है।

फैमिली के लिए भरोसेमंद, फीचर-लोडेड और आरामदायक SUV चाहिए? क्रेटा इलेक्ट्रिक सीधा जवाब है। इसका सादा, साफ़ डिजाइन उन लोगों को खूब भाएगा जो flashy या आक्रामक लुक से दूर रहना चाहते हैं। दोनों गाड़ियों का कैरेक्टर इतना अलग है कि जो ग्राहक क्रेटा इलेक्ट्रिक की प्रैक्टिकैलिटी को पसंद करते हैं, उन्हें महिंद्रा BE 6 SPORTEQ शायद ही लुभा पाएगी। तो अगर आराम और प्रैक्टिकल EV आपकी पहली ज़रूरत है, तो बस आगे बढ़िए इंतजार की कोई वजह नहीं।

मारुति ई विटारा / टोयोटा एबेला

सुझाव: खरीदें

मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा (e Vitara) उन लोगों के लिए है जो बिना ज़्यादा झंझट के EV की दुनिया में घुसना चाहते हैं। न कोई अजीब फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, न बड़े-बड़े दावे। बस एक भरोसेमंद, प्रैक्टिकल पैकेज जो काम का हो। सबसे बड़ी बात - 543 किलोमीटर की ARAI-सर्टिफाइड रेंज, जो रेंज की टेंशन को काफी हद तक दूर कर देती है। पहली बार EV लेने वालों के लिए यह एक ठोस विकल्प बनती है।

Toyota Ebella दरअसल इसी कार का रीबैज्ड वर्ज़न है, बस कुछ मामूली स्टाइल बदलाव के साथ आती है। दोनों के पीछे मारुति और टोयोटा का बड़ा सर्विस नेटवर्क है, और भरोसे की कोई कमी नहीं। Mahindra BE 6 SPORTEQ का डिजाइन बेशक बोल्ड है, पर यह polarising भी है। पारंपरिक सोच वाले खरीदार इसे ज़रूरी नहीं कि पसंद करें। उनके लिए ई Vitara और Ebella कहीं ज़्यादा समझदारी भरा विकल्प है। अगर आप एक ऐसी EV चाहते हैं जो बिना किसी झंझट के बस अपना काम करे और ओनरशिप टेंशन-फ्री रहे, तो इन दोनों में से कोई भी चुन लें, गलत नहीं होगा।

MG Windsor EV

सुझाव: खरीदें

पिछले साल सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV का खिताब MG Windsor EV के नाम रहा। इसकी वजह भी साफ है: शानदार केबिन स्पेस, अट्रैक्टिव प्राइसिंग और एक बेहद स्मूद ड्राइव एक्सपीरियंस। फैमिली के लिए बड़ी और आरामदायक EV की तलाश हो, तो यह गाड़ी लिस्ट में ऊपर रहेगी। इंटीरियर प्रीमियम लगता है, फीचर भी भरपूर हैं। शहर की ट्रैफिक हो या हाईवे का लंबा सफर, ड्राइव एक्सपीरियंस दोनों जगह आरामदायक रहता है।

MG विंडसर EV और महिंद्रा BE 6 SPORTEQ के कैरेक्टर में ज़मीन-आसमान का फर्क है। BE 6 SPORTEQ स्पोर्टी और डिजाइन-फोकस्ड SUV है, जबकि विंडसर EV आराम और प्रैक्टिकल इस्तेमाल को पहले रखती है। दोनों के टारगेट ऑडियंस में ओवरलैप भी बहुत कम है। तो अगर स्पेशियस, आरामदायक और वैल्यू-फॉर-मनी फैमिली EV चाहिए, तो MG विंडसर EV एक मज़बूत पैकेज है।

VinFast VF6

सुझाव: इंतजार करें

वियतनामी कंपनी VinFast की VF6 को भारत में लगभग एक साल होने वाला है। बड़ी बैटरी, कॉम्पैक्ट साइज़ और लंबी फीचर लिस्ट की वजह से इसने अच्छी पकड़ बनाई है।

हालांकि, अगर आप VF6 खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमारी सलाह है कि अभी रुक जाएं और पहले BE 6 SPORTEQ को देखें। फ़ीचर्स और रेंज, दोनों ही मामलों में Mahindra, VF6 से बेहतर है। साथ ही, इसका सेल्स और सर्विस नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, इसलिए आपको इसे इस्तेमाल करने का अनुभव भी ज़्यादा भरोसेमंद मिलेगा।

टाटा कर्व EV

सुझाव: इंतजार करें

टाटा कर्व EV जब आई थी, तब 500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज देने वाली मास-मार्केट कारों में इसका नाम सबसे ऊपर था। कूपे-SUV डिजाइन के साथ इसने सेगमेंट में एक नया ट्रेंड भी सेट किया। पर EV बाजार तेज़ी से बदला है, और अब यह गाड़ी थोड़ी पुरानी लगने लगी है। टाटा ने SeriesX वेरिएंट्स उतारे, मगर नए और ज़्यादा मॉडर्न राइवल्स के सामने वे भी खास फ़र्क नहीं डाल पाए।

दूसरी तरफ, महिंद्रा BE 6 SPORTEQ एक मॉडर्न, फीचर-लोडेड और स्लीक डिजाइन वाली SUV है। इंटीरियर और टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह कर्व EV से आगे लगती है। तो अगर आप टाटा कर्व EV खरीदने वाले हैं, थोड़ा रुकिए। पहले महिंद्रा की इस नई एंट्री को देख लें, क्योंकि थोड़े इंतजार में बेहतर ओवरऑल पैकेज मिल सकता है।

MG ZS EV

सुझाव: इंतजार करें

भारत में कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट की शुरुआत का क्रेडिट MG ZS EV को जाता है। बड़ा बैटरी पैक और क्लासिक SUV लुक - इन दोनों की वजह से यह आज भी एक भरोसेमंद चॉइस बनी हुई है, और सालों से ग्राहकों का विश्वास कायम है। लेकिन अब डिजाइन और इंटीरियर दोनों थोड़े पुराने लगने लगे हैं। खासकर जब नए कॉम्पिटिटर्स से तुलना करें, तो फर्क साफ दिखता है।

नई महिंद्रा BE 6 SPORTEQ जैसे नए खिलाड़ी डिजाइन, टेक्नोलॉजी, फीचर्स और परफॉर्मेंस - हर मोर्चे पर बेहतर पैकेज दे रहे हैं। ऐसे में जो खरीदार ZS EV देख रहे हैं, उन्हें थोड़ा रुककर BE 6 SPORTEQ का इंतजार करना चाहिए। यह एक फ्रेश और ज़्यादा दमदार विकल्प साबित हो सकती है।

बोनस: अपकमिंग MG Hector Hawk EV

सुझाव: इंतजार करें

बड़ी फैमिली EV की तलाश है? JSW MG मोटर इंडिया जल्द ही हेक्टर हॉक EV लॉन्च करने वाली है। जिन खरीदारों को ज़्यादा स्पेस और सी-टें चाहिए, उनके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। थ्री-रो लेआउट मिलने की उम्मीद है, यानी यह 7-सीटर EV होगी।

साथ ही, इसमें लंबी फीचर लिस्ट और बड़ा बैटरी पैक भी मिलेगा, जिससे लंबी दूरी की यात्रा के लिए अच्छी-खासी रेंज मिलेगी। सीधा मुकाबला महिंद्रा BE 6 SPORTEQ से होगा। अगर बड़ी फैमिली EV आपकी ज़रूरत है, तो BE 6 SPORTEQ के साथ MG हेक्टर हॉक EV का इंतजार करने में भी समझदारी रहेगी।