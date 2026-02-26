भारत में बैटरी रेंटल स्कीम के साथ आने वाली इलेक्ट्रिक कार: एमजी का दबदबा कायम, टाटा और मारुति भी इस मॉडल के साथ पेश कर रही हैं गाड़ी

प्रकाशित: फरवरी 26, 2026 05:36 pm । स्तुति

बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल भारत में धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा किफायती बनाने का एक पॉपुलर तरीका बनता जा रहा है। कार के साथ बैटरी खरीदने की बजाए ग्राहक अब सब्सक्रिप्शन मॉडल का विकल्प चुन सकते हैं और बैटरी के उपयोग के आधार पर मंथली फीस का भुगतान कर सकते हैं। बैटरी रेंटल स्कीम शुरुआती एक्स-शोरूम प्राइस को काफी कम कर देती है, जिससे ईवी खरीदना ग्राहकों के लिए काफी आसान हो जाता है। हालांकि, यह आपकी रनिंग कॉस्ट को थोड़ा बढ़ा जरूर देती है। वर्तमान में भारत में कई सारी कार कंपनियां अपने खरीदारों को लुभाने के लिए इस रणनीति को अपना रही है।

यहां हमनें भारत में उपलब्ध इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट तैयार की है जिसमें बैटरी रेंटल स्कीम दी गई है तो चलिए डालते हैं इस पर एक नजर :-

एमजी कॉमेट ईवी

एमजी कॉमेट ईवी भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है जिसकी कीमत बैटरी रेंटल स्कीम के साथ 4.92 लाख रुपये से शुरू होती है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत :-

वेरिएंट बैटरी रेंटल स्कीम के साथ कीमत एग्जिक्यूटिव 4.92 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किमी एक्साइट 6.09 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किमी एक्सक्लूसिव 7.09 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किमी ब्लैकस्टॉर्म एडिशन 7.63 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किमी

यदि आप कॉमेट ईवी (बैटरी के साथ) की वेरिएंट-वाइज कीमत देखना चाहते हैं तो इसके मॉडल पेज पर जा सकते हैं।

एमजी कॉमेट ईवी एक कॉम्पेक्ट, सिटी-फोकस्ड इलेक्ट्रिक हैचबैक कार है जिसे खासकर शहर में चलाने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले,कनेक्टेड कार टेक, कीलेस एंट्री और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, डुअल फ्रंट एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

कॉमेट ईवी में 17.3 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ सिंगल रियर-व्हील-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 42 पीएस की पावर और 110 एनएम का टॉर्क देती है। इसकी एआरएआई सर्टिफाइड रेंज 230 किलोमीटर है, जो इसे शहर में चलाने के हिसाब से अच्छी कार बनाती है।

नई टाटा पंच ईवी

हाल ही में लॉन्च हुई टाटा पंच ईवी सबसे नई और वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक कार है जिसे बैटरी रेंटल स्कीम के साथ पेश किया गया है। कंपनी ने फिलहाल इसकी पूरी प्राइस रेंज साझा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि बैटरी रेंटल स्कीम के साथ इसकी कीमत 6.49 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होती है। यदि आप इस इलेक्ट्रिक कार की वेरिएंट-वाइज कीमत देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं।

क्या है पंच ईवी? यह टाटा के लाइनअप की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार है जिसे नेक्सन ईवी के नीचे पोजिशन किया गया है। इसमें कई हल्के-फुल्के एक्सटीरियर अपडेट दिए गए हैं जिसमें नया फ्रंट बंपर, नए एलईडी डीआरएल सिग्नेचर (कनेक्टिंग लाइट बार के बिना) और टेक्सचर्ड फॉक्स स्किड प्लेट, 16-इंच अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स शामिल हैं।

केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन ब्लैक और व्हाइट कलर थीम दी गई है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाली 10.25-इंच टचस्क्रीन, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस चार्जर, सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईएससी, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और टीपीएमएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

पंच इलेक्ट्रिक कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 30 केडब्लूएच पैक (88 पीएस, 375 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज) और बड़ी 40 केडब्ल्यूएच यूनिट (129 पीएस, 468 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज) के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया गया है।

एमजी विंडसर ईवी

विंडसर ईवी भारत की पहली कार थी जिसमें बैटरी रेंटल स्कीम शामिल की गई थी। यहां देखें बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल के साथ विंडसर ईवी की कीमत :-

वेरिएंट बैटरी रेंटल स्कीम के साथ कीमत एक्साइट 9.99 लाख रुपये + 3.9 रुपये प्रति किमी एक्सक्लूसिव 11.14 लाख रुपये + 4.5 रुपये प्रति किमी एक्सक्लूसिव प्रो 12.25 लाख रुपये + 4.5 रुपये प्रति किमी एसेंस 12.29 लाख रुपये + 3.9 रुपये प्रति किमी एसेंस प्रो 13.39 लाख रुपये + 4.5 रुपये प्रति किमी

यहां देखें एमजी विंडसर ईवी की पूरी कीमत।

विंडसर ईवी में बड़ी 15.6-इंच टचस्क्रीन (भारत में एमजी कार में सबसे बड़ी), 8.8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक ग्लास रूफ (इंडिया-एक्सक्लूसिव), पावर्ड ड्राइवर सीट, पावर्ड टेलगेट और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, ईएससी, टीपीएमएस, लेवल-2 एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

एमजी विंडसर ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 38 केडब्ल्यूएच और 52.9 केडब्लूएच दिए गए हैं जिसके साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है जो 136 पीएस की पावर और 200 एनएम का टॉर्क देती है। इस गाड़ी की सर्टिफाइड रेंज 449 किलोमीटर है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी से है।

मारुति ई विटारा

मारुति की पहली और नई इलेक्ट्रिक कार ई विटारा में बैटरी रेंटल स्कीम तीन वेरिएंट के साथ मिलती है जिसकी कीमत इस प्रकार है :-

वेरिएंट बैटरी रेंटल स्कीम के साथ कीमत डेल्टा 10.99 लाख रुपये + 3.99 रुपये प्रति किमी जेटा 11.99 लाख रुपये + 4.39 रुपये प्रति किमी अल्फा 14.29 लाख रुपये + 4.39 रुपये प्रति किमी

यहां देखें मारुति ई विटारा (बैटरी के साथ) की पूरी प्राइस लिस्ट।

ई विटारा के केबिन में प्रीमियम ब्लैक और ब्राउन कलर थीम दी गई है जो मारुति के भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध किसी भी मॉडल में नहीं मिलती है। इस इलेक्ट्रिक कार में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, इंफिनिटी साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें सात एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, ईएससी, टीपीएमएस और लेवल-2 एडीएएस दिया गया है। मारुति ई विटारा गाड़ी को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन : 49 केडब्लूएच (144 पीएस) और 61 केडब्लूएच (174 पीएस) दिए गए हैं जिसके साथ फ्रंट-व्हील-ड्राइवट्रेन मिलती है। इसके बड़े बैटरी पैक वर्जन की सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है।

एमजी जेडएस ईवी

यह इस लिस्ट में एमजी की दूसरी कार है। बैटरी रेंटल स्कीम के साथ जेडएस ईवी की कीमत काफी कम हो गई है।

वेरिएंट बैटरी रेंटल स्कीम के साथ कीमत एग्ज़िक्युटिव 13 लाख रुपये + 4.5 रुपये प्रति किमी एक्साइट प्रो 13.51 लाख रुपये + 4.5 रुपये प्रति किमी एक्सक्लूसिव प्रो 14.51 लाख रुपये + 4.5 रुपये प्रति किमी एसेंस 15.51 लाख रुपये + 4.5 रुपये प्रति किमी

यहां देखें एमजी जेडएस ईवी की पूरी प्राइस रेंज।

एमजी जेडएस ईवी कार में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इस गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 6-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग्स, टीपीएमएस, 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस फीचर दिए गए हैं।

इस इलेक्ट्रिक कार में 50.3 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 177 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क देती है। कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी 461 किलोमीटर की रेंज देती है।

बोनस : टोयोटा एबेला ईवी

टोयोटा एबेला मारुति ई विटारा का रिबैज्ड वर्जन है, जिसे आने वाले कुछ हफ्तों में लॉन्च किया जाएगा। टोयोटा ने खुलासा किया है कि एबेला को बैटरी रेंटल स्कीम के साथ पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि इसकी कीमत ई विटारा (11 लाख रुपये से 14.3 लाख रुपये (बिना बैटरी के)) के बराबर रखी जा सकती है।

ई विटारा की तरह टोयोटा एबेला कार में डुअल-टोन ब्लैक और टैन कलर केबिन थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री और 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा। इसमें डैशबोर्ड पर 10.1-इंच इंफोटेन

मेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलेगा। इस अपकमिंग कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, फिक्स्ड ग्लास रूफ और कई चीजों को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन दिए जाएंगे। सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, लेवल-2 एडीएएस, टीपीएमएस, 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर मिलेंगे।

एबेला ईवी में 49 केडब्ल्यूएच (144 पीएस) और 61 केडब्लूएच (174 पीएस) बैटरी पैक के साथ सिंगल फ्रंट-व्हील-ड्राइव मोटर दी जाएगी जो 189 एनएम का टॉर्क देगी। इसके बड़े बैटरी पैक वर्जन की एआरएआई सर्टिफाइड रेंज 543 किलोमीटर होगी।

कारदेखो का क्या कहना

बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल को भारत में धीरे-धीरे अपनाया जा रहा है। वर्तमान में एमजी मोटर का कॉमेट ईवी, विंडसर ईवी और जेडएस ईवी जैसी गाड़ियों के साथ इस मामले में दबदबा कायम है। टाटा और मारुति ने भी अपनी पंच ईवी और मारुति ई विटारा जैसी गाड़ियों के साथ बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) एरीना में एंट्री कर ली है। अब टोयोटा भी अपनी अपकमिंग अर्बन क्रूजर एबेला ईवी के साथ यही रणनीति अपनाने वाली है।

अनुमान है कि अपकमिंग और कई मौजूदा इलेक्ट्रिक कार में बैटरी रेंटल स्कीम पेश की जा सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि BaaS प्राइसिंग जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई होती है, ऐसे में ब्रांड के हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग ऑप्शन को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने सबसे नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करना सबसे अच्छा होगा।

आप इनमें से कौनसी इलेक्ट्रिक कार को खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।