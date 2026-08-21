2026 Kia Sorento से भारत में उठा पर्दा, 4 सितंबर को होगी पेश

last updated on Aug 21, 2026 10:00 IST

Kia India ने अपनी नई 7-सीटर SUV Sorento से भारत में पर्दा उठा दिया है। किआ के भारतीय लाइनअप में यह Seltos और Carnival के बीच के गैप को भरेगी। सबसे खास बात यह है कि Sorento के साथ Kia भारत में अपना पहला हाइब्रिड पावरट्रेन भी पेश करेगी, जो इसे सेगमेंट में एक अलग पहचान देगा। भारत में इसे 4 सितंबर 2026 को पेश किया जाएगा। नई Kia Sorento एसयूवी में क्या कुछ मिलेगा खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

डिजाइन

नई Kia Sorento का डिजाइन काफी दमदार और मॉडर्न है, जो Kia की नई डिजाइन फिलॉसफी को दर्शाता है। आगे की तरफ इसमें 'टाइगर-नोज' ग्रिल, आइस-क्यूब शेप के LED हेडलैंप्स और आकर्षक LED DRLs दी गई हैं, जो इसे एक मस्कुलर लुक देती हैं। बंपर में स्प्लिट एयर-इनटेक डिजाइन है और इसमें एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं, जो इसे शानदार रोड प्रेजेंस देने में मदद करेंगे।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो क्रोम विंडो लाइन, बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और स्टाइलिश डुअल-टोन अलॉय व्हील्स जैसे एलिमेंट्स इसके प्रीमियम कैरेक्टर को निखारते हैं। इसमें साइड डोर क्लैडिंग भी दी गई है।

पीछे की तरफ इसमें स्प्लिट LED टेललैंप्स, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप और एक छिपा हुआ रियर वाइपर दिया गया है जो इसे एक साफ-सुथरा लुक देता है। बंपर पर लगी सिल्वर स्किड प्लेट इसके SUV कैरेक्टर को पूरा करती है। रियर बंपर पर रिवर्स लैंप भी लगे हुए हैं। टेलगेट की डिजाइन थोड़ी उभरी हुई है, जिससे यह बेहद आकर्षक नजर आती है।

इंटीरियर

Sorento का केबिन इसके एक्सटीरियर की तरह ही काफी प्रीमियम और फीचर लोडेड है। डैशबोर्ड का लेआउट पूरी तरह से नया है, जिसमें ट्विन-डिस्प्ले सेटअप सेंटर पर मिलता है जिसके तहत एक बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और एक फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। बेज-ग्रे डुअल टोन कलर थीम केबिन को हवादार और खुला-खुला महसूस कराती है, जबकि एम्बिएंट लाइटिंग मूड के हिसाब से माहौल को बदल देती है।

सोरेंटो में स्टोरेज के लिए भी काफी जगह है, इसमें सेंटर कंसोल पर दो कप होल्डर और बड़े डोर पॉकेट दिए गए हैं। इस गाड़ी में एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है, जो इसे लग्जरी अहसास देगा। पैसेंजर कंफर्ट के लिए इसमें दूसरी और तीसरी रो के लिए कैप्टन सीट कॉन्फ़िगरेशन का विकल्प भी मिलेगा, जो इसे एक शानदार फैमिली कार बनाता है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में Kia Sorento अपने सेगमेंट में नए स्टैंडर्ड सेट कर सकती है। उम्मीद है कि इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा। इसमें सेगमेंट-फर्स्ट जेनरेटिव AI पर बेस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ड्राइवर के लिए 12.3-इंच का डिजिटल डिस्प्ले भी दिया जा सकता है। अन्य प्रीमियम फीचर्स में शामिल हो सकते हैं :-

पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट (ड्राइवर के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ)

प्रीमियम Bose साउंड सिस्टम

इनबिल्ट डैशकैम

डिजिटल IRVM (इनसाइड रियर-व्यू मिरर)

पैनोरमिक सनरूफ

सेफ्टी के मामले में भी Sorento अच्छी कार हो सकती है। इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, और लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स भी दिए जा सकते हैं।

संभावित इंजन व ट्रांसमिशन ऑप्शन

Kia ने कंफर्म कर दिया है कि Sorento भारतीय वर्जन में डीजल इंजन के साथ ऑल-व्हील हाइब्रिड पावरट्रेन सेटअप मिलेगा। हालांकि, इससे जुड़ी जानकारियां फिलहाल सामने आनी बाकी है। चूंकि Sorento ग्लोबल मॉडल में भी यही पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, ऐसे में इसके संभावित स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हो सकते हैं :-

इंजन 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड 2.2-लीटर डीजल पावर 238 PS (संयुक्त) 202 PS टॉर्क 380 Nm (संयुक्त) 441 Nm ट्रांसमिशन eCVT 8-स्पीड DCT ड्राइवट्रेन AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) FWD (फ्रंट-व्हील ड्राइव)

संभावित कीमत और मुकाबला

Kia Sorento की कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron, Jeep Meridian, Honda ZR-V, Toyota Fortuner और MG Majestor से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना….

Kia Sorento का भारत में आना प्रीमियम 7-सीटर SUV सेगमेंट में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसका आकर्षक डिज़ाइन, फीचर लोडेड कैबिन, और पावरफुल हाइब्रिड AWD पावरट्रेन का ऑप्शन इसे Toyota Fortuner और Skoda Kodiaq के एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित कर सकता है। यह उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगी जो Creta या Seltos जैसी SUVs से एक बड़ी और ज्यादा प्रीमियम गाड़ी पर स्विच करना चाहते हैं। Sorento उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो सिर्फ स्पेस ही नहीं, बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेहतरीन सेफ्टी और एक मॉडर्न ड्राइविंग एक्सपीरिएंस भी चाहते हैं। अगर Kia इसकी कीमत सही रखती है, तो Sorento अपने सेगमेंट में एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है।