सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    पिछले सप्ताह ऑटोमोबाइल जगत में क्या रहा खास? जानिए यहां

    इस सप्ताह कई नई कारें लॉन्च हुई, लेकिन एक किआ एसयूवी ने बिक्री के मामले में एक नया मुकाम हासिल करके सुर्खियां बटोरीं।

    प्रकाशित: फरवरी 23, 2026 01:52 pm । भानु

    568 Views
    • Write a कमेंट

    Weekly Wrap Up

    इस सप्ताह भारतीय ऑटोमोबाइल जगत में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली, जिसमें मास-मार्केट और प्रीमियम दोनों सेगमेंट में कई नई कारें लॉन्च हुई। इनमें मारुति की हमारे बाज़ार के लिए पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर, टाटा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न और निसान की रीब्रांडेड एमपीवी शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड एसयूवी भी बाज़ार में आईं।

    अगर आप चूक गए हैं, तो यहां इस सप्ताह की सुर्खियों में छाई सभी खबरों का संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं।

    2026 टाटा पंच ईवी ज्यादा रेंज के साथ हुई लॉन्च

    टाटा मोटर्स ने पंच ईवी को अपडेट किया है, जिसमें अब नया डिज़ाइन, नए बैटरी विकल्प और 468 किलोमीटर तक की बेहतर ड्राइविंग रेंज मिलती है। 2026 पंच ईवी की कीमतें बैटरी रेंटल स्कीम के तहत 6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। पंच ईवी को सीधे खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कीमतें 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं।

    Tata Punch EV Facelift

    मारुति ई विटारा हुई लॉन्च

    मारुति ने भारत में आधिकारिक तौर पर ई-विटारा लॉन्च कर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाज़ार में प्रवेश किया है। ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। हालांकि, हमारे डीलर सूत्रों ने ई-विटारा की पूरी कीमत की पुष्टि की है, जो 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

    Maruti e Vitara

    ई-विटारा तीन वेरिएंट में दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी। इसमें बैटरी-एज़-अ-सर्विस (बीएएएस) का विकल्प भी मिलेगा, जिसका उद्देश्य ओनरशिप को और अधिक आसान बनाना है।

    निसान ग्रेवाइट 7-सीटर एमपीवी हुई लॉन्च

    निसान ने ग्रेवाइट 7-सीटर एमपीवी लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह रेनो ट्राइबर पर बेस्ड है, जिसमें कुछ विजुअल बदलाव किए गए हैं जो इसे अंदर और बाहर से एक अलग रूप देते हैं। ग्रेवाइट चार मुख्य वेरिएंट्स में उपलब्ध है और इसमें एक ही पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है, जिसे मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, इसके टॉप-वेरिएंट पर बेस्ड एक लिमिटेड लॉन्च एडिशन भी उपलब्ध है।

    Nissan Gravite

    किआ सेल्टोस ने 6 लाख बिक्री का आंकड़ा किया पार

    किआ ने घोषणा की है कि सेल्टोस ने भारत में लॉन्च के बाद से 6 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह मिडसाइज़ एसयूवी देश में किआ की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक बनी हुई है। किआ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, सेल्टोस के टॉप-लेवल वेरिएंट ज्यादा बिके हैं। इसके वेरिएंट की बड़ी रेंज, कई इंजन विकल्प और ढेर सारे फीचर्स के कारण इसकी डिमांड लगातार बनी हुई है।

    Kia Seltos Side Profile

    जीप मेरेडियन ट्रैक एडिशन हुआ लॉन्च

    Jeep Meridian Track Edition Exterior

    जीप ने भारत में मेरिडियन ट्रैक एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 35.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। टॉप स्पेसिफिकेशन वाले ओवरलैंड वेरिएंट पर बेस्ड इस एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो एसयूवी को ज्यादा स्पोर्टी और अलग लुक देते हैं।

    बीएमडब्ल्यू एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो लॉन्च हुई

    बीएमडब्ल्यू ने भारत में एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो को 74.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है। यह एक्स3 का सबसे पावरफुल वर्जन है, जिसमें वही 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जिसे अब और ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करने के लिए ट्यून किया गया है। 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो में बड़े पहिए, नए कलर विकल्प और अन्य कई अनूठी विशेषताएं हैं।

    BMW X3 Front Three Quarter

    फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन हुई लॉन्च

    फॉक्सवैगन ने भारत में टेरॉन आर-लाइन लॉन्च की है। टिगुआन आर-लाइन के 3-रो वर्जन के रूप में पेश की गई इस कार का सिल्हूट लंबा है और केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है। टेरॉन आर-लाइन में वही 204 पीएस का 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।

    Volkswagen Tayron R Line Front 3-quarter

    was this article helpful ?

    टाटा पंच ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    पिछले सप्ताह ऑटोमोबाइल जगत में क्या रहा खास? जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है