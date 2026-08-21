Skoda Kylaq Sportline वेरिएंट लॉन्च, कीमत 11.32 लाख रुपये

Published On अगस्त 21, 2026 11:07 ist

last updated on Aug 21, 2026 11:07 IST

published on Aug 21, 2026 11:07 IST

Skoda ने अपनी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Kylaq का एक नया 'Sportline' वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस नए स्पोर्टी वेरिएंट को मौजूदा Signature Plus और Prestige वेरिएंट्स के बीच में पोजिशन किया गया है। इसके साथ ही, कंपनी ने अपने एंट्री-लेवल Classic और Classic Plus वेरिएंट्स को भी नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है, जिससे वे अब पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन गए हैं। इस अपडेट का मक़सद Kylaq को कॉम्पिटिटिव सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में और मजबूत बनाना है।

कीमत और वेरिएंट

इस नए अपडेट के बाद, Skoda Kylaq अब कुल 7 वेरिएंट्स: Classic, Classic Plus, Signature, Signature Plus, Sportline, Prestige, और Prestige Plus में उपलब्ध है। नया Sportline वेरिएंट उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो एक स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक चाहते हैं, लेकिन टॉप-एंड Prestige वेरिएंट के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते। यह मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आता है, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद का पावरट्रेन चुनने की आजादी मिलती है।

नए Sportline वेरिएंट की कीमत इस प्रकार हैं:

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत कायलाक स्पोर्टलाइन एमटी 11.32 लाख रुपये कायलाक स्पोर्टलाइन एटी 12.32 लाख रुपये

लाइनअप में Sportline का जुड़ना एक स्ट्रैटेजिक मूव है। इसे Signature Plus और Prestige वेरिएंट्स के बीच में पोजिशन किया गया है।

क्या है नया?

Sportline वेरिएंट में कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड पर फोकस रखा गया है। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं।

एक्सटीरियर: बाहर से देखने पर, Sportline वेरिएंट तुरंत अपनी अलग पहचान बना लेता है। इसमें कई जगहों पर क्रोम की जगह ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक एग्रेसिव और मॉडर्न लुक देता है।

ब्लैक-आउट एलिमेंट्स: कार की फ्रंट ग्रिल, ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स), और फ्रंट व रियर डिफ्यूजर पर डीप ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है। यह कार को एक स्टील्थ लुक देता है।

17-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स: इस वेरिएंट में 17-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसके साइड प्रोफाइल को बेहद आकर्षक बनाते हैं।

ब्लैक रूफ और ब्रांडिंग: ड्यूल-टोन फ्लोटिंग रूफ को भी ब्लैक फिनिश दिया गया है। साथ ही, टेलगेट पर 'Skoda' की ब्रांडिंग भी ब्लैक कलर में है।

स्पेशल बैजिंग: कार के सी-पिलर और टेलगेट पर 'Sportline' की बैजिंग दी गई है, जिससे यह आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा, एक रियर स्पॉइलर भी इसके एयरोडायनामिक और स्पोर्टी अपील को बढ़ाता है।

हेडलैम्प्स: इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं।

इंटीरियर: Kylaq Sportline का केबिन भी इसके एक्सटीरियर की तरह ही स्पोर्टी थीम है। अंदर बैठते ही आपको एक ऑल-ब्लैक माहौल मिलता है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी आकर्षक बनाता है।

डार्क थीम: डैशबोर्ड, रूफ लाइनर और डोर ट्रिम्स सभी को ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। यह डार्क थीम केबिन को एक कोजी और फोकस्ड फील देती है।

स्पोर्टी सीट्स: इसमें लेदरेट सीट्स दी गई हैं जिन पर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग है। फ्रंट हेडरेस्ट्स पर 'Sportline' की एम्बॉसिंग की गई है, जो इसे एक एक्सक्लूसिव टच देती है।

एल्युमिनियम पैडल्स: ड्राइविंग के शौकीनों के लिए, इसमें एल्युमिनियम पैडल्स दिए गए हैं जो रेसिंग कारों जैसा फील देते हैं।

एम्बिएंट लाइटिंग: केबिन के माहौल को और बेहतर बनाने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है।

फीचर्स: इसमें वो सभी मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं जिनकी उम्मीद एक मिड-रेंज SUV से की जाती है।

इलेक्ट्रिक सनरूफ: यह केबिन को हवादार और खुला-खुला महसूस कराता है।

10.1-इंच टचस्क्रीन: सेंटर कंसोल में एक बड़ा 10.1-इंच का टचस्क्रीन दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है।

8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: इसमें Skoda का सिग्नेचर 8-इंच का 'वर्चुअल कॉकपिट' भी मिलता है।

वायरलेस फोन चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल: ये फीचर्स सुविधा को बढ़ाते हैं और केबिन को क्लटर-फ्री रखते हैं।

नए वेरिएंट के साथ-साथ, स्कोडा ने एंट्री-लेवल क्लासिक और क्लासिक प्लस को भी अपडेट किया है। अब इन दोनों में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर डिफॉगर की सुविधा मिलती है।

Skoda Kylaq: ओवरव्यू

Skoda Kylaq को भारत के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यही प्लेटफॉर्म Skoda Kushaq और Slavia में भी इस्तेमाल होता है। यह कार Skoda की भारत में सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में पहली पेशकश है और इसे ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

Kylaq अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती है। सेफ्टी के मामले में, इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हिल होल्ड कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसे Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में से एक बनाती है।

इंजन की बात करें तो पूरी Kylaq रेंज में एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है:

इंजन 1-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

यह इंजन अपनी परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है, जो शहर और हाईवे दोनों जगह मजेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है।

मुकाबला

Skoda Kylaq का सीधा मुकाबला Maruti Brezza, Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Venue और Mahindra XUV 3XO जैसी गाड़ियों से है। हाल ही में Kia Syros के आने से यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है।

इनके अलावा, इसका मुकाबला Maruti Fronx, Toyota Urban Cruiser Taisor, Renault Kiger और Nissan Magnite से भी है।

कारदेखो का क्या है कहना

Skoda Kylaq Sportline का लॉन्च सही समय पर किया गया एक सोचा-समझा कदम है। यह उन खरीदारों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है जिन्हें Signature Plus वेरिएंट थोड़ा सादा लगता था और Prestige वेरिएंट बजट से बाहर जा रहा था। इसकी अग्रेसिव ब्लैक्ड-आउट स्टाइलिंग, डार्क थीम वाला इंटीरियर और जरूरी फीचर्स का पैकेज इसे मिड-वेरिएंट्स में एक बहुत मजबूत दावेदार बनाता है।

जिन ग्राहकों की प्राथमिकता एक स्टाइलिश SUV, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और एक मजेदार टर्बो-पेट्रोल इंजन का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, उनके लिए Kylaq Sportline एक बेहतरीन विकल्प है। साथ ही, Classic और Classic Plus वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स का जुड़ना बजट खरीदारों के लिए Kylaq को और भी आकर्षक बनाता है।