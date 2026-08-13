Kia Syros EV को खरीदने का बना रहे हैं प्लान? जानिए इसकी कीमत, वेरिएंट, फीचर, बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन सहित सभी जानकारी

Kia ने अपनी दूसरी मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार Syros EV को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह Syros ICE का इलेक्ट्रिक वर्जन है और एक प्रीमियम पैकेज के रूप में आती है। इसमें वे सभी फीचर्स, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी मिलती है जिनकी उम्मीद आप Kia कार से करते हैं। अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं जो फीचर-लोडेड हो, जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड मजबूत हो, और जो शहर की छोटी ट्रिप्स के साथ-साथ लंबे वीकेंड गेटवे के लिए भी परफेक्ट हो, तो Syros EV आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। इस कार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, हमने यह अल्टीमेट बाइंग गाइड तैयार की है, जो आपको बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की पूरी जानकारी देगी।

Kia Syros EV लॉन्च रिपोर्ट

कई टीजर और टेस्टिंग की तस्वीरें सामने आने के बाद, Kia Syros EV आखिरकार भारत में लॉन्च हो गई है। यह इलेक्ट्रिक SUV दो बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है, जो ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से रेंज चुनने की आजादी देती है। कंपनी ने इसे कुल 5 वेरिएंट्स: HTK, HTK Plus, HTX, HTX Plus, और X-Line में पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.50 लाख रुपये रखी गई है, जो टॉप वेरिएंट के लिए 20 लाख रुपये तक जाती है। अगर आप इसके लॉन्च, स्पेसिफिकेशन और सेगमेंट में इसके कॉम्पिटिशन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप हमारी विस्तृत लॉन्च रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

Kia Syros EV बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन

Kia ने Syros EV की लॉन्चिंग के साथ ही इसकी ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी है। आप इसे Kia की ऑफिशियल वेबसाइट या अपनी नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट और प्रोसेस क्या है, साथ ही आपको अपनी कार की डिलीवरी कब तक मिल सकती है, इन सभी सवालों के जवाब हमने एक अलग आर्टिकल में दिए हैं। डिलीवरी का समय आपके शहर, चुने गए वेरिएंट और कलर ऑप्शन पर भी निर्भर कर सकता है। बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए यह आर्टिकल पढ़ें।

Kia Syros EV ऑन-रोड प्राइस

किसी भी कार की एक्स-शोरूम कीमत उसकी फाइनल कीमत नहीं होती। Syros EV की एक्स-शोरूम कीमत 13.50 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है, लेकिन जब आप इसे घर लाते हैं तो इसमें कुछ और खर्चे भी जुड़ते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स, कार इंश्योरेंस और TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) जैसे चार्ज शामिल होते हैं। यह सभी खर्चे मिलकर कार की ऑन-रोड कीमत तय करते हैं, जो हर राज्य में अलग-अलग होती है। आपके शहर में Syros EV के हर वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत क्या होगी, यह जानने के लिए हमने भारत के प्रमुख शहरों के हिसाब से एक डिटेल्ड प्राइस एक्सप्लेनर तैयार किया है।

Kia Syros EV EMI बाइंग गाइड

अगर आप अपनी नई Kia Syros EV को फाइनेंस कराने की योजना बना रहे हैं, तो सही लोन चुनना एक बड़ा फैसला होता है। आपकी मदद के लिए, हमने एक EMI बाइंग गाइड बनाई है। इस गाइड में दिल्ली की ऑन-रोड कीमतों को आधार मानकर यह कैलकुलेट किया गया है कि अलग-अलग डाउन पेमेंट पर आपकी महीने की EMI कितनी बनेगी। इसमें 3, 4, 5 और 7 साल जैसे अलग-अलग लोन टेन्योर के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन दी गई है, ताकि आप अपने बजट के अनुसार सबसे अच्छा फैसला ले सकें। अपनी मंथली EMI समझने के लिए हमारी EMI बाइंग गाइड जरूर देखें।

Kia Syros EV फोटो गैलरी

Kia Syros EV का डिज़ाइन काफी हद तक इसके ICE मॉडल जैसा ही है, लेकिन कुछ EV स्पेसिफिक बदलाव भी किए गए हैं। इसका ओवरऑल लुक काफी बोल्ड और यूनीक है। कार का अनकन्वेंशनल बल्बस नोज फेस, वर्टिकली लगे हुए हेडलैंप्स जो चंकी क्लैडिंग के साथ मिलते हैं, और इसका बॉक्सी सिल्हूट इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं। हालांकि, EV होने के नाते इसमें एक क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल और नए एयरो-डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। कार के हर एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर की बारीकियों को देखने के लिए हमारी डिटेल्ड इमेज गैलरी पर एक नजर डालें।

Kia Syros EV कलर ऑप्शन

Kia Syros EV कुल 9 मोनोटोन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर कलर हर वेरिएंट के साथ उपलब्ध नहीं है। हो सकता है आपका पसंदीदा कलर सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिले। कौनसे वेरिएंट में कौन-कौन से कलर ऑप्शन मिल रहे हैं, इसकी पूरी लिस्ट देखने के लिए आप वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन एक्सप्लेनर पढ़ सकते हैं।

Kia Syros EV वेरिएंट-वाइज ड्राइवट्रेन ऑप्शन

Syros EV में दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, जो इसे अलग-अलग तरह के ग्राहकों के लिए सूटेबल बनाते हैं। पहला है 42 kWh का स्टैंडर्ड-रेंज बैटरी पैक, जो शहर में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए अच्छा है। दूसरा है 51.4 kWh का एक्सटेंडेड-रेंज बैटरी पैक, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हर वेरिएंट में दोनों बैटरी पैक का ऑप्शन नहीं मिलता है। किस वेरिएंट के साथ कौनसा बैटरी पैक उपलब्ध है, यह समझने के लिए हमारी विस्तृत ड्राइवट्रेन गाइड पढ़ें।

Kia Syros EV वेरिएंट-वाइज फीचर

Kia Syros EV एक फीचर-रिच इलेक्ट्रिक SUV है। इसके बेस वेरिएंट HTK से ही आपको कई जरूरी फीचर मिल जाते हैं, जो इसे एक पैसा वसूल कार बनाते हैं। वहीं, जैसे-जैसे आप HTK Plus, HTX, और HTX Plus जैसे वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, फीचर की लिस्ट और भी लंबी होती जाती है। टॉप X-Line वेरिएंट की फीचर लिस्ट तो एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियों को भी टक्कर देती है। किस वेरिएंट में कौनसे खास फीचर मिलते हैं और आपके बजट में कौनसा वेरिएंट सबसे बेस्ट रहेगा, यह जानने के लिए हमारा वेरिएंट-वाइज फीचर एनालिसिस आपकी मदद करेगा।