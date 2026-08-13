Toyota Innova Hycross Vs Mahindra XUV700: कौनसी गाड़ी को खरीदना होगा बेहतर?

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Published On अगस्त 13, 2026 11:20 ist

Aug 13, 2026 11:20 IST

last updated on Aug 13, 2026 11:20 IST

Aug 13, 2026 11:20 IST

published on Aug 13, 2026 11:20 IST

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भारतीय कार बाजार में जब एक 7-सीटर फैमिली कार खरीदने की बात आती है, तो दो नाम सबसे पहले याद आते हैं: टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और महिंद्रा XUV 7XO। यह मुकाबला MPV और एक SUV के बीच का है, जहां एक तरफ इनोवा हाइक्रॉस अपने स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन, स्पेस और भरोसे के लिए जानी जाती है, तो दूसरी तरफ महिंद्रा XUV700 है जो अपने पावरफुल इंजन ऑप्शन, दमदार फीचर्स और SUV वाले स्टांस से ग्राहकों को लुभाती है। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौनसी गाड़ी आपके लिए बेहतर है, तो चलिए इस कंपेरिजन के जरिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

कीमत

मॉडल टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस महिंद्रा XUV 7XO कीमत (एक्स-शोरूम) 18.70 लाख रुपये से 31.84 लाख रुपये 13.99 लाख रुपये से 25.79 लाख रुपये

कीमत की बात करें तो दोनों गाड़ियों के बीच काफी बड़ा अंतर है। महिंद्रा XUV 7XO की कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू होती है और 25.79 लाख रुपये तक जाती है। जबकि, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की प्राइस 18.70 लाख रुपये से 31.84 लाख रुपये (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) के बीच है। इस लिहाज से XUV 7XO का बेस मॉडल इनोवा हाइक्रॉस से करीब 4.71 लाख रुपये सस्ता पड़ता है। जिन खरीदारों का बजट सीमित है, उनके लिए यह अंतर काफी मायने रखता है। वहीं, इनोवा हाईक्रॉस का टॉप मॉडल भी महिंद्रा XUV 7XO से 6.05 लाख रुपये ज्यादा महंगा है।

डाइमेंशन

पैरामीटर टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस महिंद्रा XUV 7XO अंतर लंबाई 4755 मिमी 4695 मिमी + 60 मिमी चौड़ाई 1845 मिमी 1890 मिमी (- 45 मिमी) ऊंचाई 1785 मिमी 1755 मिमी + 30 मिमी व्हीलबेस 2850 मिमी 2750 मिमी + 100 मिमी

साइज की बात करें तो ज्यादातर मामलों में इनोवा हाइक्रॉस, XUV 7XO से बड़ी है। इसका व्हीलबेस 100mm लंबा है, यानि कि इसमें तीसरी रो में बैठने वालों को भी केबिन स्पेस ज्यादा बेहतर मिलती है। लंबाई और ऊंचाई के मामले में भी इनोवा हाइक्रॉस कार XUV 7XO से ज्यादा बेहतर है। वहीं, महिंद्रा XUV 7XO की चौड़ाई इनोवा हाइक्रॉस से ज्यादा है, जिससे यह गाड़ी सड़क पर अच्छी रोड प्रेजेंस देती है।

फीचर्स

फीचर टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस महिंद्रा XUV 7XO एलईडी हेडलैंप्स ✅ (रिफ्लेक्टर) ✅ (डुअल प्रोजेक्टर) एलईडी डीआरएल ✅ ✅ फॉग लैंप्स ✅ (एलईडी) ✅ (एलईडी) सिल्वर स्किड प्लेट ❌ ✅ फ्लश डोर हैंडल ❌ ✅ रूफ रेल्स ❌ ✅ अलॉय व्हील्स 18-इंच अलॉय 19-इंच डायमंड-कट अलॉय एलईडी संकेतकों के साथ ओआरवीएम्स ✅ ✅ शार्कफिन एंटीना ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ रियर स्पॉइलर ✅ ✅ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ✅(7-इंच) ✅ (12.3-इंच) टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट ✅(10.1-इंच) ✅ (12.3-इंच) पैसेंजर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले ❌ ✅ (12.3-इंच) कैप्टन सीटें ✅(पावर्ड ओटोमन) ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅(केवल फ्रंट) ✅(फ्रंट और रियर) पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ ड्राइव मोड ✅ (ईको, नॉर्मल, पावर) ✅(जिप, जैप और जूम) वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक ✅ ✅ साउंड सिस्टम ✅(9-स्पीकर जेबीएल) ✅ (16-स्पीकर हार्मन कार्डन डॉल्बी एटमॉस के साथ) पावर्ड सीटें ✅(केवल 8-वे ड्राइवर) ✅ (6-वे ड्राइवर और को-ड्राइवर) बॉस मोड ❌ ✅ वेंटिलेटेड सीटें ✅(केवल सामने) ✅ (सामने और पीछे) ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅(डुअल-ज़ोन) ✅ (डुअल-ज़ोन) पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ एयरबैग ✅6 ✅7 इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ✅ ✅ एडीएएस (एडीएएस) ✅(लेवल 2) ✅(लेवल 2) सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक ✅ ✅ रियर वॉशर, वाइपर और डिफॉगर ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ पार्किंग सेंसर ✅(फ्रंट और रियर) ✅ (फ्रंट और रियर) पार्किंग कैमरा ✅(360-डिग्री) ✅ (540-डिग्री)

फीचर्स के मामले में दोनों गाड़ियां बेहद शानदार हैं। टेक-सेवी खरीदारों को महिंद्रा XUV 7XO ज्यादा पसंद आएगी। इसमें दो बड़ी कनेक्टेड स्क्रीन (10.25-इंच), पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, रियर वेंटिलेटेड सीट और 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है। कंफर्ट और प्रैक्टिकैलिटी की बात करें तो इनोवा हाइक्रॉस ज्यादा बेहतर साबित होती है। पावर्ड टेलगेट और सेकंड रो में पावर्ड ऑटोमन सीट जैसे फीचर्स इसे बेहद आरामदायक कार बनाते हैं। इनोवा हाइक्रॉस को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, जबकि XUV 7XO का क्रैश टेस्ट होना फिलहाल बाकी है।

इंजन ऑप्शन

मॉडल टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस महिंद्रा XUV 7XO इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रांग-हाइब्रिड 2-लीटर एमस्टालियन टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर एमहॉक डीजल पावर 173 पीएस 184 पीएस 203 पीएस 184 पीएस टॉर्क 204 एनएम 206 एनएम 380 एनएम 420 एनएम (एमटी)/ 450 एनएम (एटी) ट्रांसमिशन सीवीटी ईसीवीटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी/एडब्लूडी

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों कारें बिलकुल अलग-अलग हैं। टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस केवल पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसमें 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (173 PS) और 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड (184 PS) शामिल हैं। यह दोनों ही इंजन ऑटोमैटिक (CVT/eCVT) गियरबॉक्स और FWD ड्राइवट्रेन के साथ आते हैं। वहीं, महिंद्रा XUV 7XO में ज्यादा टॉर्क मिलता है और इसके इंजन ऑप्शन भी बेहद पावरफुल हैं, जो गाड़ी के शौकीनों को काफी पसंद आएंगे। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (203 PS) और 2.2-लीटर डीजल (184 PS), दोनों इंजन मिलते हैं। इनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। डीजल वेरिएंट के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) भी मिलता है।

कुल मिलकर, Innova Hycross उन खरीदारों को ज्यादा पसंद आएगी जो बेहतर माइलेज, स्मूद ड्राइविंग और शानदार अनुभव चाहते हैं। इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम शहर में बहुत बढ़िया तरह से काम करता है। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, उनके लिए XUV 7XO का ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए एकदम सही है। यदि आपको ज्यादा टॉर्क और पंची ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो XUV 7XO ज्यादा बेहतर साबित होती है।

मुकाबला

इनोवा हाइक्रॉस और महिंद्रा XUV 7XO दोनों ही शानदार ऑप्शन हैं। आप इनके मुकाबले में Tata Safari, Jeep Meridian, Hyundai Alcazar, Mahindra Scorpio N और MG Hector जैसी SUV कार भी चुन सकते हैं।

इनोवा हाइक्रॉस का मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस और ज्यादा दमदार टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से है।

कारदेखो का क्या है कहना

महिंद्रा XUV 7XO उनके लिए बनी है जो दमदार SUV लुक, पावरफुल परफॉर्मेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑल-व्हील-ड्राइव सब एक साथ चाहते हैं। यह एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है। वहीं, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें स्पेस, कंफर्ट, शानदार फ्यूल एफिशिएंसी और टोयोटा की जानी-मानी रिलायबिलिटी चाहिए। तो, कार का चुनाव आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको रोमांच और एडवांस फीचर्स चाहिए तो XUV 7XO आपके लिए सही रहेगी। यदि आपको अच्छा कंफर्ट व शानदार माइलेज चाहिए तो इनोवा हाइक्रॉस को लेना एक समझदारी भरा विकल्प है।