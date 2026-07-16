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    किआ सिरोस ईवी : इस इलेक्ट्रिक कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे ड्राइवट्रेन ऑप्शन, जानिए यहां

    सिरोस ईवी के साथ अब आपके पास सिरोस का एक सही इलेक्ट्रिक विकल्प है

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    Published On जुलाई 16, 2026 14:58 ist
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    published onJul 16, 2026 14:58 IST
    last updated onJul 16, 2026 14:58 IST
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    Kia Syros EV

    भारतीय बाजार में किआ अपनी नई सिरोस ईवी की लंबे समय से टेस्टिंग कर रही थी। आखिरकार, अब कंपनी ने इस नई सब-कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी से पर्दा उठा दिया है। किआ के लाइनअप में इसे ज्यादा प्रीमियम कैरेंस क्लाविस ईवी के नीचे पोजिशन किया गया है। यह इलेक्ट्रिक कार पांच वेरिएंट : एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन में आएगी और इसमें कई सारे बैटरी पैक ऑप्शन भी मिलेंगे। 

    नई किआ सिरोस ईवी के किस वेरिएंट में मिलेंगे कौनसे पावरट्रेन ऑप्शन, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    किआ सिरोस ईवी ड्राइवट्रेन ऑप्शन 

    बैटरी 

    42 केडब्लूएच (स्टैंडर्ड रेंज)

    51.4 केडब्लूएच (एक्सटेंडेड रेंज) 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    443 किलोमीटर 

    526 किलोमीटर 

    पावर

    135 पीएस

    171 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    255 एनएम

    किआ सिरोस ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन: 42 केडब्लूएच और 51.4 केडब्लूएच दिए गए हैं, जो अलग-अलग जरूरतों और बजट वाले ग्राहकों को टारगेट करते हैं।

    यह गाड़ी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे इसे हाइवे ट्रिप्स के दौरान चार्ज करना आसान रहेगा। 100 किलोवाट डीसी चार्जर के जरिए इसकी बैटरी 10 से 80 प्रतिशत 9 मिनट में चार्ज हो जाएगी।

    Kia Syros EV

    यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज बैटरी पैक ऑप्शन की जानकारी :- 

    वेरिएंट 

    42 केडब्लूएच (स्टैंडर्ड रेंज) 

    51.4 केडब्लूएच (एक्सटेंडेड रेंज) 

    एचटीके 

    एचटीके प्लस 

    एचटीएक्स

    एचटीके प्लस ईआर  

    एचटीएक्स ईआर  

    एचटीएक्स प्लस ईआर  

    एक्स-लाइन ईआर 

    • 42 केडब्ल्यूएच स्टैंडर्ड रेंज बैटरी पैक केवल लोअर और मिड-वेरिएंट एचटीके, एचटीके प्लस और एचटीएक्स में दिया जाएगा।

    • वहीं, एक्सटेंडेड रेंज 51.4 केडब्लूएच बैटरी एचटीके प्लस वेरिएंट से शुरू होकर एचटीएक्स ईआर, एचटीएक्स प्लस ईआर और एक्स-लाइन ईआर वेरिएंट में भी दी गई है।

    • सिरोस ईवी के टॉप एक्स-लाइन वेरिएंट में केवल 51.4 केडब्लूएच एक्सटेंडेड रेंज बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया है। 

    किआ सिरोस ईवी से जुड़ी जानकारी

    सिरोस ईवी की डिजाइन काफी हद तक आईसीई मॉडल जैसी ही है, जो किआ की यूनिफाइड डिजाइन फिलॉसफी को दर्शाती है। हालांकि, इसमें कई ईवी-स्पेसिफिक बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल और एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स। आगे की तरफ इसमें वर्टिकल स्टैक स्क्वायर शेप्ड सेगमेंटेड प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें स्लोपिंग हुड भी मिलता है जिस पर किआ लोगो एम्बॉस्ड है। 

    Kia Syros EV

    साइड प्रोफाइल पर चौड़ी व्हील आर्क क्लैडिंग दी गई है जो इसे स्पोर्टी फील देती है। इसमें फ्लश डोर हैंडल्स, ब्लैक रूफ रेल्स, ब्लैक आउट ए, बी और डी पिलर भी दिया गया है जो फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट बनाता है। 

    Kia Syros EV

    पीछे के हिस्से में फ्लैट टेलगेट, मिनिमल इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, पुल्ड-अप बंपर के साथ बॉडी कलर्ड इंसर्ट दिए गए हैं जो इसमें स्पोर्टी टच जोड़ते हैं। 

    Kia Syros EV

    केबिन के अंदर सबसे बड़ा बदलाव इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील का किया गया है, जो कि इसे इसके आईसीई वर्जन से अलग पहचान देगा। इंटीरियर का मुख्य आकर्षण डुअल-स्क्रीन सेटअप है, जिसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। यह लेआउट केबिन को एक बेहद मॉडर्न और प्रीमियम फील देगा। 

    Kia Syros EV

    फीचर्स के मामले में किआ ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए इसमें पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 8-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीटें, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर दिए गए हैं।  

    सेफ्टी के मोर्चे पर भी सिरोस ईवी काफी एडवांस्ड है। इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग ब्रेक, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल,सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक (EPB) जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 

    Kia Syros EV

    लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला 

    किआ ने सिरोस ईवी से फिलहाल केवल पर्दा उठाया है, और इसकी कीमतों की आधिकारिक घोषणा इस महीने के अंत तक होने की उम्मीद है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, एमजी विंडसर ईवी और आगामी इंस्टर बेस्ड हुंडई इलेक्ट्रिक कार से रहेगा।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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