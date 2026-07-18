किआ सिरोस ईवी vs किआ सिरोस आईसीई: दोनों एसयूवी कार में क्या अंतर है?

Published On जुलाई 18, 2026 10:52 ist

Jul 18, 2026 10:52 IST

last updated on Jul 18, 2026 10:52 IST

Jul 18, 2026 10:52 IST

published on Jul 18, 2026 10:52 IST

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किआ ने हाल ही में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी सिरोस ईवी से पर्दा उठाया है, जिससे अब ग्राहकों के पास सिरोस कार को पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में चुनने का ऑप्शन होगा। मौजूदा किया सिरोस आईसीई पहले से ही पैसा वसूल कार के तौर पर अपनी पोजिशन बनाए हुए है, और अब ईवी के आने से यह सवाल खड़ा हो गया है कि कौनसा मॉडल किसके लिए बेहतर है। सिरोस ईवी अपने पेट्रोल-डीजल मॉडल से करीब 4-5 लाख रुपये महंगी हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूसिव फीचर और बेहतर परफॉरमेंस भी मिलेगी। यहां हमने कई मोर्चो पर सिरोस इ्रवी और आईसीई मॉडल का कंपेरिजन किया है, जिससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आपके बजट और जरूरतों के हिसाब से कौनसी सिरोस सही है।

कीमत

मॉडल किया सिरोस ईवी किया सिरोस आईसीई कीमत 13 लाख से 18 लाख रुपये (संभावित) 8.42 लाख से 15 लाख रुपये

दोनों मॉडल्स के बीच सबसे बड़ा फर्क कीमत का है। किया सिरोस के इंटरनल कम्बशन इंजन मॉडल की मौजूदा कीमत 8.42 लाख रुपये से शुरू होकर 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। यह कीमत इसे सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाती है। वहीं, किया सिरोस ईवी की कीमत 13 लाख रुपये से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि ईवी मॉडल अपने पेट्रोल या डीजल वर्जन की तुलना में लगभग 4 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक महंगा हो सकता है।

एक्सटीरियर

पहली नजर में किया सिरोस ईवी और आईसीई मॉडल के बीच फर्क करना मुश्किल है, क्योंकि कंपनी ने दोनों का ओवरऑल डिजाइन और सिल्हूट लगभग एक जैसा रखा है। दोनों ही गाड़ियों में एक मस्कुलर और अपराइट स्टांस मिलता है, जिसमें फ्लैट बोनट, वर्टिकली स्टैक्ड हेडलैंप्स और एक बोल्ड बंपर डिजाइन शामिल है। यह डिजाइन फिलॉसफी दोनों कारों को सड़क पर एक जैसी दमदार मौजूदगी देती है। हालांकि, कुछ छोटे-छोटे बदलाव हैं जो दोनों को एक-दूसरे से अलग करते हैं।

आगे का डिजाइन

सामने से देखने पर दोनों मॉडल्स एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर अंतर नजर आते हैं। सबसे बड़ा बदलाव बंपर में किया गया है। सिरोस ईवी में रजिस्ट्रेशन प्लेट के ठीक ऊपर दिया गया एयर डैम, आईसीई मॉडल की तुलना में काफी पतला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंजन कूलिंग के लिए बड़े एयर इनटेक की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा, सिरोस ईवी की एक और पहचान इसका चार्जिंग पोर्ट है, जो फ्रंट लेफ्ट व्हील आर्च के ठीक ऊपर दिया गया है।

साइड

साइड प्रोफाइल से, सिरोस ईवी और सिरोस आईसीई लगभग एक जैसी दिखती है। दोनों में ब्लैक्ड-आउट पिलर दिए गए हैं, जो 'फ्लोटिंग रूफ' इफ़ेक्ट देते हैं और कार को मॉडर्न और स्टाइलिश बनाते हैं। रूफ रेल्स और ब्लैक ओआरवीएम दिए गए हैं। सिरोस आईसीई में स्टैंडर्ड ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि सिरोस ईवी में एयरोडायनामिक डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

सिरोस ईवी और सिरोस आईसीई पीछे से एक जैसी दिखती हैं। दोनों में एक जैसे टेल लैंप्स, बंपर डिजाइन और टेलगेट मिलते हैं।

केबिन

केबिन के अंदर दोनों मॉडल्स के बीच महत्वपूर्ण बदलाव हैं। सबसे पहला और बड़ा फर्क स्टीयरिंग व्हील में है। सिरोस आईसीई में एक पारंपरिक टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जबकि सिरोस ईवी में किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट वाला थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। सेंटर कंसोल को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। ईवी में एक फ्लैट फ्लोर और कॉलम-माउंटेड गियर शिफ्टर है, जिससे ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसमें दो हिडन कप होल्डर और एक डेडिकेटेड वायरलेस चार्जर पैड भी है। इसके विपरीत, आईसीई मॉडल में एक पारंपरिक फ्लोर-माउंटेड गियर शिफ्टर है। हालांकि, डैशबोर्ड का लेआउट दोनों में समान है, जिसमें सेगमेंटेड डिजाइन और शानदार थ्री-स्क्रीन सेटअप मिलता है। इसमें 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच टचस्क्रीन और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5-इंच की एक अलग स्क्रीन शामिल है।

फीचर

फीचर किया सिरोस ईवी किया सिरोस आईसीई ऑटो एलईडी हेडलैंप ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप ✅ ✅ एलईडी टेललैंप ✅ ✅ व्हील्स 17-इंच एयरो अलॉय व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ (64 रंग) ❌ इंफोटेनमेंट सेटअप 12.3-इंच टचस्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच फुल डिजिटल 12.3-इंच फुल डिजिटल वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम 8-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅(अडेप्टिव) ✅(अडेप्टिव) ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ डिजिटल की ✅ ❌ आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें ✅(आगे और पीछे) ✅(आगे और पीछे) पावर्ड सीटें ✅(केवल 4-तरह पावर्ड ड्राइवर) ✅(केवल 4-तरह पावर्ड ड्राइवर) पैनोरमिक सनरूफ ✅ पैनोरमिक ✅ पैनोरमिक आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ ✅ मल्टी-ड्राइव मोड्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) ✅ ❌ एयरबैग 6 एयरबैग 6 एयरबैग 360-डिग्री कैमरा ✅ ❌(केवल रियर व्यू) ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ आगे और पीछे पार्किंग सेंसर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ पीछे वाइपर और वॉशर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस ✅ (लेवल 2) ✅ (लेवल 2)

फीचर्स के मामले में, किया ने दोनों ही मॉडल्स को अच्छी तरह से लैस किया है। पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जर, पावर्ड ड्राइवर सीट और 8-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियमफीचर्स दोनों में उपलब्ध हैं। सेफ्टी के लिए भी दोनों में कोई समझौता नहीं किया गया है, और दोनों में 6 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर्स, और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) मिलता है। हालांकि, ईवी मॉडल में व्हीकल-टू-लोड जैसे कुछ एक्सक्लूसिव फीचर हैं जो इसे आईसीई मॉडल से अलग करते हैं।

पावरट्रेन

किआ सिरोस ईवी

बैटरी 42 केडब्ल्यूएच (स्टैंडर्ड रेंज) 51.4 केडब्ल्यूएच (एकसटेंडेड रेंज) इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी) 443 किलोमीटर 526 किलोमीटर पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम

किआ सिरोस ईवी को दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया गया है। दोनों ही वेरिएंट में सिंगल मोटर, फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप है।

किआ सिरोस आईसीई

इंजन 1लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीज़ल पावर 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 172 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी सर्टिफाइड माइलेज 18.2 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 17.68 किलोमीटर प्रति लीटर (डीसीटी) 20.75 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 17.65 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)

सिरोस का आईसीई वेरिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ आता है।

टर्बो-पेट्रोल इंजन उन लोगों के लिए है जो मजेदार ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं, जबकि डीजल इंजन अपनी लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए सही है। दोनों इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है।

कंपेरिजन

किया सिरोस ईवी का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी, एमजी विंडसर ईवी और विनफास्ट वीएफ6 जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ी से होगा। वहीं दूसरी ओर, किआ सिरोस आईसीई का मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, रेनो काइगर, स्कोडा कायलाक और निसान मैग्नाइट से है।