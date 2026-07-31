जुलाई 2026 में ये सभी कारें भारत में हुई लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

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Published On जुलाई 31, 2026 15:11 ist

Jul 31, 2026 15:11 IST

last updated on Jul 31, 2026 15:11 IST

Jul 31, 2026 15:11 IST

published on Jul 31, 2026 15:11 IST

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भारत के कार बाजार के लिए जुलाई का महीना एक्शन से भरपूर रहा। इस महीने लगभग हर सेगमेंट की कई सारी नई गाड़ियां को लॉन्च होते देखा गया। भारत की सबसे सस्ती कारों में से एक रेनो क्विड में हुए बदलावों से लेकर निसान और किआ के खास प्रोडक्ट्स और एक पॉपुलर लग्जरी सेडान को मिले नए पावरट्रेन अपडेट तक, हमने सब कुछ देखा। जुलाई 2024 में पेश की गई सभी गाड़ियों के बारे में विस्तार से जानते हैं आगे :-

स्कोडा कोडिएक आरएस

कीमत : 66.99 लाख रुपये

स्कोडा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी कोडिएक का परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वर्जन स्कोडा कोडिएक आरएस भारत में लॉन्च कर दिया है। यह उन खरीदारों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो एक 7-सीटर फैमिली एसयूवी की प्रैक्टिकैलिटी के साथ-साथ एक स्पोर्ट्स कार जैसा रोमांच भी चाहते हैं। इसमें लगा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 265 पीएस की जबरदस्त पावर जेनरेट करता है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी कारों में से एक बनाता है। इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) सिस्टम के साथ आरएस किट दी गई है। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कोडा कोडिएक आरएस को भारत में सीमित संख्या में ही बेचा जाएगा। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

यहां देखें कोडिएक आरएस के स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 265 पीएस टॉर्क 400 एनएम ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी ड्राइवट्रेन ऑल-व्हील ड्राइव एक्सलरेशन (0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे) 6.3 सेकंड

डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक), एडब्लूडी - ऑल-व्हील ड्राइव

रेनो क्विड फेसलिफ्ट

कीमत : 4.53 लाख रुपये से 5.61 लाख रुपये

रेनो ने अपनी पॉपुलर एंट्री-लेवल हैचबैक कार क्विड को एक मामूली अपडेट दिया है, जिसके चलते इसमें नया 2डी लोगो, नए डिजाइन के व्हील कवर, ट्राइबर और काइगर वाला एक अपडेटेड 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जुड़ गया है। इसकी फीचर लिस्ट और पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, हालांकि इसके वेरिएंट की संख्या अब चार से घटाकर सिर्फ दो कर दी गई है। यहां देखें नई रेनो क्विड फेसलिफ्ट से जुड़ी पूरी जानकारी।

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 69 पीएस टॉर्क 92.5 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

निसान टेक्टॉन

कीमत : 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये

नई टेक्टॉन एसयूवी में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी एआरएआई ​सर्टिफाइड माइलेज 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर 17.8 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/18.5 किलोमीटर प्रति लीटर (डीसीटी)

डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक) / एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

लेक्सस ईएस 350एच

कीमत : 66.10 लाख रुपये से 71.80 लाख रुपये

टोयोटा के लग्जरी ब्रांड लेक्सस ने अपनी पॉपुलर सेडान ईएस 350एच को नए अपडेट के साथ भारत में लॉन्च किया है। इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन ईएस 500ई भारत में 2026 की शुरुआत में पेश किया गया था, अब इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मिनिमल इंटीरियर, शार्प और अनोखी स्टाइलिंग और हाई-टेक फीचर्स जुड़ गए हैं। यह गाड़ी अपने इलेक्ट्रिक वर्जन से 24 लाख रुपये सस्ती है। यहां देखें लेक्सस ईएस 350एच की जानकारी।

ईएस 350एच में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावर 247 पीएस कंबाइंड टॉर्क अभी घोषित नहीं ट्रांसमिशन ईसीवीटी ड्राइवट्रेन एडब्ल्यूडी

किआ सिरोस ईवी

कीमत : 13.50 लाख रुपये से 20 लाख रुपये

किआ ने सिरोस ईवी को भारत में लॉन्च कर दिया है, जो कि कंपनी की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार है। अपने आईसीई वर्जन जैसी अनोखी और मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ, इसमें भी एक बड़ा केबिन, बेहतरीन फीचर्स और 526 किलोमीटर की शानदार रेंज मिलती है, जो कि इसके सभी प्रतिद्व्न्दियों से ज्यादा है। इस गाड़ी में 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग केपेसिटी मिलती है और इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी दी गई हैं। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

सिरोस ईवी कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

बैटरी पैक 42 केडब्लूएच 51.4 केडब्लूएच सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 443 किलोमीटर 526 किलोमीटर पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

कीमत : 7.40 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये

मारुति ने ब्रेजा फेसलिफ्ट भारत में पेश कर दी है, जो कि पहले से ज्यादा सस्ती और पावरफुल है। यह गाड़ी अपने प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से ज्यादा अलग नहीं है, मगर इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। यदि आप नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं।

सबसे बड़ा बदलाव इसमें नए अंडरबॉडी डुअल-सिलेंडर सीएनजी सेटअप, अपग्रेड 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और नए टर्बो-पेट्रोल इंजन का किया गया है। यहां देखिए नई मारुति ब्रेजा कार के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड (नया) पावर 103 पीएस 88 पीएस 110 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी सर्टिफाइड माइलेज 21.09 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई एमटी)/20.81 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई एमटी)/ 20.17 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी) 26.90 किलोमीटर प्रति किलोग्राम 20.47 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई)/ 19.96 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस)

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

होंडा जेडआर-वी

कीमत : 47.99 लाख रुपये

होंडा ने प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में अपनी वापसी करते हुए जेडआर-वी को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा, यही वजह है कि इसकी कीमत काफी ज्यादा है। इस गाड़ी में हाई-क्वालिटी इंटीरियर, क्लासी स्टाइलिंग के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है, जो शानदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन माइलेज भी देती है। यह होंडा की प्रीमियम पेशकश है, जिसे एलिवेट के ऊपर पोजिशन किया गया है। यहां देखें होंडा जेडआर-वी से जुड़ी जानकारी।

होंडा जेडआर-वी एसयूवी में 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ट्रांसमिशन ईसीवीटी पावर 184 पीएस टॉर्क 315 एनएम एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 7.9 सेकंड माइलेज 22.80 किमी/लीटर

टोयोटा हाइलक्स

कीमत : 31.99 लाख रुपये से 36.99 लाख रुपये

नौवीं जनरेशन टोयोटा हाइलक्स भारत में लॉन्च हो गई है। इस नए मॉडल में अपडेटेड एक्सटीरियर और इंटीरियर, और बेहतर ऑफ-रोड टेक्नोलॉजी दी गई है। हाइलक्स अपनी एसयूवी सिबलिंग फॉर्च्यूनर जितनी ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन इसने भारत में पिछले कुछ सालों में अच्छी लोकप्रियता हासिल की है, और इसका नया वर्जन भी इसी सफलता को दोहराने की कोशिश करेगा। नई टोयोटा हाइलक्स के बारे में जानने के लिए यहां पढ़ें।

इस पिकअप ट्रक में 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और ऑप्शनल फोर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है।

इंजन 2.8-लीटर डीजल के साथ माइल्ड हाइब्रिड पावर 204 पीएस टॉर्क 500 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी/4डब्लूडी

जुलाई 2026 में इन सभी कारों को भारत में लॉन्च किया गया। आपको इनमें से कौनसी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।