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    जुलाई 2026 में ये सभी कारें भारत में हुई लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

    जुलाई का महीना खासकर छोटी कार बनाने वाली कंपनियों के लिए काफी हलचल भरा रहा

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    Published On जुलाई 31, 2026 15:11 ist
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    published onJul 31, 2026 15:11 IST
    last updated onJul 31, 2026 15:11 IST
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    जुलाई 2026 में लॉन्च हुई कार
    भारत के कार बाजार के लिए जुलाई का महीना एक्शन से भरपूर रहा। इस महीने लगभग हर सेगमेंट की कई सारी नई गाड़ियां को लॉन्च होते देखा गया। भारत की सबसे सस्ती कारों में से एक रेनो क्विड में हुए बदलावों से लेकर निसान और किआ के खास प्रोडक्ट्स और एक पॉपुलर लग्जरी सेडान को मिले नए पावरट्रेन अपडेट तक, हमने सब कुछ देखा। जुलाई 2024 में पेश की गई सभी गाड़ियों के बारे में विस्तार से जानते हैं आगे :- 

    स्कोडा कोडिएक आरएस

    कीमत : 66.99 लाख रुपये 

    स्कोडा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी कोडिएक का परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वर्जन स्कोडा कोडिएक आरएस भारत में लॉन्च कर दिया है। यह उन खरीदारों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो एक 7-सीटर फैमिली एसयूवी की प्रैक्टिकैलिटी के साथ-साथ एक स्पोर्ट्स कार जैसा रोमांच भी चाहते हैं। इसमें लगा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 265 पीएस की जबरदस्त पावर जेनरेट करता है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी कारों में से एक बनाता है। इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) सिस्टम के साथ आरएस किट दी गई है। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कोडा कोडिएक आरएस को भारत में सीमित संख्या में ही बेचा जाएगा। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी। 

    स्कोडा कोडिएक आरएस

    यहां देखें कोडिएक आरएस के स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    265 पीएस

    टॉर्क

    400 एनएम

    ट्रांसमिशन

    7-स्पीड डीसीटी

    ड्राइवट्रेन

    ऑल-व्हील ड्राइव

    एक्सलरेशन (0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    6.3 सेकंड

    डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक), एडब्लूडी - ऑल-व्हील ड्राइव 

    रेनो क्विड फेसलिफ्ट 

    कीमत : 4.53 लाख रुपये से 5.61 लाख रुपये 

    रेनो ने अपनी पॉपुलर एंट्री-लेवल हैचबैक कार क्विड को एक मामूली अपडेट दिया है, जिसके चलते इसमें नया 2डी लोगो, नए डिजाइन के व्हील कवर, ट्राइबर और काइगर वाला एक अपडेटेड 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जुड़ गया है। इसकी फीचर लिस्ट और पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, हालांकि इसके वेरिएंट की संख्या अब चार से घटाकर सिर्फ दो कर दी गई है। यहां देखें नई रेनो क्विड फेसलिफ्ट से जुड़ी पूरी जानकारी। 

    रेनो क्विड

    इंजन

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    69 पीएस

    टॉर्क

    92.5 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    निसान टेक्टॉन

    कीमत : 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये

    निसान ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण पेशकशों में से एक टेक्टॉन एसयूवी को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह एसयूवी रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो अपनी मजबूती और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। निसान टेक्टॉन को क्लासी डिजाइन, एडवांस फीचर्स और पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है। इसकी पर्सनेलिटी मिनी पैट्रोल कार जैसी है। यहां देखें निसान टेक्टॉन एसयूवी से जुड़ी पूरी जानकारी। 

    निसान टेक्टॉन

    नई टेक्टॉन एसयूवी में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर

    100 पीएस 

    163 पीएस

    टॉर्क 

    166 एनएम

    280 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी 

    एआरएआई ​सर्टिफाइड माइलेज

    19.4 किलोमीटर प्रति लीटर

    17.8 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/18.5 किलोमीटर प्रति लीटर (डीसीटी)

    डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक) / एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

    लेक्सस ईएस 350एच 

    कीमत : 66.10 लाख रुपये से 71.80 लाख रुपये 

    टोयोटा के लग्जरी ब्रांड लेक्सस ने अपनी पॉपुलर सेडान ईएस 350एच को नए अपडेट के साथ भारत में लॉन्च किया है। इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन ईएस 500ई भारत में 2026 की शुरुआत में पेश किया गया था, अब इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मिनिमल इंटीरियर, शार्प और अनोखी स्टाइलिंग और हाई-टेक फीचर्स जुड़ गए हैं। यह गाड़ी अपने इलेक्ट्रिक वर्जन से 24 लाख रुपये सस्ती है। यहां देखें लेक्सस ईएस 350एच की जानकारी। 

    लेक्सस ईएस 350एच

    ईएस 350एच में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    2.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड

    पावर

    247 पीएस कंबाइंड

    टॉर्क

    अभी घोषित नहीं

    ट्रांसमिशन

    ईसीवीटी

    ड्राइवट्रेन

    एडब्ल्यूडी

    किआ सिरोस ईवी 

    कीमत : 13.50 लाख रुपये से 20 लाख रुपये 

    किआ ने सिरोस ईवी को भारत में लॉन्च कर दिया है, जो कि कंपनी की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार है। अपने आईसीई वर्जन जैसी अनोखी और मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ, इसमें भी एक बड़ा केबिन, बेहतरीन फीचर्स और 526 किलोमीटर की शानदार रेंज मिलती है, जो कि इसके सभी प्रतिद्व्न्दियों से ज्यादा है। इस गाड़ी में 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग केपेसिटी मिलती है और इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी दी गई हैं। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी। 

    किआ सिरोस ईवी

    सिरोस ईवी कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    बैटरी पैक 

    42 केडब्लूएच 

    51.4 केडब्लूएच

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    443 किलोमीटर

    526 किलोमीटर

    पावर  

    135 पीएस

    171 पीएस

    टॉर्क 

    255 एनएम

    255 एनएम

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट 

    कीमत : 7.40 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये 

    मारुति ने ब्रेजा फेसलिफ्ट भारत में पेश कर दी है, जो कि पहले से ज्यादा सस्ती और पावरफुल है। यह गाड़ी अपने प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से ज्यादा अलग नहीं है, मगर इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। यदि आप नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

    सबसे बड़ा बदलाव इसमें नए अंडरबॉडी डुअल-सिलेंडर सीएनजी सेटअप, अपग्रेड 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और नए टर्बो-पेट्रोल इंजन का किया गया है। यहां देखिए नई मारुति ब्रेजा कार के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड (नया)

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    सर्टिफाइड माइलेज

    21.09 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई एमटी)/20.81 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई एमटी)/ 20.17 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)

    26.90 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    20.47 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई)/ 19.96 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस)

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

    होंडा जेडआर-वी 

    कीमत : 47.99 लाख रुपये

    होंडा ने प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में अपनी वापसी करते हुए जेडआर-वी को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा, यही वजह है कि इसकी कीमत काफी ज्यादा है। इस गाड़ी में हाई-क्वालिटी इंटीरियर, क्लासी स्टाइलिंग के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है, जो शानदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन माइलेज भी देती है। यह होंडा की प्रीमियम पेशकश है, जिसे एलिवेट के ऊपर पोजिशन किया गया है। यहां देखें होंडा जेडआर-वी से जुड़ी जानकारी। 

    होंडा जेडआर-वी

    होंडा जेडआर-वी एसयूवी में 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन 

    2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    ट्रांसमिशन 

    ईसीवीटी

    पावर

    184 पीएस

    टॉर्क 

    315 एनएम

    एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे)

    7.9 सेकंड

    माइलेज 

    22.80 किमी/लीटर

    टोयोटा हाइलक्स 

    कीमत : 31.99 लाख रुपये से 36.99 लाख रुपये 

    नौवीं जनरेशन टोयोटा हाइलक्स भारत में लॉन्च हो गई है। इस नए मॉडल में अपडेटेड एक्सटीरियर और इंटीरियर, और बेहतर ऑफ-रोड टेक्नोलॉजी दी गई है। हाइलक्स अपनी एसयूवी सिबलिंग फॉर्च्यूनर जितनी ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन इसने भारत में पिछले कुछ सालों में अच्छी लोकप्रियता हासिल की है, और इसका नया वर्जन भी इसी सफलता को दोहराने की कोशिश करेगा। नई टोयोटा हाइलक्स के बारे में जानने के लिए यहां पढ़ें। 

    टोयोटा हाइलक्स

    इस पिकअप ट्रक में 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और ऑप्शनल फोर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है। 

    इंजन 

    2.8-लीटर डीजल के साथ माइल्ड हाइब्रिड 

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    500 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एटी

    ड्राइवट्रेन

    आरडब्लूडी/4डब्लूडी 

    जुलाई 2026 में इन सभी कारों को भारत में लॉन्च किया गया। आपको इनमें से कौनसी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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