2026 किआ सिरोस ईवी के किस वेरिएंट में मिलेंगे कौनसे फीचर, जानिए यहां

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Published On जुलाई 17, 2026 11:24 ist

Jul 17, 2026 11:24 IST

last updated on Jul 17, 2026 11:24 IST

Jul 17, 2026 11:22 IST

published on Jul 17, 2026 11:22 IST

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किआ इंडिया की दूसरी मास-मार्किट इलेक्ट्रिक कार सिरोस ईवी भारत में जल्द आ रही है। सिरोस भारत की सबसे प्रीमियम सब-4 मीटर कारों में से एक है। कंपनी ने अपनी इस बहुप्रतीक्षित कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी से जुड़ी काफी कुछ जानकारी साझा कर दी है। यह गाड़ी कुल 7 वेरिएंट : एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीके प्लस ईआर (एक्सटेंडेड रेंज), एचटीएक्स, एचटीएक्स ईआर, एचटीएक्स प्लस ईआर और एक्स-लाइन ईआर में आएगी, जिसमें अलग-अलग बैटरी पैक और फीचर्स मिलेंगे। यह स्ट्रैटेजी दिखाती है कि किआ हर तरह के ग्राहक को टारगेट कर रही है, चाहे वह बजट-फ्रेंडली खरीदार हो या फिर शानदार टेक्नोलॉजी और फीचर्स चाहने वाले लोग।

सिरोस ईवी को दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें 42 केडब्ल्यूएच स्टैंडर्ड रेंज और 51.4 केडब्लूएच एक्सटेंडेड रेंज (ईआर) शामिल होंगे। आइए, किआ सिरोस ईवी के हर वेरिएंट के फीचर्स को विस्तार से जानते हैं ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें :-

एक्सटीरियर

वेरिएंट एचटीके एचटीके प्लस (और एचटीके प्लस ईआर) एचटीएक्स (और एचटीएक्स ईआर) एचटीएक्स प्लस ईआर एक्स-लाइन ईआर एलईडी हेडलैंप्स और टेललैंप्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ आर16 डुअल-टोन अलॉय व्हील्स ✅ ✅ (केवल एचटीके प्लस) ❌ ❌ ❌ आर17 डुअल-टोन अलॉय व्हील्स ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ रूफ रेल्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ शार्क फिन एंटीना और रूफ स्पॉइलर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ फॉग लैंप्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर वाइपर और वॉशर ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ऑटो पॉप-आउट डोर हैंडल्स ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

किआ सिरोस ईवी की डिजाइन दिखने में काफी आकर्षक लगती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने बेस वेरिएंट एचटीके से ही इसमें कई जरूरी और प्रीमियम दिखने वाले फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हैं। सिरोस आईसीई मॉडल के मुकाबले इसमें फुल एलईडी हेडलैंप्स (टेललैंप्स समेत), रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, फॉग लैंप जैसे फीचर बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं, जो इसे सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। राइडिंग के लिए इसके सभी वेरिएंट में डुअल-टोन अलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, लेकिन इसके निचले दो वेरिएंट एचटीके और एचटीके प्लस में 16-इंच व्हील्स मिलते हैं जो सिटी ड्राइविंग और कंफर्ट के लिए काफी अच्छे हैं, जबकि एचटीएक्स वेरिएंट से इसमें 17-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यह बड़े व्हील्स कार के स्टांस को बेहतर बनाते हैं और इसे ज्यादा दमदार और स्पोर्टी लुक देते हैं।

इसमें रियर वाइपर के साथ वॉशर जैसे प्रैक्टिकल फीचर एचटीएक्स वेरिएंट से मिलने शुरू होते हैं, जो बारिश के मौसम में बहुत उपयोगी साबित होते हैं।

इंटीरियर

वेरिएंट एचटीके एचटीके प्लस (और एचटीके प्लस ईआर) एचटीएक्स (और एचटीएक्स ईआर) एचटीकस प्लस ईआर एक्स-लाइन ईआर सेमी-लेदरेट सीटें ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ फुल लेदरेट सीटें ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ब्लैक और ग्रीन थीम लेदरेट सीटें ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ लेदरेट रैप्ड डोरकार्ड्स और आर्मरेस्ट ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ फुटवेल लैंप्स ❌ ❌ ❌ ❌ ✅

किआ सिरोस ईवी के केबिन को भी वेरिएंट्स के हिसाब से अलग-अलग फील देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में सेमी-लेदरेट सीटें बेस वेरिएंट से मिलती हैं जो फैब्रिक सीटों की तुलना में ज्यादा प्रीमियम लगती हैं, जबकि फुल लेदरेट सीटें और लेदरेट स्टीयरिंग व्हील टॉप दो वेरिएंट में दिए गए हैं। यह ना केवल केबिन के ओवरऑल लुक और फील को बढ़ाते हैं, बल्कि ड्राइविंग के दौरान स्टीयरिंग व्हील पर एक बेहतर ग्रिप भी देते हैं।

केबिन के माहौल को और खास बनाने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग एक महत्वपूर्ण फीचर है, लेकिन यह फीचर केवल टॉप वेरिएंट एक्स-लाइन ईआर में ही दिया गया है।

2026 किआ सिरोस ईवी : टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी

फीचर एचटीके एचटीके प्लस एचटीएक्स एचटीएक्स प्लस ईआर एक्स-लाइन ईआर 12.3" एचडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 12.3" एचडी टचस्क्रीन ✅ ✅ ✅ एनएवी कॉकपिट एनएवी कॉकपिट 5" टचस्क्रीन ऑटो एसी कंट्रोल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ शिफ्ट-बाय-वायर (कॉलम टाइप) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ साउंड सिस्टम 4 स्पीकर + 2 ट्वीटर यही यही हार्मन कार्डन 8-स्पीकर हार्मन कार्डन 8-स्पीकर क्रूज कंट्रोल ❌ ❌ मैनुअल स्पीड लिमिटेड असिस्ट ✅ ✅ डायनामिक असिस्टेंस के साथ रियर व्यू कैमरा ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटर (टीपीएमएस) ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ किआ कनेक्ट 2.0 + ओटीए सॉफ्टवेयर अपडेट ❌ ❌ ✅(केवल एचटीएक्स ईआर) 95+ फीचर 95+ फीचर स्मार्ट डैशकैम के साथ डुअल कैमरा (मोबाइल ऐप) ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ डिजिटल की ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर के साथ किआ 2.0 कनेक्ट कंट्रोल्स ❌ ❌ ✅(केवल एचटीएक्स ईआर) ✅ ✅

टेक्नोलॉजी के मामले में किआ सिरोस ईवी अपने सेगमेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट करती है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के सभी वेरिएंट्स में 12.3-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड दिया गया है। ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम) और डैशकैम जैसे फीचर इसमें निचले वेरिएंट से दिए जाते तो ज्यादा बेहतर रहता। इस गाड़ी के टॉप के दो वेरिएंट में प्रीमियम हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है, लेकिन किआ कारों के स्टैंडर्ड म्यूज़िक सिस्टम की साउंड क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि आपको किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इसका इंजन साउंड सिस्टम एक फैंसी फीचर है जिसे आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, लेकिन शायद कार खरीदने के दूसरे हफ्ते के बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।

इसमें मिलने वाला सबसे एक्सक्लूसिव फीचर 'डिजिटल की' है, जो सिर्फ टॉप एक्स-लाइन ईआर वेरिएंट में उपलब्ध होगा।

किआ सिरोस ईवी : कंफर्ट फीचर

फीचर एचटीके एचटीके+ एचटीएक्स एचटीएक्स+ ईआर एक्स-लाइन ईआर ऑल डोर पावर विंडो, वन-टच अप/डाउन के साथ सेफ्टी ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ स्मार्ट की के साथ पुश बटन स्टार्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ड्राइव मोड सिलेक्ट (ईको/नॉर्मल/स्पोर्ट) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 60:40 स्प्लिट रियर सीट के साथ स्लाइड और रेक्लाइन ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ रियर सेंटर आर्मरेस्ट के साथ कप होल्डर ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ फ्लोटिंग कंसोल के साथ स्लाइडिंग कवर और ओपन स्टोरेज ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज, सनग्लास गोल्डर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर एसी वेंट्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ बर्गलर अलार्म, इम्मोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ बैटरी हीटिंग सिस्टम ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीटें (केवल रियर) ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ 4-वे पावर ड्राइवर सीट ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर x4 ❌ ❌ ❌ (केवल आगे) ✅ वी2एल – व्हीकल 2 लोड (इंटरनल) ❌ ❌ ❌ ❌ ✅

किआ ने सिरोस ईवी में कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा है। इस गाड़ी के सभी वेरिएंट में स्मार्ट की, पुश-बटन स्टार्ट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसमें 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट का ऑप्शन एचटीएक्स वेरिएंट से मिलना शुरू होता है। हालांकि, कई महत्वपूर्ण कंफर्ट फीचर्स केवल इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं जैसे कि व्हीकल-2-लोड (वी2एल)। यह फीचर आपकी कार को एक बड़े पावर बैंक में बदल देता है। आप इसके चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करके लैपटॉप, कैंपिंग लाइट्स या अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पावर दे सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी फीचर है जो अक्सर रोड ट्रिप्स पर जाते हैं।

किआ सिरोस ईवी : सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में किआ ने सिरोस ईवी में कोई समझौता नहीं किया है और इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की एक लंबी लिस्ट दी गई है। बेस वेरिएंट से ही मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में यह शामिल हैं:

6 एयरबैग्स: ड्राइवर, को-पैसेंजर, साइड और कर्टेन एयरबैग्स।

एबीएस के साथ ईबीडी : यह पैनिक ब्रेकिंग के दौरान व्हील्स को लॉक होने से रोकता है और कंट्रोल बनाए रखने में मदद करता है।

ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल): यह कार को फिसलने या कंट्रोल से बाहर जाने से रोकने में मदद करता है।

हिल-स्टार्ट असिस्ट: यह चढ़ाई पर कार को पीछे लुढ़कने से रोकता है।

टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) : यह आपको टायर में हवा के दबाव के बारे में सूचित करता है।

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स: चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग परफॉरमेंस सुनिश्चित करते हैं।

इस गाड़ी के केवल टॉप वेरिएंट एक्स-लाइन ईआर में लेवल-2 एडीएएस फीचर दिए गए हैं।

2026 किआ सिरोस ईवी : ड्राइवट्रेन

यहां देखें किआ सिरोस ईवी के ड्राइवट्रेन ऑप्शन की जानकारी :-

स्पेसिफिकेशन 42 केडब्लूएच 51.4 केडब्लूएच (एक्सटेंडेड रेंज) पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम सर्टिफाइड एमआईडीसी (पार्ट 1 और पार्ट 2) 443 किलोमीटर 526 किलोमीटर एसी फास्ट चार्ज (11किलोवाट, 10–100 प्रतिशत) 4 घंटे 4 घंटे 50 मिनट डीसी फास्ट चार्ज (100किलोवाट, 10–80 प्रतिशत) 39 मिनट 39 मिनट

इस गाड़ी में बड़ा 51.4 केडब्लूएच बैटरी पैक एचटीके प्लस वेरिएंट से मिलता है।

यहां देखें किआ सिरोस ईवी के वेरिएंट-वाइज ड्राइवट्रेन ऑप्शन की जानकारी।

किआ सिरोस ईवी : कलर ऑप्शन

2026 किआ सिरोस ईवी कार कुल 9 कलर ऑप्शन : आइवरी सिल्वर मैट, फ्रॉस्ट ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, प्यूटर ऑलिव, मैग्मा रेड, आइवरी सिल्वर ग्लॉस, ऑरोरा ब्लैक पर्ल (एक्स-लाइन में भी), ग्लेशियर व्हाइट पर्ल और एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट (केवल एक्स-लाइन) में आएगी। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

किआ सिरोस ईवी : संभावित लॉन्च डेट, कीमत और प्रतिद्वंदी

नई किआ सिरोस ईवी को भारत में जुलाई के आखिर में पेश किया जा सकता है। इस गाड़ी की कीमत 13 लाख रुपये से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना …

हालांकि, किआ सिरोस ईवी की कीमतों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पूरे पैकेज को देखकर लगता है कि इसका मिड-वेरिएंट एचटीके प्लस लाइनअप में सबसे अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसमें ज्यादातर सभी जरूरी फीचर्स दिए गए हैं और यह दोनों बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आएगा, जिससे यह कागज पर एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है।