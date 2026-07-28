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    2026 किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस: बेस मॉडल से ऊपर वाले वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    एचटीके प्लस वेरिएंट में ग्राहकों को स्टैंडर्ड रेंज और एक्सटेंडेड रेंज दोनों विकल्प मिलते हैं

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 28, 2026 13:38 ist
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    published onJul 28, 2026 13:38 IST
    last updated onJul 28, 2026 13:38 IST
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    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस

    किआ ने कुछ समय पहले ही सिरोस ईवी लॉन्च की है। यह सबकॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी उन खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो एक फीचर से भरपूर इलेक्ट्रिक गाड़ी की तलाश में हैं। सिरोस ईवी कुल 5 वेरिएंट्स और दो बैटरी पैक ऑप्शन में आती है। इस आर्टिकल में हम बेस मॉडल एचटीके से ऊपर वाले एचटीके प्लस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या बेस वेरिएंट के ऊपर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये खर्च करना एक समझदारी भरा फैसला है।

    कीमत

    यहां एचटीके प्लस और एचटीके प्लस ईआर (एक्सटेंडेड रेंज) वेरिएंट की कीमत की जानकारी दी गई है:

    वेरिएंट

    कीमत

    एचटीके प्लस

    15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    एचटीके प्लस ईआर

    17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    एक्सटीरियर

    किआ सिरोस ईवी का डिजाइन सिरोस आईसीई मॉडल जैसा ही है, लेकिन कुछ खास बदलाव इसे अलग पहचान देते हैं।

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस

    इसमें आगे एक फंकी लेकिन फ्यूचरिस्टिक लुक मिलता है, जिसमें बॉडी-कलर डिजाइन एलिमेंट्स के साथ एक उठा हुआ बम्पर है। इसमें वर्टिकली स्टैक्ड सेगमेंटेड प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और इंटीग्रेटेड डीआरएल दिए गए हैं। इसका बोनट फ्लैट है, जिसके सिरे पर किआ का लोगो है। रजिस्ट्रेशन प्लेट के ठीक ऊपर, आईसीई वर्जन की तुलना में सिरोस ईवी में एक पतला एयर डैम दिया गया है। बम्पर के दोनों तरफ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड फॉग लैंप्स इसके लुक को पूरा करते हैं।

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस

    साइड प्रोफाइल से सिरोस ईवी का सिग्नेचर बॉक्सी स्टाइल बरकरार रहता है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में बेस एचटीके वेरिएंट से ही फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। फ्रंट व्हील आर्च पर दी गई मोटी ब्लैक क्लैडिंग हेडलैंप्स के साथ मिल जाती है, जो इसे एक मस्कुलर लुक देती है। चार्जिंग पोर्ट को बाएं फ्रंट व्हील आर्च पर लगाया गया है। रियर व्हील आर्च पर भी ब्लैक क्लैडिंग टेल लैंप के साथ मर्ज होती है, जिससे एसयूवी का स्पोर्टी अंदाज और निखरता है। ब्लैक ओआरवीएम और ए, सी, डी पिलर फ्लोटिंग रूफ का इफेक्ट देते हैं। एचटीके प्लस और एचटीके प्लस ईआर वेरिएंट में एक बड़ा विजुअल अंतर इनके व्हील्स का है। एचटीके प्लस में 16-इंच के व्हील्स मिलते हैं, जबकि एचटीके प्लस ईआर में 17-इंच के स्टाइलिश एयरो अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस

    गाड़ी के पिछले हिस्से में, व्हील आर्च के दोनों सिरों पर नीचे की ओर टेललैंप्स दिए गए हैं। सिरोस ईवी में एक शार्क फिन एंटीना, फ्लैट टेलगेट और रियर विंडशील्ड के दोनों किनारों पर 'एल-शेप' की सेकेंडरी टेल लैंप यूनिट्स हैं। एक छोटा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी है, जो एसयूवी को मैच्योर फील देता है। आगे की तरह पीछे भी पुल्ड-अप बम्पर डिजाइन देखा जा सकता है। इसके साथ ही, इसमें नीचे की तरफ रिवर्स लैंप, रियर पार्किंग सेंसर्स और एक रिवर्स कैमरा भी दिया गया है।

    केबिन

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस

    अंदर की तरफ, सिरोस ईवी में एक साफ-सुथरे डिजाइन वाला लेयर्ड डैशबोर्ड है, जिसमें तीन-डिस्प्ले सेटअप मिलता है। इसमें 12.3-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5-इंच की एक अलग स्क्रीन शामिल है। इसमें स्लीक, वर्टिकली प्लेस्ड एसी वेंट्स हैं, और पीछे के यात्रियों के लिए भी एक वेंट दिया गया है। केबिन की थीम ब्लू और मिंट ग्रीन है, और एचटीके प्लस व एचटीके प्लस ईआर दोनों वेरिएंटमें सेमी-लेदरेट सीट्स दी गई हैं।

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस

    इन दोनों वेरिएंट में इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स के साथ टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। टॉप वेरिएंट्स में मिलने वाला थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इस वेरिएंट में नहीं है। 

    सेंटर कंसोल में गियर लीवर की जगह अब स्टोरेज स्पेस और कप होल्डर्स दिए गए हैं। अगर आपको वेंटिलेटेड सीटें चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, पिछली सीट पर वेंटिलेशन चाहिए – जो सिरोस ईवी को अपने सेगमेंट में खास बनाता है,  तो आपको एचटीएक्स प्लस ईआर या एक्स-लाइन वेरिएंट लेना होगा। पैनोरमिक सनरूफ एचटीएक्स वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है।

    फीचर और सेफ्टी

    सिरोस ईवी एचटीके प्लस वेरिएंट में थ्री-डिस्प्ले सिस्टम सबसे बड़ा आकर्षण है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाली 12.3-इंच टचस्क्रीन, 12.3-इंच फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5-इंच की डिस्प्ले शामिल है। अन्य फीचर में 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, ड्राइव मोड्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, पीछे सन शेड्स, टाइप सी यूएसबी चार्जर और एक 100वाट का टाइप-सी पोर्ट भी मिलता है।

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस

    सुरक्षा के लिए सिरोस ईवी एचटीके प्लस (और एचटीके प्लस ईआर) में 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम (वीईएसएस), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    सिरोस ईवी का एचटीके प्लस वेरिएंट दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जो इसे अलग-अलग तरह के ग्राहकों के लिए उपयुक्त बनाता है। स्टैंडर्ड एचटीके प्लस में 42 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक है, जबकि एचटीके प्लस ईआर (एक्सटेंडेड रेंज) में 51.4 केडब्ल्यूएच का बड़ा बैटरी पैक मिलता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    बैटरी

    42 केडब्ल्यूएच (एचटीके प्लस)

    51.4 केडब्ल्यूएच (एचटीके प्लस ईआर)

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    443 किलोमीटर

    526 किलोमीटर

    पावर

    135 किलोमीटर

    171 किलोमीटर

    टॉर्क

    255 एनएम

    255 एनएम

    जो ग्राहक मुख्य रूप से शहर में रोजाना आने-जाने और कभी-कभार वीकेंड पर छोटी यात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड 42 केडब्ल्यूएच बैटरी वाला एचटीके प्लस वेरिएंट पर्याप्त हो सकता है। वहीं, जो लोग अक्सर परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, उनके लिए 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी वाला एक्सटेंडेड रेंज (ईआर) वेरिएंट एक बेहतर विकल्प होगा, जो ज्यादा रेंज और पावर प्रदान करता है।

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस
    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस

    कंपेरिजन

    किआ सिरोस ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से है।

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    सोनू
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