किआ सिरोस ईवी एचटीके फोटो गैलरी: इलेक्ट्रिक कार के इस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

किआ इंडिया ने हाल ही में नई सिरोस ईवी लॉन्च की है, जो सबकॉम्पैक्ट ईवी सेगमेंट में टाटा नेक्सन ईवी को टक्कर देगी। यह नई इलेक्ट्रिक कार छह वेरिएंट्स में उपलब्ध है, और इसकी शुरुआती कीमत 13.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। आमतौर पर बेस वेरिएंट्स में कई फीचर्स की कटौती की जाती है, लेकिन सिरोस ईवी एचटीके एक प्रीमियम पैकेज ऑफर करता है। यहां हम तस्वीरों के जरिए जानेंगे इसके बेस मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास।

कीमत

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) सिरोस ईवी एचटीके 13.50 लाख रुपये

किआ सिरोस ईवी का बेस एचटीके वेरिएंट सिर्फ एक बैटरी पैक ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जो इसे शहरी इस्तेमाल के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। इसकी कीमत अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले काफी प्रतिस्पर्धी है।

एक्सटीरियर

सिरोस ईवी का डिज़ाइन इसके आईसीई मॉडल जैसा है, जिसमें क्वर्की स्टाइल और बॉक्सी स्टांस है। खास बात यह है कि बेस एचटीके वेरिएंट का फ्रंट लुक लगभग टॉप वेरिएंट्स जैसा है। इसमें वही बल्बस नोज, बंपर क्लैडिंग पर बॉडी-कलर्ड इन्सर्ट्स और पतले एलईडी फॉगलैंप्स दिए गए हैं। यह इसे पहली नजर में ही एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है, जो आमतौर पर बेस मॉडल्स में देखने को नहीं मिलता।

साइड प्रोफाइल से भी, सिरोस ईवी एचटीके अपनी पहचान बनाए रखती है। इसका बॉक्सी सिल्हूट, ब्लैक रूफ रेल्स, और फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स इसे एक क्लीन और अपमार्केट लुक देते हैं। इस वेरिएंट में शार्क-फिन एंटीना और फ्रंट फेंडर पर चार्जिंग फ्लैप भी मिलता है। एकमात्र बड़ा अंतर 16-इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जो ऊपर वाले वेरिएंट्स के मुकाबले थोड़े छोटे हैं।

पीछे की तरफ, एचटीके वेरिएंट में फ्लैट टेलगेट और आकर्षक टू-पार्ट एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। आगे की तरह ही, पीछे वाले बंपर पर भी बॉडी-कलर्ड इन्सर्ट्स मिलते हैं जो इसके डिज़ाइन को पूरा करते हैं। हालांकि, बेस वेरिएंट होने के नाते इसमें कुछ फीचर्स की कमी है। एचटीके में रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर नहीं मिलता है, जो कि बारिश और सर्दियों के मौसम में एक जरूरी फीचर हो सकता है।

केबिन

केबिन के अंदर कदम रखते ही सिरोस ईवी एचटीके एक बेस वेरिएंट से कहीं ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है। डैशबोर्ड पर फ्यूचरिस्टिक थ्री-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जो इस सेगमेंट में एक स्टैंडआउट फीचर है। टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील को सिरोस आईसीई से लिया गया है। इस वेरिएंट में डुअल-टोन ब्लू और ग्रे सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, जो केबिन के अपमार्केट फील को और बढ़ाती है।

गियर सिलेक्टर को स्टीयरिंग कॉलम पर शिफ्ट करने से एक 'फ्लोटिंग' सेंटर कंसोल मिलता है, जिसमें काफी स्टोरेज स्पेस है।

फीचर और सेफ्टी

एचटीके वेरिएंट में काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं। इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5-इंच की टचस्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, पैडल शिफ्टर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, रियर सनशेड्स, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल व ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए सिरोस ईवी एचटीके में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर, और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और एक वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम भी दिया गया है, जो कम स्पीड पर पैदल चलने वालों को अलर्ट करता है।

बैटरी ऑप्शन

सिरोस ईवी का एचटीके ट्रिम सिर्फ छोटे 42 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ आता है, जो शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए पर्याप्त रेंज देता है। यह 100किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी को केवल 39 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

बैटरी पैक 42 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 443 किलोमीटर पावर 135 पीएस टॉर्क 255 एनएम

कंपेरिजन

किआ सिरोस ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी जैसी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना

जहां ज्यादातर कारों के बेस वेरिएंट्स ग्राहकों को हायर स्पेसिफिकेशन्स की ओर जाने के लिए मजबूर करते हैं, वहीं किआ सिरोस ईवी एचटीके एक अलग कहानी कहता है। यह फीचर से भरपूर वेल-राउंडेड पैकेज है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक स्टाइलिश और फीचर-लोडेड अर्बन इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं। 13.50 लाख रुपये की कीमत पर, यह स्पेशियस केबिन, फ्यूचरिस्टिक लुक्स और हाई-क्वालिटी फील का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती है। यह उन खरीदारों के लिए एक पैसा वसूल कार है जिन्हें टॉप वेरिएंट्स के अतिरिक्त फीचर या थोड़ी ज्यादा रेंज की आवश्यकता नहीं है।