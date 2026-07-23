2026 किआ सिरोस ईवी भारत में हुई लॉन्च: जानिए कीमत, वेरिएंट और फीचर्स से जुड़ी हर जानकारी

Published On जुलाई 23, 2026 16:31 ist

last updated on Jul 23, 2026 16:31 IST

published on Jul 23, 2026 16:28 IST

किआ ने अपनी दूसरी मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार सिरोस ईवी भारत में लॉन्च कर दी है। हुंडई-किआ ग्रुप की यह क्रेटा इलेक्ट्रिक और कैरेंस क्लाविस ईवी के बाद तीसरी मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार है। सिरोस सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की सबसे प्रैक्टिकल और फीचर लोडेड कारों में से एक रही है, और अब सिरोस ईवी शहर में इस्तेमाल होने वाली कार के तौर पर इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाएगी।

कीमत और वेरिएंट

बैटरी पैक 42 केडब्लूएच 51.4 केडब्लूएच एचटीके 13.50 लाख रुपये - एचटीके प्लस 15 लाख रुपये 17 लाख रुपये एचटीएक्स 16 लाख रुपये 18 लाख रुपये एचटीएक्स प्लस - 19.50 लाख रुपये एक्स-लाइन - 20 लाख रुपये

*सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

किआ सिरोस ईवी को कुल 5 वेरिएंट : एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन में पेश किया गया है। इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, जिसे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। बेस वेरिएंट एचटीके केवल छोटे बैटरी पैक (42केडब्लूएच) के साथ उपलब्ध है, जबकि टॉप वेरिएंट एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन वेरिएंट में सिर्फ बड़ा बैटरी पैक (51.4 केडब्लूएच) दिया गया है। वहीं, बाकी तीनों मिड-वेरिएंट में ग्राहकों को दोनों बैटरी पैक चुनने का ऑप्शन मिलता है।

यहां देखें किआ सिरोस ईवी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

डिजाइन

डिजाइन के मामले में किआ सिरोस ईवी काफी हद तक अपने आईसीई मॉडल जैसी ही दिखती है। इसका ओवरऑल लुक बॉक्सी और मस्कुलर है, जो इसे एक दमदार एसयूवी लुक देता है। इसमें नए डिजाइन का बंपर, किआ का सिग्नेचर 3-पॉड हेडलैम्प क्लस्टर, और एक क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है, जो इसके इलेक्ट्रिक नेचर को दर्शाती है।

सिरोस ईवी में चार्जिंग स्लॉट को पैसेंजर साइड पर दिया गया है और यह वी2एल (व्हीकल-2-लोड) सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप कार की बैटरी से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बॉडी-कलर्ड बी-पिलर, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स, फंक्शनल रूफ रेल्स और 17-इंच के स्टाइलिश ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इस एसयूवी कार को काफी प्रीमियम लुक देते हैं।

पीछे की तरफ इसमें एल-शेप्ड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो इसके मॉडर्न लुक को पूरा करते हैं। इसके रियर बंपर की डिजाइन भी फ्रंट जैसी ही है।

कलर ऑप्शन

किआ ने सिरोस ईवी को कुल 9 कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिसमें आइवरी सिल्वर मैट, फ्रॉस्ट ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, प्यूटर ऑलिव, मैग्मा रेड, आइवरी सिल्वर ग्लॉस, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल और एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट शामिल हैं। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट एक्स-लाइन में केवल दो कलर शेड: ऑरोरा ब्लैक पर्ल और एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट दिए गए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

सिरोस ईवी का केबिन टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फील का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जिसके तहत 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और 5-इंच का एक डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल शामिल है। यह सेटअप ड्राइवर को सभी जरूरी जानकारी और कंट्रोल्स आसानी से उपलब्ध कराता है।

इसका फ्लोटिंग सेंटर कंसोल केबिन को बड़ा अहसास देता है। कुल मिलाकर, इसकी डेलाइट-ओपनिंग (डीएलओ) काफी अच्छी है, जिससे केबिन हवादार लगता है। इसके एयर वेंट्स की डिजाइन बेहद शानदार है और यह डैशबोर्ड की चौड़ाई में फैला हुआ है।

पीछे वाली सीट पर तीन पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं और रियर पैसेंजर के लिए इसमें रिट्रेक्टेबल सन शेड और सीट वेंटिलेशन की सुविधा भी दी गई है।

फीचर्स

फीचर्स के मामले में किआ ने सिरोस ईवी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में 8-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम दिया गया है, जो शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। जबकि, इसके निचले वेरिएंट में 6-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। केबिन के माहौल को अपनी पसंद के मुताबिक बदलने के लिए इसमें 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है।

सिरोस ईवी में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसके तहत 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और 5-इंच का एक डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल शामिल है। अन्य फीचर हाइलाइट में पैनोरमिक सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, कॉलम-माउंटेड ड्राइव सेलेक्टर, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

सेफ्टी

सेफ्टी की बात करें तो किआ सिरोस काफी मजबूत पैकेज के साथ आती है। इसमें 6 एयरबैग, एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ ईबीडी (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन), ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल-होल्ड कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट एक्स-लाइन में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) भी दिया गया है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रू कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन अवॉयडेंस जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

ड्राइवट्रेन

सिरोस ईवी कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 42केडब्लूएच और 51.4 केडब्लूएच दिए गए हैं, जो परफॉर्मेंस और रेंज का अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। यहां देखें इसके ड्राइवट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 42 केडब्लूएच 51.4 केडब्लूएच सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 443 किलोमीटर 526 किलोमीटर पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम

यहां देखें किआ सिरोस ईवी के वेरिएंट-वाइज बैटरी पैक ऑप्शन की जानकारी।

कीमत और मुकाबला

2026 किआ सिरोस ईवी की कीमत 13.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

इसका मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से रहेगा।