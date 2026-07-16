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    2026 किआ सिरोस ईवी के किस वेरिएंट में मिलेंगे कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    सिरोस ईवी में मोनोटोन शेड दिए गए हैं और टॉप मॉडल में कुछ खास रंग भी हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 16, 2026 14:57 ist
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    published onJul 16, 2026 14:57 IST
    last updated onJul 16, 2026 14:57 IST
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    Kia Syros EV

    किआ ने अपनी आगामी इलेक्ट्रिक एसयूवी सिरोस ईवी के कलर ऑप्शन से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। ब्रांड ने पुष्टि की है कि यह इलेक्ट्रिक कार 9 मोनोटोन रंग में आएगी, जिनमें एक नया मैट फिनिश भी शामिल है जो सिर्फ टॉप-एंड एक्स-लाइन वेरिएंट के लिए होगा।

    कलर ऑप्शन

    सिरोस ईवी में 9 मोनोटोन शेड मिलेंगे:

    • आइवरी सिल्वर मैट

    Kia Syros EV Ivory Silver Matte

    • फ्रॉस्ट ब्लू

    Kia Syros EV Frost Blue

    • ग्रेविटी ग्रे

    Kia Syros EV Gravity Grey

    • प्यूटर ऑलिव

    Kia Syros EV Pewter Olive

    • मैग्मा रेड

    Kia Syros EV Magma Red

    • आइवरी सिल्वर ग्लॉस

    Kia Syros EV Ivory Silver Gloss

    • ऑरोरा ब्लैक पर्ल

    Kia Syros EV Aurora Black Pearl

    • ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

    Kia Syros EV Glacier White Pearl

    • एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट

    Kia Syros EV Xclusive Matte Graphite

    किस वेरिएंट में कौनसा कलर मिलेगा?

    कलर

    एचटीके

    एचटीके प्लस

    एचटीएक्स

    एचटीएक्स प्लस

    एक्स-लाइन

    आइवरी सिल्वर मैट

    फ्रॉस्ट ब्लू

    ग्रेविटी ग्रे

    प्यूटर ऑलिव

    मैग्मा रेड

    आइवरी सिल्वर ग्लॉस

    ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

    ऑरोरा ब्लैक पर्ल

    एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट

    टेक-लाइन वेरिएंट्स में 8 कलर ऑप्शन मिलेंगे। इनमें आइवरी सिल्वर मैट, फ्रॉस्ट ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, प्यूटर ऑलिव, मैग्मा रेड, आइवरी सिल्वर ग्लॉस, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, ऑरोरा ब्लैक पर्ल शामिल हैं। वहीं, एक्स-लाइन वेरिएंट को सिर्फ दो रंग: ऑरोरा ब्लैक पर्ल और एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट में पेश किया जाएगा। ऑरोरा ब्लैक पर्ल एकमात्र ऐसा रंग है जो सभी पांचों वेरिएंट्स में कॉमन है।

    फीचर और सेफ्टी

    सिरोस ईवी का इंटीरियर लेआउट इसके आईसीई मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं। इसमें ड्यूल-टोन ब्लैक-व्हाइट थीम और सेल्टोस से लिया गया नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। सबसे बड़ा आकर्षण इसका ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप है, जिसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले के साथ), 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक अलग 5-इंच की स्क्रीन शामिल है। अन्य फीचर में पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड ड्राइवर सीट और आगे व पीछे दोनों तरफ वेंटिलेटेड सीट शामिल हैं। सेफ्टी के लिए, इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग जैसे फंक्शन हैं। इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग और एक डैशकैम भी मिलता है।

    बैटरी और रेंज

    बैटरी

    किआ सिरोस ईवी 42केडब्ल्यूएच

    किआ सिरोस ईवी (एक्सटेडेंड रेंज) 51.4केडब्ल्यूएच

    पावर

    135 पीएस 

    171 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    255 एनएम

    बैटरी पैक

    42 केडब्ल्यूएच

    51.4 केडब्ल्यूएच

    एमआईडीसी सर्टिफाइड रेंज (पार्ट1 + पार्ट2)

    443 किलोमीटर 

    526 किलोमीटर

    सिरोस ईवी में दो बैटरी पैक का विकल्प मिलेगा। स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट में 42 केडब्ल्यूएच बैटरी होगी, इसका पावर आउटपुट 135 पीएस और 255 एनएम होगा, और इसकी सर्टिफाइड रेंज 443 किलोमीटर होगी। एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट में 51.4 केडब्ल्यूएच का बड़ा बैटरी पैक होगा, इसका पावर आउटपुट 171 पीएस और 255 एनएम होगा, और इसकी रेंज 526 किलोमीटर होगी।

    चार्जिंग की बात करें तो 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से दोनों बैटरी पैक को 10% से 80% तक चार्ज होने में 39 मिनट लगते हैं। घर पर 11 किलोवाट एसी चार्जर से 42 केडब्ल्यूएच बैटरी को 10% से 100% तक चार्ज होने में 4 घंटे और 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी को 4 घंटे 50 मिनट का समय लगता है।

    संभावित कीमत और प्रतिद्वंदी

    किआ सिरोस ईवी की कीमत 13 लाख रुपये से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से रहेगा।

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    सोनू
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