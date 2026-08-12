2026 Kia Syros EV EMI गाइड: आपको हर महीने कितने रुपये का भुगतान करना होगा? जानिए यहां

Published On अगस्त 12, 2026 17:19 ist

Aug 12, 2026 17:19 IST

last updated on Aug 12, 2026 17:19 IST

Aug 12, 2026 17:19 IST

published on Aug 12, 2026 17:19 IST

Kia ने Syros EV को भारत में पिछले महीने पेश किया था। यह इलेक्ट्रिक SUV कार अपने ICE वर्जन पर बेस्ड है। इसमें प्रीमियम इंटीरियर, एडवांस सेफ्टी फीचर और लंबी फीचर लिस्ट दी गई है। यह गाड़ी उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो कि एक फीचर लोडेड, स्टाइलिश और दमदार परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं। यदि आप भी Syros EV को कार लोन पर लेने का विचार कर रहे हैं, तो हमारी EMI बाइंग गाइड आपको डाउन पेमेंट की योजना बनाने और EMI की संभावित रकम का अंदाजा लगाने में मदद करेगी।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने नई दिल्ली में Syros EV के टॉप मॉडल X-Line वेरिएंट की ऑन रोड कीमत के आधार पर यह गणना की है।

वेरिएंट Syros EV X-Line ऑन रोड कीमत (दिल्ली) 21,06,909 रुपये डाउन पेमेंट (ऑन-रोड कीमत का लगभग 20 प्रतिशत) 4,20,000 रुपये लोन राशि 16,86,909 रुपये ब्याज दर 9.5%

यहां देखें Kia Syros EV की ऑन-रोड कीमत की जानकारी।

नोट : यह आंकड़े सिर्फ जानकारी के लिए हैं और वास्तविक EMI राशि आपके सिबिल स्कोर, ब्याज दर, फाइनेंस ऑफर, डाउन पेमेंट, और दूसरी चीजों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। ज्यादा सटीक जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी शोरूम और अपनी पसंद के बैंक या लेंडर से संपर्क करने की सलाह देते हैं।

Kia Syros EV : 3 साल का EMI प्लान

डाउन पेमेंट: 4,20,000 रुपये

ईएमआई राशि: 54,037 रुपये

3 साल बाद कुल लागत: 19,45,332 रुपये (ब्याज सहित)

Kia Syros EV : 4 साल का EMI प्लान

डाउन पेमेंट: 4,20,000 रुपये

ईएमआई राशि: 42,380 रुपये

4 साल बाद कुल लागत: 20,34,240 रुपये (ब्याज सहित)

Kia Syros EV : 5 साल का EMI प्लान

डाउन पेमेंट: 4,20,000 रुपये

ईएमआई राशि: 35,428 रुपये

5 साल बाद कुल लागत: 21,25,680 रुपये (ब्याज सहित)

Kia Syros EV : 7 साल का EMI प्लान

डाउन पेमेंट: 4,20,000 रुपये

ईएमआई राशि: 27,571 रुपये

5 साल बाद कुल लागत: 23,15,964 रुपये (ब्याज सहित)

Kia Syros EV: से जुड़ी जानकारी

Kia Syros EV अपने ICE मॉडल पर बेस्ड है, इसलिए इसकी डिजाइन और डाइमेंशन काफी हद तक रेगुलर मॉडल जैसे है। फर्क बस इतना है कि इलेक्ट्रिक वर्जन में नॉर्मल अलॉय व्हील्स की बजाए एक खास एरो-डिज़ाइन व्हील्स मिलते हैं जो इसे अलग पहचान देते हैं।

केबिन में कदम रखते ही इसमें प्रीमियम फील मिलती है। इसमें लेदरेट स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट के साथ ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट भी है, जिसके तहत 12.3-इंच का टचस्क्रीन, 5-इंच की क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन और फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हैं। इस इलेक्ट्रिक SUV कार में पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है जो केबिन को काफी हवादार दिखाता है, जबकि 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग केबिन को बेहद आकर्षक लुक देती है। म्यूजिक के शौकीन लोगों के लिए इसमें Harman Kardon का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। व्हीकल-टू-लोड (V2L), पडल लैंप्स और डिजिटल की जैसे एडवांस फीचर भी इसमें मिलते हैं।

सेफ्टी के लिहाज से भी यह गाड़ी काफी एडवांस्ड है। इसमें लेवल-2 ADAS सूट मिलता है, जिसके तहत 16 अलग-अलग फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड फ्रंट और रियर डैशकैम, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

Syros EV कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 42 kWh स्टैंडर्ड रेंज बैटरी पैक और 51.4 kWh एक्सटेंडेड रेंज बैटरी पैक दिए गए हैं। यहां देखें इसके ड्राइवट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी 42 kWh (स्टैंडर्ड रेंज) 51.4 kWh (एक्सटेंडेड रेंज) इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 443 किमी 526 किमी पावर 135 PS 171 PS टॉर्क 255 Nm 255 Nm

यहां देखें Kia Syros EV के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

कीमत और मुकाबला

भारत में Kia Syros EV की एक्स-शोरूम कीमत 13.50 लाख से शुरू होती है और 20 लाख रुपये तक जाती है। इसका मुकाबला Tata Nexon EV, VinFast VF6, Mahindra XUV 3XO EV और MG Windsor EV से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

अगर आप उनमें से हैं जिन्हें एक प्रीमियम व फीचर लोडेड केबिन और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी से लैस कोई इलेक्ट्रिक SUV कार चाहिए, तो Kia Syros EV को खरीदना एक शानदार विकल्प है। ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, लेवल-2 ADAS और वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स मिलकर इसे सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। दो बैटरी पैक ऑप्शन की वजह से ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक रेंज और परफॉर्मेंस चुन सकते हैं। इस स्टोरी में हमने डाउन पेमेंट और संभावित मंथली EMI की जानकारी देकर EMI पर गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। आप हमारी Kia Syros EV बुकिंग से जुड़ी स्टोरी भी देख सकते हैं, जिससे आप सिंपल तरीके से इस इलेक्ट्रिक कार को बुक कर सकेंगे।