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    किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स प्लस वेरिएंट : क्या एचटीएक्स वेरिएंट से ऊपर वाले वेरिएंट पर अपग्रेड करना सही है?

    यदि आपको लेवल-2 एडीएएस और साइड पार्किंग सेंसर नहीं चाहिए तो आप यह वेरिएंट चुन सकते हैं

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    Published On जुलाई 30, 2026 12:18 ist
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    published onJul 30, 2026 12:18 IST
    last updated onJul 30, 2026 12:18 IST
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    2026 Kia Syros EV HTX Plus

    भारत के उभरते इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में किआ सिरोस ईवी हाल ही में लॉन्च हुई है। यह गाड़ी भारत में उपलब्ध सबसे प्रेक्टिकल और फीचर लोडेड सब-4 मीटर कारों में से एक है। अपनी मॉडर्न और अनोखी स्टाइलिंग के साथ, सिरोस ईवी एक अलग तरह के ग्राहकों को पसंद आती है। सिरोस ईवी कुल पांच वेरिएंट : एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन में उपलब्ध है। 

    कीमत 

    किआ सिरोस ईवी के टॉप से नीचे वाले एचटीएक्स प्लस वेरिएंट में केवल एक 51.4 केडब्लूएच बैटरी पैक दिया गया है। यह वेरिएंट उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है जिन्हें लंबी रेंज के साथ कई प्रीमियम फीचर्स भी चाहिए। यहां देखें इसकी कीमत :-

    मॉडल  

    एचटीएक्स प्लस 51.4 केडब्लूएच 

    कीमत 

    19.50 लाख रुपये 

    कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

    किआ सिरोस ईवी की पूरी प्राइस लिस्ट देखने के लिए हमारी लॉन्च स्टोरी पढ़ें। 

    एक्सटीरियर

    आगे की डिजाइन

    2026 किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स प्लस

    सिरोस ईवी की डिजाइन इसके आईसीई मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ ईवी-स्पेसिफिक बदलाव जरूर किए गए हैं। सिरोस ईवी के आगे का हिस्सा अपराइट है और आकार बॉक्सी एसयूवी जैसा है। 

    इस एसयूवी कार के एचटीएक्स प्लस वेरिएंट में एक्स डिजाइन थीम वाला फ्रंट बंपर दिया गया है जिसके कॉर्नर पर वर्टिकल स्टैक्ड हेडलैंप्स पोजिशन किए गए हैं। इसका ऊपरी हिस्सा एकदम सिंपल है, जबकि नीचे वाले हिस्से पर कूलिंग के लिए पतले एयर डैम्स दिए गए हैं और इस पर ट्राएंगुलर बॉडी कलर्ड एक्सेंट और फॉग लैंप्स भी मिलते हैं। 

    साइड 

    2026 किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स प्लस

    इसकी साइड प्रोफाइल को मॉडर्न और आकर्षक बनाने के लिए फ्लश-फिट डोर हैंडल्स और 17-इंच के डुअल-टोन स्टाइलिश अलॉय व्हील्स दिए हैं। आम तौर पर ऐसी बॉक्सी शेप काफी बोरिंग लगती हैं, लेकिन किआ ने सिरोस ईवी में बॉडी-कलर्ड बी-पिलर, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स और ब्लैक आउट ओआरवीएम्स देकर इसे एकदम प्रीमियम लुक दिया है। ये सभी फीचर्स इससे नीचे वाले एचटीएक्स वेरिएंट में भी मिलते हैं।

    पीछे की डिजाइन 

    2026 किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स प्लस

    सिरोस ईवी के पीछे का हिस्सा काफी ऊंचा दिखता है और इसका आकार एक प्रैक्टिकल और स्पेशियस कॉम्पैक्ट कार जैसा है। हल्का रूफ स्पॉइलर और एल-शेप टेललैंप्स सिरोस ईवी को एक ऊंचा लुक देते हैं। पीछे वाले बंपर पर भी फ्रंट जैसी ही डिजाइन थीम मिलती है, जिसमें ट्राएंगुलर बॉडी-कलर एक्सेंट शामिल हैं। बंपर के सबसे निचले हिस्से में बीच में एक छोटी सी रिवर्सिंग लाइट भी लगी है। इसके अलावा इसमें एलईडी टेललैंप्स, वॉशर के साथ रियर वाइपर और कैमरे के साथ रियर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। 

    कलर ऑप्शन : 

    सिरोस ईवी कुल 9 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। हालांकि, एक कलर ऑप्शन इसमें केवल टॉप एक्स-लाइन वेरिएंट के साथ मिलता है। यहां देखें सिरोस ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर 

    किआ सिरोस ईवी इंटीरियर

    किआ सिरोस ईवी का इंटीरियर सब-4 मीटर ईवी सेगमेंट में सबसे अच्छा है। यह काफी स्पेशियस और हवादार लगता है और इसमें अच्छी क्वालिटी के मटीरियल का भी इस्तेमाल किया गया है। एचटीएक्स प्लस वेरिएंट भी कोई अलग नहीं है। एचटीएक्स वेरिएंट के मुकाबले इसमें लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, डोर ट्रिम्स और सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, जो केबिन को एक प्रीमियम फील देता है। इस वेरिएंट में एक्सक्लूसिव ब्लैक और बेज डुअल-टोन सीटें भी दी गई हैं। 

    किआ सिरोस ईवी फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसके तहत 12.3-इंच इंफोटेनमेंट, 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल, और 12.3-इंच ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। इस वेरिएंट में फ्लोटिंग सेंटर कंसोल दिया गया है। 

    2026 किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स प्लस

    एचटीएक्स प्लस वेरिएंट में पीछे वाली सीट पर 60:40 स्प्लिट फीचर, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, साइड विंडो कर्टेन और एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी है जो केबिन को हवादार बनाता है। हालांकि, इसमें फुटवेल लैंप्स और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। 

    फीचर और सेफ्टी 

    किआ सिरोस ईवी ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप

    किआ सिरोस ईवी 360-डिग्री कैमरा

    किआ सिरोस ईवी में कई सारे आकर्षक फीचर्स दिए गए हैं। चूंकि एचटीएक्स प्लस इसका टॉप वेरिएंट है, ऐसे में इसमें फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीटें, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, प्रीमियम हार्मन कार्डन 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ऑटोमैटिक पॉप-आउट डोर हैंडल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो कि निचले वेरिएंट में नहीं दिए गए हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में पडल लैंप और व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) रिवर्स चार्जिंग की सुविधा नहीं है। सेफ्टी के मामले में एचटीएक्स प्लस वेरिएंट में ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम), बिल्ट-इन फ्रंट और रियर डैशकैम, और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में साइड पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडीएएस फीचर की कमी है।

    ड्राइवट्रेन ऑप्शन 

    एचटीएक्स प्लस वेरिएंट में केवल एक ड्राइवट्रेन ऑप्शन (51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक समेत) मिलता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    बैटरी पैक 

    51.4 केडब्लूएच (एक्सटेंडेड रेंज) 

    पावर

    171 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    526 किलोमीटर

    किआ सिरोस ईवी गियर लीवर

    सिरोस ईवी में 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग ऑप्शन दिया गया है जो कि बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत तक 39 मिनट में चार्ज कर देता है। यहां देखें सिरोस ईवी के वेरिएंट-वाइज बैटरी पैक की जानकारी

    मुकाबला

    कॉम्पेक्ट ईवी सेगमेंट में सिरोस ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से है। 

    कारदेखो का क्या है कहना…

    सिरोस ईवी सेगमेंट की सबसे प्रेक्टिकल और फीचर लोडेड कॉम्पेक्ट ईवी कार है। यदि आप शहर में रोजाना चलाने और हाइवे पर कभी-कबार ले जाने के हिसाब से कोई फैमिली कार की तलाश कर रहे हैं तो सिरोस ईवी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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