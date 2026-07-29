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    किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स: क्या इलेक्ट्रिक कार का ये वेरिएंट लेना है फायदे का सौदा?

    अगर आपको सभी मॉडर्न फीचर चाहिए और आप ज्यादा एडवांस्ड फीचर के बिना भी काम चला सकते हैं, तो एचटीएक्स वेरिएंट आपके लिए सही हो सकता है।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 29, 2026 19:29 ist
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    published onJul 29, 2026 19:29 IST
    last updated onJul 29, 2026 19:29 IST
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    Kia Syros EV

    किआ मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार सिरोस ईवी को पांच वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें मिड एचटीएक्स वेरिएंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वेरिएंट उन खरीदारों के लिए है जो जरूरी फीचर और प्रीमियम अनुभव के बीच एक सही संतुलन चाहते हैं, वो भी टॉप मॉडल की भारी कीमत चुकाए बिना। एचटीएक्स वेरिएंट दो बैटरी पैक ऑप्शन में उपलब्ध है और इसमें कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे एक पैसा वसूली कार बनाते हैं। लेकिन क्या यह वाकई आपके लिए सही वेरिएंट है, या कुछ जरूरी फीचर की कमी आपको महसूस होगी? चलिए विस्तार से जानते हैं।

    कीमत

    वेरिएंट

    42 केडब्ल्यूएच

    51.4 केडब्ल्यूएच (एक्सटेंडेड रेंज)

    सिरोस ईवी एचटीएक्स

    16 लाख रुपये

    18 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

    जैसा कि ऊपर बताया गया है सिरोस ईवी एचटीएक्स की कीमत 16 लाख रुपये से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह स्टैंडर्ड रेंज और एक्सटेंडेड रेंज, दोनों तरह के बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। आइए अब देखते हैं कि इस कीमत में आपको क्या-क्या मिलता है:

    एक्सटीरियर

    Kia Syros EV HTX

    बाहरी डिजाइन के मामले में, एचटीएक्स वेरिएंट ऊंचे वेरिएंट से ज्यादा अलग नहीं है। सामने की तरफ, आपको वही जानी-पहचानी अनोखी डिजाइन और उभरा हुआ आकार मिलता है। एलईडी हेडलैम्प्स को एक अलग अंदाज में, वर्टिकल और फ्रंट बम्पर के किनारों पर लगाया गया है। बम्पर पर बॉडी-कलर वाले इंसर्ट्स, एलईडी फॉग लैम्प्स और बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए बीच में एक एयर वेंट भी दिया गया है।

    Kia Syros EV HTX

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो एक्सटेंडेड रेंज (ईआर) मॉडल में 17-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो एचटीके और एचटीके प्लस वेरिएंट्स के मुकाबले बड़े हैं। इसका बॉक्सी सिल्हूट, थिक व्हील आर्च क्लैडिंग, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स और ब्लैक रूफ रेल्स इसे एक रग्ड एसयूवी का लुक देते हैं। चार्जिंग फ्लैप को बाएं फ्रंट फेंडर पर रखा गया है।

    Kia Syros EV HTX

    पीछे का लुक भी 'सिरोस' जैसा ही खास है, जिसमें फ्लैट टेलगेट, दो हिस्सों वाली टेललैंप्स (जिनमें अब एलईडी इंडिकेटर हैं) और आगे की तरह ही बॉडी-कलर बंपर इंसर्ट्स दिए गए हैं। इसे स्मार्ट लुक देने के लिए शार्क-फिन एंटीना, रियर वाइपर और वॉशर भी दिए गए हैं, जो इस वेरिएंट में एक खास चीज है।

    केबिन

    Kia Syros EV HTX

    किया ने एचटीएक्स वेरिएंट के इंटीरियर को काफी प्रीमियम बनाया है। इसमें आपको ड्यूल-टोन ब्लू-ग्रे लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है जो केबिन को एक हवादार और अपमार्केट फील देती है। सबसे बड़ा आकर्षण इसका ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है, जिसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक डेडिकेटेड टचस्क्रीन क्लाइमेट कंट्रोल पैनल शामिल है। एचटीएक्स वेरिएंट में कई प्रैक्टिकल और कम्फर्ट फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जैसे:

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • रियर सेंटर आर्मरेस्ट कपहोल्डर्स के साथ

    • रियर सीट्स के लिए स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन

    • एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट

    • एलईडी केबिन लैंप्स

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सेकंड-रो सीट्स

    Kia Syros EV HTX

    हालांकि, टॉप वेरिएंट की तुलना में इसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं, जैसे कि थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और मेटल पेडल कवर्स।

    फीचर

    निचले एचटीके प्लस वेरिएंट की तुलना में एचटीएक्स में आपको कुछ अतिरिक्त फीचर मिलते हैं, जैसे कि पहले बताया गया पैनोरमिक सनरूफ, कंट्रोल के साथ मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम (सिर्फ ईआर में) और ओटीए (ओवर-द-एयर) सॉफ्टवेयर अपडेट (सिर्फ ओटीए में)। इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले और सभी वन-टच अप/डाउन पावर विंडो जैसे फीचर भी मिलते हैं। साथ ही, इसमें 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, रियर विंडो सनशेड, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइव मोड और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर भी हैं।

    Kia Syros EV HTX

    एचटीएक्स वेरिएंट में सुरक्षा के लिए रियर वाइपर और वॉशर के साथ-साथ 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, रियर व्यू कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    सिरोस ईवी एचटीएक्स में दोनों बैटरी पैक का विकल्प मिलता है, जो इसे अलग-अलग तरह के ग्राहकों के लिए उपयुक्त बनाता है।

    बैटरी पैक

    42 केडब्ल्यूएच

    51.4 केडब्ल्यूएच (एक्सटेंडेड रेंज)

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    443 किलोमीटर

    526 किलोमीटर

    पावर

    135 पीएस

    171 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    255 एनएम

    सिरोस ईवी 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी को 10% से 80% तक चार्ज करने में सिर्फ 39 मिनट लगते हैं।

    मुकाबला

    किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से है।

    Kia Syros EV HTX

    कारदेखो का क्या है कहना

    किआ सिरोस ईवी का एचटीएक्स वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एक शानदार पैकेज है जो फीचर्स, स्टाइल और प्रैक्टिकैलिटी का एक बेहतरीन संतुलन चाहते हैं। यह उन सभी जरूरी और फील-गुड फीचर्स की पेशकश करता है जिनकी आप एक नई इलेक्ट्रिक कार से उम्मीद करते हैं, जैसे पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले और आरामदायक केबिन, वो भी टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत चुकाए बिना। एक्सटेंडेड रेंज (ईआर) बैटरी पैक के साथ, यह पहली बार ईवी खरीदने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है, जो 500 किमी से ज़्यादा की रेंज के साथ रेंज की चिंता को लगभग खत्म कर देता है। हालांकि, अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादातर हाईवे पर होती है और आप एडीएएस जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं, तो आपको टॉप मॉडल्स पर विचार करना चाहिए।

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    सोनू
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