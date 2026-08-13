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    Mahindra Scorpio N या Thar Roxx: कौनसी एसयूवी कार है आपकी फैमिली के लिए सही?

    Mahindra Scorpio N आपकी एसयूवी कार की चाहत को पूरा करने के साथ-साथ आपके परिवार को भी खुश कर सकती है। लेकिन Thar Roxx ज़्यादा आकर्षक है।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 13, 2026 11:20 ist
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    published onAug 13, 2026 11:20 IST
    last updated onAug 13, 2026 11:20 IST
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    Mahindra Scorpio N Vs Thar Roxx

    भारत में जब भी SUV कार की बात होती है तो Mahindra का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर आप एक दमदार SUV की तलाश में हैं, तो Mahindra के पोर्टफोलियो में आपके लिए Scorpio N और Thar Roxx जैसी गाड़ियों के विकल्प हैं। ये दोनों ही उन गिनी-चुनी SUV में से हैं जो न सिर्फ मॉडर्न और बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ आती हैं, बल्कि फैमिली के इस्तेमाल के लिए भी काफी आरामदायक हैं। हालांकि, Thar Roxx के लिए आपका प्यार शायद हर परिवार को मंजूर न हो। तो क्या Scorpio N आपकी फीचर-ओरिएंटेड और आराम पसंद फैमिली के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगी? आइए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं।

    Scorpio N, Thar Roxx से ज्यादा प्रैक्टिकल क्यों है?

    इन दोनों SUV में से किसी एक को चुनना पहली नज़र में मुश्किल लग सकता है। कागज़ पर दोनों काफी हद तक एक जैसी लगती हैं क्योंकि इनमें एक जैसे पावरट्रेन ऑप्शन् मिलते हैं और ये दोनों ही बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी आपकी सोच से कहीं ज्यादा अलग है। जहां Thar Roxx एक रग्ड और ऑफ-रोड-फ्रेंडली SUV है, वहीं Scorpio N एक सॉफ्ट वर्जन है जो आम फैमिली खरीदार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यहां पांच बड़ी वजहें हैं जो Scorpio N को एक बेहतर फैमिली-ओरिएंटेड SUV बनाती हैं।

    ज्यादा आरामदायक राइड

    Mahindra Scorpio N

    अंदर से, दोनों SUV के मैकेनिकल फंडामेंटल्स काफी समान हैं। हालांकि, Scorpio का सस्पेंशन सेटअप रोड-ओरिएंटेड है, जबकि Thar Roxx का सस्पेंशन खराब रास्तों के लिए तैयार किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि Scorpio N शहर की टूटी-फूटी सड़कों और हाईवे पर मिलने वाले छोटे-मोटे गड्ढों को बेहतर तरीके से सोख लेती है, जिससे अंदर बैठे पैसेंजर को आरामदायक सफर मिलता है। कागजों में, Scorpio N में 18-इंच के व्हील्स हैं, जो Thar Roxx के 19-इंच व्हील्स से 1-इंच छोटे हैं। छोटे व्हील्स का मतलब है कि टायरों की साइडवॉल मोटी होती है, जो खराब सड़कों पर एक कुशन की तरह काम करती है और झटकों को केबिन तक पहुंचने से रोकती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस होने के कारण इसका कम्फर्ट XUV700 जैसी मॉडर्न मोनोकॉक SUV के स्तर का नहीं है। फिर भी, इन ओल्ड-स्कूल SUV ने कम्फर्ट के मामले में एक लंबा सफर तय किया है और अब ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हो गई हैं।

    सात सीटों की सुविधा

    Mahindra Scorpio N

    सही मायनों में Scorpio N ही एक असली फैमिली कार है। Scorpio N का 7-सीट ऑप्शन आपकी पूरी फैमिली और कुछ दोस्तों को भी वीकेंड ट्रिप पर आसानी से ले जा सकता है। अगर आपको ज्यादा स्पेस और लग्जरी चाहिए, तो इसका 6-सीटर वेरिएंट भी उपलब्ध है, जिसमें बीच की लाइन में कैप्टन सीट्स मिलती हैं। ये सारी खूबियां Thar Roxx में मिलना मुश्किल है। Thar Roxx का फोकस प्रैक्टिकैलिटी से ज्यादा एडवेंचर पर है। इसमें फैमिली के लिए जरूरी स्पेस और सीटिंग फ्लेक्सिबिलिटी की कमी महसूस होती है।

    लंबी फीचर लिस्ट

    Mahindra Scorpio N

    दोनों Mahindra SUV अच्छे फीचर्स से लैस हैं, लेकिन Scorpio N कुछ अतिरिक्त प्रीमियम फीचर्स ऑफर करती है जो केबिन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ एक बड़ा 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा, Scorpio N में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिससे ड्राइवर और को-पैसेंजर अपने-अपने हिसाब से तापमान सेट कर सकते हैं। म्यूजिक के शौकीनों के लिए, Scorpio N में 12-स्पीकर वाला Harman साउंड सिस्टम है, जबकि Roxx में 9-स्पीकर सिस्टम मिलता है। सेफ्टी के मामले में भी Scorpio N आगे है, जहां इसमें 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के मुकाबले एक बेहतर 540-डिग्री कैमरा दिया गया है, जो पार्किंग और तंग जगहों पर गाड़ी चलाने में काफी मदद करता है।

    बेहतर बूट स्पेस और वर्सेटिलिटी

    Mahindra Scorpio N

    Scorpio N के बड़े साइज का फायदा इसके केबिन स्पेस में साफ तौर पर झलकता है। Scorpio N में Thar Roxx के मुकाबले काफी बड़ा बूट स्पेस मिलता है। लेकिन इसकी असली वर्सेटिलिटी स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट्स से आती है, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं और सामान रखने के लिए ज्यादा जगह बना सकते हैं। चाहे आपको एयरपोर्ट से ढेर सारा सामान लाना हो या पूरी फैमिली के साथ एक लंबी छुट्टी पर जाना हो, Scorpio N का फ्लेक्सिबल रियर सीट और लगेज स्पेस हर स्थिति के लिए तैयार रहता है। यह एक बड़े परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकता है, जो Thar Roxx के लिए संभव नहीं है।

    ज्यादा दमदार रोड प्रेजेंस

    Mahindra Scorpio N

    दोनों SUV की सड़क पर एक अलग ही मौजूदगी है, लेकिन दोनों इसे अलग-अलग तरीकों से दर्शाती हैं। Thar Roxx का लुक रग्ड, बॉक्सी और अग्रेसिव है, जो एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग की भावना को जगाता है। वहीं दूसरी तरफ, Scorpio N अपने ऊंचे, सीधे स्टांस और बड़े प्रोपोर्शन्स के साथ एक पारंपरिक 'बड़ी एसयूवी' वाली इमेज पेश करती है। यह देखने और महसूस करने में एक बड़ी गाड़ी लगती है, जो उन खरीदारों को आकर्षित कर सकती है जो चाहते हैं कि उनकी SUV ट्रैफिक में सबसे अलग दिखे।

    पावरट्रेन

    दोनों SUV में एक जैसे ही पावरट्रेन ऑप्शन: 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और एक 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलते हैं। दोनों इंजनों के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प उपलब्ध है। इसके अलावा, डीजल इंजन के साथ 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम भी मिलता है, जो मुश्किल रास्तों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है।

    इंजन

    स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    थार रॉक्स

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    203 पीएस

    175 पीएस तक

    177 पीएस तक

    175 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम तक

    400 एनएम तक

    380 एनएम तक

    400 एनएम तक

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6 स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

    कीमत और मुकाबला

    Mahindra Scorpio N की कीमत 13.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। वहीं, Thar Roxx की शुरुआती कीमत 12.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। कीमत के मामले में दोनों SUV एक-दूसरे को टक्कर देती हैं, लेकिन बाजार में इनके प्रतिद्वंद्वी अलग-अलग हैं। Scorpio N का मुकाबला Tata Safari, Mahindra XUV 7XO, Hyundai Alcazar, MG Hector और Jeep Meridian जैसी फैमिली-ओरिएंटेड SUV से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    कागजों में इन दोनों SUV में से किसी एक को चुनना मुश्किल लग सकता है। लेकिन जैसे ही आप इन्हें एक के बाद एक एक्सपीरियंस करते हैं, इनके बीच का अंतर साफ हो जाता है। ज्यादा आरामदायक Scorpio N उन लोगों के लिए है जो हाईवे पर लंबा सफर करना चाहते हैं और उसी कार को रोज़मर्रा के कामों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह एक वर्सेटाइल और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। वहीं, Thar Roxx उन लोगों को आकर्षित करेगी जिनके गैराज में पहले से ही एक आरामदायक फैमिली कार है और वे एडवेंचर और लाइफस्टाइल के लिए एक दूसरी गाड़ी ढूंढ रहे हैं। Scorpio N के अतिरिक्त फीचर्स कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन जब बात पूरी तरह से प्रैक्टिकल और रोजमर्रा की पारिवारिक जरूरतों की आती है, तो Scorpio N ही एक ज्यादा बेहतर और वर्सेटाइल विकल्प बनकर उभरती है।

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    सोनू
    सोनू

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