सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    पिछले हफ्ते की टॉप कार न्यूज: मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट हुई लॉन्च, महिंद्रा विजन टी का पेटेंट फाइल और भी बहुत कुछ

    पिछले हफ्ते भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर में काफी हलचल देखने को मिली... 

    स्तुति
    स्तुति
    Published On जुलाई 27, 2026 15:08 ist
    info icon
    published onJul 27, 2026 15:08 IST
    last updated onJul 27, 2026 15:08 IST
    172 Views
    • Write a कमेंट

    Wrap-up

    भारत के कार बाजार के लिए पिछला हफ्ता एक्शन से भरपूर रहा, जिसमें कई नई गाड़ियों को लॉन्च होते देखा गया और कई अपकमिंग कारों से जुड़ी अहम जानकारियां भी सामने आईं। मारुति ने अपनी पॉपुलर एसयूवी ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन पेश किया, वहीं किआ ने एक नई किफायती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। परफॉर्मेंस सेगमेंट में मर्सिडीज ने अपनी नई एएमजी ई53 सेडान कार उतारी। इसके अलावा, महिंद्रा और हुंडई ने अपने कॉन्सेप्ट मॉडल्स का पेटेंट फाइल करवाया। पिछले हफ्ते के टॉप हाइलाइट पर डालते हैं एक नजर :- 

    मारुति सुज़ुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च

    मारुति सुजुकी ने अपनी कॉम्पेक्ट एसयूवी ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसमें नया टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन शामिल किया गया है। कंपनी ने इसके वेरिएंट लाइनअप में भी बदलाव किए हैं और इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े हैं। यहां देखें फेसलिफ्ट ब्रेजा की लॉन्च स्टोरी। 

    Maruti Brezza

    किआ सिरोस ईवी हुई लॉन्च

    किआ ने अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार सिरोस ईवी भारत में लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 13.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक बनाती है। यह सीधे तौर पर टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन ईसी3 जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है। यहां देखें 2026 किआ सिरोस ईवी से जुड़ी पूरी जानकारी। 

    2026 Kia Syros EV

    मर्सिडीज एएमजी ई53 भारत में हुई लॉन्च

    लग्जरी परफॉर्मेंस कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नई एएमजी ई53 सेडान भारत में लॉन्च कर दी है। यह एक हाई-परफॉर्मेंस सेडान है जो प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें एक पावरफुल 6-सिलिंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर शानदार परफॉर्मेंस देता है। कंपनी ने इसे दो वेरिएंट में पेश किया है, जो ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने का ऑप्शन देता है। यह कार उन लोगों के लिए अच्छी है जो रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ ट्रैक पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं। मर्सिडीज-बेंज ई53 एएमजी सेडान के बारे में जानने के लिए यह लॉन्च स्टोरी देखें। 

    Mercedes Benz E53 AMG

    स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो में नए शेड हुए शामिल

    स्कोडा ने अपनी पॉपुलर सेडान स्लाविया के टॉप वेरिएंट मोंटे कार्लो एडिशन में कुछ नए कलर शेड शामिल किए हैं। यह अपडेट इस स्पेशल एडिशन को और भी आकर्षक बनाता है। मोंटे कार्लो वेरिएंट पहले से ही अपने स्पोर्टी लुक और खास ब्लैक-आउट एलिमेंट के लिए जाना जाता है। नए कलर जुड़ने से ग्राहकों को अब ज्यादा पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी। 

    Skoda Slavia Monte Carlo New Colours

    रेंज रोवर जीटी की घोषणा

    जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज रोवर जीटी की घोषणा की है। यह गाड़ी फिलहाल अपने प्रोटोटाइप स्टेज में है और यह कंपनी की भविष्य की डिजाइन फिलॉसफी को प्रदर्शित करेगी। इस गाड़ी के बारे में जानने के लिए यह स्टोरी देखें। 

    Range Rover GT

    सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स कंफर्ट एडिशन लॉन्च

    सिट्रोएन ने अपनी एसयूवी-कूपे बसॉल्ट एक्स का नया स्पेशल कंफर्ट एडिशन लॉन्च किया है। कंफर्ट एडिशन में कुछ खास फीचर्स, एक नया एसेसरी पैक और नई अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाती है। सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स कंफर्ट एडिशन के बारे में ज्यादा जानने के लिए यह स्टोरी देखें। 

    Citroen Basalt X Comfort Edition

    एक्ससीड स्टेर्रा ईटी टेस्टिंग के दौरान दिखी

    भारत की सड़कों पर एक नई गाड़ी को टेस्ट करते देखा गया है, जो शायद एक्सीड स्टेर्रा ईटी हो सकती है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से मौजूद है। लेकिन यह बात क्यों मायने रखती है? हो सकता है कि यह अपकमिंग अविनया एक्स एक्स हो। इस गाड़ी के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी स्टोरी देखें

    Exceed Sterra ET Spied

    महिंद्रा विजन टी का पेटेंट फाइल

    महिंद्रा ने एक नए कॉन्सेप्ट मॉडल विजन टी का पेटेंट फाइल किया है। यह कॉन्सेप्ट इसलिए खास है क्योंकि यह पेट्रोल (आईसी), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। यह कॉन्सेप्ट मॉडल थार फैमिली का हिस्सा हो सकती है। विजन टी पेटेंट के बारे में जानने के लिए यह स्टोरी देखें। 

    Mahindra Vision T

    हुंडई बोल्डर कॉन्सेप्ट का भारत में पेटेंट फाइल

    हुंडई ने अपने बोल्डर कॉन्सेप्ट का भारत में पेटेंट फाइल करवाया है। इस रग्ड एसयूवी कॉन्सेप्ट को पहली बार न्यूयॉर्क ऑटो शो में देखा गया था। उम्मीद है कि हुंडई अपनी न्यू जनरेशन कारों के लिए इस डिजाइन लैंग्वेज को अपना सकती है। बोल्डर कॉन्सेप्ट का डिजाइन काफी मस्कुलर और बॉक्सी है, जो हुंडई की मौजूदा डिज़ाइन फिलॉसफी से काफी अलग है। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी

    Hyundai Boulder SUV Patent Filed In India

    was this article helpful ?

    स्तुति
    स्तुति
    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    पिछले हफ्ते की टॉप कार न्यूज: मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट हुई लॉन्च, महिंद्रा विजन टी का पेटेंट फाइल और भी बहुत कुछ
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है