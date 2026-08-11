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    Kia Syros EV: इलेक्ट्रिक कार को बुक कैसे करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

    Kia Syros EV की बुकिंग कुछ समय से खुली हुई है, लेकिन डिलीवरी अभी शुरू होनी बाकी है।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 11, 2026 11:59 ist
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    published onAug 11, 2026 11:59 IST
    last updated onAug 11, 2026 11:59 IST
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    Kia Syros EV

    किआ ने पिछले महीने सिरोस ईवी को लॉन्च किया। यह कार सिरोस के आईसीई मॉडल पर बेस्ड है और उन्हीं खूबियों के साथ आती है जिन्होंने सिरोस को हिट बनाया, प्रीमियम इंटीरियर, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर और लंबी फीचर लिस्ट। यह इलेक्ट्रिक कार पांच वेरिएंट: एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन में उपलब्ध है। किआ लाइनअप में इस ईवी को कैरेंस क्लाविस ईवी के नीचे पोजिशन किया गया है। अगर आप सिरोस ईवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह स्टोरी आपको इस एसयूवी की बुकिंग प्रोसेस के बारे में साफ जानकारी देगी। आइए, इस प्रोसेस को विस्तार से समझते हैं:

    Kia Syros EV को कैसे बुक करें:

    अगर आप किआ इंडिया की वेबसाइट के जरिए बुकिंग कर रहे हैं, तो अपनी सिरोस ईवी को बुक करने का पूरा तरीका यहां बताया गया है:

    • किआ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें

    • टॉप-लेफ्ट में 'कार्स' सेक्शन पर जाकर किआ सिरोस ईवी सेलेक्ट करें।

    • इसके बाद, आप किआ सिरोस ईवी का पेज देख पाएंगे, जिसमें एसयूवी के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी।

    • 'बुक नाउ' बटन दिखे, उस पर क्लिक करें।

    • एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, नए यूजर हैं तो साइन-अप करें, वरना मौजूदा मोबाइल नंबर से सीधे लॉगिन करें।

    • लॉगिन करने के बाद किआ सिरोस ईवी सेलेक्ट करें, फिर अपनी पसंद का वेरिएंट, ड्राइवट्रेन (बैटरी पैक) और कलर चुन लें।

    • अब अपने नज़दीकी किआ डीलरशिप को सेलेक्ट करें। यहीं से बाद में टेस्ट ड्राइव भी बुक हो सकती है।

    • आखिरी स्टेप में 25,000 रुपये का टोकन अमाउंट वेबसाइट के पेमेंट गेटवे से देना होगा। पैसे कटते ही बुकिंग कन्फर्म हो जाती है।

    डीलरशिप पर बुकिंग का प्रोसेस

    सबसे पहले अपने शहर की किआ डीलरशिप ढूंढें। वहां पहुंचकर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से मिलें, जो बुकिंग की पूरी प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे। नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर जैसी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। फिर अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएंट, बैटरी पैक और कलर चुनें। सब कुछ फाइनल होते ही 25,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट चुकानी होगी, और डीलरशिप आपको कन्फर्मेशन की रसीद दे देगी।

    कब तक मिलेगी डिलीवरी?

    किआ ने Syros EV की बुकिंग शुरू कर दी है। डीलरशिप सूत्रों के मुताबिक डिलीवरी इसी महीने के अंत तक मिलने की उम्मीद है।

    किआ सिरोस ईवी: ओवरव्यू

    Kia Syros EV का डिजाइन आईसीई मॉडल जैसा ही है, बस कुछ ईवी-स्पेसिफिक बदलाव हैं। आगे का डिजाइन फंकी और मॉडर्न है। दोनों कोनों पर वर्टिकली लगे हेडलैंप्स इसे एक सीरियस एसयूवी का लुक देते हैं। बंपर की स्टाइलिंग थोड़ी ऊपर को खिंची है, जिससे रोड प्रजेंस काफी दमदार बनती है। ग्रिल की जगह क्लोज्ड-ऑफ पैनल है, जो हर इलेक्ट्रिक कार की खास पहचान होती है।

    Kia Syros EV

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो सिरोस ईवी काफी शार्प दिखती है। ब्लैक्ड-आउट रूफ रेल्स इसके एसयूवी लुक को और पक्का करते हैं। ORVMs पर इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स हैं, और 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स स्टांस को काफी अच्छा बनाते हैं। व्हील आर्च के चारों तरफ मोटी क्लैडिंग भी है। सबसे खास चीज़ है ऑटो-पॉपिंग फ्लश डोर हैंडल्स, यह फीचर आमतौर पर महंगी लग्जरी कार में मिलता है।

    Kia Syros EV

    सिरोस ईवी का पीछे का डिजाइन काफी क्लीन और मॉडर्न दिखता है। फ्लैट टेलगेट पर किआ का नया लोगो है। टेल लैंप्स बंपर पर काफी नीचे रखे गए हैं, और रियर विंडशील्ड के बाहरी किनारों पर सेकेंडरी टेल लैंप्स भी दिए गए हैं जो इसे यूनिक लुक देते हैं। बंपर पर बॉडी-कलर्ड एलिमेंट्स हैं। रूफ पर एक छोटा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी मिलता है, जो एयरोडायनामिक्स सुधारने का काम करता है।

    Kia Syros EV

    किआ सिरोस ईवी का केबिन अंदर से काफी प्रीमियम और टेक-हैवी है। डैशबोर्ड का लेयर्ड डिज़ाइन इसे एक मॉडर्न लुक देता है। डोर पैड्स पर लेदरेट इंसर्ट्स हैं और स्टीयरिंग व्हील लेदर-रैप्ड है, जिससे केबिन की ओवरऑल क्वालिटी अच्छी लगती है। सीटें भी लेदर में मिलती हैं। सबसे बड़ा आकर्षण है ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, जिसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन, 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन और 12.3-इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक साथ मिलते हैं।

    फीचर्स की बात करें तो सिरोस ईवी काफी फीचर लोडेड है। पैनोरमिक सनरूफ केबिन को खुला-खुला और हवादार रखता है। गर्मियों के लिए फ्रंट और रियर दोनों सीटों पर वेंटिलेशन मिलता है, यह काम का फीचर है। ड्राइवर के लिए 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट है, और म्यूज़िक के लिए 8-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम है। वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, पडल लैंप्स और डिजिटल की भी मिलती है। सबसे दिलचस्प है वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) फीचर, जिससे कार की बैटरी से लैपटॉप या दूसरे छोटे अप्लायंसेज सीधे चार्ज किए जा सकते हैं।

    Kia Syros EV

    सेफ्टी के मामले में किआ ने सिरोस ईवी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग मिलते हैं। इसमें लेवल 2 एडीएएस भी है, जिसमें 16 अलग-अलग फीचर्स दिए गए हैं। पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा है, और बिल्ट-इन फ्रंट-रियर डैशकैम भी, जो किसी भी घटना को रिकॉर्ड करता है। बाकी सेफ्टी किट में ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), एचएसी (हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल) और टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) शामिल हैं।

    Kia Syros EV
    Kia Syros EV

    किआ सिरोस ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन्स मिलते हैं। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी चुन सकते हैं। दोनों वेरिएंट्स में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर है, जो फ्रंट व्हील्स को पावर देती है।

    बैटरी

    42 केडब्ल्यूएच (स्टैंडर्ड रेंज)

    51.4 केडब्ल्यूएच (एक्सटेंडेड रेंज)

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    443 किलोमीटर

    526 किलोमीटर

    पावर

    135 पीएस

    171 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    255 एनएम

    कीमत और मुकाबला

    किआ सिरोस ईवी की कीमत 13.50 लाख रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। सेगमेंट में मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी, एमजी विंडसर ईवी और विनफास्ट वीएफ6 से है।

    Kia Syros EV

    कारदेखो का क्या है कहना

    क्या आप सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते? किआ सिरोस ईवी इसी काम की है। स्टाइलिश डिज़ाइन, प्रीमियम इंटीरियर और दो बैटरी पैक के ऑप्शन के साथ यह एक मजबूत दावेदार है। बुकिंग के लिए सिर्फ 25,000 रुपये की टोकन राशि देनी होती है, और अगर बुकिंग कैंसिल करनी पड़े तो पैसे पूरे वापस मिल जाते हैं। प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और डिलीवरी भी जल्द मिलने वाली है, इसलिए जो ग्राहक नई इलेक्ट्रिक कार जल्दी घर लाना चाहते हैं, उनके लिए यह सही मौका है।

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    सोनू
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