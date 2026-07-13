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    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: निसान टेक्टॉन लॉन्च, फोक्सवैगन टेरॉन का नया वेरिएंट पेश, नई किआ और महिंद्रा कार की जानकारी सामने आई, और बहुत कुछ

    भारत के कार बाजार में पिछले सप्ताह भले ही ज्यादा हलचल नहीं थी, लेकिन कुछ अहम अपडेट जरूर आएं जिनमें निसान और फोक्सवैगन के नए लॉन्च, आधिकारिक पुष्टि, टेस्ट मॉडल, और टीजर शामिल थे

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 13, 2026 16:25 ist
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    published onJul 13, 2026 16:25 IST
    last updated onJul 13, 2026 16:25 IST
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    Weekly Wrapup

    पिछले सप्ताह भारत के कार बाजार में कुछ दिलचस्प अपडेट देखने को मिले। निसान ने भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव एसयूवी सेगमेंट में कदम रखा। इसके अलावा, हमें फोक्सवैगन का नया लॉन्च, कई टीजर, टेस्ट मॉडल और किआ, महिंद्रा व टोयोटा कार के आधिकारिक अपडेट भी मिले। यहां इन सभी खबरों पर एक नजर डालते हैं:

    निसान टेक्टॉन लॉन्च

    निसान ने टेक्टॉन एसयूवी कार को लॉन्च कर दिया है, इसे रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। टेक्टॉन को ‘बेबी पेट्रोल’ कहा जा रहा है, क्योंकि इसका स्टाइल अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कंपनी की फ्लैगशिप पेट्रोल एसयूवी से प्रेरित है। टेक्टॉन में डस्टर वाले इंजन और मजबूती है, और इसका लुक ज्यादा शानदार है। निसान टेक्टॉन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा से है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी लॉन्च स्टोरी पढें

    Nissan Tekton

    फोक्सवैगन टेरॉन का नया वेरिएंट लॉन्च

    फोक्सवैगन इंडिया ने टेरॉन आर-लाइन का एक स्टैंडर्ड और ज्यादा किफायती वर्जन लॉन्च किया है, जिसे टेरॉन लाइफ नाम दिया गया है। इसका लुक वही है, लेकिन इसमें टू-रो सीटिंग लेआउट है। इसका केबिन और पावरट्रेन आर-लाइन जैसा ही है, हालांकि इसमें कुछ चीजों की कमी है। इसी वजह से टेरॉन लाइफ की कीमत टेरॉन आर-लाइन से 5 लाख रुपये तक कम रखी गई है।

    VW Tayron Life

    निसान टेक्टॉन को 5 स्टार भारत एनकैप रेटिंग मिली

    डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर बनी होने के कारण, निसान टेक्टॉन ने लॉन्च होते ही एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। रेनो डस्टर के क्रैश टेस्ट के नतीजे और रेटिंग टेक्टॉन पर भी लागू होती है। इसलिए, अब टेक्टॉन को वयस्क पैसेंजर और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यहां इसकी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट पढ़ें

    Nissan Tekton

    किआ सिरोस ईवी और सोरेंटो हाइब्रिड का टीजर जारी

    किआ सिरोस ईवी के आगमी कुछ सप्ताह में लॉन्च की पुष्टि हुई है, और सोरेंटो किआ की पहली हाइब्रिड एसयूवी कार हो सकती है, और इसे इस साल के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। ये दोनों ही प्रोडक्ट किआ मोटर्स के लिए अहम होंगे, सिरोस ईवी किआ के लाइनअप में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, सोरेंटो हाइब्रिड से इस सेगमेंट में मौजूद गाड़ियों को टक्कर देने में मदद मिलेगी। इस आर्टिकल में ज्यादा जानकारी देखें

    Kia Syros EV and Sorento Hybrid

    महिंद्रा बीई 07 टेस्टिंग के दौरान दिखी

    महिंद्रा बीई 07 को भारत की सड़क पर टेस्ट करते देखा गयाबीई 6 और एक्सईवी 9ई के यूनिक कूपे जैसे स्टाइल की तुलना में बीई 07 का लुक ज्यादा पारंपरिक एसयूवी जैसा होगा। टेस्ट मॉडल से इसके कुछ प्रमुख डिजाइन डिटेल्स पता चली है, जिनमें से एक फ्रेमलेस डोर है जो कुछ लग्जरी कार में दिए गए हैं। इसके अलावा, यह एक्सईवी 9एस की तरह तीन बैटरी पैक ऑप्शन में मिल सकती है।

    Mahindra BE 07 Spied

    टोयोटा हाइलक्स लॉन्च कंफर्म

    नई जनरेशन की टोयोटा हाइलक्स की लॉन्च तारीख सामने आ गई है। हाल ही में हाइलक्स पिकअप को एक ऐड शूट के दौरान सड़क पर देखा गया था। हाइलक्स पिकअप अब 9वीं जनरेशन में कदम रखेगा, जिसमें आगे बोल्ड लुक, दमदार स्टाइल, और मॉडर्न केबिन डिजाइन देखने को मिलेगा। नई हाइलक्स और इसकी लॉन्च तारीख के बारे में ज्यादा जानने के लिए यह स्टोरी पढें

    Toyota Hilux Launch

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