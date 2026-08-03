किआ सिरोस ईवी एक्स-लाइन: जानिए नई इलेक्ट्रिक कार के टॉप मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास
एक्स-लाइन में एचटीएक्स प्लस ईआर के मुकाबले कुछ खास सेफ्टी फीचर जोड़े गए हैं।
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किआ मोटर्स ने कुछ दिनों पहले ही सिरोस ईवी को भारत में लॉन्च किया है। शानदार फीचर के साथ, किआ सिरोस ईवी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में एक पैसा वसूल कार है।
यह 5 वेरिएंट: एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन में उपलब्ध है। यहां हम किआ सिरोस ईवी के टॉप मॉडल एक्स-लाइन के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि एचटीएक्स प्लस ईआर वेरिएंट की तुलना में 50,000 रुपये ज्यादा खर्च करने पर इसमें क्या-क्या मिलता है:
कीमत
किआ सिरोस ईवी एक्स-लाइन को कंपनी ने एक ही पावरट्रेन ऑप्शन में पेश किया है। यह 51.4 केडब्ल्यूएच एक्सटेंडेड-रेंज (ईआर) बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये है।
यहां किआ सिरोस की की पूरी प्राइस लिस्ट देखें।
एक्सटीरियर
चूंकि सिरोस ईवी अपने आईसीई (इंटरनल कम्बशन इंजन) मॉडल पर बनी है, इसलिए इसका ओवरऑल डिजाइन और बॉडी प्रोपोर्शन काफी हद तक समान है। एक्स-लाइन वेरिएंट दो कलर: एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट और ऑरोरा ब्लैक पर्ल में उपलब्ध है।
आगे का डिजाइन
सिरोस ईवी एक्स-लाइन का फ्रंट फेस काफी फ्यूचरिस्टिक और अग्रेसिव नजर आता है। इसमें वर्टिकल हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) शामिल हैं। बंपर पर बॉडी-कलर्ड एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक क्लीन और इंटीग्रेटेड लुक देते हैं। फॉग लैंप्स को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा गया है। आईसीई वर्जन की तरह ही इसका निचला एयर डैम बड़ा है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन प्लेट के ठीक ऊपर वाले एयर डैम को स्लीक बना दिया गया है।
साइड डिजाइन
साइड से देखने पर सिरोस ईवी का बॉक्सी प्रोफाइल बरकरार रहता है। एक्स-लाइन वेरिएंट में फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स दिए गए हैं। व्हील आर्च पर मोटी क्लैडिंग, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना इसके रग्ड कैरेक्टर को और बढ़ाते हैं। इसके अलावा, ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) को ब्लैक्ड फिनिश दी गईहै और इनमें टर्न इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड हैं, जो साइड प्रोफाइल को और भी स्टाइलिश बनाते हैं।
पीछे का डिजाइन
पीछे की तरफ, सिरोस ईवी एक्स-लाइन में एक फ्लैट टेलगेट डिजाइन देखने को मिलता है। टेल लैंप्स को बंपर पर थोड़ा नीचे की ओर सेट किया गया है। ऊपर की तरफ एक छोटा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है, जो एयरोडायनामिक एफिशिएंसी में सुधार करता है। रियर बंपर पर भी बॉडी-कलर्ड एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर, इसका पीछे का डिजाइन क्लीन और फंक्शनल है।
केबिन
सिरोस ईवी एक्स-लाइन का केबिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है। डैशबोर्ड का डिजाइन लेयर्ड है और इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जो बेहद प्रीमियम लगता है। इसमें एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 12.3-इंच फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इन दोनों के बीच एक 5-इंच की क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन के लिए दी गई है। स्टीयरिंग व्हील थ्री-स्पोक यूनिट है, जो किआ सेल्टोस से लिया गया लगता है।
एक्स-लाइन वेरिएंट में एक्सक्लूसिव "ओनिक्स ब्लैक और हंटर ग्रीन" कलर थीम मिलती है। यह डुअल-टोन फिनिश केबिन को बेहद अपमार्केट और स्पोर्टी फील देती है। स्टीयरिंग व्हील पर लेदर रैपिंग, सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री, डोर ट्रिम्स और आर्मरेस्ट पर भी लेदरेट मैटेरियल इस्तेमाल किया गया है। यह एचटीएक्स प्लस ईआर वेरिएंट की ब्लैक-ऑफ-व्हाइट थीम के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रीमियम है।
सेंटर कंसोल को ईवी के हिसाब से रीडिजाइन किया गया है, गियर लीवर की जगह यहां स्टोरेज स्पेस, कप होल्डर्स और एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। इसके अलावा, सिर्फ एक्स-लाइन में 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और फुटवेल लैंप्स भी मिलते हैं, जो रात में केबिन के माहौल को पूरी तरह बदल देते हैं। सिरोस ईवी में पीछे की तरफ 60:40 रेश्यो में फोल्ड होने वाली सीटें दी गई हैं। इसके अलावा, इसमें साइड विंडो कर्टेन और पीछे की तरफ़ सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है।
फीचर और सेफ्टी
सिरोस ईवी एक्स-लाइन में फ्रंट और रियर दोनों सीटों के लिए वेंटिलेशन फंक्शन दिया गया है, जो भारत की गर्मियों के लिए एक बेहद काम का फीचर है। ड्राइवर सीट 4 तरह से पावर एडजस्ट होती है। साउंड के लिए 8-स्पीकर वाला हरमन कार्डन का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम है। अन्य फीचर में वायरलेस फोन चार्जर, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, आगे और पीछे टाइप-सी यूएसबी पोर्ट्स, और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले शामिल हैं।
इसके अलावा, कुछ फीचर ऐसे हैं जो सिर्फ एक्स-लाइन में मिलते हैं और एचटीएक्स प्लस ईआर में नहीं हैं। इनमें वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) टेक्नोलॉजी शामिल है, जिससे आप कार की बैटरी का इस्तेमाल करके बाहरी डिवाइस जैसे लैपटॉप या कैंपिंग इक्विपमेंट को पावर दे सकते हैं। साथ ही, इसमें पडल लैंप्स और एक डिजिटल की का फीचर भी है, जो इसे और भी सुविधाजनक बनाता है।
सिरोस ईवी एक्स-लाइन में 6 एयरबैग, एक बिल्ट-इन फ्रंट और रियर डैशकैम, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम (इनसाइड रियर-व्यू मिरर), एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल स्टार्ट असिस्ट, और टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) जैसे फीचर मिलते हैं। पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें फ्रंट, रियर और साइड पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं।
इसका सबसे बड़ा सेफ्टी अपग्रेड लेवल-2 एडीएएस है । एचटीएक्स प्लस ईआर के मुकाबले, एक्स-लाइन में एडीएएस के तहत 16 फीचर मिलते हैं, जिनमें फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, लेन कीप असिस्ट, और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।
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केवल इलेक्ट्रिक में एडीएएस
ध्यान देने वाली बात है कि सिरोस के आईसीई मॉडल से एडीएएस को हाल ही में हटा दिया गया था, और अब यह फीचर सिर्फ ईवी मॉडल में ही उपलब्ध है।
बैटरी पैक, मोटर और रेंज
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बैटरी
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51.4 केडब्ल्यूएच (एक्सटेंडेड रेंज)
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)
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526 किलोमीटर
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पावर
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171 पीएस
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टॉर्क
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255 एनएम
किआ सिरोस ईवी एक्स-लाइन सिर्फ एक पावरट्रेन कॉन्फिगरेशन में आती है। इसमें 51.4 केडब्ल्यूएच का एक्सटेंडेड रेंज बैटरी पैक लगा है, जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। यह सेटअप 171 पीएस की पावर और 255 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर 526 किलोमीटर (एमआईडीसी सर्टिफाइड) की रेंज दे सकती है। चार्जिंग की बात करें तो, 100 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से इसकी बैटरी को सिर्फ 39 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। यहां किआ सिरोस ईवी के वेरिएंट अनुसर पावरट्रेन ऑप्शन देखें।
मुकाबला
किआ सिरोस ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी, और एमजी विंडसर ईवी से है।
कारदेखो का क्या है कहना
जो ग्राहक एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी की तलाश में हैं जो फीचर्स, स्टाइल और सेफ्टी का एक कम्प्लीट पैकेज हो, उनके लिए किआ सिरोस ईवी एक्स-लाइन एक बेहतरीन विकल्प है। वेंटिलेटेड सीट्स, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम लेदरेट फिनिश के साथ इसका केबिन सेगमेंट में सबसे अच्छा महसूस होता है। सबसे खास बात यह है कि एचटीएक्स प्लस ईआर वेरिएंट के ऊपर सिर्फ 50,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करके आपको लेवल-2 एडीएएस, साइड पार्किंग सेंसर, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वी2एल और डिजिटल की जैसे उपयोगी और प्रीमियम फीचर मिल जाते हैं। यह कीमत का अंतर इन फीचर्स के लिए पूरी तरह से जायज है और एक्स-लाइन को एक ज्यादा समझदारी भरी और पैसा वसूल डील बनाता है। यह उन खरीदारों के लिए है जो टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं करना चाहते।