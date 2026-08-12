Toyota Hyryder Aero Black Edition लॉन्च: जानिए कीमत और क्या है खास

Toyota ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Urban Cruiser Hyryder का नया Aero Black Edition लॉन्च किया है। यह एक एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग पैकेज है जिसे स्टैंडर्ड Hyryder के G और V वेरिएंट्स के साथ 31,999 रुपये के अतिरिक्त भुगतान पर चुना जा सकता है। यह पैकेज NeoDrive माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि यह एडिशन उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो अपनी SUV के लिए एक ज्यादा स्पोर्टी लुक चाहते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस नए Aero Black Edition में क्या खास है और यह स्टैंडर्ड मॉडल से कितना अलग है।

Aero Black Edition में नया क्या है?

Toyota Hyryder का Aero Black Edition असल में एक कॉस्मेटिक अपग्रेड पैकेज है, जो SUV के एक्सटीरियर को एक ऑल-ब्लैक और ज्यादा अग्रेसिव लुक देता है। 31,999 रुपये की कीमत पर मिलने वाला यह किट कार के लगभग सभी क्रोम और सिल्वर एक्सेंट्स को ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स से बदल देता है। सबसे बड़े बदलाव फ्रंट में देखने को मिलते हैं, जहां ग्रिल के लिए एक ब्लैक अपर गार्निश, एक नया स्पोर्टी फ्रंट स्पॉइलर, और हेडलैंप्स के चारों ओर ब्लैक्ड-आउट गार्निश दिए गए हैं। ये बदलाव स्टैंडर्ड कार के प्रीमियम लेकिन थोड़े कंज़र्वेटिव लुक को एक ज्यादा पर्पजफुल और यूथफुल अपील देते हैं।

यह ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट कार के रियर प्रोफाइल पर भी जारी रहता है। इसमें एक ब्लैक टेलगेट गार्निश और एक फंक्शनल रियर स्पॉइलर शामिल है। इस एडिशन को एक एक्सक्लूसिव 'Aero Black' लिमिटेड एडिशन बैज के साथ पूरा किया गया है, जो इसके स्पेशल स्टेटस को दिखाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक स्टाइलिंग पैकेज है, Hyryder के कोर मैकेनिकल, इंटीरियर फीचर्स या परफॉर्मेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

Hyryder डिज़ाइन ओवरव्यू

Toyota Hyryder का डिज़ाइन पहले से काफी मॉडर्न है और यह भीड़ में अलग दिखती है। इसका फ्रंट एंड काफी बोल्ड है, जिसमें Toyota का सिग्नेचर Crystal Acrylic Grille दिया गया है। इसके साथ स्लीक ट्विन LED डेटाइम रनिंग लैंप्स (DRLs) हैं जो ग्रिल के दोनों तरफ दिए गए हैं, जबकि मुख्य प्रोजेक्टर हेडलैंप्स को बंपर में नीचे की तरफ प्लेस किया गया है। यह स्प्लिट हेडलैंप सेटअप आजकल काफी ट्रेंड में है।

*संदर्भ के लिए स्टैंडर्ड हाइराइडर हाइब्रिड की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

यह Maruti Grand Vitara का रीबैज वर्जन है, इसलिए इसका ओवरऑल शेप और सिल्हूट काफी मिलता-जुलता है। हालांकि, Toyota ने इसे अपनी अलग पहचान देने के लिए फ्रंट और रियर में काफी बदलाव किए हैं। साइड से देखने पर, इसका स्ट्रेच्ड डिज़ाइन और 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इसे एक हैंडसम स्टांस देते हैं। रेक्ड विंडस्क्रीन, ब्लैक्ड-आउट B और C पिलर्स, और मस्कुलर रियर हॉन्चेज़ Hyryder को एक टिपिकल SUV-क्रॉसओवर डिज़ाइन देते हैं।

फीचर और इंटीरियर

चूंकि यह पैकेज सिर्फ एक्सटीरियर तक सीमित है, का रीबैज वर्जन है Hyryder का केबिन पहले जैसा ही है। इसमें ड्यूल-टोन ब्लैक और ब्राउन थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को एक रिच और अपमार्केट लुक देता है। डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर सॉफ्ट-टच मटीरियल्स का इस्तेमाल इस प्रीमियम फील को और बढ़ाता है।

*संदर्भ के लिए स्टैंडर्ड हाइराइडर हाइब्रिड की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

फीचर्स के मामले में Hyryder का G और V वेरिएंट काफी लोडेड है। टॉप लाइन मॉडल्स में एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलता है, जो आजकल भारतीय ग्राहकों के बीच एक बेहद ज़रूरी फीचर बन गया है। सेंटर कंसोल में 9-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। अन्य प्रीमियम फीचर्स में गर्मियों के लिए बेहद आरामदायक वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस चार्जिंग पैड, और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं। पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के आराम के लिए रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, डेडिकेटेड AC वेंट्स, और USB चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं।

सेफ्टी

Toyota ने Hyryder में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। Aero Black Edition में भी वही सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो स्टैंडर्ड G और V वेरिएंट्स में आते हैं। सेफ्टी किट में छह एयरबैग, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), और हिल-होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं।

हाइराइडर में 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है जो टाइट पार्किंग स्पेस में बहुत काम आता है। छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स भी है। हालांकि Toyota Hyryder को अभी तक किसी भी NCAP एजेंसी (जैसे ग्लोबल NCAP या भारत NCAP) द्वारा क्रैश-टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर बनी Maruti Suzuki Grand Vitara ने ग्लोबल NCAP टेस्ट में एक मजबूत सेफ्टी परफॉर्मेंस दिखाई है, जो Hyryder की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए एक अच्छा संकेत है।

पावरट्रेन ऑप्शन

*संदर्भ के लिए स्टैंडर्ड हाइराइडर हाइब्रिड की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

Toyota Hyryder ग्राहकों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से तीन अलग-अलग पावरट्रेन चुनने का ऑप्शन देती है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन है, जो बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देता है। दूसरा ऑप्शन एक पारंपरिक माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, जो ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) ऑप्शन के साथ भी आता है। और तीसरा, सबसे कम रनिंग कॉस्ट के लिए CNG का ऑप्शन भी है।

इंजन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी सीएनजी 116 पीएस 103 पीएस 88 पीएस टॉर्क 141 एनएम 137 एनएम 121 एनएम गियरबॉक्स ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी ड्राइव 2-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव/ ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एमटी) 2-व्हील ड्राइव

अपने सेगमेंट में यह अकेली SUV है जो 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के मैनुअल वर्जन (जिसे Neo Drive कहा जाता है) के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सिस्टम ऑफर करती है। यह Hyryder को उन लोगों के लिए एक बहुत कैपेबल चॉइस बनाता है जो कभी-कभी मुश्किल रास्तों पर गाड़ी चलाते हैं।

कीमत और मुकाबला

Toyota Hyryder की शुरुआती कीमत 11.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Hyryder का मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, Tata Curvv और Sierra, Renault Duster, Nissan Tekton और Maruti Suzuki Grand Vitara जैसी गाड़ियों से है।

कारदेखो का क्या है कहना

Toyota Hyryder इस सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद और काम की SUV में से एक है। इसमें जापानी गाड़ियों वाला भरोसा और Toyota की गाड़ियों के साथ मिलने वाली आसान ओनरशिप का अनुभव मिलता है। साथ ही, इसका अच्छा माइलेज और लंबी फीचर लिस्ट इसे कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बेहतरीन ऑप्शन बनाती है।

*संदर्भ के लिए स्टैंडर्ड हाइराइडर हाइब्रिड की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

नया Aero Black Edition पैकेज असल में एक फैक्ट्री-फिटेड एक्सेसरी किट है, जो गाड़ी के डिज़ाइन के साथ बढ़िया फ़िनिश और शानदार तालमेल सुनिश्चित करता है। 31,999 रुपये की कीमत, बिना किसी आफ्टरमार्केट मॉडिफ़िकेशन के गाड़ी को एक अलग लुक देने के लिए एक सही है। हालांकि, चूंकि इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस या केबिन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए यह उन लोगों के लिए ही खास है जो गाड़ी के बाहरी लुक को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जो लोग पहले से ही टॉप ब्लैक Hyryder लेने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए Aero Black Edition अपनी गाड़ी को कुछ खास और अलग बनाने का एक शानदार तरीका है।