2026 किआ सिरोस ईवी इमेज गैलरी: आईसीई मॉडल से कितना अलग है इसका इलेक्ट्रिक वर्जन, जानिए यहां

Published On जुलाई 17, 2026 12:44 ist

Jul 17, 2026 12:44 IST

last updated on Jul 17, 2026 12:44 IST

Jul 17, 2026 12:44 IST

published on Jul 17, 2026 12:44 IST

इस हफ़्ते पेश की गई सिरोस ईवी का डिज़ाइन बहुत फ़्यूचरिस्टिक है और इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ़, डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप जैसे कई फ़ीचर्स दिए गए हैं। आज हम सिरोस ईवी की डीटेल्स पर नज़र डालेंगे और जानेंगे कि इस ईवी और आईसीई गाड़ी में क्या मुख्य अंतर हैं।

डिज़ाइन: एक जाना-पहचाना चेहरा

पहली नज़र में, किआ सिरोस ईवी का डिज़ाइन आपको इसके (पेट्रोल/डीजल) मॉडल की याद दिलाएगा। इसके फ्रंट प्रोफाइल को देखें तो यह लगभग अपने आईसीई मॉडल जैसी ही है।

इसमें एक बॉडी-कलर्ड नोज़ सेक्शन है, जिसने पारंपरिक ग्रिल की जगह ली है और इसे एक साफ-सुथरा ईवी लुक देता है।

इसके चारों ओर मोटी क्लैडिंग दी गई है, जो इसे एक रग्ड एसयूवी का स्टांस देती है। वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी हेडलैंप्स और बंपर में लगे एलईडी फॉग लैंप्स कार को एक मॉडर्न और अग्रेसिव चेहरा देते हैं।

साइड से देखने पर भी यह समानता बनी रहती है। बॉडी-कलर्ड बी-पिलर पर विंडो लाइन स्प्लिट होती है, जो एक स्टाइलिश फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट बनाती है। दरवाजों पर फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो न केवल प्रीमियम लगते हैं बल्कि एयरोडायनामिक्स को भी बेहतर बनाते हैं।

इसके 17-इंच के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी काफी आकर्षक है।

पीछे की तरफ भी यह काफी दमदार दिखाई देती है, जिसमें स्प्लिट टेललैंप सेटअप और बीच में किआ (किआ) लोगो वाला टेलगेट नजर आता है।

टेल-लैंप्स का सेटअप स्प्लिट है, जिसमें एल-शेप के एलईडी टेल-लैंप्स पिछले विंडशील्ड के चारों ओर लगे हैं और बाकी आधे बंपर के ऊपर लगे हैं, जिनमें एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी शामिल हैं।

इंटीरियर और फीचर्स: एक नई दुनिया

सिरोस ईवी के इंटीरियर की बात करें तो, इसका डैशबोर्ड आईसीई वर्जन जैसा ही है। इसमें डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप और सेल्टोस एसयूवी से लिया गया नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

सिरोस ईवी की केबिन थीम आईसीई वर्जन से अलग है; इसमें डुअल-टोन ओनिक्स ब्लैक और ऑफ-व्हाइट इंटीरियर दिया गया है, जो गाड़ी के ओवरऑल लुक को और बेहतर बनाता है।

सीटें भी बहुत अच्छा सपोर्ट देती हैं, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक होगी।

फीचर्स

सबसे बड़ा आकर्षण इसका ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है। इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 12.3-इंच का फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक अलग 5-इंच की स्क्रीन भी दी गई है। यह सेटअप केबिन को अल्ट्रा-मॉडर्न और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड बनाता है।

इसमें आगे की तरफ़ बीच में एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जिसमें दो कप होल्डर लगे हैं।

इसमें पावर्ड और वेंटिलेटेड ड्राइवर सीट तो है ही, साथ ही आगे और पीछे, दोनों रो की सीटें वेंटिलेटेड हैं, जो भारतीय गर्मियों के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल फीचर है।

स्टीयरिंग व्हील भी नया है, जिसे किआ सेल्टोस से लिया गया है और इसी पर नया गियर स्टॉक भी लगा है, जिससे सेंटर कंसोल में काफी जगह बन गई है।

क्लाइमेट कंट्रोल बटन के नीचे स्मार्टफोन रखने के लिए एक ट्रे दी गई है, जो वायरलेस फोन चार्जर का भी काम करती है।

सिरोस ईवी में भारतीय ग्राहकों का सबसे पसंदीदा फ़ीचर - पैनोरमिक सनरूफ़ - भी मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे आईसीई मॉडल में है।

सिरोस ईवी में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिज़न वॉर्निंग शामिल हैं।

इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा दिया गया है।

इसमें अचानक होने वाली स्थितियों को रिकॉर्ड करने के लिए डैशकैम भी दिया गया है।

2026 किआ सिरोस ईवी : ड्राइवट्रेन

यहां देखें किआ सिरोस ईवी के ड्राइवट्रेन ऑप्शन की जानकारी :-

बैटरी 42 केडब्ल्यूएच 51.4 केडब्ल्यूएच पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 404 किलोमीटर 490 किलोमीटर ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

सिरोस ईवी की असली पहचान इसके इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में है, जो इसे आईसीई मॉडल से पूरी तरह अलग करता है। किआ इसे दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश करेगी, ताकि अलग-अलग बजट और जरूरतों वाले ग्राहकों को टारगेट किया जा सके। एंट्री-लेवल वेरिएंट में 42 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक होगा जो एक सिंगल मोटर के साथ 135 पीएस की पावर और 255 एनएम का टॉर्क जेनरेट करेगा। कंपनी का दावा है कि यह वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर 443 किलोमीटर की रेंज देगा। जो लोग ज्यादा रेंज और परफॉर्मेंस चाहते हैं, उनके लिए 51.4 केडब्ल्यूएच का बड़ा बैटरी पैक वाला वेरिएंट होगा। यह 171 पीएस की पावर और 255 एनएम का टॉर्क पैदा करेगा, और इसकी दावा की गई रेंज 526 किलोमीटर है।

संभावित कीमत और कंपेरिजन

किआ सिरोस ईवी को इस महीने के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। इस सब-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की कीमत 14 लाख रुपये से 18 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, एमजी विंडसर ईवी और आगामी इंस्टर बेस्ड हुंडई इलेक्ट्रिक कार से रहेगा।