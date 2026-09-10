Hyundai Creta, Creta Electric और Alcazar के Lounge Edition लॉन्च, जानिए क्या है खास

Published On सितंबर 10, 2026 17:45 ist

last updated on Sep 10, 2026 17:45 IST

published on Sep 10, 2026 17:45 IST

Hyundai India ने फेस्टिव सीजन से ठीक पहले अपनी पॉपुलर SUV लाइनअप Creta, Creta Electric और Alcazar के लिए नए 'Lounge Edition' लॉन्च किए हैं। इन नए एडिशन का मकसद इन SUV के लग्ज़री और कम्फर्ट को एक नए लेवल पर ले जाना है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो रियर सीट एक्सपीरियंस को ज्यादा महत्व देते हैं। इन अपडेट्स में एक्सटीरियर के लिए एक नया एक्सक्लूसिव कलर और केबिन के अंदर कुछ खास फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो इन मॉडल्स को फ्रेश और ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। यह एक सोचा-समझा कदम है, क्योंकि भारतीय बाजार में मुकाबला लगातार बढ़ रहा है और ग्राहक अब अपनी कारों में सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि एक प्रीमियम फील और एक्सक्लूसिविटी भी चाहते हैं। चलिए, विस्तार से जानते हैं कि इन Lounge Edition में क्या कुछ खास है।

Lounge Editions में नया क्या है?

Hyundai ने अपनी तीनों SUV के Lounge Edition में कुछ कॉमन अपग्रेड्स दिए हैं जो इन्हें रेगुलर मॉडल्स से अलग बनाते हैं। सबसे बड़ा और आकर्षक बदलाव एक्सटीरियर में देखने को मिलता है। इन सभी मॉडल्स के लिए एक एक्सक्लूसिव नया कलर 'Golden Bronze' पेश किया गया है। यह कलर इन एसयूवी कार को एक सोफिस्टिकेटेड और अपमार्केट लुक देता है, जो भीड़ में इन्हें अलग पहचान देगा। इसके अलावा, इंटीरियर में भी एक बड़ा अपडेट है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के कम्फर्ट और एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए, इन एडिशन में 11.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन रियर-सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। यह फीचर लंबी यात्राओं को और भी मनोरंजक बना देगा, खासकर अगर आपके परिवार में बच्चे हैं या आप अक्सर ड्राइवर के साथ सफर करते हैं।

Hyundai Creta

कीमत: 10.90 लाख रुपये से 20.11 लाख रुपये

Hyundai Creta अपने सेगमेंट की किंग रही है और इसका Lounge Edition इस बादशाहत को और मजबूत करने के लिए आया है। Creta का Lounge Edition इसके टॉप 'King' वेरिएंट्स पर बेस्ड है, यानी आपको फीचर्स की कोई कमी महसूस नहीं होगी।

एक्सटीरियर की बात करें तो, नए Golden Bronze कलर के अलावा, इसमें कई ब्लैक-आउट एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इसे एक स्पोर्टी टच देते हैं। फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स को ब्लैक कलर में पेंट किया गया है, और इसमें 18-इंच के मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो इसके साइड प्रोफाइल को बेहद आकर्षक बनाते हैं। डोर सिल पर भी खास ट्रिम्स दिए गए हैं।

केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको बदलाव महसूस होगा। 11.6-इंच की रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन के अलावा, इंटीरियर में सिल्वर कलर के एक्सेंट ट्रिम्स दिए गए हैं जो डैशबोर्ड और डोर्स पर प्रीमियम फील देते हैं। एंबिएंट लाइटिंग की थीम को भी बदलकर नया 'व्हाइट' कलर दिया गया है। सीट्स को भी एक नया डिज़ाइन पैटर्न मिला है और सबसे खास बात, पीछे के हेडरेस्ट कुशन्स पर 'Lounge' की स्टिचिंग की गई है।

यह Lounge Edition दो पावरट्रेन ऑप्शन: 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन iVT (इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स के साथ और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ के साथ उपलब्ध है।

Hyundai Creta Electric

कीमत: 18.02 लाख रुपये से 24.70 लाख रुपये

Hyundai Creta Electric के Lounge Edition को टॉप 'एक्सीलेंस Long Range' वेरिएंट पर तैयार किया गया है। Creta Electric Lounge Edition में भी कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग करते हैं। एक्सक्लूसिव Golden Bronze कलर तो है ही, साथ में ब्लैक स्किड प्लेट्स, ब्लैक पेंटेड रूफ स्पॉइलर, रूफ रेल्स, आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स (ORVMs) और C-पिलर गार्निश भी दिए गए हैं। यह ड्यूल-टोन जैसा इफेक्ट इसे एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है। इसके 17-इंच के अलॉय व्हील्स को भी पूरी तरह से ब्लैक पेंट किया गया है।

इंटीरियर के अपग्रेड्स काफी हद तक पेट्रोल/डीजल Creta जैसे ही हैं। इसमें भी 11.6-इंच की रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, सिल्वर ट्रिम एक्सेंट्स और नई व्हाइट कलर की इंटीरियर मूड लाइटिंग मिलती है। सीटों का डिज़ाइन पैटर्न भी नया और एक्सक्लूसिव है, और रियर हेडरेस्ट कुशन पर 'Lounge' ब्रांडिंग यहां भी मौजूद है। ये सभी बदलाव Creta Electric के केबिन को और भी फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम बनाते हैं, जो इसके इलेक्ट्रिक नेचर के साथ बखूबी मेल खाता है।

Hyundai Alcazar

कीमत: 14.50 लाख रुपये से 21.24 लाख रुपये

Hyundai Alcazar को उन परिवारों के लिए बनाया गया है जिन्हें ज्यादा स्पेस और सीट्स की जरूरत होती है। इसका Lounge Edition इसके टॉप 'सिग्नेचर' 5-सीटर वेरिएंट पर बेस्ड है।

Alcazar Lounge Edition में भी एक्सटीरियर को खास बनाने के लिए नए Golden Bronze कलर के साथ कई ब्लैक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ब्लैक-पेंटेड स्किड प्लेट्स, डोर सिल गार्निश, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स और ORVMs शामिल हैं। इसके बड़े 18-इंच के अलॉय व्हील्स को भी ब्लैक पेंट किया गया है, जो इस बड़ी SUV को एक दमदार और मस्कुलर स्टांस देते हैं।

इंटीरियर की बात करें तो, 5-सीटर कॉन्फिगरेशन वाले इस एडिशन में सिल्वर ट्रिम एक्सेंट्स, व्हाइट एंबिएंट लाइट कलर और Lounge Edition एक्सक्लूसिव सीट डिज़ाइन मिलता है। Alcazar में रियर सीट कम्फर्ट हमेशा से एक बड़ी प्राथमिकता रही है, और 'Lounge' ब्रांडिंग वाले हेडरेस्ट कुशन इस एक्सपीरियंस को और भी खास बनाते हैं। यह एडिशन उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो एक बड़ी, आरामदायक और फीचर-लोडेड SUV चाहते हैं जिसमें प्रीमियम फील हो।

कीमत और वेरिएंट

जैसा कि ऊपर बताया गया है, Lounge एडिशन हर मॉडल के टॉप वेरिएंट पर बेस्ड है। Lounge Edition के हर वेरिएंट की कीमत इस तरह है:

मॉडल वेरिएंट पावरट्रेन/बैटरी पैक कीमत (एक्स-शोरूम) क्रेटा लॉन्ज एडिशन किंग लॉन्ज 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेअेड पेट्रोल-आईवीटी 19.21 लाख रुपये किंग लॉन्ज ड्यूल-टोन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेअेड पेट्रोल-आईवीटी 19.36 लाख रुपये किंग लॉन्ज 1.5-लीटर डीजल एटी 20.30 लाख रुपये किंग लॉन्ज ड्यूल-टोन 1.5-लीटर डीजल एटी 20.45 लाख रुपये अल्कजार लॉन्ज एडिशन सिग्नेचर 5-सीटर लॉन्ज 1.5-लीटर डीजल एटी 21.80 लाख रुपये सिग्नेचर 5-सीटर लॉन्जड्यूल-टोन 1.5-लीटर डीजल एटी 21.95 लाख रुपये क्रेटा इलेक्ट्रिक लॉन्ज एडिशन एक्सीलेंस एलआर लॉन्ज 51.4 केडब्ल्यूएच 24.34 लाख रुपये एक्सीलेंस एलआर लॉन्ज ड्यूल-टोन 51.4 केडब्ल्यूएच 24.49 लाख रुपये एक्सीलेंस एलआर (एचसी) लॉन्ज 51.4 केडब्ल्यूएच 25.07 लाख रुपये एक्सीलेंस एलआर (एचसी) लॉन्ज डीटी 51.4 केडब्ल्यूएच 25.22 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

आईवीटी - इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एटी - टॉर्क कन्वर्टर (ऑटोमैटिक)

किससे है मुकाबला?

Hyundai की इन SUV का मुकाबला अपने-अपने सेगमेंट में काफी कड़ा है। Hyundai Creta का मुकाबला Kia Seltos, Tata Curvv, Sierra, MG Astor, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq, Honda Elevate, Renault Duster, Nissan Tekton, Toyota Hyryder, Maruti Suzuki Grand Vitara और Victoris से है।

Hyundai Creta Electric का मुकाबला Tata Sierra EV, Curvv EV, Toyota Ebella, Maruti eVitara, VinFast VF6, VF7, Mahindra BE 6, XEV 9S, MG ZS EV, Windsor EV और Hector Tomahawk EV से है।

Hyundai Alcazar का मुकाबला MG Hector Tomahawk PHEV, Mahindra XUV 7XO और Tata Safari से है।

कारदेखो का क्या है कहना

भारत के कार बाजार में पिछले कुछ महीनों में कई नए लॉन्च हुए हैं और आने वाले समय में और भी होने वाले हैं। ऐसे में, Hyundai ने अपनी सबसे सफल एसयूवी Creta, Alcazar और Creta Electric को रिफ्रेश देकर सही कदम उठाया है। Lounge Edition का मुख्य उद्देश्य इन कारों की अपील को बढ़ाना और उन्हें एक एक्सक्लूसिविटी का एहसास देना है।

यह रणनीति खासकर भारतीय ग्राहकों के लिए काफी मायने रखती है, जहां कार खरीदना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक इमोशनल फैसला भी होता है। Golden Bronze जैसा नया और प्रीमियम कलर, ब्लैक-आउट स्पोर्टी एलिमेंट्स और रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। यह दिखाता है कि Hyundai बाजार के ट्रेंड को समझती है और जानती है कि ग्राहक अब सिर्फ माइलेज और मेंटेनेंस ही नहीं, बल्कि कार के लुक, फील और ओवरऑल एक्सपीरियंस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। ये Lounge Edition निश्चित रूप से फेस्टिव सीजन में Hyundai की बिक्री को और बढ़ाने में मदद करेंगे।

आपको Hyundai के इन नए Lounge Edition के बारे में क्या लगता है? क्या ये बदलाव आपको पसंद आए? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।