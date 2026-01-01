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    मारुति डिजायर रही मई 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, यहां देखें टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कारों की पूरी लिस्ट

    मारुति वैगन आर, स्विफ्ट, ब्रेजा, वेन्यू और विक्टोरिस की मासिक सेल्स में गिरावट दर्ज की गई है

    प्रकाशित: जून 16, 2026 08:16 pm । स्तुति

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    Car Sales Data Analysis

    भारत के कार बाजार में मई 2026 के महीने में अलग-अलग सेगमेंट की गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड दिखी। सेल्स चार्ट में एसयूवी कारों का दबदबा कायम रहा, जबकि मारुति सुजुकी डिजायर सेडान कार होने के बावजूद पिछले महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसके बाद मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स क्रॉसओवर और मारुति अर्टिगा एमपीवी को सेल्स चार्ट में दूसरी और तीसरी पोजिशन मिली। ये रहीं मई 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 बेस्ट-सेलिंग कारें :- 

    रैंक 

    कार का नाम  

    मई  2026

    अप्रैल 2026

    मई  2025

    मासिक ग्रोथ/गिरावट (%)

    सालाना ग्रोथ/गिरावट (%)

    1

    मारुति डिज़ायर 

    24,546

    23,580

    18,084

    4

    36

    2

    मारुति फ्रॉन्क्स 

    20,686

    18,829

    13,584

    10

    52

    3

    मारुति अर्टिगा 

    20,350

    19,063

    16,140

    7

    26

    4

    टाटा पंच (आईसीई + ईवी) 

    20,208

    19,107

    13,133

    6

    54

    5

    टाटा नेक्सन (आईसीई + ईवी) 

    19,100

    18,126

    13,096

    5

    46

    6

    मारुति बलेनो 

    18,396

    18,306

    11,618

    मामूली 

    58

    7

    मारुति वैगन आर 

    18,076

    18,648

    13,949

    (-3)

    30

    8

    मारुति स्विफ्ट 

    17,519

    17,829

    14,135

    (-2)

    24

    9

    महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन समेत) 

    15,774

    14,719

    14,410

    7

    10

    10

    हुंडई क्रेटा (आईसीई + ईवी) 

    15,235

    15,291

    14,860

    मामूली 

    3

    11

    मारुति ब्रेजा 

    13,425

    14,124

    15,566

    (-5)

    (-14)

    12

    मारुति ईको

    13,240

    13,087

    12,327

    1

    7

    13

    हुंडई वेन्यू 

    11,714

    12,420

    7,520

    (-6)

    56

    14

    मारुति विक्टोरिस 

    10,853

    13,701

    (-21)

    15

    महिंद्रा थार (थार रॉक्स समेत)  

    10,787

    10,459

    10,398

    3

    4

    • मई 2026 में मारुति सुजुकी का दबदबा कायम रहा। टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में मारुति के सात मॉडल्स शामिल रहे, जिनमें से डिजायर, फ्रॉन्क्स और अर्टिगा को टॉप 3 में जगह मिली। 

    Maruti Dzire

    • मारुति डिजायर मई 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, जिसकी 24,500 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। यह मई 2026 के सेल्स चार्ट में इकलौती सेडान कार रही। इसकी मासिक सेल्स में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसकी सालाना सेल्स 36 प्रतिशत बढ़ी है।

    • अप्रैल 2026 में चौथी पोजीशन पर रही मारुति फ्रॉन्क्स अब मई 2026 के सेल्स चार्ट में उठकर दूसरे स्थान पर आ गई है। पिछले महीने फ्रॉन्क्स की 20,600 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इसकी मासिक सेल्स में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि इसकी सालाना सेल्स 52 प्रतिशत बढ़ी है।

    Maruti Fronx side profile

    • मारुति अर्टिगा तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाले कार रही। मई 2026 में इस एमपीवी कार की 20,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, जबकि इसकी सालना सेल्स में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। यह 7-सीटर सेगमेंट में सबसे पॉपुलर चॉइस बनी हुई है। 

    • टाटा पंच (जिसके आईसीई और इलेक्ट्रिक वर्जन को हाल ही में नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है) मई 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टाटा रही। इस गाड़ी की मासिक सेल्स 6 प्रतिशत बढ़ी है। 

    Punch

    • अप्रैल में सातवीं पोजिशन पर रही टाटा नेक्सन कार (नेक्सन ईवी समेत) अब मई 2026 के सेल्स चार्ट में पांचवी पोजिशन पर आ पहुंची है। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसकी सालाना सेल्स 46 प्रतिशत बढ़ गई है। 

    • मई 2026 में मारुति बलेनो की 18,300 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। बलेनो की परफॉरमेंस एक जैसी बनी हुई है, जबकि इसकी सालाना सेल्स 58 प्रतिशत बढ़ी है जो कि लिस्ट में शामिल मॉडल्स में से सबसे ज्यादा है।  

    • पिछले महीने मारुति वैगन आर की 18,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इसकी मासिक सेल्स में 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन इसकी सालाना सेल्स 30 प्रतिशत बढ़ गई है। 

    • मई 2026 में मारुति ने स्विफ्ट हैचबैक की 17,500 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि इसकी सालाना सेल्स 24 प्रतिशत बढ़ गई है। 

    Maruti Wagon R

    • महिंद्रा स्कॉर्पियो (ज्यादा प्रीमियम स्कॉर्पियो एन समेत) की पिछले महीने 15,700 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस एसयूवी कार की मासिक सेल्स 7 प्रतिशत और सालाना सेल्स 10 प्रतिशत बढ़ी है।

    • मई 2026 में हुंडई अपनी क्रेटा एसयूवी की 15,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचने में कामयाब रही। इस गाड़ी की सालाना सेल्स 3 प्रतिशत बढ़ी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्रेटा एन लाइन के सेल्स आंकड़े भी शामिल हैं। 

    • मारुति ब्रेजा की मासिक और सालाना सेल्स में कमी आई है। मई 2026 में ब्रेजा एसयूवी की 13,400 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसकी सालाना सेल्स 14 प्रतिशत कम हो गई है। इस पॉपुलर सब-4 मीटर एसयूवी कार को जल्द फेसलिफ्ट अपडेट मिलना बाकी है और इसे टेस्टिंग के दौरान भी कई बार देखा जा चुका है। नए अपडेट से इसके सेल्स आंकड़ों में बदलाव आ सकता है। 

    • मई 206 में मारुति ईको एमपीवी कार की 13,300 यूनिट्स बिकीं। इसकी मासिक सेल्स 1 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि इसकी सालाना सेल्स में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

    Maruti Eeco

    • मई 2026 में हुंडई वेन्यू एसयूवी की 11,700 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। मासिक सेल्स में 6 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, इसकी सालाना सेल्स 56 प्रतिशत बढ़ी है, जो कि काफी अच्छी बात है।

    • विक्टोरिस ने 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ मई 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। हालांकि, इसकी सेल्स में 21 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, जिससे पता चलता है कि शुरुआती तेज़ी के बाद इसकी बिक्री धीमी हो गई है।

    • महिंद्रा थार (5-डोर वर्जन थार रॉक्स समेत) ने 10,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप 15 में अपनी जगह बनाई है। इसकी मासिक सेल्स में 3 प्रतिशत और सालाना सेल्स में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 

    2025 Mahindra Thar

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