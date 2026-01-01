मारुति डिजायर रही मई 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, यहां देखें टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कारों की पूरी लिस्ट

रैंक कार का नाम मई 2026 अप्रैल 2026 मई 2025 मासिक ग्रोथ/गिरावट (%) सालाना ग्रोथ/गिरावट (%)

1 मारुति डिज़ायर 24,546 23,580 18,084 4 36

2 मारुति फ्रॉन्क्स 20,686 18,829 13,584 10 52

3 मारुति अर्टिगा 20,350 19,063 16,140 7 26

4 टाटा पंच (आईसीई + ईवी) 20,208 19,107 13,133 6 54

5 टाटा नेक्सन (आईसीई + ईवी) 19,100 18,126 13,096 5 46

6 मारुति बलेनो 18,396 18,306 11,618 मामूली 58

7 मारुति वैगन आर 18,076 18,648 13,949 (-3) 30

8 मारुति स्विफ्ट 17,519 17,829 14,135 (-2) 24

9 महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन समेत) 15,774 14,719 14,410 7 10

10 हुंडई क्रेटा (आईसीई + ईवी) 15,235 15,291 14,860 मामूली 3

11 मारुति ब्रेजा 13,425 14,124 15,566 (-5) (-14)

12 मारुति ईको 13,240 13,087 12,327 1 7

13 हुंडई वेन्यू 11,714 12,420 7,520 (-6) 56

14 मारुति विक्टोरिस 10,853 13,701 — (-21) —