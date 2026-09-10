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    2026 Maruti Baleno की पूरी प्राइस लिस्ट आई सामने, देखिए वेरिएंट अनुसार कीमत

    हमें लगता है कि 2026 बलेनो में जोड़े गए फीचर कीमत बढ़ोतरी को सही ठहराते हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 10, 2026 11:14 ist
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    published onSep 10, 2026 11:05 IST
    last updated onSep 10, 2026 11:14 IST
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    2026 Maruti Baleno Facelift

    Maruti ने पिछले हफ्ते अपनी प्रीमियम हैचबैक Baleno का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया था। इस अपडेट में नया डिज़ाइन, नए फीचर्स और एक बिल्कुल नया Z-सीरीज़ इंजन शामिल है। लॉन्च के समय कंपनी ने केवल बेस वेरिएंट Sigma की कीमत का खुलासा किया था, लेकिन अब इस कार की पूरी वेरिएंट वाइज़ प्राइस लिस्ट सामने आ गई है। 2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट की कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं।

    वेरिएंट और कीमत

    मारुति ने 2026 बलेनो को पांच वेरिएंट: सिग्मा, डेल्टा, ज़ेटा, अल्फा और अल्फा(ओ) में पेश किया है। यहां इसकी वेरिएंट के हिसाब से कीमत दी गई है:

    वेरिएंट

    पेट्रोल

    पेट्रोल+सीएनजी

    एमटी

    एएमटी

    एमटी

    सिग्मा

    5.99 लाख रुपये

    -

    -

    डेल्टा

    7 लाख रुपये

    7.50 लाख रुपये

    7.92 लाख रुपये

    जेटा

    8 लाख रुपये

    8.50 लाख रुपये

    8.92लाख रुपये

    अल्फा

    9.10 लाख रुपये

    9.60 लाख रुपये

    -

    अल्फा(ओ)

    9.50 लाख रुपये

    9.99 लाख रुपये

    -

    सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार हैं

    जैसा कि ऊपर देखा गया है, 2026 बलेनो फेसलिफ्ट की कीमत 5.99 लाख रुपये से 9.99 रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट के बारे में

    2026 Baleno फेसलिफ्ट के डिजाइन में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, हालांकि कार का ओवरऑल सिल्हूट पहले जैसा ही है। सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिलता है। इसमें अब एक बड़ी क्रोम ग्रिल है जिसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स दिए गए हैं। फ्रंट बंपर को भी रीडिज़ाइन किया गया है और इसे ज़्यादा शार्प और एग्रेसिव बनाया गया है। साइड प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हैं, लेकिन यहां नए क्रोम फेंडर इंसर्ट्स ध्यान खींचते हैं। एक और ध्यान देने योग्य अपडेट शार्कफिन एंटीना का जुड़ना है, जो कार के मॉडर्न लुक को पूरा करता है। इन बदलावों के अलावा, Maruti ने कलर ऑप्शन में एक नया 'Enigmatic Teal' शेड भी शामिल किया है।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    केबिन के अंदर, नई Baleno अपने परिचित लेकिन प्रीमियम माहौल को बनाए रखती है। इसमें वही ब्लैक और ब्लू केबिन थीम और सिल्वर इंसर्ट्स के साथ स्वूपिंग डैशबोर्ड डिज़ाइन दिया गया है। इस अपडेट का मुख्य फोकस कन्वीनियंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है। इस फेसलिफ्ट में कुछ नए और सेगमेंट में ध्यान खींचने वाले फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल हैं, जो भारतीय गर्मियों में एक बेहद उपयोगी फीचर है। बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए इसमें Clarion का साउंड सिस्टम दिया गया है। साथ ही, अब इसमें एक वायरलेस फोन चार्जर भी मिलता है, जो केबिन को केबल-फ्री रखने में मदद करता है। इन नए फीचर्स के अलावा, पुरानी कार के कई लोकप्रिय फीचर्स को भी बरकरार रखा गया है। इसमें 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है। अन्य फीचर्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप्स और सेगमेंट का एक यूनिक फीचर, हेड-अप डिस्प्ले (HUD) शामिल हैं। HUD ड्राइवर को सड़क से नज़र हटाए बिना स्पीड और अन्य ज़रूरी जानकारी देखने की सुविधा देता है, जिससे ड्राइविंग ज़्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाती है।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    Maruti ने 2026 Baleno फेसलिफ्ट में सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिया है। इस अपडेट में Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जोड़ा गया है। इसके अलावा पहले की तरह 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट (HHA), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स, 360-डिग्री कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    पावरट्रेन ऑप्शंस

    2026 बलेनो में एक बड़ा बदलाव आया है, नए Z-सीरीज पेट्रोल इंजन के रूप में, जो पुराने K-सीरीज़ यूनिट की जगह लेगा। इसके स्पेसिफिकेशन्स ये हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    70 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    माइलेज (एआएआई सर्टिफाइड)

    23.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    33.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    2026 Maruti Baleno Facelift

    मुकाबला

    Maruti Baleno का मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz और Toyota Glanza जैसी प्रीमियम हैचबैक कार से है। इस प्राइस रेंज में इसकी टक्कर Tata Punch, Maruti Swift और Maruti Fronx जैसी गाड़ी से भी है।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    कारदेखो का क्या है कहना

    नई 2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो नए फीचर्स और अपडेट्स दिए गए हैं, वे इस बढ़ोतरी को पूरी तरह से सही ठहराते हैं। फीचर्स को सभी वेरिएंट्स में अच्छी तरह से बांटा गया है, जिससे हर बजट के ग्राहक को एक वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स का जुड़ना इसे टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखता है। कुल मिलाकर, Baleno फेसलिफ्ट एक बेहतरीन ऑल-राउंड पैकेज बनी हुई है। यह स्टाइलिश दिखती है, इसका केबिन आरामदायक और फीचर्स से भरपूर है, इंजन किफायती है और अब यह पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित भी है। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसने Baleno को भारत में सफल बनाया है, और यह नया अपडेट उस सफलता को और भी आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई 2026 Baleno फेसलिफ्ट की प्राइस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।

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    सोनू
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