क्या ऐसी दिखेगी Hyundai की आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी? लॉन्च कन्फर्म!

Hyundai India ने आधिकारिक तौर पर अपनी आने वाली सबकॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV को कन्फर्म कर दिया है। इसे इंटरनली HE1i कोडनेम दिया गया है और इसे Creta Electric से नीचे पोजिशन किया जाएगा। यह कार टाटा और महिंद्रा की पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV को टक्कर देगी। इस आने वाली Hyundai eSUV से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? चलिए जानते हैं अब तक सामने आई सभी डिटेल्स।

बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म

पहले की अटकलों के विपरीत, उम्मीद है कि यह नई इलेक्ट्रिक SUV एक बिल्कुल नए डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। अब तक सामने आई स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसका सिल्हूट बॉक्सी होगा, जो इसे एक दमदार SUV वाला स्टांस देगा। हालांकि, Hyundai की मौजूदा डिज़ाइन लैंग्वेज को देखते हुए, इसमें एक सिंपल और क्लासी डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। यह डिज़ाइन इसी सेगमेंट में आने वाली इसकी सिस्टर-ब्रांड Kia की Syros EV के मुकाबले थोड़ा कंज़र्वेटिव रखा जा सकता है।

फीचर-लोडेड होने की उम्मीद

इसकी पूरी फीचर-लिस्ट का खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन Hyundai ने पिछले साल यह कन्फर्म किया था कि इसमें Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया जाएगा। ऐसे में यह इस प्राइस में इस फीचर वाली कुछ चुनिंदा कारों में से एक बन जाएगी। Hyundai की बाकी कारों की तरह, इसमें भी फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। उम्मीद है कि इसमें ड्यूल-डिस्प्ले सेटअप, एक बड़ा सनरूफ, मल्टीपल वायरलेस चार्जर और ढेर सारी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलेंगे।

संदर्भ के लिए Hyundai Inster EV की फोटो का इस्तेमाल किया गया है।

दो बैटरी ऑप्शन

एक और महत्वपूर्ण डिटेल जो सामने आई है, वह यह है कि यह कार भारी तौर पर लोकलाइज़्ड होगी, जिसका मतलब है कि इसकी कीमत काफी कॉम्पिटिटिव हो सकती है। इसे दो बैटरी ऑप्शंस: एक स्टैंडर्ड-रेंज और एक लॉन्ग-रेंज के साथ पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि लॉन्ग-रेंज वेरिएंट 500 किलोमीटर से ज्यादा की सर्टिफाइड रेंज ऑफर कर सकता है। इसके अलावा, इसमें DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी, जिससे इसे जल्दी चार्ज किया जा सकेगा।

संभावित कीमत और पोजिशनिंग

इन सभी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए, उम्मीद की जा सकती है कि इस इलेक्ट्रिक SUV की कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी। इसे Hyundai के लाइनअप में Creta Electric से ठीक नीचे पोजिशन किया जाएगा। इसका सीधा मुकाबला Tata Nexon EV, Mahindra XUV 3XO EV, Kia Syros EV और MG Windsor EV जैसी कारों से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

अभी Hyundai के EV लाइनअप में Ioniq 5 और Creta Electric शामिल है, लेकिन कंपनी अब इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाना चाहती है। यह नई सबकॉम्पैक्ट eSUV इसी लक्ष्य को पूरा करने की एक बड़ी कोशिश है, और यह भारत में ब्रांड की भविष्य की स्ट्रैटेजी को तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि अभी सभी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन Hyundai के हालिया मॉडल्स को देखते हुए, यह निश्चित रूप से एक हाई-क्वालिटी और फीचर-पैक्ड प्रोडक्ट हो सकता है।

इस आने वाली Hyundai इलेक्ट्रिक SUV के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।

नोट: AI जनरेटेड रेंडर का इस्तेमाल किया गया है। सोर्स