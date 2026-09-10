iPhone 18 Duo की कीमत से कम में आप खरीद सकते हैं ये 5 नई कार, देखिए पूरी लिस्ट

Published On सितंबर 10, 2026 16:01 ist

last updated on Sep 10, 2026 16:01 IST

published on Sep 10, 2026 16:01 IST

Apple ने अपने वार्षिक प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में नई iPhone 18 सीरीज लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत iPhone 18 Pro के लिए 1.64 लाख रुपये है। लेकिन इस बार शो का स्टार रहा iPhone 18 Duo, यानी Apple का पहला फोल्डेबल फोन, जिसकी कीमत भारत में 4.5 लाख तक जाती है! इस फोल्डेबल स्क्रीन, बड़ी बैटरी, शानदार कैमरे और 2TB तक की स्टोरेज वाले फोन की कीमत इतनी ज्यादा है कि यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इस कीमत में एक नई कार खरीदना बेहतर विकल्प नहीं है?

यह टेक की दुनिया का एक बड़ा इनोवेशन हो सकता है, लेकिन 4.5 लाख रुपये एक बहुत बड़ी रकम है। इसी वजह से हमने 5 ऐसी नई कारों की एक लिस्ट तैयार की है, जिन्हें आप इस स्मार्टफोन से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। आइए देखते हैं आपकी पसंद क्या होगी: एक फोल्डिंग iPhone, या एक नई कार?

Maruti S-Presso

वेरिएंट कीमत एसटीडी (ओ) पेट्रोल एमटी 3.50 लाख रुपये एलएक्सआई (ओ) पेट्रोल एमटी 3.82 लाख रुपये वीएक्सआई (ओ) पेट्रोल एमटी 4.32 लाख रुपये

इस लिस्ट में Maruti S-Presso का नाम देखकर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह भारत की सबसे किफायती कारों में से एक है और एक बेहतरीन सिटी कार है। दिलचस्प बात यह है कि आप iPhone 18 Duo की कीमत से कम में इसका सेकंड-टॉप VXI (O) वेरिएंट भी घर ला सकते हैं!

इसका टॉल-बॉय स्टांस आपको ऊंची सीटिंग पोज़िशन देता है, जिससे सड़क का व्यू काफी अच्छा मिलता है। साथ ही, इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर्स से आसानी से निपटने में मदद करता है। इसका पावरट्रेन बेहद किफायती है, जो आपकी जेब पर बोझ नहीं डालता।

Maruti Alto K10

वेरिएंट कीमत एसटीडी (ओ) 3.70 लाख रुपये एलएक्सआई (ओ) 4 लाख रुपये टूर एच1 4 लाख रुपये

इसके बाद नंबर आता है Maruti Alto K10 हैचबैक का, जिसने असल में भारत को चार पहियों पर बिठाया है। आज भी यह कार फर्स्ट-टाइम कार बायर्स की पहली चॉइस बनी हुई है। इसकी वजह है इसका पेपी इंजन, सॉर्टेड ड्राइविंग डायनामिक्स और अल्ट्रा-लो रनिंग कॉस्ट्स। Alto K10 को मेंटेन करना बहुत आसान है और इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी है।

अगर आपका बजट और भी टाइट है, तो आप इसका कमर्शियल वर्जन Tour H1 भी नए iPhone 18 Fold से कम कीमत में खरीद सकते हैं। आप Alto Tour H1 खरीदकर, उसे कैब के तौर पर किराए पर लगाकर आप सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई iPhones खरीद सकते हैं!

चार्जिंग एडॉप्टर और AppleCare भी चाहिए?

जब आप 4.5 लाख रुपये का iPhone 18 Duo खरीदते हैं, तो बॉक्स में आपको सिर्फ चार्जिंग केबल मिलती है। अगर आपको 60W का फास्ट चार्जिंग एडॉप्टर चाहिए, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त 4,500 रुपये खर्च करने होंगे। इतने महंगे फोन के साथ, डैमेज से सुरक्षा के लिए AppleCare लेना भी एक समझदारी भरा फैसला है, जिसके लिए आपको और 52,000 रुपये देने होंगे।

इसका मतलब है कि फोन का पूरा बंडल आपको लगभग 5.06 लाख रुपये का पड़ेगा। इस कीमत को ध्यान में रखते हुए, यहां कुछ और कारें हैं जिन्हें आप इस पूरे iPhone Duo बंडल से भी कम में खरीद सकते हैं!

Renault Kwid

वेरिएंट कीमत इवोल्यूशन एमटी 4.53 लाख रुपये इवोल्यूशन एएमटी 4.90 लाख रुपये

स्टाइलिश और रग्ड लुक वाली Renault Kwid भी Apple के फोल्डेबल फोन से कम कीमत में आपकी हो सकती है। इसका बेस इवोल्यूशन वेरिएंट और यहां तक कि इसका AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) वर्जन भी इस स्मार्टफोन की कीमत से कम है। Kwid अपने सेगमेंट में एक पैसा वसूल कार के तौर पर जानी जाती है।

Tata Tiago

वेरिएंट कीमत स्मार्ट पेट्रोल एमटी 4.77 लाख रुपये

इस प्राइस रेंज में आपको Tata Tiago के रूप में एक बड़ी और ज्यादा पावरफुल कार मिल सकती है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 4.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो iPhone Duo के पूरे पैकेज से काफी कम है। Tiago भारत की सबसे सुरक्षित हैचबैक कार में से एक है और यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह इतनी पॉपुलर क्यों है।

हाल ही में इसे एक फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसके बाद इसकी स्टाइल और भी आकर्षक हो गई है। इसमें कई मॉडर्न फीचर्स और वर्सेटाइल पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और एक प्रीमियम फील चाहते हैं, तो Tiago इस लिस्ट में एक मजबूत दावेदार है।

Maruti Wagon R

वेरिएंट कीमत एलएक्सआई पेट्रोल एमटी 4.99 लाख रुपये

Maruti Wagon R इस लिस्ट को पूरा करती है। इसके बेस एलएक्सआई पेट्रोल MT वेरिएंट की कीमत 4.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है।

Wagon R की सबसे बड़ी खासियत इसका क्लास-लीडिंग केबिन स्पेस है। इसका टॉल-बॉय डिज़ाइन अंदर काफी हेडरूम और लेगरूम देता है, जिससे लंबी यात्राएं भी आरामदायक रहती हैं। इसका इंजन स्मूद है और कंट्रोल्स काफी लाइट हैं, जो इसे शहर में चलाने के लिए परफेक्ट बनाते हैं। यही वजह है कि यह कमर्शियल और प्राइवेट, दोनों तरह के खरीदारों के बीच बेहद पॉपुलर है।

कारदेखो का क्या है कहना

पिछले कुछ सालों में iPhones और कारें, दोनों ही महंगी हुई हैं। हालांकि, लेटेस्ट iPhone 18 सीरीज़ के साथ, ऐसा लगता है कि फोन की कीमतों ने कारों को भी पीछे छोड़ दिया है।

अगर आप अपने हर रुपये का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमारा का सुझाव है कि आप यूज़्ड कार मार्केट पर भी एक नज़र डालें। यहां आपको कम चली हुई और कहीं ज्यादा कैपेबल कारें जैसे पुरानी Maruti Baleno, Ford EcoSport और Honda City मिल सकती हैं। इन कारों में आपको बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा फीचर्स और सबसे जरूरी, बेहतर सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, वह भी लगभग इसी कीमत में।

आखिरकार, फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आप एक अत्याधुनिक गैजेट चाहते हैं या फिर एक प्रैक्टिकल और उपयोगी वाहन, जो आपको और आपके परिवार को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके।

आप क्या चुनेंगे, एक नया फोल्डेबल फोन या एक नई कार? हमें कमेंट्स में बताएं!

नोट: सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार हैं