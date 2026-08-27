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    कंफर्म: हुंडई लाएगी नई क्रेटा, न्यू जनरेशन आई10 और एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी

    कार कंपनी ने 2030 तक कुल 26 लॉन्च कन्फर्म किए हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 27, 2026 19:37 ist
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    published onAug 27, 2026 19:37 IST
    last updated onAug 27, 2026 19:37 IST
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    Hyundai Confirms Next-gen Creta And Grand i10 nios

    Hyundai ने अपने 2026 CEO Investor Day इवेंट में भारतीय बाजार के लिए अपने बड़े प्लान्स का खुलासा किया है। कंपनी 2030 तक भारत में कुल 26 गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है। इनमें से तीन कारों का इवेंट में खास तौर पर ज़िक्र किया गया है, जिसमें नई क्रेटा, नई जनरेशन की i10 और एक इलेक्ट्रिक SUV शामिल हैं। चलिए, इन आने वाली गाड़ियों पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है।

    नई हुंडई क्रेटा

    कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की किंग Hyundai Creta जल्द ही एक बड़े अपडेट के साथ आने वाली है। नेक्स्ट-जनरेशन Creta के इस साल के आखिर तक या 2027 की शुरुआत में सामने आने की उम्मीद है। सबसे बड़ा बदलाव इसके प्लेटफॉर्म में होगा। पुरानी जनरेशन के उलट, नई Creta अब Seltos के ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका सीधा मतलब है कि यह अपने मौजूदा साइज से बड़ी होगी, जिससे केबिन में और भी ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है।

    Hyundai Creta

    Hyundai हमेशा से अपनी गाड़ियों को फीचर्स से लैस रखने के लिए जानी जाती है, और नई Creta भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगी। उम्मीद है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर-लोडेड कार बनकर अपने प्रतिद्वंद्वियों से फिर से बढ़त हासिल कर लेगी। इसमें लेटेस्ट गैजेट्स पैक दिए जाएंगे। यह भी संभव है कि इसमें Hyundai का नया Pleos Connect इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाए, जो एक बड़ी स्क्रीन, शानदार इंटरफेस और इन-बिल्ट AI के साथ आता है।

    पावरट्रेन के मामले में, Hyundai ग्राहकों को निराश नहीं करेगी। ऑप्शंस की एक लंबी लिस्ट की उम्मीद है, जिसमें इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल, और टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल होंगे। इसके अलावा, एक हाइब्रिड ऑप्शन के भी लाइनअप का हिस्सा बनने की पूरी संभावना है, ताकि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के कड़े मुकाबले में इसकी अपील और भी बढ़ जाए।

    नई जनरेशन हुंडई आई10

    Hyundai की मौजूदा एंट्री-लेवल कार Grand i10 Nios अब थोड़ी पुरानी लगने लगी है। इसे देखते हुए कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इसका न्यू जनरेशन मॉडल भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह उन ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है जो एक भरोसेमंद और फीचर-पैक हैचबैक की तलाश में हैं।

    Hyundai Grand i10 Nios

    फिलहाल इसकी ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन यह तय है कि इसे अंदर और बाहर, दोनों तरफ से पूरी तरह नया डिजाइन दिया जाएगा। फीचर्स की लिस्ट भी अपडेट होने की उम्मीद है। इसमें एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, और शायद एक सनरूफ जैसे मॉडर्न फीचर्स भी दिए जा सकते हैं ताकि यह अपने सेगमेंट में मजबूती से खड़ी रहे।

    इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन संभावना यही है कि मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ जारी रखा जाएगा। यह इंजन अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस और अच्छी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है।

    नई हुंडई ए-सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी

    Hyundai की तीसरी कन्फर्म्ड लॉन्च एक बिल्कुल नई A-सेगमेंट इलेक्ट्रिक SUV है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यह Hyundai का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके बारे में डिटेल्स अभी ज्यादा नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह नए सिरे से बनाया गया एक नया मॉडल होगा।

    बाजार में इसे Tata Punch EV और Tata Nexon EV जैसी बेहद पॉपुलर गाड़ियों को टक्कर देने के लिए उतारा जाएगा। इस साल की शुरुआत में इस कार के कुछ स्पाई शॉट्स भी देखे गए थे, जिनसे इसके डिजाइन का अंदाजा लगता है। इसमें एक अपराइट सिल्हूट के साथ मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स, जैसे फ्लश डोर हैंडल्स और आकर्षक LED लाइटिंग देखने को मिली थी। यह Hyundai की EV लाइनअप को और भी किफायती बनाएगी।

    2030 तक हुंडई के अन्य संभावित नई लॉन्च

    इन तीन कन्फर्म्ड गाड़ियों के अलावा भी Hyundai का पिटारा भरा हुआ है। कंपनी एक नई कॉम्पैक्ट SUV पर भी काम कर रही है, जिसे कंपनी की लाइनअप में Creta से नीचे पोजिशन किया जाएगा। यह उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो Creta से छोटी लेकिन एक दमदार SUV चाहते हैं।

    चूंकि 2030 अभी काफी दूर है, इसलिए लॉन्च की इस लंबी लिस्ट में मौजूदा मॉडल्स के अपडेट वर्जन भी शामिल होंगे। इनमें Venue के लिए अपडेट, और संभवत: Verna, Aura, और Exter के नए वर्जन भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी नए पावरट्रेन ऑप्शंस, जैसे कि हाइब्रिड को अपनी और भी गाड़ियों में लाने की योजना बना रही है।

    एक और बड़ी खबर यह है कि Hyundai का लग्जरी ब्रांड Genesis भी 2027 में भारत आने की पुष्टि कर चुका है। अब बस Hyundai को यह बताना बाकी है कि वो कार के शौकीनों के लिए के लिए असली 'N' परफॉर्मेंस कारें भारत कब ला रही है!

    कारदेखो का क्या है कहना

    नेक्स्ट-जनरेशन Creta का आना Hyundai के लिए बेहद अहम है, खासकर तब जब सेगमेंट में नए और मजबूत प्रतिद्वंद्वी आ चुके हैं। इसका बड़ा साइज और ज्यादा मॉडर्न फीचर्स इसे टॉप पर बनाए रखने में मदद करेंगे। Creta पहले से ही एक सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, और उम्मीद है कि यह अपना दबदबा बरकरार रखेगी।

    वहीं, i10 की बात करें तो, मौजूदा कार अब पुरानी पड़ चुकी है, और एक नया अपडेट इसे एक नई जान देगा। सबसे रोमांचक लॉन्च मास-मार्केट EV का है। इसका मतलब यह है कि Hyundai की बेहतरीन EV टेक्नोलॉजी ग्राहकों को काफी ज्यादा किफायती कीमत पर मिल पाएगी, जिससे टाटा की बादशाहत को सीधी चुनौती मिलेगी। इन सभी नए प्रोडक्ट्स का बाजार में बेसब्री से इंतजार है और लॉन्च होने पर इनके डिटेल्ड रिव्यूज लाए जाएंगे।

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    सोनू
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