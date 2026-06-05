मारुति सुजुकी वैगन आर फ्लेक्स-फ्यूल के अलावा भारत में ये पांच फ्लेक्स-फ्यूल कारें जल्द हो सकती हैं पेश, देखिए पूरी लिस्ट

हाल ही में मारुति सुजुकी ने वैगन आर फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन से मार्केट में पर्दा उठाया है। इसे प्रोटोटाइप के तौर पर दिखाए जाने के 3.5 साल से ज्यादा समय बाद शोकेस किया गया है, जबकि इसका प्रोडक्शन-रेडी मॉडल 2025 में लॉन्च किया जाना था। वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल मॉडल इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल (ई20 से लेकर ई100 तक) को सपोर्ट करने में सक्षम है। यहां हमनें मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल वर्जन के अलावा पांच दूसरी फ्लेक्स फ्यूल कारों की लिस्ट तैयार की है जिसे भारत में जल्द पेश किया जा सकता है। आइए डालते हैं इस पर एक नजर :-

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल

अक्टूबर 2025 में मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल कॉन्सेप्ट को जापान मोबिलिटी शो में शोकेस किया था। हाल ही में शोकेस हुई वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल की तरह फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल वर्जन भी ई85 फ्यूल को सपोर्ट करेगा। इसमें मारुति सुजुकी की सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिलने वाले 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के मॉडिफाइड वर्जन का इस्तेमाल किया गया है। इस गाड़ी के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन की जानकारी फिलहाल सामने आनी बाकी है।

टोयोटा कोरोला

अगर कोई एक मॉडल है जो पिछले कुछ सालों से भारत में फ्लेक्स-फ्यूल फॉर्म में चल रहा है तो वह है टोयोटा कोरोला अल्टिस हाइब्रिड। हालांकि, इसे आम जनता के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी टोयोटा के फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड व्हीकल्स के पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसके लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाले वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इस फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा है। यह सिस्टम अलग-अलग ड्राइव मोड (प्योर ईवी मोड समेत) और सीवीटी गियरबॉक्स को सपोर्ट करता है। टोयोटा कोरोला एल्टिस में बिना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला 2-लीटर डुअल वीवीटी पेट्रोल इंजन भी दिया गया है, जो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पर चल सकता है और इसमें सीवीटी गियरबॉक्स मिलता है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

टोयोटा अपनी इनोवा हाइक्रॉस कार को फ्लेक्स फ्यूल अवतार में पेश कर सकती है। इसे सबसे पहले नितिन गड़करी की मौजूदगी में 2023 में शोकेस किया गया था और इसमें 2-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है। इस इंजन को 85 प्रतिशत तक इथेनॉल ब्लेंड (ई85) पर चलने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें बाकी 15 प्रतिशत पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ है, जिससे यह इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) की तुलना में ज्यादा इको-फ्रेंडली है।

हुंडई क्रेटा

हुंडई ने क्रेटा फ्लेक्स फ्यूल को पहली बार भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस किया था। यह मॉडल पहले से ही कई साउथ अमेरिकन मार्केट में बिक रहा है जहां इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल की ज्यादा जरूरत है।

क्रेटा फ्लेक्स फ्यूल मॉडल में वेन्यू और आई20 वाला 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (120 पीएस/172 एनएम) दिया गया है। इसे 100 प्रतिशत इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल को सपोर्ट करने के लिए भी मॉडिफाई किया गया है। यह इंजन 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।

टाटा पंच

टाटा ने अपना पहला फ्लेक्स फ्यूल मॉडल पंच को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस किया था। ई85 फ्यूल को सपोर्ट करने वाले ज्यादातर फ्लेक्स फ्यूल मॉडल्स के मुकाबले पंच फ्लेक्स फ्यूल मॉडल में ई100 तक फ्यूल इस्तेमाल करने की क्षमता बताई गई है।

टाटा की माइक्रो एसयूवी कार पंच मौजूदा मॉडल में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 88 पीएस की पावर और 115 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (एएमटी) दिया गया है। स्टैंडर्ड टाटा पंच में सीएनजी का ऑप्शन भी दिया गया है जो सीएनजी मोड पर कम पावर आउटपुट देता है, लेकिन इसके साथ दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।

यह सभी फ्लेक्स फ्यूल कारें अपने प्रोडक्शन वर्जन में भारत में जल्द पेश की जा सकती है। आप इनमें से कौनसी कार के लिए सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।